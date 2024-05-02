Встречаемся и в 10:00 выезжаем в каньон Дашбаши. Полюбуемся его местами отвесными, местами пологими склонами несколько сотен метров высотой, густыми лесами, кажущимися бесконечными, и зрелищными водопадами. 6 лет назад ущелье благодаря уникальной экосистеме получило статус памятника природы Грузии. Насладимся уединением — здесь не часто бывают путешественники. Мы проедем по следам былых сражений, и я расскажу вам хроники средневековой Грузии.

Далее направимся к монастырю Шавнабада на одноимённой горе, которую хорошо видно из Тбилиси. Георгиевский монастырь — средневековый православный монастырский комплекс — построен в 12 веке, обновлён в 17 столетии. Вы исследуете территорию, узнаете о жизни Св. Георгия и любопытные факты строительства комплекса на вершине потухшего вулкана; я расскажу о современном значении монастыря.

Вы услышите о прошлом исторической области Картли — колыбели грузинского государственного строя. Поговорим о хрониках древней Иберии и о Картли как центре распространения христианства в Грузии.

Вечером вернёмся в Тбилиси и отдохнём после насыщенного дня.