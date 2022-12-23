Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Организационные детали
Возможно участие с детьми от 12 лет.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Владикавказ / Тбилиси, 13:00
Завершение: Владикавказ / Тбилиси, 17:30
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — ваша команда гидов в Тбилиси
Всем привет! Я тревел-гид с большим опытом организации экскурсий, туров, путешествий по Краснодарскому краю и России. Наша команда гидов, как и я, живет в замечательном Геленджике, мы любим Краснодарский край, а к виноделию у нас своё особое отношение. С удовольствием познакомим вас с увлекательным миром вина и гастрономии! Можем организовать для вас увлекательные туры на большинство виноделен Краснодарского края и республики Крым! К каждому гостю свой индивидуальный подход! До встречи!