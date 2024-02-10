Вдохновляющий Тбилиси
Групповая экскурсия в Тбилиси

Поддаться обаянию города и раскрыть его секрет через архитектуру и истории о людях - в мини-группе

5
1 отзыв
Архитектура Тбилиси — это его неугасающая память. Душа Тбилиси — это его люди. То и другое — истинное вдохновение для всех, кто устремляется в столицу Грузии.

Вы его тоже ощутите! Мы погуляем по ключевым площадям и районам, свернём в колоритные дворики, заглянем в книжные лавки. Обсудим увиденное, поговорим о житейском и определим главные составляющие обаяния Тбилиси.
Вдохновляющий Тбилиси
Вдохновляющий Тбилиси
Вдохновляющий Тбилиси
Ближайшие даты:
16
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18
фев
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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€8
Для бронирования достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Что вас ожидает

Вы увидите знаковые культурные объекты прошлого и настоящего:

  • Древнюю площадь Мейдан, где вас ждёт знакомство с основателем Тбилиси
  • Серные бани, расположенные возле исторического бастиона Нарикала
  • Два района на холмах, которые знамениты уютными итальянскими двориками и деревянными тифлисскими балконами
  • Единственный в Грузии зороастрийский храм
  • Аристократическую часть города, где вас встретят готические здания, устрашающие маскароны и фасады, созданные лучшими архитекторами эпохи тбилисского Возрождения
  • Площадь Свободы и книжные лавки, в которых разлит аромат древних документов и фотографий, хранящих память тифлиссцев — есть такая уникальная нация

Вы узнаете:

  • Как Тбилиси стал желанной целью восточных ханов
  • Как царские времена поменяли архитектуру города и что осталось от древних построек
  • Что за интриги плелись в купеческом «Шайтан Базаре»
  • Как работники бань и дуканов (маленьких трактиров) зазывали гостей в свои заведения
  • Чем вдохновлялись первые путники, которые добирались в Тбилиси, и что находил в городе каждый из них
  • Как тбилисские юноши и девушки романтично проводили время и делали первые шаги в отношениях

И многое другое!

Организационные детали

Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды.

ежедневно в 11:00 и 15:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на площади Вахтанга Горгасали
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 11:00 и 15:00
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 7 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Артем
10 фев 2024
Спасибо большое нашему прекрасному гиду Гарику!) очень понравилась экскурсия) рекомендую всем от всего сердца👍🏻 боялись, что не выдержим 3,5 ч, но в итоге это время пролетело как мгновение! Очень классно, познавательно, местами с юмором проходила вся экскурсия! По маршруту есть подьемы, спуски и места для отдыха, так что не сильно устаешь) по пути можно купить сувенирчики, и взять самый вкусный капучино в Тбилиси) Отдельное спасибо Армену, за теплый прием в офисе Gabri travel, нам дали в подарок водичку, и дали попробовать кучу разных настоек! Гари, со своим шикарным голосом, и Анжела смогли передать весь вайб Тбилиси, нам с женой очень понравилось) вообщем и целом, рекомендуем👍🏻

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