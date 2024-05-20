Уехать на восток Грузии, чтобы погулять по городу любви, обнять 900-летний платан и попробовать вино
Отправьтесь в путешествие в край вина, старинных монастырей и головокружительных видов! Под рассказы гида об обычаях и традициях местных жителей вы объедете лучшие локации региона.
Прогуляетесь по уютным улицам самого романтичного города Грузии Сигнахи, понаблюдаете, как готовят кахетинский хлеб, заглянете в базилику святой Нино, опробуете лучшие вина, чурчхелу и пастилу.
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6 отзывов
Ближайшие даты:
Время начала: 08:45, 09:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Гастрономические остановки
С чего нужно начинать утро в Грузии? Конечно же, с вина! Первым делом заедем в деревню Манави: вы продегустируете ароматные грузинские вина, а также чурчхелу, пастилу, разные соусы и специи. После посетим ещё одну деревню — Бадиаури, где вы понаблюдаете, как в глиняной печи выпекают кахетинский хлеб, и по желанию поучаствуете в процессе.
Сигнахи, Телави и монастырь Бодбе
Побываем в городе любви Сигнахи, погуляем по тихим уютным улочкам, которые очень похожи на маленькую Италию. Подойдём к древней стене и полюбуемся красивыми видами Алазанской долины. Зайдём в базилику святой Нино в женском монастыре Бодбе и, конечно, не обойдём вниманием столицу Кахетии — город Телави, где вы загадаете желание у 900-летнего платана. По желанию можем покататься на зиплайне или параплане.
Винный погреб
В Кахетии без вина невозможно, поэтому мы закончим этот прекрасный день с бокалом вкусного вина из винодельни — одной из лучших в регионе. Вы попробуете Ркацители, Саперави, Хихви, Киндзмараули и другие сорта, узнаете, почему Алазанская долина так важна для виноделия и чем грузинское вино отличается от всего остального.
Организационные детали
В стоимость входит сопровождение гида, транспортное обслуживание, дегустация закусок и разных сортов вин, как и в начале экскурсии, так и в конце
Поедем на комфортабельном микроавтобусе Mercedes Sprinter
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Дополнительные расходы (по желанию)
Зиплайн — 60 лари/чел.
Параплан — 250 лари/чел. (полёты проводятся с мая по октябрь)
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе площади Мейдан
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:45 и 09:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Роберт — ваша команда гидов в Тбилиси
Провели экскурсии для 54 туристов
Я и моя команда давно открыли компанию и проводим экскурсии по всей стране. Я очень люблю свою страну и готов поделиться этой любовью с вами.
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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NIKA
20 мая 2024
Всем привет. Был на Экскурсии в Кахетию с гидом Роберт, все понравилось было просто сногшибательно: разные дегустации вин и чачи а также сам рассказ. В начале мы чуть замешкались потому что увидели группу на двух языках но поверьте оказывается так интереснее и намного лучше! Было весело спамибо вам.
Diana
20 мая 2024
Спасибо большое за незабываемый день ❤️Все было прекрасно, от начала экскурсии до конца. Мы совсем не устали, ведь гид Миша не давал скучать. Группа была смешанная, что стало отличным бонусом для тех, кто хочет подучить языки. Прекрасные места, шикарные виды и вкуснейшее вино – всё это сделало день незабываемым. Рекомендую!!
Диана
20 мая 2024
Рекомендую на все 100%!!! Могу с уверенностью сказать, что экскурсия Роберта удалась на высшем уровне. Комфортная машина, сам Роберт владеющий двумя языками, и впечатляющие истории и рассказы – всё это оставит незабываемые впечатления на всю жизнь.
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София
29 мар 2024
Осталась очень довольна поездкой в Кахетию. Сервис отличный, ребята меня очень дружелюбно встретили. Гид очень увлечено рассказывал историю, видно что человек отдается своей работе на все 100%. Ну и главное, душу отдать можно за то вино, чурчхелу и сыр, которые мы там дегустировали 😍 в городе такого вкусного не пробовала
Миша
29 мар 2024
Был с ребятами второй раз, как и ожидалось экскурсия была на высшем уровне, гид историк, дал те знания которые нужны, было очень весело и очень приятно, если в Грузию то только с ними ♥️
Юлия
29 мар 2024
Осталась очень довольна поездкой!! Всё прошло замечательно: накануне поездки напомнили, утром встретили, пожелали счастливого пути, никаких задержек и нюансов, все на высшем уровне! Отдельная благодарность нашему гиду Джими!!! Он просто великолепен!!! Спасибо, ребята 🫶
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