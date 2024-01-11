Страна солнца, вина и любви: путешествие в Грузию с дегустациями
Авторский тур в Тбилиси

Проникнуться романтическими локациями, побывать на VIP-винодельне и выбрать занятие на свой вкус

5
1 отзыв
Не просто путешествие от Тбилиси до Батуми, а почти гастротур с посещением лучших грузинских ресторанов и винодельни. Попробуем несколько сортов вина, чачу, домашний сыр и национальные блюда.

Теперь представьте, что всё это вы продегустируете в солнечной Грузии: на горе в Аджарии, в Батуми с видом на море, в одной из кафешек Тбилиси, у виноградников в Кахетии. Побываете в «городе любви», у «водопада любви» и увидите гигантскую металлическую статую любви. Специально запланировано 2 свободных дня, чтобы вы смогли выбрать занятие на свой вкус. Например, романтическую фотопрогулку на яхте или шопинг в Турции.
Страна солнца, вина и любви: путешествие в Грузию с дегустациями
Страна солнца, вина и любви: путешествие в Грузию с дегустациями
Страна солнца, вина и любви: путешествие в Грузию с дегустациями
Ближайшие даты:
5
мая
12
мая
19
мая
26
мая
2
июн
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июн
16
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даты

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$569
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Описание

Организационные детали

Гарантированно проводим все туры. Просьба до предоплаты уточнять наличие мест.

Проживание. В 3-4-звёздочных отелях в Тбилиси и Батуми. Размещение 2-местное в номере с двуспальной кроватью. Возможно 1-местное размещение и в номере на раздельных кроватях за доплату. Вы можете выбрать и 3-местный номер со скидкой, если путешествуете втроём (подселение чаще всего невозможно).

Питание. Включены завтраки со 2-го дня, традиционный грузинский обед, дегустации вин и чачи и обед в горах. Каждый день сможем пробовать блюда национальной кухни.

Дети. Возможно участие с детьми любого возраста. Детям от 0 до 5 лет бесплатно, без места в автобусе (в случае если родитель готов разместить ребенка на руках), потребность дополнительной кровати в отеле обсуждается отдельно. Для детей от 6 до 12 лет стоимость считается индивидуально.

Программа тура по дням

1 день

Тбилиси

Организован трансфер под все авиарейсы до отеля. После размещения вы можете отдохнуть и выбрать занятие по душе. Встреча с гидом и остальными участниками тура состоится завтра.

ТбилисиТбилиси
2 день

Обзорная экскурсия по Тбилиси и поездка в древний город Мцхета

После завтрака в отеле отправимся на обзорную экскурсию по Тбилиси. Увидим статую основателя города — царя Вахтанга Горгасали. Прогуляемся по парку Рике и аллее вдоль крепостной стены Нарикала, осмотрим снаружи дворец царицы Дареджан, расположенный на вершине скалы. Полюбуемся с крепостной стены, красочными видами ботанического сада. Поднимемся по винтовой лестнице, которая приведёт нас к Инжировому ущелью, где во всей красе перед нами предстанет каньон с водопадом. Посмотрим на серные бани, театр кукол Габриадзе и рассмотрим архитектуру зданий и центральной площади.

Затем отправимся в древнюю Мцхету (20 км от Тбилиси). Наша цель — увидеть первую христианскую церковь в Грузии. Кафедральный собор Светицховели возвышается в самом центре города и виден с любой точки. Поднимемся в монастырь Джвари, датируемый 6-м веком. А ещё нас ждёт впечатляющая панорама слияния рек Куры и Арагви.

Далее нас ждёт традиционный грузинский обед в одном из лучших ресторанов, где вы сможете отведать национальных блюд под бокальчик белого или красного вина и насладиться колоритной атмосферой.

Вечером вернёмся в гостиницу. Общая длительность экскурсии — 7 часов.

Обзорная экскурсия по Тбилиси и поездка в древний город МцхетаОбзорная экскурсия по Тбилиси и поездка в древний город МцхетаОбзорная экскурсия по Тбилиси и поездка в древний город МцхетаОбзорная экскурсия по Тбилиси и поездка в древний город МцхетаОбзорная экскурсия по Тбилиси и поездка в древний город МцхетаОбзорная экскурсия по Тбилиси и поездка в древний город Мцхета
3 день

Кахетия и грузинское виноделие

Сегодня посетим Кахетию. Окажемся в действующем монастыре Святой Нино Бодбе, с территории которого открывается потрясающий вид на Алазанскую долину и вершины Кавказских гор.

Отправимся на одну из виноделен VIP-уровня в Сигнахи, чтобы получше разобраться в секретах вина, попробуем несколько сортов. Продолжим гастротур кахетинским обедом с домашними грузинскими блюдами (оплата на месте). Затем прогуляемся вдоль крепостной стены и по уютным улочкам.

На обратном пути в Тбилиси посетим винный завод, где для нас сначала проведут экскурсию, а после мы продегустируем несколько сортов вина прямо из цистерн.

Общая длительность экскурсии — 8 часов.

Кахетия и грузинское виноделиеКахетия и грузинское виноделиеКахетия и грузинское виноделиеКахетия и грузинское виноделиеКахетия и грузинское виноделие
4 день

День в вашем распоряжении

Сегодня вы сможете выбрать развлечение на ваш вкус. Самостоятельная прогулка по городу, шопинг или дополнительная экскурсия по Тбилиси и окрестностям — всё поможем организовать. Мы предлагаем однодневные поездки в Боржоми и Уплисцихе, в Ананури, Гудаури и Казбеги, на каньон Дашбаши, экскурсию в музей Сталина и по парадным Тбилиси.

День в вашем распоряженииДень в вашем распоряженииДень в вашем распоряженииДень в вашем распоряжении
5 день

Батуми и продолжение знакомства с грузинской кухней и вином

Встанем пораньше, ведь сегодня нас ждёт переезд к морю в Батуми. В 07:20 выезжаем на ж. -д. вокзал, откуда в 08:00 отправляется поезд. В пути около 5 часов.

Затем разместимся в отеле, отдохнём и в 16:00 соберёмся в одном из лучших грузинских ресторанов на обед. Попробуем местное вино и блюда национальной кухни (оплата на месте).

Вечером прогуляемся по Батуми, увидим Старый город, три площади, колоритный турецкий квартал, мечеть Орта Джаме, улицу Руставели и набережную. Найдём бамбуковую рощу, японской уголок и Летний театр. Продегустируем аджарские вина, насладимся лазерным шоу поющих фонтанов и рассмотрим гигантскую скульптуру с подсветкой «Али и Нино», являющуюся символом союза мужчины и женщины из семей разных культур и религий.

Общая длительность экскурсии — 5 часов.

Батуми и продолжение знакомства с грузинской кухней и виномБатуми и продолжение знакомства с грузинской кухней и виномБатуми и продолжение знакомства с грузинской кухней и виномБатуми и продолжение знакомства с грузинской кухней и виномБатуми и продолжение знакомства с грузинской кухней и виномБатуми и продолжение знакомства с грузинской кухней и вином
6 день

Горная Аджария, национальный парк и дегустация вин и чачи

После завтрака отправимся в горы к реликтовым лесам, ущельям, бурным рекам, 48-метровому водопаду Махунцети и арочному мосту времён царицы Тамары. Пройдёмся по подвесному мосту и увидим быт жителей горного села Мирвети. Насладимся прогулкой по самшитовой роще к ещё одному водопаду, олицетворению любви — Мирвети. Национальный парк «Мачахела» порадует всех своей живописной природой.

Остановимся на обед в горах в национальном ресторане, где продолжим знакомиться с грузинскими винами и попробуем чачу. Вечером вернёмся в Батуми.

Общая длительность экскурсии — 7 часов.

Горная Аджария, национальный парк и дегустация вин и чачиГорная Аджария, национальный парк и дегустация вин и чачиГорная Аджария, национальный парк и дегустация вин и чачиГорная Аджария, национальный парк и дегустация вин и чачиГорная Аджария, национальный парк и дегустация вин и чачи
7 день

День в вашем распоряжении

Сегодня вы сможете выбрать развлечение на ваш вкус. Отдых на море, прогулка по городу, шопинг или дополнительная экскурсия по Аджарии — всё поможем организовать. Мы предлагаем однодневные фототуры на яхте и в горах (с подбором нарядов), поездки к водопадам, каньонам и арочным мостам, посещение пещер, крепости и даже экскурсию в Турцию в Трабзон.

День в вашем распоряженииДень в вашем распоряженииДень в вашем распоряженииДень в вашем распоряженииДень в вашем распоряженииДень в вашем распоряжении
8 день

Отъезд

После завтрака проводим вас в аэропорт Батуми к вашему рейсу.

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансферы, включая из/в аэропорт
  • Посещение всех локаций по программе
  • Проживание
  • Услуги гида
  • Завтраки со 2-го дня, 2 обеда
  • Дегустация вин со снеками в винном погребе в Сигнахи
  • Дегустация вина из цистерны на кахетинском заводе
  • Дегустация чачи
  • Подъёмники в Тбилиси
  • Входные билеты на локации по программе
  • Билет на поезд из Тбилиси в Батуми
  • Утренний групповой сбор туристов из разных отелей
  • Вечерняя групповая развозка по отелям после экскурсий
  • Стоимость тура при размещении в 3-местном номере составит 599 долларов за человека
Что не входит в цену
  • Авиабилеты до Тбилиси и из Батуми
  • Трансфер из аэропорта Владикавказа и обратно (если нужно) - по запросу
  • Групповой трансфер из Кутаиси (при необходимости) - доплата 32 доллара за человека
  • Остальные обеды и ужины
  • 1-местное размещение - 889 долларов за человека за весь тур
  • Размещение в 2-местном номере на раздельных кроватях - 642 доллара за человека за весь тур
  • Групповые/индивидуальные экскурсии на выбор (по желанию)
  • Сувениры и личные расходы
  • Возможно организовать путешествие в другие даты
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Тбилиси, в течение дня
Завершение: Аэропорт Батуми, в течение дня под ваш рейс
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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О
11 янв 2024
Грузия - это лучшее, что со мной было! И с моими подружками тоже) Ездили компанией -8 девочек, устроили себе мини девичник. Летали прямым рейсом из Берлина в Кутаиси. Что сказать о компании? Транспорт 10 балов Гиды по маршруту 10 балов Организация тура 10 балов Водитель просто душка -10 балов Вино, Чача, обеды, ужины, дегустации отлично. Проживание 4*- 9балов Тур был через всю Грузию и закончился прогулкой на яхте по морю в Батуми с мега крутой фотоссесией. - ЭТО 10000 балов. Спасибо - вы THE BEST! Ждите осенью снова!

Тур входит в следующие категории Тбилиси

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