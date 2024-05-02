Автотрип по Грузии. Уикенд в гостеприимной стране
Авторский тур в Тбилиси

Узнать историю старинных храмов, полюбоваться Казбеком и пройтись по уютным улочкам Тбилиси

Едем удивляться красоте и контрастам древней столицы гордой и душевной страны, наслаждаться видами гор и журчанием водопадов, пробовать местную кухню и исследовать монастыри и крепости.

Я расскажу вам о переплетениях истории средневековой Грузии, покажу Мцхету и Жинвальское водохранилище, прокачу по знаменитой Военно-Грузинской дороге. Вы зарядитесь впечатлениями и яркими эмоциями!
Автотрип по Грузии. Уикенд в гостеприимной стране
Автотрип по Грузии. Уикенд в гостеприимной стране
Автотрип по Грузии. Уикенд в гостеприимной стране
Ближайшие даты:
2
мая
3
мая
4
мая
5
мая
6
мая
7
мая
8
мая
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даты

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет52 500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Описание

Организационные детали

Возможно участие с детьми любого возраста, в машинах есть детские кресла.

Проживание. В 3-звёздочном отеле в центре старого города Тбилиси по 2 человека в номере.

Питание. В стоимость входят завтраки в отеле, обеды и ужины — в кафе за свой счёт.

Программа тура по дням

1 день

Каньон Дашбаши, монастырь Шавнабада

Встречаемся и в 10:00 выезжаем в каньон Дашбаши. Полюбуемся его местами отвесными, местами пологими склонами несколько сотен метров высотой, густыми лесами, кажущимися бесконечными, и зрелищными водопадами. 6 лет назад ущелье благодаря уникальной экосистеме получило статус памятника природы Грузии. Насладимся уединением — здесь не часто бывают путешественники. Мы проедем по следам былых сражений, и я расскажу вам хроники средневековой Грузии.

Далее направимся к монастырю Шавнабада на одноимённой горе, которую хорошо видно из Тбилиси. Георгиевский монастырь — средневековый православный монастырский комплекс — построен в 12 веке, обновлён в 17 столетии. Вы исследуете территорию, узнаете о жизни Св. Георгия и любопытные факты строительства комплекса на вершине потухшего вулкана; я расскажу о современном значении монастыря.

Вы услышите о прошлом исторической области Картли — колыбели грузинского государственного строя. Поговорим о хрониках древней Иберии и о Картли как центре распространения христианства в Грузии.

Вечером вернёмся в Тбилиси и отдохнём после насыщенного дня.

Каньон Дашбаши, монастырь ШавнабадаКаньон Дашбаши, монастырь ШавнабадаКаньон Дашбаши, монастырь ШавнабадаКаньон Дашбаши, монастырь Шавнабада
2 день

Прогулка по Тбилиси, храм Джвари, ювелирная мастерская

В 10:00 пойдём гулять по старому городу. Побродим по улочкам, которые хранят в себе тайны и интересныистории, рассмотрим причудливые балконы. Вы узнаете о влиянии известных личностей на развитие города и увидите его современную часть — она вас точно удивит!

Затем отправимся в Мцхету, бывшую царской столицей и духовным центром Грузии. Посетим знаменитый храм Джвари («крест») на вершине горы над городом, место силы с захватывающими панорамами слияния рек Куры и Арагви. Считается, что Лермонтов в начале поэмы «Мцыри» описал именно его. Я расскажу о истории храма, а затем, если будет желание, заглянем в мастерскую по изготовлению серебряных изделий в технике минанкари — ювелирной технике нанесения эмали. Вы сможете сделать незабываемый подарок своими руками.

Прогулка по Тбилиси, храм Джвари, ювелирная мастерскаяПрогулка по Тбилиси, храм Джвари, ювелирная мастерскаяПрогулка по Тбилиси, храм Джвари, ювелирная мастерскаяПрогулка по Тбилиси, храм Джвари, ювелирная мастерская
3 день

По Военно-Грузинской дороге к впечатляющему Казбеку

Сегодня в 10:00 отправляемся к Казбеку, могучему потухшему вулкану. По пути вы насладитесь захватывающими видами гор и послушаете рассказ о затопленных сёлах времён царицы Тамары.
Доедем до бирюзового Жинвальского водохранилища, где прогуляемся по живописной долине и побываем в крепости Ананури (17 в.) — хорошо сохранившемся памятнике ранней феодальной эпохи. Казбек, укрытый кружевной снежной шалью, очарует горделивым силуэтом. Вы узнаете историю этих мест и о роли Военно-Грузинской дороги в летописи Тифлиса.
После осмотра достопримечательностей вернёмся в Тбилиси.

По Военно-Грузинской дороге к впечатляющему КазбекуПо Военно-Грузинской дороге к впечатляющему КазбекуПо Военно-Грузинской дороге к впечатляющему Казбеку

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в отеле
  • Завтраки
  • Все трансферы по программе
  • Входные билеты в музеи и парки
Что не входит в цену
  • Авиабилеты до Тбилиси и обратно
  • Обеды и ужины
  • Активности (рафтинг, парапланы, зиплайны, канатные дороги и т. д.)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Тбилиси. Встретим вас в аэропорту или в любой точке города до 10:00
Завершение: Тбилиси. Точное место - по договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Тбилиси

ИндивидуальныеГрупповыеНа машинеМожно с детьмиИстория и архитектураЛетниеАктивный отдыхВсе туры3-дневные турыМонастырь ШавнабадаСвятые местаСоборы и храмыМонастыри, церкви, храмы

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