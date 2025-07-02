Найдено 3 тура в категории « Треккинг и походы » в Сванетии, цены от 53 000 ₽. Расписание для бронирования на март, апрель и май 2026 г.

1 чел. По популярности 9 дней Сванетия: Горные трекинги с комфортом Пешие трекинги по горам: длина маршрута до 20 км, набор высоты до 1500 м в день «Живём несколько дней в Местии, в комфортной гостинице, ходим интересные трекинги, наслаждаемся чистым горным воздухом и роскошными видами» от 86 200 ₽ за человека 8 дней Вся Сванетия (Грузия) за 8 дней - топ-треки с комфортом Трекинг без рюкзака. Мощные горы и неповторимый колорит. Комфортные номера. Вкусные завтраки и ужины «Эта программа по Сванетии специально адаптирована под участников, которым хочется поехать на трекинг в Грузии без тяжёлых рюкзаков» от 77 176 ₽ за человека 5 дней Тур в горах Грузии: Ушба, Лайла, ледник Чалаади Сванетия - это величественные горы, альпийские луга «В нашем хайкинг туре в течение 5 дней мы узнаем историю, традиции и быт сванов» от 53 000 ₽ за человека Все туры Сванетии

