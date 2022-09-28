Через всю Грузию: виноградные долины, горы, море и «Боржом»

Проехать сквозь всю страну, насладиться знаменитой кухней и отдохнуть на безлюдном пляже

Держим курс на Черноморское побережье Батуми! Познакомимся с Кахетией и её виноградниками, прогуляемся по колоритному Тбилиси и романтичному Сигнахи, посмотрим на Телави, где снимали эпизоды «Мимино».

Вы полюбуетесь заснеженными пиками гор, продегустируете вина и знаменитую минеральную воду, рассмотрите старинные крепости, монастыри и пещерный город. Насладитесь солнцем, завораживающими видами и гостеприимством местных жителей!
Через всю Грузию: виноградные долины, горы, море и «Боржом»
Через всю Грузию: виноградные долины, горы, море и «Боржом»
Через всю Грузию: виноградные долины, горы, море и «Боржом»
Через всю Грузию: виноградные долины, горы, море и «Боржом»
Через всю Грузию: виноградные долины, горы, море и «Боржом»
Через всю Грузию: виноградные долины, горы, море и «Боржом»
Через всю Грузию: виноградные долины, горы, море и «Боржом»
Ближайшие даты:
22
окт
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Возможно участие с детьми от 8 лет.
Программа не имеет категории сложности. На протяжении всего маршрута мы перемещаемся либо на транспорте, либо пешком. Возможны изменения маршрута из-за погоды или состояния группы. Решения, принимаемые гидом, окончательны и обсуждению не подлежат.
Во время путешествия в течение 5 дней (с 3-го по 7-й дни) мы будем перемещаться на арендованном микроавтобусе. По нашему маршруту хорошие асфальтированные дороги.
Из России добраться до Грузии можно самолётом до Тбилиси через Ереван, Минск, Стамбул; самолётом до Владикавказа, затем на такси до Тбилиси; самолётом до Еревана, затем на такси или маршрутке до Тбилиси.
Обратно: самолётом из Батуми — рейсы с отправлением после 15:00; самолётом из Тбилиси — вечерние (после 22:00) или ночные рейсы. До Тбилиси вы можете добраться на скоростном поезде или автобусе; самолётом из Владикавказа — рейсы после 17:00-18:00 на следующий день после окончания тура. Путь от Тбилиси до аэропорта Владикавказа на такси займёт 4-6 часов с учётом прохождения границы, но время задержки на границе непредсказуемо, лучше оставить в запасе побольше времени. Такси из Тбилиси выходят обычно рано утром.
Для граждан России, Белоруссии и Украины виза не нужна. Необходим только действующий загранпаспорт.
С собой можно везти любую валюту (рубли, доллары, евро). По прилёте обменяем деньги на лари. В Москве ничего менять не нужно. Ориентировочный курс 1 лари = 22 рубля.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Тбилиси, 16:00. Точное место и время встречи с гидом будет сообщено дополнительно
Завершение: Батуми, 13:00. Вы можете вылетать из Батуми или вернуться в Тбилиси самостоятельно скоростным поездом или автобусом
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 9 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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