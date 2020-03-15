153 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Старый город и разговоры о вине — отличное начало прогулки по Тбилиси Мы начнем экскурсию с площади Свободы, главной площади города, прогуляемся по проспекту им. Н.Бараташвили и зайдем в Старый город через бывшие Дигомские ворота. Я познакомлю вас с историей улицы Шарден, названной в честь французского католического миссионера — сейчас она напоминает Елисейские поля с многочисленными ресторанчиками и кафе, бутиками и салонами. В хорошем винном магазине с погребом 17 века поговорим о главном грузинском напитке — вине, здесь же вы сможете его продегустировать.
Моста Мира и крепость Нарикала Вы пройдете по пешеходному мосту над Курой, построенному в 2010 году. Ажурная вязь стекла и металла — символ Мира, соединяющий старую и новую Грузию, и посылающий в космос (в буквальном смысле) сигналы дружбы и любви. А после вас ждет подъем на канатной дороге к крепости Нарикала, хранящей долгую и очень интересную историю: крепость существовала еще в четвертом веке нашей эры. В VII и XI-XII веках была расширена и контролировала торговые пути, проходящие по берегам Куры. Представьте, сколько событий видели ее древние стены!
Район серных бань — побывать у истоков Тифлиса Вне всякого сомнения, это один из самых колоритных районов старого города и потому чаще всего встречается на открытках Тбилиси. Знаменитые тбилисские бани очаровали в свое время Пушкина и Дюма и до сих пор вызывают восторг как у туристов, так и у местных жителей. Возле бань я расскажу вам о зарождении города, его названия и легендарных личностях, связанных с истоками развития столицы.
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
Я сертифицированный гид, родилась и выросла в Грузии. Хорошо знаю свою страну и знаю её историю. Покажу вам самые красивые места Грузии, храмы, крепости и достопримичателности.Я готова организовать ваш досуг- найти решение всех вопросов: сопровождение, шоппинг, встреча, проводы в аэропорту. Посоветую, где лучше купить грузинское вино и чурчхелу, а также — где можно вкусно поесть. Добро пожаловать в Грузию, страну незабываемых путешествий!
Осень понравилась прогулка с Тамарой! Было интересно и весело! Тамара помогала делать нам фото и рассказывала интересные исторические факты! Всё просто замечательно!
Денис
7 марта 2020
Большое спасибо экскурсоводу Тамаре!!! Все было на высшем уровне! Интересно, познавательно, весело, много полезного и познавательного мы узнали на этой экскурсии. Тама очень интеллигентный специалист, который знает свою работу на 100%. Благодарим! В следующий раз только к Вам! Я думаю, даже грузинам будет интересна Ваша экскурсия!
Андрей
1 марта 2020
Огромное спасибо Тамаре за интересную экскурсию по городу.
Vyacheslav
26 февраля 2020
Прекрасная экскурсия. Тамара - очень увлечённый, искренний человек, по настоящему влюблённый в свой город, готовый поделиться этой любовью с Вами. История, еда и вино - очень вкусно, насыщено, красиво.
Юлия
25 февраля 2020
Отличная экскурсия! Мы были компанией из 5 человек. От 14 до 70 лет )). Понравилось всем! Огромное спасибо за интересную информацию, отличный маршрут (идеально для тех, кто впервые в Тбилиси или проездом (как мы, у нас было всего 10 часов на город). Плюсом Тамара посоветовала где вкусно и недорого пообедать и поужинать в центре. За что отдельное спасибо!
Елена
6 февраля 2020
Благодаря Тамаре, экскурсия была замечательной!
Экскурсовод захватила наше внимание с первых минут общения и не отпускала до конца, рассказывая интересные исторические факты о Тбилиси!
Если вы хотите получить позитивные эмоции рекомендуем Тамару!
Вера
13 января 2020
Тамара - самый отзывчивый гид! По нашей просьбе она изменила некоторые детали маршрута и время проведения экскурсии. Сделала максимально всё для наше комфорта. Однозначно рекомендую! Очень увлекательно и с заботой о клиентах))
Валерия
13 января 2020
Тамара, спасибо вам за чудесный день!!!!!
Тамара встретила нас как родных! Всё началось с обнимашек. И далее изумительный город предстал перед нами во всей своей красе: удивительная история, интересная, а местами забавная архитектура. Очень познавательно, легко и интересно.
Тамара сертифицированный гид и отлично знает свое дело. Экскурсия прошла на одном дыхании.
Дополнительно Тамара нам предложила ещё 2 экскурсии по восточной части Грузии. Два дня мы провели с её партнером Марикой. Отличный гид, прекрасный водитель и доброжелательный, гостеприимный человек!!
Благодаря Тамаре и Марике мы влюбились в Грузию! Огромное вам спасибо!!!!
Наталья
5 января 2020
Просто отличная экскурсия! Тамара внимательный и интересный собеседник, наша семья не заметила, как пролетели 4 часа экскурсии! Пятикласснику задавала контрольные вопросы, чтобы лучше запомнилось...) все, о чем рассказывала, было интересно и взрослым, и детям. очень рекомендуем гида!!!
Olena
2 января 2020
Спасибо Тамаре за экскурсию!! Очень информативно и душевно!!
Запах свежего хлеба, звуки «итальянских двориков», потайные пути и знаковые уголки города
Моя экскурсия — это воодушевляющая комбинация фактов о Тбилиси, колоритных историй, песен и тостов. Так и только так можно знакомиться с ярким восточно-южным городом, где всё древнее и ветхое, но дорогое сердцу сплетается с космополитическим и современным. Здесь приглашают на свой балкон и угощают кофе, здесь за старой аркой прячется караван-сарай, а за стеклянными стенами — министерство юстиции. Я покажу вам все грани города — вы никогда не забудете Тбилиси от Мариам.
Прогуляться по историческому центру с нескучными сюжетами, традициями, вкусами и видом на весь город
За 3,5 часа насыщенной экскурсии вы пройдете по всем главным местам Тбилиси, а я живым языком расскажу о прошлом и настоящем теплого города, о местном быте и образе жизни. От древнего собора Сиони и статуи Тамады до крепости Нарикала и Серных бань, через «итальянские» дворики и стеклянный мост Мира — прогулка зажжет в вас интерес к грузинской столице, сориентирует в городе и поможет прочувствовать неисчерпаемую душевность Тбилиси.
Узнать теплый город через историю, колорит, ароматы и вкусы вина на душевной прогулке без спешки
Своим гостям я говорю — улицы лучше, чем музей: только так можно «потрогать город», что в Тбилиси абсолютно необходимо! Моя прогулка станет для вас не просто неформальным путеводителем, но знакомством с душой столицы. В главных и секретных местах, в итальянских двориках и с бокалом вина — за 5 часов вы прочувствуете характер многоликого города.
Главные достопримечательности, уютные улицы и красочные дворики на дружеской обзорной экскурсии
Я покажу вам самые интересные места гостеприимного Тбилиси и поделюсь историями о древних храмах, царях и подвигах великих людей. Расскажу, как отличать домашнее вино от фабричного и где попробовать лучшие в городе хачапури. Одним словом, сделаю все, чтобы вы почувствовали знаменитое кавказское гостеприимство!
Прогуляться по главным достопримечательностям города и вдохновиться его душой
Чтобы понять всю прелесть и душу Тбилиси, этот рай Кавказа, как писала Айседора Дункан, — город нужно обойти пешком. Во время этой пешеходной экскурсии вы прогуляетесь по центру Старого Тбилиси и увидите главные достопримечательности. Пройдёте по местам, которыми восхищались, в которых создавали свои бессмертные произведения знаменитые творцы далекого и недавнего прошлого, и познакомитесь с их историей.
Увидеть, услышать и полюбить солнечный город на насыщенной обзорной экскурсии
Я увлекательно и непринужденно расскажу историю грузинской столицы, основанной на теплых серных источниках. Покажу ее главные достопримечательности, тайные уголки и помогу ощутить, как деликатно в древний город вплетены элементы современности.