61 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

Кто не слышал о знаменитых кахетинских винах? Спору нет, они хороши! Но ведь это далеко не всё, чем может удивить путешественников край древних царств, величественных храмов и крепостей. В однодневном путешествии вы откроете для себя настоящую Кахетию: насладитесь пейзажами, прикоснётесь к аутентичной архитектуре и, конечно, продегустируете вина.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена если вас не более 4 человек, но есть вариант до 4 чел.

Описание экскурсии

Программа

Живописная дорога и древняя Уджарма

Мы выедем из Тбилиси рано утром, но не по скучной трассе, а через живописный Гомборский перевал. По дороге мы остановимся, чтобы полюбоваться видами. Обязательно заедем в село Уджарма, где вы увидите крепость, хранящую дух раннего Средневековья.

Сердце средневековой Кахетии: Алаверди и Греми

Далее вас ждёт знакомство с двумя ключевыми памятниками:

собор Алаверди : главный храм средневековой Кахетии. До постройки тбилисского Цминда Самебы это была самая высокая церковь в Грузии. Его мощные стены поражают своим величием

: главный храм средневековой Кахетии. До постройки тбилисского Цминда Самебы это была самая высокая церковь в Грузии. Его мощные стены поражают своим величием замок Греми: неприступная крепость, которая охраняла столицу царства

Винная дегустация и отдых у озера

После знакомства с историей вас ждёт отдых и гастрономические впечатления. Мы пообедаем в уютном ресторанчике на берегу озера Илии. А настоящим финалом дня станет экскурсия и дегустация на винном заводе «Киндзмараули», который расположен на территории старой крепости. Это не просто проба вин, а погружение в технологию и традиции их создания.

Примерный тайминг поездки

8:00 — выезд из Тбилиси через Гомборский перевал

9:30 — остановка на смотровой площадке, посещение крепости Уджарма

11:30 — экскурсия по собору Алаверди

13:00 — посещение крепости Греми

14:30 — обед на озере Илии

16:00 — экскурсия и дегустация на заводе «Киндзмараули»

18:00 — выезд в Тбилиси

19:30 — ориентировочное время возвращения

Организационные детали