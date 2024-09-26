Гамарджоба, Грузия
Получите максимум от дружелюбной Грузии за 6 дней! Горы, вино, еда, Тбилиси, природа
«Нас ждет дегустация различных сортов вина и мастер классы по виноделию»
18 сен в 10:00
10 июл в 10:00
от 73 728 ₽ за человека
Вся Сванетия (Грузия) за 8 дней - топ-треки с комфортом
Трекинг без рюкзака. Мощные горы и неповторимый колорит. Комфортные номера. Вкусные завтраки и ужины
«Ночёвки в отборных гостевых домах с красивыми видами вокруг, с санузлом в номере, и прекрасной грузинской едой на завтрак и ужин»
15 авг в 10:00
29 авг в 10:00
от 76 043 ₽ за человека
-
53%
Грузия: Тбилиси, Батуми и Кахетия
Этот тур по Грузии - отличная возможность познакомиться с культурой, природой и кулинарными традициями страны
«Это будет яркое и насыщенное путешествие по самым красивым и интересным местам Грузии, полное новых открытий и гастрономических удовольствий»
6 апр в 10:00
13 апр в 10:00
от 69 550 ₽
147 375 ₽ за человека
