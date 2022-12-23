Наталья — ваша команда гидов в Тбилиси

Всем привет! Я тревел-гид с большим опытом организации экскурсий, туров, путешествий по Краснодарскому краю и России. Наша команда гидов, как и я, живет в замечательном Геленджике, мы любим Краснодарский край, а к виноделию у нас своё особое отношение. С удовольствием познакомим вас с увлекательным миром вина и гастрономии! Можем организовать для вас увлекательные туры на большинство виноделен Краснодарского края и республики Крым! К каждому гостю свой индивидуальный подход! До встречи!