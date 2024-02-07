Групповая экскурсия в село Каноби и к подножию Казбека - это возможность погрузиться в атмосферу древней Грузии, узнать её историю и легенды. Начните своё приключение с посещения Жинвальского водохранилища, где вы узнаете о судьбе затопленного посёлка. Затем, крепость Ананури откроет перед вами свои стены, полные историй князей Арагветских. В Пасанаури вы увидите удивительное слияние Белой и Чёрной Арагви, а также сможете попробовать рафтинг. На Военно-Грузинской дороге вас ожидает дегустация нарзанной воды, чачи и мёда. В селе Каноби вы сможете насладиться видами Кавказского хребта и сделать незабываемые фотографии. И, наконец, в Степанцминде вас встретит Гергетский храм на высоте 2170 метров, где вы сможете прикоснуться к небесам и насладиться панорамами снежных вершин

Для бронирования достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можетедо оплаты.

Описание

Что вас ожидает

Жинвальское водохранилище. Первая наша остановка будет на смотровой площадке над водохранилищем. Отсюда открывается великолепный вид! Вы услышите историю про посёлок, который был на этом месте, и узнаете, что с ним произошло.

Архитектурный комплекс Ананури. Затем отправимся к крепостным стенам Ананури, бывшей резиденции князей Арагветских. Пройдёмся по территории, поднимемся на башни и прикоснёмся к многовековой истории этих мест.

Белая и Чёрная Арагви в Пасанаури. Здесь сливаются воедино две горные реки. Каждая из них имеет свой цвет — и они не смешиваются! Вы полюбуетесь этим уникальным зрелищем, а гид расскажет вам грузинскую легенду о двух сёстрах, погибших из-за царевича.

Рафтинг в Пасанаури (по желанию в летний сезон). У вас будет возможность пройти на рафтах по прекрасному ущелью реки Арагви. Перед стартом вам проведут инструктаж и выдадут необходимую экипировку. Время катания — около 30 мин. Но, если вы не захотите, можно будет посвятить это время изучению окрестностей — тут уютная и благоустроенная территория, — выпить кофе в кафе или пофотографироваться.

Нарзанный источник на Военно-Грузинской дороге. Далее через Крестовый перевал мы остановимся на дегустацию минеральной воды. По желанию можно будет попробовать чачу и мёд.

Село Каноби. У подножия Кавказского хребта, в Нижнем Казбеги, находится деревня Kаноби. На пути к седому Казбегу остановимся здесь, погуляем, полюбуемся живописными панорамами и сделаем красивые фото.

Посёлок Степанцминда и Троицкая церковь Гергети. Это наш конечный пункт назначения. Высоко в горах Кавказского хребта, там, где летают орлы и где рукой можно коснуться облаков, расположился Гергетский храм Святой Троицы. Вы заглянете внутрь, а после выйдете во дворик и насладитесь захватывающими видами на снежные шапки величественных кавказских гор.

Организационные детали

В стоимость экскурсии включено: трансфер на комфортабельном микроавтобусе Mercedes-Benz Sprinter, услуги гида, питьевая вода, дегустация горного мёда

После проведения экскурсии мы подарим вам бутылку кахетинского вина по грузинской технологии (квеври)

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Дополнительные расходы (по желанию)