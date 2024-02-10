Спасибо большое нашему прекрасному гиду Гарику!) очень понравилась экскурсия) рекомендую всем от всего сердца👍🏻 боялись, что не выдержим 3,5 ч, но в итоге это время пролетело как мгновение! Очень классно, познавательно, местами с юмором проходила вся экскурсия! По маршруту есть подьемы, спуски и места для отдыха, так что не сильно устаешь) по пути можно купить сувенирчики, и взять самый вкусный капучино в Тбилиси) Отдельное спасибо Армену, за теплый прием в офисе Gabri travel, нам дали в подарок водичку, и дали попробовать кучу разных настоек! Гари, со своим шикарным голосом, и Анжела смогли передать весь вайб Тбилиси, нам с женой очень понравилось) вообщем и целом, рекомендуем👍🏻