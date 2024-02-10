Поддаться обаянию города и раскрыть его секрет через архитектуру и истории о людях - в мини-группе
Архитектура Тбилиси — это его неугасающая память. Душа Тбилиси — это его люди. То и другое — истинное вдохновение для всех, кто устремляется в столицу Грузии.
Вы его тоже ощутите! Мы погуляем по ключевым площадям и районам, свернём в колоритные дворики, заглянем в книжные лавки. Обсудим увиденное, поговорим о житейском и определим главные составляющие обаяния Тбилиси.
Вы его тоже ощутите! Мы погуляем по ключевым площадям и районам, свернём в колоритные дворики, заглянем в книжные лавки. Обсудим увиденное, поговорим о житейском и определим главные составляющие обаяния Тбилиси.
Ближайшие даты:
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€8
Для бронирования достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопросдо оплаты.
Описание
Что вас ожидает
Вы увидите знаковые культурные объекты прошлого и настоящего:
- Древнюю площадь Мейдан, где вас ждёт знакомство с основателем Тбилиси
- Серные бани, расположенные возле исторического бастиона Нарикала
- Два района на холмах, которые знамениты уютными итальянскими двориками и деревянными тифлисскими балконами
- Единственный в Грузии зороастрийский храм
- Аристократическую часть города, где вас встретят готические здания, устрашающие маскароны и фасады, созданные лучшими архитекторами эпохи тбилисского Возрождения
- Площадь Свободы и книжные лавки, в которых разлит аромат древних документов и фотографий, хранящих память тифлиссцев — есть такая уникальная нация
Вы узнаете:
- Как Тбилиси стал желанной целью восточных ханов
- Как царские времена поменяли архитектуру города и что осталось от древних построек
- Что за интриги плелись в купеческом «Шайтан Базаре»
- Как работники бань и дуканов (маленьких трактиров) зазывали гостей в свои заведения
- Чем вдохновлялись первые путники, которые добирались в Тбилиси, и что находил в городе каждый из них
- Как тбилисские юноши и девушки романтично проводили время и делали первые шаги в отношениях
И многое другое!
Организационные детали
Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды.
ежедневно в 11:00 и 15:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на площади Вахтанга Горгасали
- Когда и сколько длится?
- Когда: ежедневно в 11:00 и 15:00Экскурсия длится около 3.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 7 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Armen — ваша команда гидов в Тбилиси
Мы — команда опытных экскурсоводов из Грузии, собравшая многолетний опыт в проведении увлекательных экскурсий. Наша специализация включает авторские туры, пешие прогулки и исторические экскурсии, в рамках которых мы делимся глубокими знаниями. Все наши экскурсии проходят в атмосфере дружелюбия и тепла, потому что в Грузии иначе быть просто невозможно!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Артем
10 фев 2024
Спасибо большое нашему прекрасному гиду Гарику!) очень понравилась экскурсия) рекомендую всем от всего сердца👍🏻 боялись, что не выдержим 3,5 ч, но в итоге это время пролетело как мгновение! Очень классно, познавательно, местами с юмором проходила вся экскурсия! По маршруту есть подьемы, спуски и места для отдыха, так что не сильно устаешь) по пути можно купить сувенирчики, и взять самый вкусный капучино в Тбилиси) Отдельное спасибо Армену, за теплый прием в офисе Gabri travel, нам дали в подарок водичку, и дали попробовать кучу разных настоек! Гари, со своим шикарным голосом, и Анжела смогли передать весь вайб Тбилиси, нам с женой очень понравилось) вообщем и целом, рекомендуем👍🏻
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