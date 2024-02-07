Из Тбилиси - к селу Кaноби и далее на Казбек
Групповая экскурсия в Тбилиси

Вас ждет путешествие по знаковым местам Грузии, полное впечатлений и открытий исторических сокровищ

5
1 отзыв
Групповая экскурсия в село Каноби и к подножию Казбека - это возможность погрузиться в атмосферу древней Грузии, узнать её историю и легенды.

Начните своё приключение с посещения Жинвальского водохранилища, где вы узнаете о судьбе затопленного посёлка. Затем, крепость Ананури откроет перед вами свои стены, полные историй князей Арагветских.

В Пасанаури вы увидите удивительное слияние Белой и Чёрной Арагви, а также сможете попробовать рафтинг. На Военно-Грузинской дороге вас ожидает дегустация нарзанной воды, чачи и мёда. В селе Каноби вы сможете насладиться видами Кавказского хребта и сделать незабываемые фотографии.

И, наконец, в Степанцминде вас встретит Гергетский храм на высоте 2170 метров, где вы сможете прикоснуться к небесам и насладиться панорамами снежных вершин
Из Тбилиси - к селу Кaноби и далее на Казбек
Из Тбилиси - к селу Кaноби и далее на Казбек
Из Тбилиси - к селу Кaноби и далее на Казбек
Ближайшие даты:
10
фев
11
фев
12
фев
13
фев
14
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15
фев
16
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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€17
Для бронирования достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Что вас ожидает

Жинвальское водохранилище. Первая наша остановка будет на смотровой площадке над водохранилищем. Отсюда открывается великолепный вид! Вы услышите историю про посёлок, который был на этом месте, и узнаете, что с ним произошло.

Архитектурный комплекс Ананури. Затем отправимся к крепостным стенам Ананури, бывшей резиденции князей Арагветских. Пройдёмся по территории, поднимемся на башни и прикоснёмся к многовековой истории этих мест.

Белая и Чёрная Арагви в Пасанаури. Здесь сливаются воедино две горные реки. Каждая из них имеет свой цвет — и они не смешиваются! Вы полюбуетесь этим уникальным зрелищем, а гид расскажет вам грузинскую легенду о двух сёстрах, погибших из-за царевича.

Рафтинг в Пасанаури (по желанию в летний сезон). У вас будет возможность пройти на рафтах по прекрасному ущелью реки Арагви. Перед стартом вам проведут инструктаж и выдадут необходимую экипировку. Время катания — около 30 мин. Но, если вы не захотите, можно будет посвятить это время изучению окрестностей — тут уютная и благоустроенная территория, — выпить кофе в кафе или пофотографироваться.

Нарзанный источник на Военно-Грузинской дороге. Далее через Крестовый перевал мы остановимся на дегустацию минеральной воды. По желанию можно будет попробовать чачу и мёд.

Село Каноби. У подножия Кавказского хребта, в Нижнем Казбеги, находится деревня Kаноби. На пути к седому Казбегу остановимся здесь, погуляем, полюбуемся живописными панорамами и сделаем красивые фото.

Посёлок Степанцминда и Троицкая церковь Гергети. Это наш конечный пункт назначения. Высоко в горах Кавказского хребта, там, где летают орлы и где рукой можно коснуться облаков, расположился Гергетский храм Святой Троицы. Вы заглянете внутрь, а после выйдете во дворик и насладитесь захватывающими видами на снежные шапки величественных кавказских гор.

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии включено: трансфер на комфортабельном микроавтобусе Mercedes-Benz Sprinter, услуги гида, питьевая вода, дегустация горного мёда
  • После проведения экскурсии мы подарим вам бутылку кахетинского вина по грузинской технологии (квеври)
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Дополнительные расходы (по желанию)

  • Обед — от 30 лари/чел.
  • Подъём на джипе к храму Гергети — 20 лари/чел.
  • Рафтинг в Пасанаури — от 80 лари/чел.

ежедневно в 08:45 и 09:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в районе Майдана
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:45 и 09:00
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Иван
7 фев 2024
Это было невероятно красивое путешествие по Кавказским горам! Экскурсия прошла очень хорошо, интересно, погода была хорошая, мы смогли сделать красивые фотографии. Гид был приятным, хорошо объяснял, и в каждом месте, куда бы мы ни пошли, у нас было свободное время. Без сомнения, это лучший тур, в котором я когда-либо был!!
Хотелось бы выразить огромную благодарность организатору экскурсии Арчи!!! Спасибо большое за прекрасное вино Киси! Это самое вкусное вино, которое я пробовал. Непременно буду рекомендовать своим знакомым и друзьям!!!

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