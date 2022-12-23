8 Марта в колоритной Грузии

Отметить праздник в краю вина, погулять по романтичному городу и повеселиться на грузинском застолье

Оставляем позади будни и хлопоты и едем туда, где высокие горы, пряное вино и живописная природа. Будем пробовать ароматный хлеб прямо из печи, домашний сыр, хачапури и хинкали.

Вы познакомитесь с местным способом создания вин, послушаете национальное пение и посмотрите на народные танцы.

Мы покажем вам древнюю архитектуру и современные арт-объекты, раскроем интересные факты прошлого, расскажем легенды и трогательную историю любви. Отметьте праздник ярко!
8 Марта в колоритной Грузии
8 Марта в колоритной Грузии
8 Марта в колоритной Грузии
8 Марта в колоритной Грузии
8 Марта в колоритной Грузии
8 Марта в колоритной Грузии
8 Марта в колоритной Грузии
Ближайшие даты:
6
мар
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Возможно участие с детьми от 12 лет.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Владикавказ / Тбилиси, 13:00
Завершение: Владикавказ / Тбилиси, 17:30
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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