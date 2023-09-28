Увидеть архитектуру постсоветского брутализма и места, популярные среди тбилисцев
После прогулок по мощёным улочками и фотографий деревянных балкончиков вы правда считаете, что видели настоящий Тбилиси? Столица Грузии хранит куда больше колоритных, а главное — малоизвестных мест, которые только и ждут, чтобы их исследовали.
Приглашаем вас окунуться в постсоветское настоящее, заглянуть в спальные районы и лучше понять современную жизнь горожан.
Приглашаем вас окунуться в постсоветское настоящее, заглянуть в спальные районы и лучше понять современную жизнь горожан.
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
В ходе нашей поездки мы будем открывать для вас потаённые уголки Тбилиси и много рассказывать о богатой истории, современной культуре и архитектуре — как нынешнего времени, так и недавнего прошлого. Вы увидите город с непривычной для путешественников стороны.
- Здание бывшего Министерства автомобильных дорог. Его дерзкие архитектурные формы являются слепком постсоветского прошлого и служат ярким напоминанием о неспокойности того периода.
- Уникальные небесные мосты, которые соединены между собой перемычками на высоте 70 м над землёй. Захватывающая дух панорама города даст вам представление о повседневной жизни людей, которые называют Тбилиси своим домом.
- Старая канатная дорога — самая длинная в Тбилиси. И нет, это не та, что развлекает приезжих в центре города. Мы прокатимся над ущельем реки Вера, а после исследуем университетские общежития, которые стали приютом для большого числа беженцев.
- Грузинский Стоунхендж и заброшенный Музей археологии — загадочные места, не избалованные толпами туристов. А ведь они способны многое рассказать о богатом культурном наследии Тбилиси.
Организационные детали
- Внимание тем, кто боится высоты: мы совершим поездку на канатной дороге и будем осматривать локации на значительной высоте. Рассчитывайте свои силы!
- Экскурсия проходит на автомобиле, поэтому из-за частых дорожных пробок может занять больше времени
- Поездка состоится при любых погодных условиях
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- от места вашего проживания
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 4 часовБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Aleksi — Организатор в Тбилиси
Провёл экскурсии для 111 туристов
Всем привет! Наша небольшая, но уникальная команда опытных гидов предлагает туры по Грузии и Армении. Мы специализируемся на нестандартных маршрутах и интересных местах, стремясь всегда открывать для вас что-то уникальное и неповторимое. Мы на рынке грузинского туризма уже более 5 лет и успели завоевать признание и доверие путешественников, что подтверждается многочисленными наградами. Мы активно поддерживаем местные сообщества, для нас путешествия — это не просто бизнес. Будем ждать встречи с вами!
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