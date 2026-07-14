153 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Тбилиси — мой родной город, и я буду рада показать вам его настоящий характер.
Мы прогуляемся по самым душевным уголкам столицы: от древних стен Нарикалы до уютных двориков и серных бань.
Я помогу вам не просто увидеть достопримечательности, а почувствовать ту самую тёплую и гостеприимную атмосферу, в которую я сама влюблена.
Мы прогуляемся по самым душевным уголкам столицы: от древних стен Нарикалы до уютных двориков и серных бань.
Я помогу вам не просто увидеть достопримечательности, а почувствовать ту самую тёплую и гостеприимную атмосферу, в которую я сама влюблена.
Описание экскурсии
Маршрут и ключевые точки экскурсии
Старый город и разговоры о вине — отличное начало!
Начнём на главной площади города — площади Свободы. Отсюда мы прогуляемся по проспекту Бараташвили и войдём в сердце Тбилиси — Старый город — через бывшие Дигомские ворота
- Улица Шарден. Я расскажу вам историю этой оживлённой улицы, названной в честь французского миссионера. Сегодня она напоминает миниатюрные Елисейские поля с многочисленными кафе, ресторанами и бутиками
- Знакомство с грузинским вином. Мы зайдём в винный магазин с погребом 17 века. Здесь вы узнаете о главном национальном напитке и попробуете его
Мост Мира и крепость Нарикала
Далее наш путь лежит через реку Куру.
- Мост Мира. Прогуляемся по изящному пешеходному мосту из стекла и металла, построенному в 2010 году. Это современный символ, который соединяет старую и новую части города
- Крепость Нарикала. Она хранит долгую и очень интересную историю, ведь цитадель существовала еще в 4 веке нашей эры и контролировала торговые пути, проходящие по берегам Куры. Представьте, сколько событий видели её древние стены!
У истоков Тифлиса — район серных бань
Без сомнения, это самый колоритный район Старого города, который чаще всего можно увидеть на открытках.
- Легендарные серные бани. Эти уникальные купальни когда-то очаровали Александра Пушкина и Александра Дюма. Они до сих пор вызывают восторг и у туристов, и у местных жителей
- Рождение города. Именно здесь, у бань, я расскажу вам о зарождении Тбилиси, о происхождении его названия и о легендарных личностях, стоявших у истоков столицы
Организационные детали
Крепость Нарикала временно закрыта на реставрацию.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Свободы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 30% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тамара — ваш гид в Тбилиси
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за
Провела экскурсии для 5319 туристов
Я сертифицированный гид, родилась и выросла в Грузии. Хорошо знаю свою страну и её историю. Покажу вам самые красивые места Грузии, храмы, крепости и достопримечательности. Я готова организовать ваш досуг
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 816 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
В описании к экскурсии Тамара пишет, что хочет показать настоящий характер Тбилиси. Она не просто показала, она подарила нам этот город. Нас было четверо: двое взрослых и двое подростков 13
+2
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Экскурсия с Тамарой оставила самые теплые и приятные впечатления! Это не просто профессиональный гид, а очень доброжелательный, открытый и увлеченный своим делом человек. Экскурсия прошла на одном дыхании. Тамара познакомила
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В
Прекрасный гид Тамара, выросшая и постоянно проживающая в Тбилиси, знающая этот город изнутри. В процессе экскурсии освещаются все основные аспекты истории и современности страны. Отлично составленный маршрут, охватывающий все основные
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С прекрасной Тамарой у нас сложился "контакт" с первого взгляда! Мы, 4 девушки, путешествуем по Грузии. Впервые. Первой нас в Тбилиси встретила Тамара. Провела по старому городу, останавливаясь на значимых
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и
ну что сказать), мы в восторге, так интересно и душевно было, время пролетело на одном дыхании. погода была отличная, прекрасная, как и сама Тамара ❤️ Тамара, спасибо огромное!!!
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В
Были в Тбилиси три дня, и нам невероятно повезло, что в первый же день мы попали на экскурсию к гиду Тамаре. Тамара невероятно позитивная и приятная в общении. Она с
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