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Красавец Казбек парит в облаках

Мы отправимся по Военно-грузинской дороге, по пути будет несколько остановок. Первая — остановка и экскурсия по крепости Ананури (прекрасный памятник XVII века) на берегу бирюзового Жинвальского водохранилища. Дорога поднимается всё выше, проезжаем горнолыжный курорт Гудаури, вокруг сверкают снежные горы! Остановимся у Арки Дружбы, и полюбуемся панорамой величественного Кавказа — пофотографируем это чудо. Ещё немного и мы на знаменитом Крестовом перевале, высотой 2380 м.

После прибытия в село Степанцминда (бывшее Казбеги) у подножия горы Казбек, поднимемся по тропе (удобнее на внедорожнике) к церкви Святой Троицы, Цминда Самеба (XII век). Красавец Казбек парит в облаках, завершая картину! Возвращаемся в Тбилиси по Военно-грузинской дороге… Крестовый перевал, головокружительный серпантин вниз — и мы в долине Арагви. Через час проедем курорт Пасанаури, где остановимся на обед в ресторанчике (по желанию). Возвращение в гостиницу.

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