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Индивидуальный тур по востоку Грузии: исторические и природные места и винный край

Посетить один из главных храмов страны, пещерный город, курортный Боржоми и винодельческую Кахетию
В этом туре вы познакомитесь с историей христианства в Грузии, посетив значимые места, в числе которых Светицховели, один из главных храмов страны. Побываете в первой столице — Мцхете, — и
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у храма Джвари, а ещё полюбуетесь слиянием Арагви и Куры.

Заглянем в древний пещерный город Уплисцихе, где сохранились жертвенные ямы, и погуляем по Тбилиси и Боржоми. Вы узнаете, как развивался курорт с минеральными водами и какую роль сыграли Романовы.

Заедем в пекарню, в которой готовят традиционный хлеб шоти, увидим монастырь Святой Нино в Бодбе и прочувствуем романтичную атмосферу в Сигнахи. Также вы сможете отведать вина и национальных блюд.

Индивидуальный тур по востоку Грузии: исторические и природные места и винный край
Индивидуальный тур по востоку Грузии: исторические и природные места и винный край
Индивидуальный тур по востоку Грузии: исторические и природные места и винный край

Описание тура

Организационные детали

Тур проводится только для вашей компании. Жильё не входит в стоимость тура.

Программа тура по дням

1 день

История христианства в Грузии, Светицховели, Мцхета, Джвари и знакомство с Тбилиси

Сегодня мы познакомимся с историей христианства в Грузии, посетив Светицховели — один из главных храмов страны. Прогуляемся по улочкам Мцхеты, первой столицы, сохранившей средневековую атмосферу. Далее отправимся к храму Джвари, откуда открывается вид на слияние рек Арагви и Куры.

После этого поедем в Тбилиси. Пешая экскурсия по старому городу (1,5–2 часа) начнётся с Абанотубани, знаменитого серными банями. Мы увидим традиционные дома с балконами, древние храмы, караван-сараи и узкие улочки. Завершится прогулка на площади Свободы, после чего у вас будет время на обед и самостоятельные прогулки.

История христианства в Грузии, Светицховели, Мцхета, Джвари и знакомство с ТбилисиИстория христианства в Грузии, Светицховели, Мцхета, Джвари и знакомство с ТбилисиИстория христианства в Грузии, Светицховели, Мцхета, Джвари и знакомство с ТбилисиИстория христианства в Грузии, Светицховели, Мцхета, Джвари и знакомство с ТбилисиИстория христианства в Грузии, Светицховели, Мцхета, Джвари и знакомство с ТбилисиИстория христианства в Грузии, Светицховели, Мцхета, Джвари и знакомство с ТбилисиИстория христианства в Грузии, Светицховели, Мцхета, Джвари и знакомство с ТбилисиИстория христианства в Грузии, Светицховели, Мцхета, Джвари и знакомство с ТбилисиИстория христианства в Грузии, Светицховели, Мцхета, Джвари и знакомство с ТбилисиИстория христианства в Грузии, Светицховели, Мцхета, Джвари и знакомство с ТбилисиИстория христианства в Грузии, Светицховели, Мцхета, Джвари и знакомство с ТбилисиИстория христианства в Грузии, Светицховели, Мцхета, Джвари и знакомство с Тбилиси
2 день

Пещерный город Уплисцихе и курорт Боржоми

Утром отправимся в Уплисцихе — древний пещерный город, которому более 3000 лет. Осмотрим сохранившиеся помещения, жертвенные ямы и поговорим об истории города в языческую и христианскую эпохи.

На обратном пути при желании посетим музей Сталина в Гори, а затем направимся в Боржоми — курорт, известный своей минеральной водой. Узнаем, как он развивался и какую роль сыграли Романовы. На обед заедем в один из традиционных ресторанов.

Вечером вернёмся в Тбилиси.

Пещерный город Уплисцихе и курорт БоржомиПещерный город Уплисцихе и курорт БоржомиПещерный город Уплисцихе и курорт БоржомиПещерный город Уплисцихе и курорт БоржомиПещерный город Уплисцихе и курорт БоржомиПещерный город Уплисцихе и курорт БоржомиПещерный город Уплисцихе и курорт БоржомиПещерный город Уплисцихе и курорт БоржомиПещерный город Уплисцихе и курорт Боржоми
3 день

Винная Кахетия, Бодбе, Алазанская долина и Сигнахи

Сегодня в программе винный регион страны. Поездка в Кахетию начнётся с визита в небольшую пекарню, где готовят традиционный хлеб шоти. Затем мы посетим монастырь Святой Нино в Бодбе, расположенный над Алазанской долиной.

Далее отправимся в Сигнахи — город с романтичной атмосферой, где прогуляемся по старинным улицам и поднимемся на крепостную стену.

В финале дня вас ждёт дегустация кахетинских вин (оплачивается отдельно). Можно выбрать обед у винодела, экскурсию на завод «Киндзмараули» или частную винодельню у подножия Большого Кавказа.

Тур завершится в Тбилиси.

Винная Кахетия, Бодбе, Алазанская долина и СигнахиВинная Кахетия, Бодбе, Алазанская долина и СигнахиВинная Кахетия, Бодбе, Алазанская долина и СигнахиВинная Кахетия, Бодбе, Алазанская долина и СигнахиВинная Кахетия, Бодбе, Алазанская долина и СигнахиВинная Кахетия, Бодбе, Алазанская долина и СигнахиВинная Кахетия, Бодбе, Алазанская долина и СигнахиВинная Кахетия, Бодбе, Алазанская долина и Сигнахи

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Все переезды по программе
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Билеты до Тбилиси и обратно в ваш город
  • Проживание в Тбилиси
  • Питание и дегустации
  • Входные билеты
  • Можно расширить группу до 18 человек. В таком случае цена за каждого свыше 4 человек составит + €100
Место начала и завершения?
Центр Тбилиси (ваше место проживания) или у метро «Авлабар» (если ваш отель не в центре), время по договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Диана
Диана — ваша команда гидов в Тбилиси
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Провели экскурсии для 1630 туристов
Рада приветствовать вас, дорогие друзья! Меня зовут Диана, и я живу в самом гостеприимном городе — Тбилиси. Я член Ассоциации гидов Грузии, провожу авторские туры по нашей прекрасной стране. Грузия
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— словно родной дом, где вас ждёт тёплый приём! Люди, впервые побывавшие у нас, чувствуют теплоту и заботу, которую дарят даже простые прохожие в случае обращения к ним за помощью. Я подробно расскажу вам о местных обычаях и кухне, поделюсь интересными рецептами, покажу самые красивые виды и потаённые уголки. Подскажу, где делать незабываемые фото на память. Вам будет приятно вернуться домой и, рассматривая снимки, снова окунуться в волшебную атмосферу Грузии.

Отзывы и рейтинг

0
Основано на 0 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Спасибо Диане и Серго за отличную организацию экскурсий и внимание к нашим запросам (мы просили гида со знанием английского языка). Наш англоязычный друг был очень доволен и мы вместе с ним.
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Тур входит в следующие категории Тбилиси

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