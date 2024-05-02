Узнать историю старинных храмов, полюбоваться Казбеком и пройтись по уютным улочкам Тбилиси
Я расскажу вам о переплетениях истории средневековой Грузии, покажу Мцхету и Жинвальское водохранилище, прокачу по знаменитой Военно-Грузинской дороге. Вы зарядитесь впечатлениями и яркими эмоциями!
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|52 500 ₽
Описание
Организационные детали
Возможно участие с детьми любого возраста, в машинах есть детские кресла.
Проживание. В 3-звёздочном отеле в центре старого города Тбилиси по 2 человека в номере.
Питание. В стоимость входят завтраки в отеле, обеды и ужины — в кафе за свой счёт.
Программа тура по дням
Каньон Дашбаши, монастырь Шавнабада
Встречаемся и в 10:00 выезжаем в каньон Дашбаши. Полюбуемся его местами отвесными, местами пологими склонами несколько сотен метров высотой, густыми лесами, кажущимися бесконечными, и зрелищными водопадами. 6 лет назад ущелье благодаря уникальной экосистеме получило статус памятника природы Грузии. Насладимся уединением — здесь не часто бывают путешественники. Мы проедем по следам былых сражений, и я расскажу вам хроники средневековой Грузии.
Далее направимся к монастырю Шавнабада на одноимённой горе, которую хорошо видно из Тбилиси. Георгиевский монастырь — средневековый православный монастырский комплекс — построен в 12 веке, обновлён в 17 столетии. Вы исследуете территорию, узнаете о жизни Св. Георгия и любопытные факты строительства комплекса на вершине потухшего вулкана; я расскажу о современном значении монастыря.
Вы услышите о прошлом исторической области Картли — колыбели грузинского государственного строя. Поговорим о хрониках древней Иберии и о Картли как центре распространения христианства в Грузии.
Вечером вернёмся в Тбилиси и отдохнём после насыщенного дня.
Прогулка по Тбилиси, храм Джвари, ювелирная мастерская
В 10:00 пойдём гулять по старому городу. Побродим по улочкам, которые хранят в себе тайны и интересныистории, рассмотрим причудливые балконы. Вы узнаете о влиянии известных личностей на развитие города и увидите его современную часть — она вас точно удивит!
Затем отправимся в Мцхету, бывшую царской столицей и духовным центром Грузии. Посетим знаменитый храм Джвари («крест») на вершине горы над городом, место силы с захватывающими панорамами слияния рек Куры и Арагви. Считается, что Лермонтов в начале поэмы «Мцыри» описал именно его. Я расскажу о истории храма, а затем, если будет желание, заглянем в мастерскую по изготовлению серебряных изделий в технике минанкари — ювелирной технике нанесения эмали. Вы сможете сделать незабываемый подарок своими руками.
По Военно-Грузинской дороге к впечатляющему Казбеку
Сегодня в 10:00 отправляемся к Казбеку, могучему потухшему вулкану. По пути вы насладитесь захватывающими видами гор и послушаете рассказ о затопленных сёлах времён царицы Тамары.
Доедем до бирюзового Жинвальского водохранилища, где прогуляемся по живописной долине и побываем в крепости Ананури (17 в.) — хорошо сохранившемся памятнике ранней феодальной эпохи. Казбек, укрытый кружевной снежной шалью, очарует горделивым силуэтом. Вы узнаете историю этих мест и о роли Военно-Грузинской дороги в летописи Тифлиса.
После осмотра достопримечательностей вернёмся в Тбилиси.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в отеле
- Завтраки
- Все трансферы по программе
- Входные билеты в музеи и парки
Что не входит в цену
- Авиабилеты до Тбилиси и обратно
- Обеды и ужины
- Активности (рафтинг, парапланы, зиплайны, канатные дороги и т. д.)