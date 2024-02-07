Вас ждет путешествие по знаковым местам Грузии, полное впечатлений и открытий исторических сокровищ
Начните своё приключение с посещения Жинвальского водохранилища, где вы узнаете о судьбе затопленного посёлка. Затем, крепость Ананури откроет перед вами свои стены, полные историй князей Арагветских.
В Пасанаури вы увидите удивительное слияние Белой и Чёрной Арагви, а также сможете попробовать рафтинг. На Военно-Грузинской дороге вас ожидает дегустация нарзанной воды, чачи и мёда. В селе Каноби вы сможете насладиться видами Кавказского хребта и сделать незабываемые фотографии.
И, наконец, в Степанцминде вас встретит Гергетский храм на высоте 2170 метров, где вы сможете прикоснуться к небесам и насладиться панорамами снежных вершин
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даты
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€17
Описание
Что вас ожидает
Жинвальское водохранилище. Первая наша остановка будет на смотровой площадке над водохранилищем. Отсюда открывается великолепный вид! Вы услышите историю про посёлок, который был на этом месте, и узнаете, что с ним произошло.
Архитектурный комплекс Ананури. Затем отправимся к крепостным стенам Ананури, бывшей резиденции князей Арагветских. Пройдёмся по территории, поднимемся на башни и прикоснёмся к многовековой истории этих мест.
Белая и Чёрная Арагви в Пасанаури. Здесь сливаются воедино две горные реки. Каждая из них имеет свой цвет — и они не смешиваются! Вы полюбуетесь этим уникальным зрелищем, а гид расскажет вам грузинскую легенду о двух сёстрах, погибших из-за царевича.
Рафтинг в Пасанаури (по желанию в летний сезон). У вас будет возможность пройти на рафтах по прекрасному ущелью реки Арагви. Перед стартом вам проведут инструктаж и выдадут необходимую экипировку. Время катания — около 30 мин. Но, если вы не захотите, можно будет посвятить это время изучению окрестностей — тут уютная и благоустроенная территория, — выпить кофе в кафе или пофотографироваться.
Нарзанный источник на Военно-Грузинской дороге. Далее через Крестовый перевал мы остановимся на дегустацию минеральной воды. По желанию можно будет попробовать чачу и мёд.
Село Каноби. У подножия Кавказского хребта, в Нижнем Казбеги, находится деревня Kаноби. На пути к седому Казбегу остановимся здесь, погуляем, полюбуемся живописными панорамами и сделаем красивые фото.
Посёлок Степанцминда и Троицкая церковь Гергети. Это наш конечный пункт назначения. Высоко в горах Кавказского хребта, там, где летают орлы и где рукой можно коснуться облаков, расположился Гергетский храм Святой Троицы. Вы заглянете внутрь, а после выйдете во дворик и насладитесь захватывающими видами на снежные шапки величественных кавказских гор.
Организационные детали
- В стоимость экскурсии включено: трансфер на комфортабельном микроавтобусе Mercedes-Benz Sprinter, услуги гида, питьевая вода, дегустация горного мёда
- После проведения экскурсии мы подарим вам бутылку кахетинского вина по грузинской технологии (квеври)
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Дополнительные расходы (по желанию)
- Обед — от 30 лари/чел.
- Подъём на джипе к храму Гергети — 20 лари/чел.
- Рафтинг в Пасанаури — от 80 лари/чел.
ежедневно в 08:45 и 09:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в районе Майдана
- Когда и сколько длится?
- Когда: ежедневно в 08:45 и 09:00Экскурсия длится около 11 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
Хотелось бы выразить огромную благодарность организатору экскурсии Арчи!!! Спасибо большое за прекрасное вино Киси! Это самое вкусное вино, которое я пробовал. Непременно буду рекомендовать своим знакомым и друзьям!!!