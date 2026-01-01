Описание тура
Удивительное путешествие в горах! Живём несколько дней в Местии, в комфортной гостинице, ходим интересные трекинги, наслаждаемся чистым горным воздухом и роскошными видами. Склоны, поросшие хвойным лесом, снежные шапки гор и цветочные долины не оставят Вас равнодушными. В середине маршрута мы пешком отправимся в горную деревушку Ушгули место по истине удивительное. Небольшая сванская община (200 человек) сохранила свою самобытность и проживает в дали от цивилизации (самое высокогорное поселение в Европе, охраняется Юнеско). Идём налегке, багаж в автосопровождении. Живём все время с комфортом. Грузинская кухня прилагается.
Программа тура по дням
Батуми - Местия
В 13:30 встречаемся у железнодорожного вокзала города Батуми и отправляемся в удивительный край Вольная Сванетия, один из регионов Грузии. Верхняя Сванетия высокогорная долина в верхнем течении реки Ингури, всего в 46 километрах от вершины Эльбруса. С севера и востока этот регион окаймляет Главный Кавказский хребет, по которому проходит граница с Россией.
На трансфере отправляемся в Местию (посёлок городского типа с населением всего 1 700 человек) местечко очень уютное и красивое, расположено в долине, а справа и слева видны снежные вершины, ледники и хребты, покрытые лесом. Здесь множество кафешек и ресторанчиков, да и сама деревня очень колоритная это место точно не оставит Вас равнодушным. Наша гостиница находится в горах, на высоте 1400 метров, а значит и воздух здесь уже чистейший, свежий, горный.
Ледник Чалаади
Ледниковый язык длиной около 6 км. Это один из самых легкодоступных ледников, с точки зрения сложности и в тоже время одна из самых значимых достопримечательностей всей Сванетии. Ледник уходит на высоту 1 960 метров над уровнем моря туда мы и отправимся. До 1 700 метров мы доедем на трансфере, а дальше пойдём по тропе. Путь идёт через подвесной мост, вдоль горной реки. Тропа очень живописная: сосны, иван-чай, мощное течение горных вод и в конце трека выходим на ледник, размер и мощь впечатляет. Здесь задержимся, чтоб выпить горячего чаю со сладостями и сделать фото.
Вернемся в Местию, после обеда поднимемся в одну из Сванских башен и отведаем грузинской чачи.
Башни это визитная карточка Сванетии. Их строили ещё в средние века, для хранения продуктов и чтоб укрыться, в случае схождения лавины. Зайдём в одну из таких башен, прикоснёмся к средневековой истории этих мест.
Длина маршрута 8 км, набор высоты 360 метров
Водопад Мазери
Сегодня на трансфере отправляемся в деревню Мазери. Нас ждёт живописная цветочная долина и водопад Мазери. У подножия водопада есть небольшая зона отдыха с лежаками, кафе и горным озером, где водится форель - место удивительно красивое и уютное. Сегодня довольно простой трекинг, но очень живописный. Вернёмся в Местию не поздно, а значит будет возможность заглянуть на деревенский базар в поисках Сванской соли и грузинского вина.
Длина маршрута 5 км, набор высоты 350 метров
Крест Местии и озёра Корульди
Сегодня мощный ходовой день. Сначала нас ждёт подъём до креста Местии здесь открывается вид на нашу деревню с Башнями, виден противоположный хребет. Длина пути всего 3,5 км, но набор высоты довольно чувствительный - 700 метров. Тропа хорошая, рельеф подъёма технически не сложный. У креста Местии перекусим, насладимся видом и отправляемся дальше. Сперва дойдём до озера Грузия (расстояние до озера 1,5 км, набор высоты 200 метров), и если останутся силы дойдём до высокогорных озёр Курльди (2 740 метров).
Путь прекрасен! Справа и слева видны снежные вершины, на склонах пасутся дикие лошади.
До креста Местии длина маршрута 3,6 км, набор высоты 700 метров До озёр Корульди длина маршрута 4 км, набор высоты 400 метров
Отдых. Трек к качелям в облаках
Вчера был серьёзный ходовой день, поэтому сегодня гуляем без больших переходов.
Выспимся, устроим поздний завтрак и начнём нашу дневку (так у туристов называется день отдыха на маршруте). Поднимемся на канатной дороге на горную гряду, где можно насладиться кофе с десертом в кафе с видом на Местийскую долину и окружающие горы, среди которых, в хорошую погоду, можно увидеть и знаменитую гору Ушба. Отсюда нас ждёт небольшой трек, мы спускаемся пешком по лесным тропкам, петляющим среди зарослей дикой малины и ежевики. Дойдём до смотровой площадки с качелями, которые словно уносят вас прямо в небо. Устроим обед в кафе на фоне горных вершин. К 16:00 часам уже вернёмся в наш отель.
Желающие после трека смогут посетить местный этнографический музей или источники природной минеральной газированной воды нарзан. Вечер оставим для отдыха, настольных игр, общения и отдыха, ведь завтра нас ждёт путь в соседнюю деревню через горы.
Длина маршрута 7,6 км
Набор высоты 140м
Путь Адиши
Высокогорная деревня Вольной Сванетии (2 040 метров над уровнем моря). Сейчас здесь проживает всего 40 человек, поэтому местечко действительно труднодоступное, а значит можно прочувствовать особенность места. Здесь так же встретим средневековые башни и 2 церкви 10-12 веков. Рядом с нашей деревней находится ещё один, более мощный, ледник Адиши, которым питаются горные реки.
Сегодня большой ходовой день, поэтому выйдем довольно рано, по дороге сделаем привал на обед.
Длина маршрута 24 км, набор высоты 1 100 метров
Ипрали Ушгули
Сегодня, пожалуй, самый красивый ходовой день. Утром выходим из Адиши, идём налегке, багаж едет на трансфере. Сначала топаем вдоль зелёной долины, в ущелье которой бежит быстрая речка. Дальше мимо белоснежного ледника, остановимся на смотровой сделать лучшие фото. Конная переправа через горную реку, а дальше начинаются настоящие чудеса бесконечные заросли белых рододендронов (цветут в июне), и это поистине впечатляющее зрелище. Вечером придём в деревеньку Ипрали, усталые, но довольные. На трансфере доедем до Ушгули.
Длина маршрута 17км, набор высоты 800 метров.
Выходной в Ушгули
Ушгули кульминация нашего маршрута. Это место, где хочется замедлиться, подышать, подумать, посмотреть, не спешить, насладиться моментом, жизнью, природой этим всем сегодня и займёмся!
Мы проделали большой, трудный и красивый путь, и сегодня самое время отдохнуть.
Поздний завтрак, и отправимся на прогулки самой деревне Ушгули и по местным тропкам, дойдём до ледника. После прогулки возвращаемся на трансфере в Местию.
Заглянем в торговые ряды за знаменитой сванской солью и отправимся в место, где самый вкусный хачапури, аппетит мы точно нагуляли. Сегодня заключительный ужин, а значит самое время вспомнить наши приключения и поделиться впечатлениями.
Местия Батуми
Трансфер домчит в Батуми к обеду, поэтому после 17:00 можно планировать вылет.
На этом наше путешествие заканчивается и пришло время расставаться. Я уверена, что это путешествие станет большим впечатлением и добрым воспоминанием на долгие годы.
Варианты проживания
2-x местный номер
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- 2-3х местное размещение душ/туалет в номере
- В гестхаусах в Адиши и Ушгули - туалет и душ на этаже (3 ночи). Доплата за одноместное размещение 24 000)
- Завтраки в отеле и перекусы на маршрутах в ходовые дни
- Сопровождение гида
- Все необходимые трансферы
Что не входит в цену
- Страховка
- Некоторые обеды (4 обеда)
- Ужины
- Личные расходы
- Авибилеты
О чём нужно знать до поездки
Проживание и подселение в турах:
Мы заботимся о комфорте участников и стараемся организовать максимально удобные условия. В наших турах предусмотрено размещение в гостиницах в двухместных номерах.
Если вы путешествуете один/одна, мы стараемся подобрать для вас соседа по принципу одного пола. Подселение осуществляется по мере формирования группы.
Важно:
Если вы готовы к подселению с участником противоположного пола, пожалуйста, сообщите нам об этом при бронировании.
Если на момент формирования группы не окажется другого участника вашего пола для подселения, мы заранее уведомим вас. В этом случае потребуется доплата за одноместное размещение.
Пожелания к путешественнику
Маршрут с высокой активностью, не требует навыков альпинизма, но требует хорошую физическую подготовку и способность проходить до 25 км в день по горному рельефу, с набором высоты до 1500 метров в день.
Визы
Не требуется для граждан рф