61 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

Ездили на данную экскурсию 05.11.18. К нашему огромному сожалению гид был заменён в самый последний момент, т.к Гия повредил ногу. Восторгов от интересного рассказа , описанных в предыдущих отзывов нет. Гид вроде бы все знает, спросишь -ответит, но сам молчит, ничего не рассказывает. Больше половины дороги ехали , развлекая сами себя разговорами. За чурчхеллой, которые так восторгаются, мы тоже не заезжали.. спросили гида, где лучше купить, ответил , что все можно купить в Тбилиси... купили сами по пути, в том месте, в котором увидели продажу у крепости

Экскурсия на вин.завод тоже удивила. Потому что вся экскурсия заняла минут 10 максимум.

В качестве бонуса отмечу, что нас отвезли посмотреть красивый закат на перевале.

Вообще экскурсия должна быть очень интересной, потому что очень красивые виды, очень завораживающие памятники, но с гидом (если не ошибаюсь Теймуразом) лучше не ездить. Потому что описанных интересных рассказов в других отзывах мы не услышали .

В качестве компенсации Георгий отвёз нас на следующий день в очень хороший ресторан

За что ему большое спасибо. Ресторан с национальной музыкой, грузинскими танцами. Все недочёты экскурсии были окуплены с лихвой