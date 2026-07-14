153 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Пешеходная экскурсия по Тбилиси

Красиво, интересно, по делу. Отличная возможность познакомиться с городом!
Тбилиси — мой родной город, и я буду рада показать вам его настоящий характер.

Мы прогуляемся по самым душевным уголкам столицы: от древних стен Нарикалы до уютных двориков и серных бань.

Я помогу вам не просто увидеть достопримечательности, а почувствовать ту самую тёплую и гостеприимную атмосферу, в которую я сама влюблена.
5
816 отзывов
Пешеходная экскурсия по Тбилиси
Пешеходная экскурсия по Тбилиси
Пешеходная экскурсия по Тбилиси

Описание экскурсии

Маршрут и ключевые точки экскурсии

Старый город и разговоры о вине — отличное начало!

Начнём на главной площади города — площади Свободы. Отсюда мы прогуляемся по проспекту Бараташвили и войдём в сердце Тбилиси — Старый город — через бывшие Дигомские ворота

  • Улица Шарден. Я расскажу вам историю этой оживлённой улицы, названной в честь французского миссионера. Сегодня она напоминает миниатюрные Елисейские поля с многочисленными кафе, ресторанами и бутиками
  • Знакомство с грузинским вином. Мы зайдём в винный магазин с погребом 17 века. Здесь вы узнаете о главном национальном напитке и попробуете его

Мост Мира и крепость Нарикала

Далее наш путь лежит через реку Куру.

  • Мост Мира. Прогуляемся по изящному пешеходному мосту из стекла и металла, построенному в 2010 году. Это современный символ, который соединяет старую и новую части города
  • Крепость Нарикала. Она хранит долгую и очень интересную историю, ведь цитадель существовала еще в 4 веке нашей эры и контролировала торговые пути, проходящие по берегам Куры. Представьте, сколько событий видели её древние стены!

У истоков Тифлиса — район серных бань

Без сомнения, это самый колоритный район Старого города, который чаще всего можно увидеть на открытках.

  • Легендарные серные бани. Эти уникальные купальни когда-то очаровали Александра Пушкина и Александра Дюма. Они до сих пор вызывают восторг и у туристов, и у местных жителей
  • Рождение города. Именно здесь, у бань, я расскажу вам о зарождении Тбилиси, о происхождении его названия и о легендарных личностях, стоявших у истоков столицы

Организационные детали

Крепость Нарикала временно закрыта на реставрацию.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площади Свободы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 30% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тамара
Тамара — ваш гид в Тбилиси
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за
Провела экскурсии для 5319 туристов
Я сертифицированный гид, родилась и выросла в Грузии. Хорошо знаю свою страну и её историю. Покажу вам самые красивые места Грузии, храмы, крепости и достопримечательности. Я готова организовать ваш досуг
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— найти решение всех вопросов: сопровождение, шоппинг, встреча, проводы в аэропорту. Посоветую, где лучше купить грузинское вино и чурчхелу, а также — где вкусно поесть. Добро пожаловать в Грузию, страну незабываемых путешествий!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 816 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
807
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5
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3
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В описании к экскурсии Тамара пишет, что хочет показать настоящий характер Тбилиси. Она не просто показала, она подарила нам этот город. Нас было четверо: двое взрослых и двое подростков 13
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лет. Честно говоря, переживали, что дети заскучают на трехчасовой пешей экскурсии. Зря. Тамара так рассказывает, что оба слушали с большим интересом. Легко, интересно, с юмором. Когда увидела, что мы немного устали, предложила зайти в кафе, передохнуть и выпить лимонад. Кафе, к слову сказать, было отдельной достопримечательностью.
Маршрут продуманный и красивый: от площади Свободы через Дигомские ворота в Старый город, улица Шарден с её историей, мост Мира, крепость Нарикала и серные бани – те самые, которые когда-то очаровали Пушкина. Каждый поворот это маленькое открытие.
Но самое главное, о чём хочу написать отдельно. Мы перепутали дату – забронировали июль вместо июня. Поняли ошибку, когда уже прибыли на место встречи. И Тамара приехала к нам! Спасибо огромное за это отдельно! К концу прогулки Тамара стала для нас не экскурсоводом, а дорогим другом, к которому хочется вернуться и бродить с ней по улочкам Тбилиси снова и снова.
Будем рекомендовать всем без исключения!

В описании к экскурсии Тамара пишет, что хочет показать настоящий характер Тбилиси. Она не просто показала,
В описании к экскурсии Тамара пишет, что хочет показать настоящий характер Тбилиси. Она не просто показала,
В описании к экскурсии Тамара пишет, что хочет показать настоящий характер Тбилиси. Она не просто показала,
В описании к экскурсии Тамара пишет, что хочет показать настоящий характер Тбилиси. Она не просто показала,
В описании к экскурсии Тамара пишет, что хочет показать настоящий характер Тбилиси. Она не просто показала,
В описании к экскурсии Тамара пишет, что хочет показать настоящий характер Тбилиси. Она не просто показала,
В описании к экскурсии Тамара пишет, что хочет показать настоящий характер Тбилиси. Она не просто показала,
В описании к экскурсии Тамара пишет, что хочет показать настоящий характер Тбилиси. Она не просто показала,+2
В описании к экскурсии Тамара пишет, что хочет показать настоящий характер Тбилиси. Она не просто показала,
В описании к экскурсии Тамара пишет, что хочет показать настоящий характер Тбилиси. Она не просто показала,
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Юрий
Экскурсия с Тамарой оставила самые теплые и приятные впечатления! Это не просто профессиональный гид, а очень доброжелательный, открытый и увлеченный своим делом человек. Экскурсия прошла на одном дыхании. Тамара познакомила
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нас не только с достопримечательностями Тбилиси, но и с историей Грузии, рассказав множество интересных фактов, легенд и мифов, которые сделали прогулку по-настоящему живой и увлекательной. Было видно, что она искренне любит свою страну и умеет передать эту любовь своим гостям.
Особенно хочется отметить, что Тамара поделилась большим количеством полезных рекомендаций: куда сходить, что попробовать из национальной кухни, какие места обязательно стоит посетить и на что обратить внимание во время отдыха. Эти советы оказались очень ценными.
Спасибо Тамаре за прекрасную экскурсию, теплую атмосферу и незабываемые впечатления! Смело рекомендуем всем, кто хочет не просто увидеть Тбилиси, а почувствовать его душу и узнать Грузию с самых интересных сторон.

Экскурсия с Тамарой оставила самые теплые и приятные впечатления! Это не просто профессиональный гид, а очень
Экскурсия с Тамарой оставила самые теплые и приятные впечатления! Это не просто профессиональный гид, а очень
Экскурсия с Тамарой оставила самые теплые и приятные впечатления! Это не просто профессиональный гид, а очень
Экскурсия с Тамарой оставила самые теплые и приятные впечатления! Это не просто профессиональный гид, а очень
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В
Прекрасный гид Тамара, выросшая и постоянно проживающая в Тбилиси, знающая этот город изнутри. В процессе экскурсии освещаются все основные аспекты истории и современности страны. Отлично составленный маршрут, охватывающий все основные
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локации Тбилиси и заканчивающийся интересной винной дегустацией. Тамара - очень располагающий к себе человек, приятный в общении, тонко чувствующий собеседника, готовый ответить на любой вопрос во время и после экскурсии, делающий хорошие фотографии.
Всем рекомендуем гида и экскурсию!)

Прекрасный гид Тамара, выросшая и постоянно проживающая в Тбилиси, знающая этот город изнутри. В процессе экскурсии
Прекрасный гид Тамара, выросшая и постоянно проживающая в Тбилиси, знающая этот город изнутри. В процессе экскурсии
Прекрасный гид Тамара, выросшая и постоянно проживающая в Тбилиси, знающая этот город изнутри. В процессе экскурсии
Прекрасный гид Тамара, выросшая и постоянно проживающая в Тбилиси, знающая этот город изнутри. В процессе экскурсии
Прекрасный гид Тамара, выросшая и постоянно проживающая в Тбилиси, знающая этот город изнутри. В процессе экскурсии
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Елена
С прекрасной Тамарой у нас сложился "контакт" с первого взгляда! Мы, 4 девушки, путешествуем по Грузии. Впервые. Первой нас в Тбилиси встретила Тамара. Провела по старому городу, останавливаясь на значимых
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локациях. Юморная, весёлая, красивая девушка. Тамара нам так понравилась, что не хотелось ее отпускать! Много рассказывала о истории города, некоторых персонажах, знаменитостях из Грузии. В общем, очень интересная и познавательная экскурсия. Тамара, спасибо большое, вы всегда будете в нашем сердце, как прекрасная грузинка Тамара❤️

***так хотелось загрузить больше фото, но трипстер не дает😬

С прекрасной Тамарой у нас сложился "контакт" с первого взгляда! Мы, 4 девушки, путешествуем по Грузии.
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и
ну что сказать), мы в восторге, так интересно и душевно было, время пролетело на одном дыхании. погода была отличная, прекрасная, как и сама Тамара ❤️ Тамара, спасибо огромное!!!
ну что сказать), мы в восторге, так интересно и душевно было, время пролетело на одном дыхании.
ну что сказать), мы в восторге, так интересно и душевно было, время пролетело на одном дыхании.
ну что сказать), мы в восторге, так интересно и душевно было, время пролетело на одном дыхании.
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В
Были в Тбилиси три дня, и нам невероятно повезло, что в первый же день мы попали на экскурсию к гиду Тамаре. Тамара невероятно позитивная и приятная в общении. Она с
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большой любовью рассказывала нам о городе и показывала такие интересные и красивые места, куда сами мы бы вряд ли попали. Если вы хотите просто голые факты с датами и "посмотрите направо/посмотрите налево" - лучше поискать другого гида. Но если вы хотите неспеша прогуливаться по этим невероятным улочкам Старого города и слушать удивительные истории, которые происходили в Тбилиси (и Грузии в целом), о жизни людей, то не раздумывая бронируйте эту экскурсию. Ощущение после прогулки, что мы встретились со знакомой, которую давно не видели и гуляли с ней, впитывая положительную энергетику и новые знания от того что видели. Тамара поддерживала любые наши темы, где-то шутила, где-то рассказывала трогательные истории о любви и не только (ведь Грузия это не только про вино). Ни в одном городе за одну экскурсию я не видела столько, сколько показала нам Тамара за несколько часов. Хотя время встречи назначали мы, тайминг был идеально выверен и в нужное время мы попадали в нужное место. К примеру, попали к башне с часами ровно к началу полуденного представления. Несомненно, именно благодаря Тамаре мы «поймали» настроение на всю нашу дальнейшую поездку. С нетерпением жду новых встреч и прогулок!

Были в Тбилиси три дня, и нам невероятно повезло, что в первый же день мы попали
Были в Тбилиси три дня, и нам невероятно повезло, что в первый же день мы попали
Были в Тбилиси три дня, и нам невероятно повезло, что в первый же день мы попали
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