Сванетия: Горные трекинги с комфортом
Пешие трекинги по горам: длина маршрута до 20 км, набор высоты до 1500 м в день
«Живём несколько дней в Местии, в комфортной гостинице, ходим интересные трекинги, наслаждаемся чистым горным воздухом и роскошными видами»
20 июн в 10:00
29 авг в 10:00
от 86 200 ₽ за человека
Вся Сванетия (Грузия) за 8 дней - топ-треки с комфортом
Трекинг без рюкзака. Мощные горы и неповторимый колорит. Комфортные номера. Вкусные завтраки и ужины
«Эта программа по Сванетии специально адаптирована под участников, которым хочется поехать на трекинг в Грузии без тяжёлых рюкзаков»
15 авг в 10:00
29 авг в 10:00
от 77 176 ₽ за человека
Тур в горах Грузии: Ушба, Лайла, ледник Чалаади
Сванетия - это величественные горы, альпийские луга
«В нашем хайкинг туре в течение 5 дней мы узнаем историю, традиции и быт сванов»
1 мая в 10:00
от 53 000 ₽ за человека
