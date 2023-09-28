Aleksi — Организатор в Тбилиси

Провёл экскурсии для 111 туристов

Всем привет! Наша небольшая, но уникальная команда опытных гидов предлагает туры по Грузии и Армении. Мы специализируемся на нестандартных маршрутах и интересных местах, стремясь всегда открывать для вас что-то уникальное и неповторимое. Мы на рынке грузинского туризма уже более 5 лет и успели завоевать признание и доверие путешественников, что подтверждается многочисленными наградами. Мы активно поддерживаем местные сообщества, для нас путешествия — это не просто бизнес. Будем ждать встречи с вами!

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