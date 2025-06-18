-
10%
Сказка о Грузии
Древние сказания, легенды и небылицы лучше всего рассказывают об истории, быте народов, их культуре и традициях
«Одно впечатление за другим будут друг-друга менять: горы, реки, озера, храмы, крепости, башни или невероятные строения, о функции которых вы и не подразумевали»
14 ноя в 10:00
31 окт в 10:00
от 138 917 ₽
154 352 ₽ за человека
Вау! Море и горы! Батуми и Сванетия: 8 дней и 7 экскурсий
Если будете лететь самолётом в Батуми
«А затем поедем на экскурсию к 48 метровому водопаду Махунцети, там же можно освежиться в небольшом бассейне под водопадом»
12 сен в 10:00
29 авг в 10:00
от 94 500 ₽ за человека
Четыре дня в горах Сванетии: сердце Кавказа
Грузины говорят: кто не был в Сванетии
«Во время подъёма в Сванетию нас ждут завораживающие горные пейзажи»
5 окт в 10:00
21 сен в 10:00
от 38 000 ₽ за человека
-
10%
Сказка о Грузии: Весна, лето, осень
Позвольте себе окунуться в мир грузинских сказок и легенд
«Прекрасные кадры для любителей запечетлить природу»
1 мая в 10:00
4 апр в 10:00
от 121 552 ₽
135 058 ₽ за человека
-
27%
Грузия: Тбилиси, Батуми и Кахетия
Этот тур по Грузии - отличная возможность познакомиться с культурой, природой и кулинарными традициями страны
«Этот тур по Грузии — отличная возможность познакомиться с культурой, природой и кулинарными традициями страны»
6 апр в 10:00
13 апр в 10:00
от 70 434 ₽
96 959 ₽ за человека
Сванетия: Горные трекинги с комфортом
Пешие трекинги по горам: длина маршрута до 20 км, набор высоты до 1500 м в день
«Желающие после трека смогут посетить местный этнографический музей или источники природной минеральной газированной воды нарзан»
20 июн в 10:00
29 авг в 10:00
от 86 200 ₽ за человека
-
14%
Тур в горы Грузии: горная Сванетия, снежные вершины, водопады, каньоны, пещеры
Грузия - это не только Тбилиси и Батуми
«Сегодня нашей первой локацией будет уникальный памятник природы Столпы Саирме»
30 мая в 10:00
13 июн в 10:00
от 77 830 ₽
90 500 ₽ за человека
Вся Сванетия (Грузия) за 8 дней - топ-треки с комфортом
Трекинг без рюкзака. Мощные горы и неповторимый колорит. Комфортные номера. Вкусные завтраки и ужины
«Отсюда мы сделаем 2 наиболее интересных выхода, которые позволят увидеть разнообразные красоты природы (водопады, высокогорные озёра, ледники) и насладиться видами Ушбы, Тетнульда и других гор и долин с разных точек»
15 авг в 10:00
29 авг в 10:00
от 77 176 ₽ за человека
Тур в горах Грузии: Ушба, Лайла, ледник Чалаади
Сванетия - это величественные горы, альпийские луга
«Сванетия - это величественные горы, альпийский луга, озера и водопады, старые руины и сванские башни - которые таят множество тайн и историй»
1 мая в 10:00
от 53 000 ₽ за человека
