Головокружительные виды села Степанцминда

Однодневный тур в монастырский комплекс Давид Гареджи - это короткое, но насыщенное путешествие к...

Однодневный тур в монастырский комплекс Давид Гареджи — это короткое, но насыщенное путешествие к значимым древним религиозным местам Грузии.

Комплекс храмов на несколько километров простирается на юго-востоке страны вдоль границы с Азербайджаном.

В комплекс Давид Гареджи входят сотни, высеченных в скалах помещений — храмов, келий, складов, комнат и др.
Головокружительные виды села Степанцминда
Головокружительные виды села Степанцминда
Головокружительные виды села Степанцминда
Головокружительные виды села Степанцминда
Головокружительные виды села Степанцминда
Головокружительные виды села Степанцминда
Головокружительные виды села Степанцминда

Что вы увидите 🤩

  • Крепость Ананури
  • Жинвальское водохранилище
  • Арка Дружбы
  • Перевал
  • Собор Св. Троицы

Что вас ожидает:

    Красавец Казбек парит в облаках
    Мы отправимся по Военно-грузинской дороге, по пути будет несколько остановок. Первая — остановка и экскурсия по крепости Ананури (прекрасный памятник XVII века) на берегу бирюзового Жинвальского водохранилища. Дорога поднимается всё выше, проезжаем горнолыжный курорт Гудаури, вокруг сверкают снежные горы! Остановимся у Арки Дружбы, и полюбуемся панорамой величественного Кавказа — пофотографируем это чудо. Ещё немного и мы на знаменитом Крестовом перевале, высотой 2380 м.
    После прибытия в село Степанцминда (бывшее Казбеги) у подножия горы Казбек, поднимемся по тропе (удобнее на внедорожнике) к церкви Святой Троицы, Цминда Самеба (XII век). Красавец Казбек парит в облаках, завершая картину! Возвращаемся в Тбилиси по Военно-грузинской дороге… Крестовый перевал, головокружительный серпантин вниз — и мы в долине Арагви. Через час проедем курорт Пасанаури, где остановимся на обед в ресторанчике (по желанию). Возвращение в гостиницу.

    Важная информация:

    • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.

    Цены на экскурсионный тур

    Для группы 1-5 человек
    Групповой билет до 5 человек
    $130

    Ответы на вопросы

    Что входит
    • Транспортное обслуживание во время тура
    • Экскурсионное обслуживание местным гидом
    Что не входит
    • Питание
    Место начала и завершения
    По договоренности
    Когда и сколько длится?
    Когда: Ежедневно по договоренности
    Экскурсия длится около 9 часов
    Кто ещё будет на экскурсии?
    Это индивидуальный тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
    А если я передумаю?
    • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
    • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
    У меня есть вопрос
    Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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    Ежедневно по договоренности

    Резо Г.
    Резо Г.
    Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
    Задать вопрос

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