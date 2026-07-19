61 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

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Из Тбилиси в Кахетию

Автомобильное путешествие через крепости и храмы за лучшими винами региона
Кто не слышал о знаменитых кахетинских винах? Спору нет, они хороши! Но ведь это далеко не всё, чем может удивить путешественников край древних царств, величественных храмов и крепостей.

В однодневном путешествии вы откроете для себя настоящую Кахетию: насладитесь пейзажами, прикоснётесь к аутентичной архитектуре и, конечно, продегустируете вина.
5
116 отзывов
Из Тбилиси в Кахетию
Из Тбилиси в Кахетию
Из Тбилиси в Кахетию

Описание экскурсии

Программа

Живописная дорога и древняя Уджарма

Мы выедем из Тбилиси рано утром, но не по скучной трассе, а через живописный Гомборский перевал. По дороге мы остановимся, чтобы полюбоваться видами. Обязательно заедем в село Уджарма, где вы увидите крепость, хранящую дух раннего Средневековья.

Сердце средневековой Кахетии: Алаверди и Греми

Далее вас ждёт знакомство с двумя ключевыми памятниками:

  • собор Алаверди: главный храм средневековой Кахетии. До постройки тбилисского Цминда Самебы это была самая высокая церковь в Грузии. Его мощные стены поражают своим величием
  • замок Греми: неприступная крепость, которая охраняла столицу царства

Винная дегустация и отдых у озера

После знакомства с историей вас ждёт отдых и гастрономические впечатления. Мы пообедаем в уютном ресторанчике на берегу озера Илии. А настоящим финалом дня станет экскурсия и дегустация на винном заводе «Киндзмараули», который расположен на территории старой крепости. Это не просто проба вин, а погружение в технологию и традиции их создания.

Примерный тайминг поездки

8:00 — выезд из Тбилиси через Гомборский перевал
9:30 — остановка на смотровой площадке, посещение крепости Уджарма
11:30 — экскурсия по собору Алаверди
13:00 — посещение крепости Греми
14:30 — обед на озере Илии
16:00 — экскурсия и дегустация на заводе «Киндзмараули»
18:00 — выезд в Тбилиси
19:30 — ориентировочное время возвращения

Организационные детали

  • Общая протяжённость маршрута — 320 км. Поездка проходит на легковом автомобиле комфорт-класса
  • Обед с кувшином вина обойдётся примерно в €10-12 с человека
  • Экскурсию для вас проведу я или проверенные проводники из нашей дружной команды. Они покажут вам ту Грузию, которую любят всей душой

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Гия
Гия — ваша команда гидов в Тбилиси
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2013 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провели экскурсии для 3475 туристов
Меня зовут Гия, я коренной тбилисец и всю свою жизнь прожил здесь, а город прожил эти иногда непростые годы вместе со мной. Очень люблю мой Тбилиси и предлагаю вам пройти
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ускоренный курс Грузинологии, Тбилисизнания и Тифлисничества. А проще говоря, приглашаю вас пощупать простую, настоящую тбилисскую жизнь. В нашей команде — проверенные в бою товарищи. Они покажут вам ту Грузию, которую любят всей душой! А после прогулки приходите в гости ко мне, и я угощу вас вкуснейшим домашним вином из Кахетии, научу готовить грузинские блюда по старинным семейным рецептам и расскажу самые интересные истории о Тбилиси.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 116 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
105
4
9
3
2
2
1
Роман
Экскурсия с Нодари — это уровень настоящего профи. Он был и гидом, и водителем: забрал прямо от подъезда, и дальше всё шло чётко, без суеты — будто маршрут был выверен
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до минуты, но при этом легко подстраивался под мои интересы.

Нодари показал те места в Кахетии, куда обычные экскурсии просто не заезжают, и привёл в ресторан, о котором знают только местные. Отдельно запомнились простые, но очень атмосферные моменты: сочный чебурек, настоящий шоти с помидорами и сыром, а ещё — я впервые увидел, как пекут этот хлеб.

Кульминацией стала дегустация кахетинских вин с Антонио — и даже её Нодари встроил в программу так, чтобы она стала логичным и ярким финалом. Это был «отрыв головы»: и сами вина, и рассказ Антонио, и то, как Нодари всё это подавал по дороге, дополняя деталями.

Всего и не рассказать — столько всего было по-настоящему, столько мелочей, которые и делают путешествие особенным. Всё было на высоком уровне. Спасибо большое, Нодари! 🤝

Экскурсия с Нодари — это уровень настоящего профи. Он был и гидом, и водителем: забрал прямо
Экскурсия с Нодари — это уровень настоящего профи. Он был и гидом, и водителем: забрал прямо
Экскурсия с Нодари — это уровень настоящего профи. Он был и гидом, и водителем: забрал прямо
Экскурсия с Нодари — это уровень настоящего профи. Он был и гидом, и водителем: забрал прямо
Экскурсия с Нодари — это уровень настоящего профи. Он был и гидом, и водителем: забрал прямо
Экскурсия с Нодари — это уровень настоящего профи. Он был и гидом, и водителем: забрал прямо
Экскурсия с Нодари — это уровень настоящего профи. Он был и гидом, и водителем: забрал прямо
Экскурсия с Нодари — это уровень настоящего профи. Он был и гидом, и водителем: забрал прямо+7
Экскурсия с Нодари — это уровень настоящего профи. Он был и гидом, и водителем: забрал прямо
Экскурсия с Нодари — это уровень настоящего профи. Он был и гидом, и водителем: забрал прямо
Экскурсия с Нодари — это уровень настоящего профи. Он был и гидом, и водителем: забрал прямо
Экскурсия с Нодари — это уровень настоящего профи. Он был и гидом, и водителем: забрал прямо
Экскурсия с Нодари — это уровень настоящего профи. Он был и гидом, и водителем: забрал прямо
Экскурсия с Нодари — это уровень настоящего профи. Он был и гидом, и водителем: забрал прямо
Экскурсия с Нодари — это уровень настоящего профи. Он был и гидом, и водителем: забрал прямо
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Е
Это была наша вторая поездка с гидом Нодари после Мцхеты. В этот раз мы поехали в Кахетию с дегустацией на винодельне. Нодари очень хорошо чувствует настроение гостей, выстраивает маршрут в
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соответствии с нашими пожеланиями, интересами и потребностями. Есть потребность накупить грузинских специй и сухофруктов- завезет в аутентичный магазинчик, захочется вкусных шашлыков или хинкали, отвезет во вкуснейший ресторан. И конечно, много и познавательно расскажет об истории региона и покажет чудесные локации. Мы остались в восторге от наших поездок с Нодари

Это была наша вторая поездка с гидом Нодари после Мцхеты. В этот раз мы поехали в
Это была наша вторая поездка с гидом Нодари после Мцхеты. В этот раз мы поехали в
Это была наша вторая поездка с гидом Нодари после Мцхеты. В этот раз мы поехали в
Это была наша вторая поездка с гидом Нодари после Мцхеты. В этот раз мы поехали в
Это была наша вторая поездка с гидом Нодари после Мцхеты. В этот раз мы поехали в
Это была наша вторая поездка с гидом Нодари после Мцхеты. В этот раз мы поехали в
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И
У нас был гид Василий. Экскурсия по Кахетии. Замечательный человек, очень дружелюбный, тактичный, был готов ответить на любой вопрос. Отлично и безопасно вёл машину. День прошёл прекрасно.
Забрал нас прямо от
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отеля и вечером привёз прямо ко входу отеля. Рекомендую этого гида.
Отдельно хочу отметить прекрасную Тамару (надеюсь, правильно запомнила её имя) из винодельни Вазиани. Прекрасный специалист, тонко разбирающийся в тонкостях вина и его производства.

У нас был гид Василий. Экскурсия по Кахетии. Замечательный человек, очень дружелюбный, тактичный, был готов ответить
У нас был гид Василий. Экскурсия по Кахетии. Замечательный человек, очень дружелюбный, тактичный, был готов ответить
У нас был гид Василий. Экскурсия по Кахетии. Замечательный человек, очень дружелюбный, тактичный, был готов ответить
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И
От всей души рекомендуем и очень благодарны нашему гиду Нодари!

То, что было у нас, сложно назвать просто экскурсией. Это был настоящий опыт погружения в жизнь, культуру, традиции и атмосферу Кахетии.
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В какой-то момент Нодари сказал, что мы увидели лишь 15–20% региона, но по нашим ощущениям мы прожили маленькую жизнь и прикоснулись к огромному миру, который невозможно узнать самостоятельно за такое время.

Мы невероятно благодарны не только за глубокие и действительно удивительные знания, которыми Нодари щедро делился на протяжении всего путешествия, но и за его чуткость, внимание и искреннюю вовлечённость. Он точно знал, какие места сейчас находятся на реконструкции и не смогут раскрыться в полной мере, а куда стоит заехать обязательно. Именно благодаря этому мы попробовали потрясающие местные продукты, невероятный хлеб, помидоры, чурчхеллу и замечательные вина и крепкие напитки, среди которых были, пожалуй, одни из лучших, что нам доводилось пробовать.

Особенно ценно, что многие из этих моментов происходили по инициативе самого Нодари. Это были не туристические остановки по программе, а возможность увидеть и почувствовать настоящую Кахетию глазами человека, который её знает и искренне любит.

Благодаря этому путешествию мы ещё сильнее влюбились в Грузию и обязательно вернёмся снова, чтобы открыть для себя оставшиеся 80% Кахетии, не говоря уже о других регионах страны.

Огромное спасибо за этот опыт, тепло, внимание и вдохновение. Мы очень благодарны и искренне рекомендуем всем, кто хочет не просто увидеть регион, а по-настоящему его почувствовать.

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В
Нашим гидом был Дмитрий, который учёл все наши пожелания и чётко спланировал маршрут. Мы всё успели, увидели замечательные места, получили огромное удовольствие и от поездки, и от общения с Дмитрием,
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интеллигентным и много знающим человеком. Кстати, он замечательный водитель, очень опытный и умелый и, в тоже время, очень аккуратный и спокойный. Мы проехали Гомборским перевалом, посмотрели Икалтойский монастырь, монастырь Алаверды, остатки царского дворца в Греми, заехали в Некреси (что не всегда просто), попробовали очень необычные жаренные хинкали в Телави и посетили весьма интересную небольшую винодельню Giuaani. Да, мы не поехали в Сигнахи и Бодбе, но это было наше решение по маршруту и пожелание, которое было выполнено на отлично. Рекомендуем этого гида!

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Елена
Мы провели прекрасный первый день года в этой поездке!
Огромное спасибо)
И первый завтрак в новом году - из лепёшки и сыра на обочине по дороге в Кахетию - идеально)
Мы провели прекрасный первый день года в этой поездке!
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