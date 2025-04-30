Сегодня мы познакомимся с историей христианства в Грузии, посетив Светицховели — один из главных храмов страны. Прогуляемся по улочкам Мцхеты, первой столицы, сохранившей средневековую атмосферу. Далее отправимся к храму Джвари, откуда открывается вид на слияние рек Арагви и Куры.

После этого поедем в Тбилиси. Пешая экскурсия по старому городу (1,5–2 часа) начнётся с Абанотубани, знаменитого серными банями. Мы увидим традиционные дома с балконами, древние храмы, караван-сараи и узкие улочки. Завершится прогулка на площади Свободы, после чего у вас будет время на обед и самостоятельные прогулки.