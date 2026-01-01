1 день

Батуми - Местия

В 13:30 встречаемся у железнодорожного вокзала города Батуми и отправляемся в удивительный край Вольная Сванетия, один из регионов Грузии. Верхняя Сванетия высокогорная долина в верхнем течении реки Ингури, всего в 46 километрах от вершины Эльбруса. С севера и востока этот регион окаймляет Главный Кавказский хребет, по которому проходит граница с Россией.

На трансфере отправляемся в Местию (посёлок городского типа с населением всего 1 700 человек) местечко очень уютное и красивое, расположено в долине, а справа и слева видны снежные вершины, ледники и хребты, покрытые лесом. Здесь множество кафешек и ресторанчиков, да и сама деревня очень колоритная это место точно не оставит Вас равнодушным. Наша гостиница находится в горах, на высоте 1400 метров, а значит и воздух здесь уже чистейший, свежий, горный.

Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086