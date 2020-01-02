61 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

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Насладиться великолепными видами, древней архитектурой и вином

Гия
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Гия – представитель гидов
Кто не слышал о знаменитых кахетинских винах?! Слов нет, хороши, но Кахетия — это не только виноградники.

Предлагаю вам совершить однодневное путешествие в Кахетинское царство, насладиться великолепными видами, древней архитектурой, ну и попробовать вина, разумеется.
От 150 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
На автомобиле
Продолжительность 10 часов
До 10 человек
Можно с детьми
Встреча у вашего отеля
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У этой экскурсии61 отзыв
4.82
В Кахетию за красотами и вином
В Кахетию за красотами и вином

Программа

  • Выезжаем из Тбилиси пораньше, но не по трассе, а через живописный Гомборский перевал. По дороге остановмся, полюбуемся видами. Обязательно заедем в село Уджарма, где сохранилась крепость III века.
  • Далее наш путь лежит к кафедральному собору Алаверди XI века, главному храму средневековой Кахетии, до недавнего времени (пока не построили в Тбилиси собор Святой Троицы – Цминда Самеба) самой высокой церкви Грузии, и к резиденции кахетинских царей замку Греми XVI века.
  • Пообедаем в очень симпатичном ресторанчике на озере Илии, а дегустацию вин предлагаю провести прямо на заводе вин Киндзмараули, расположенном на территории старой крепости. И не только дегустацию, на заводе проводятся очень интересные экскурсии.

Организационные детали

  • Общая протяженность маршрута — 320 км.
  • Обед с кувшином вина обойдется вам примерно в 10-12 евро на человека.
  • Экскурсию для вас проведу я или проверенные проводники из нашей дружной команды. Они покажут вам ту Грузию, которую любят всей душой.
В Кахетию за красотами и вином
В Кахетию за красотами и вином
В Кахетию за красотами и вином
В Кахетию за красотами и вином
В Кахетию за красотами и вином
В Кахетию за красотами и вином
В Кахетию за красотами и вином
В Кахетию за красотами и вином
В Кахетию за красотами и вином
В Кахетию за красотами и вином
В Кахетию за красотами и вином
В Кахетию за красотами и вином

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура у вашего отеля.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Гия
Гия
Меня зовут Гия, я коренной тбилисец и всю свою жизнь прожил здесь, а город прожил эти иногда непростые годы вместе со мной. Очень люблю мой Тбилиси и предлагаю вам пройти ускоренный курс Грузинологии, Тбилисизнания и Тифлисничества. А проще говоря, приглашаю вас пощупать простую, настоящую тбилисскую жизнь. В нашей команде — проверенные в бою товарищи. Они покажут вам ту Грузию, которую любят всей душой! А после прогулки приходите в гости ко мне, и я угощу вас вкуснейшим домашним вином из Кахетии, научу готовить грузинские блюда по старинным семейным рецептам и расскажу самые интересные истории о Тбилиси.
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61 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

2 января 2020
К сожалению, в Кахетию у нас получилось выбраться только на один день, но Нодари(наш гид на эту экскурсию), сделал этот день незабываемым. Мы начали с дегустации вин на заводе и мини экскурсии по нему, далее была сама колоритная часть, в ходе которой мы познакомились с технологиями изготовления и пробы домашнего хлеба и сыра, а также познакомились с знаменитым грузинским застольем.Пообедали в живописном ресторане с видом на Алазанскую долину,в котором попробовали вино прямо из квеври, а закончили экскурсией на заводе Киндзмараули. Все очень вкусно и красиво. Не могу не отметить еще раз нашего гида. Нодари очень душевный и хороший человек, который ответит вам на все вопросы и покажет вам,что такое грузинское гостеприимство.
Спасибо!
2 июня 2019
Очень интересная и насыщенная экскурсия по Кахетии! Поражает своей грандиозностью Алазанская долина! Святые места, особенно храм Нино! Нодари отличный гид, опытный водитель и просто хороший собеседник и человек! Рекомендую воспользоваться его услугами!!!
6 мая 2019
Спасибо экскурсоводу Игорю за замечательную содержательную экскурсию по Кахетии. 12 часов пролетело незаметно, узнали много интересного не только об исторических местах Кахетии, но и в целом о жизни современной Грузии.
30 апреля 2019
Проводил все Саша, о чем нас заранее предупредили. Все прошло отлично, Саша интересный собеседник, отвечал на все наши вопросы, провел по красивейшим местам с видами на долину и не только, рекомендую!
27 апреля 2019
Отлично съездили с Нодари! Получили огромное удовольствие от проведённого дня в Кахетии. Не смотря на то, что ездили с двумя детьми, никто не устал и успели посмотреть все, что запланировали. Большое спасибо!
6 ноября 2018
Ездили на данную экскурсию 05.11.18. К нашему огромному сожалению гид был заменён в самый последний момент, т.к Гия повредил ногу. Восторгов от интересного рассказа , описанных в предыдущих отзывов нет. Гид вроде бы все знает, спросишь -ответит, но сам молчит, ничего не рассказывает. Больше половины дороги ехали , развлекая сами себя разговорами. За чурчхеллой, которые так восторгаются, мы тоже не заезжали.. спросили гида, где лучше купить, ответил , что все можно купить в Тбилиси... купили сами по пути, в том месте, в котором увидели продажу у крепости
Экскурсия на вин.завод тоже удивила. Потому что вся экскурсия заняла минут 10 максимум.
В качестве бонуса отмечу, что нас отвезли посмотреть красивый закат на перевале.
Вообще экскурсия должна быть очень интересной, потому что очень красивые виды, очень завораживающие памятники, но с гидом (если не ошибаюсь Теймуразом) лучше не ездить. Потому что описанных интересных рассказов в других отзывах мы не услышали .
В качестве компенсации Георгий отвёз нас на следующий день в очень хороший ресторан
За что ему большое спасибо. Ресторан с национальной музыкой, грузинскими танцами. Все недочёты экскурсии были окуплены с лихвой
21 сентября 2018
С каждым новым приездом в Грузию страна открывается нам с новых сторон. Бывали мы и в Кахетии. Но экскурсия с Эриком превзошла все ожидания. Эрик прекрасный рассказчик,внимательный и вежливый. За целый день мы посмотрели намного больше, чем с предыдущими экскурсоводами. Прекрасно провели время, узнали много нового, попробовали много нового и даже сами испекли грузинский хлеб.
19 сентября 2018
Наш гид Гия приболел, заменил его Эрик. Поначалу мы расстроились, что произошла замена, а потом не пожалели. Экскурсия прошла на ура. Узнали много интересного, познавательного, а главное душевно. Спасибо большое за экскурсию.
6 сентября 2018
Экскурсия очень понравилась. Увидели и узнали много интересного: были в монастырях, дегустировали вино, ели вкуснейшие хинкали. Экскурсия познавательно— гастрономическая. Уезжали на целый день. Не советую ехать с маленькими детьми: большие переезды ., для взрослых - замечательно. Спасибо гиду, нам очень понравилось!
5 июля 2018
Эта экскурсия подарила не только удовольствие от увиденных красот Кахетии, но и радость знакомства с замечательными людьми. Обязательное знакомство с чурчхелой тети Люды и прекрасным застольем у гостеприимной Лали (устроившей кроме всего прочего мастер-класс приготовления хачапури) в нашем случае было дополнено визитом в частную винодельню к философу-виноделу Полу Родзянко. Сюрпризы мы очень любим. Спасибо, Гия.
Ещё 51 отзыв

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