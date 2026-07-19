61 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

В однодневном путешествии вы откроете для себя настоящую Кахетию: насладитесь пейзажами, прикоснётесь к аутентичной архитектуре и, конечно, продегустируете вина.
Описание экскурсии
Программа
Живописная дорога и древняя Уджарма
Мы выедем из Тбилиси рано утром, но не по скучной трассе, а через живописный Гомборский перевал. По дороге мы остановимся, чтобы полюбоваться видами. Обязательно заедем в село Уджарма, где вы увидите крепость, хранящую дух раннего Средневековья.
Сердце средневековой Кахетии: Алаверди и Греми
Далее вас ждёт знакомство с двумя ключевыми памятниками:
- собор Алаверди: главный храм средневековой Кахетии. До постройки тбилисского Цминда Самебы это была самая высокая церковь в Грузии. Его мощные стены поражают своим величием
- замок Греми: неприступная крепость, которая охраняла столицу царства
Винная дегустация и отдых у озера
После знакомства с историей вас ждёт отдых и гастрономические впечатления. Мы пообедаем в уютном ресторанчике на берегу озера Илии. А настоящим финалом дня станет экскурсия и дегустация на винном заводе «Киндзмараули», который расположен на территории старой крепости. Это не просто проба вин, а погружение в технологию и традиции их создания.
Примерный тайминг поездки
8:00 — выезд из Тбилиси через Гомборский перевал
9:30 — остановка на смотровой площадке, посещение крепости Уджарма
11:30 — экскурсия по собору Алаверди
13:00 — посещение крепости Греми
14:30 — обед на озере Илии
16:00 — экскурсия и дегустация на заводе «Киндзмараули»
18:00 — выезд в Тбилиси
19:30 — ориентировочное время возвращения
Организационные детали
- Общая протяжённость маршрута — 320 км. Поездка проходит на легковом автомобиле комфорт-класса
- Обед с кувшином вина обойдётся примерно в €10-12 с человека
- Экскурсию для вас проведу я или проверенные проводники из нашей дружной команды. Они покажут вам ту Грузию, которую любят всей душой
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Забрал нас прямо от
То, что было у нас, сложно назвать просто экскурсией. Это был настоящий опыт погружения в жизнь, культуру, традиции и атмосферу Кахетии.
Огромное спасибо)
И первый завтрак в новом году - из лепёшки и сыра на обочине по дороге в Кахетию - идеально)