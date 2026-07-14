153 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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большой любовью рассказывала нам о городе и показывала такие интересные и красивые места, куда сами мы бы вряд ли попали. Если вы хотите просто голые факты с датами и "посмотрите направо/посмотрите налево" - лучше поискать другого гида. Но если вы хотите неспеша прогуливаться по этим невероятным улочкам Старого города и слушать удивительные истории, которые происходили в Тбилиси (и Грузии в целом), о жизни людей, то не раздумывая бронируйте эту экскурсию. Ощущение после прогулки, что мы встретились со знакомой, которую давно не видели и гуляли с ней, впитывая положительную энергетику и новые знания от того что видели. Тамара поддерживала любые наши темы, где-то шутила, где-то рассказывала трогательные истории о любви и не только (ведь Грузия это не только про вино). Ни в одном городе за одну экскурсию я не видела столько, сколько показала нам Тамара за несколько часов. Хотя время встречи назначали мы, тайминг был идеально выверен и в нужное время мы попадали в нужное место. К примеру, попали к башне с часами ровно к началу полуденного представления. Несомненно, именно благодаря Тамаре мы «поймали» настроение на всю нашу дальнейшую поездку. С нетерпением жду новых встреч и прогулок!