Проникнуться романтическими локациями, побывать на VIP-винодельне и выбрать занятие на свой вкус
Теперь представьте, что всё это вы продегустируете в солнечной Грузии: на горе в Аджарии, в Батуми с видом на море, в одной из кафешек Тбилиси, у виноградников в Кахетии. Побываете в «городе любви», у «водопада любви» и увидите гигантскую металлическую статую любви. Специально запланировано 2 свободных дня, чтобы вы смогли выбрать занятие на свой вкус. Например, романтическую фотопрогулку на яхте или шопинг в Турции.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$569
Описание
Организационные детали
Гарантированно проводим все туры. Просьба до предоплаты уточнять наличие мест.
Проживание. В 3-4-звёздочных отелях в Тбилиси и Батуми. Размещение 2-местное в номере с двуспальной кроватью. Возможно 1-местное размещение и в номере на раздельных кроватях за доплату. Вы можете выбрать и 3-местный номер со скидкой, если путешествуете втроём (подселение чаще всего невозможно).
Питание. Включены завтраки со 2-го дня, традиционный грузинский обед, дегустации вин и чачи и обед в горах. Каждый день сможем пробовать блюда национальной кухни.
Дети. Возможно участие с детьми любого возраста. Детям от 0 до 5 лет бесплатно, без места в автобусе (в случае если родитель готов разместить ребенка на руках), потребность дополнительной кровати в отеле обсуждается отдельно. Для детей от 6 до 12 лет стоимость считается индивидуально.
Программа тура по дням
Тбилиси
Организован трансфер под все авиарейсы до отеля. После размещения вы можете отдохнуть и выбрать занятие по душе. Встреча с гидом и остальными участниками тура состоится завтра.
Обзорная экскурсия по Тбилиси и поездка в древний город Мцхета
После завтрака в отеле отправимся на обзорную экскурсию по Тбилиси. Увидим статую основателя города — царя Вахтанга Горгасали. Прогуляемся по парку Рике и аллее вдоль крепостной стены Нарикала, осмотрим снаружи дворец царицы Дареджан, расположенный на вершине скалы. Полюбуемся с крепостной стены, красочными видами ботанического сада. Поднимемся по винтовой лестнице, которая приведёт нас к Инжировому ущелью, где во всей красе перед нами предстанет каньон с водопадом. Посмотрим на серные бани, театр кукол Габриадзе и рассмотрим архитектуру зданий и центральной площади.
Затем отправимся в древнюю Мцхету (20 км от Тбилиси). Наша цель — увидеть первую христианскую церковь в Грузии. Кафедральный собор Светицховели возвышается в самом центре города и виден с любой точки. Поднимемся в монастырь Джвари, датируемый 6-м веком. А ещё нас ждёт впечатляющая панорама слияния рек Куры и Арагви.
Далее нас ждёт традиционный грузинский обед в одном из лучших ресторанов, где вы сможете отведать национальных блюд под бокальчик белого или красного вина и насладиться колоритной атмосферой.
Вечером вернёмся в гостиницу. Общая длительность экскурсии — 7 часов.
Кахетия и грузинское виноделие
Сегодня посетим Кахетию. Окажемся в действующем монастыре Святой Нино Бодбе, с территории которого открывается потрясающий вид на Алазанскую долину и вершины Кавказских гор.
Отправимся на одну из виноделен VIP-уровня в Сигнахи, чтобы получше разобраться в секретах вина, попробуем несколько сортов. Продолжим гастротур кахетинским обедом с домашними грузинскими блюдами (оплата на месте). Затем прогуляемся вдоль крепостной стены и по уютным улочкам.
На обратном пути в Тбилиси посетим винный завод, где для нас сначала проведут экскурсию, а после мы продегустируем несколько сортов вина прямо из цистерн.
Общая длительность экскурсии — 8 часов.
День в вашем распоряжении
Сегодня вы сможете выбрать развлечение на ваш вкус. Самостоятельная прогулка по городу, шопинг или дополнительная экскурсия по Тбилиси и окрестностям — всё поможем организовать. Мы предлагаем однодневные поездки в Боржоми и Уплисцихе, в Ананури, Гудаури и Казбеги, на каньон Дашбаши, экскурсию в музей Сталина и по парадным Тбилиси.
Батуми и продолжение знакомства с грузинской кухней и вином
Встанем пораньше, ведь сегодня нас ждёт переезд к морю в Батуми. В 07:20 выезжаем на ж. -д. вокзал, откуда в 08:00 отправляется поезд. В пути около 5 часов.
Затем разместимся в отеле, отдохнём и в 16:00 соберёмся в одном из лучших грузинских ресторанов на обед. Попробуем местное вино и блюда национальной кухни (оплата на месте).
Вечером прогуляемся по Батуми, увидим Старый город, три площади, колоритный турецкий квартал, мечеть Орта Джаме, улицу Руставели и набережную. Найдём бамбуковую рощу, японской уголок и Летний театр. Продегустируем аджарские вина, насладимся лазерным шоу поющих фонтанов и рассмотрим гигантскую скульптуру с подсветкой «Али и Нино», являющуюся символом союза мужчины и женщины из семей разных культур и религий.
Общая длительность экскурсии — 5 часов.
Горная Аджария, национальный парк и дегустация вин и чачи
После завтрака отправимся в горы к реликтовым лесам, ущельям, бурным рекам, 48-метровому водопаду Махунцети и арочному мосту времён царицы Тамары. Пройдёмся по подвесному мосту и увидим быт жителей горного села Мирвети. Насладимся прогулкой по самшитовой роще к ещё одному водопаду, олицетворению любви — Мирвети. Национальный парк «Мачахела» порадует всех своей живописной природой.
Остановимся на обед в горах в национальном ресторане, где продолжим знакомиться с грузинскими винами и попробуем чачу. Вечером вернёмся в Батуми.
Общая длительность экскурсии — 7 часов.
День в вашем распоряжении
Сегодня вы сможете выбрать развлечение на ваш вкус. Отдых на море, прогулка по городу, шопинг или дополнительная экскурсия по Аджарии — всё поможем организовать. Мы предлагаем однодневные фототуры на яхте и в горах (с подбором нарядов), поездки к водопадам, каньонам и арочным мостам, посещение пещер, крепости и даже экскурсию в Турцию в Трабзон.
Отъезд
После завтрака проводим вас в аэропорт Батуми к вашему рейсу.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансферы, включая из/в аэропорт
- Посещение всех локаций по программе
- Проживание
- Услуги гида
- Завтраки со 2-го дня, 2 обеда
- Дегустация вин со снеками в винном погребе в Сигнахи
- Дегустация вина из цистерны на кахетинском заводе
- Дегустация чачи
- Подъёмники в Тбилиси
- Входные билеты на локации по программе
- Билет на поезд из Тбилиси в Батуми
- Утренний групповой сбор туристов из разных отелей
- Вечерняя групповая развозка по отелям после экскурсий
- Стоимость тура при размещении в 3-местном номере составит 599 долларов за человека
Что не входит в цену
- Авиабилеты до Тбилиси и из Батуми
- Трансфер из аэропорта Владикавказа и обратно (если нужно) - по запросу
- Групповой трансфер из Кутаиси (при необходимости) - доплата 32 доллара за человека
- Остальные обеды и ужины
- 1-местное размещение - 889 долларов за человека за весь тур
- Размещение в 2-местном номере на раздельных кроватях - 642 доллара за человека за весь тур
- Групповые/индивидуальные экскурсии на выбор (по желанию)
- Сувениры и личные расходы
- Возможно организовать путешествие в другие даты