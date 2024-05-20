Отправьтесь в путешествие в край вина, старинных монастырей и головокружительных видов! Под рассказы гида об обычаях и традициях местных жителей вы объедете лучшие локации региона. Прогуляетесь по уютным улицам самого романтичного города Грузии Сигнахи, понаблюдаете, как готовят кахетинский хлеб, заглянете в базилику святой Нино, опробуете лучшие вина, чурчхелу и пастилу.

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Гастрономические остановки

С чего нужно начинать утро в Грузии? Конечно же, с вина! Первым делом заедем в деревню Манави: вы продегустируете ароматные грузинские вина, а также чурчхелу, пастилу, разные соусы и специи. После посетим ещё одну деревню — Бадиаури, где вы понаблюдаете, как в глиняной печи выпекают кахетинский хлеб, и по желанию поучаствуете в процессе.

Сигнахи, Телави и монастырь Бодбе

Побываем в городе любви Сигнахи, погуляем по тихим уютным улочкам, которые очень похожи на маленькую Италию. Подойдём к древней стене и полюбуемся красивыми видами Алазанской долины. Зайдём в базилику святой Нино в женском монастыре Бодбе и, конечно, не обойдём вниманием столицу Кахетии — город Телави, где вы загадаете желание у 900-летнего платана. По желанию можем покататься на зиплайне или параплане.

Винный погреб

В Кахетии без вина невозможно, поэтому мы закончим этот прекрасный день с бокалом вкусного вина из винодельни — одной из лучших в регионе. Вы попробуете Ркацители, Саперави, Хихви, Киндзмараули и другие сорта, узнаете, почему Алазанская долина так важна для виноделия и чем грузинское вино отличается от всего остального.

Организационные детали

В стоимость входит сопровождение гида, транспортное обслуживание, дегустация закусок и разных сортов вин, как и в начале экскурсии, так и в конце

Поедем на комфортабельном микроавтобусе Mercedes Sprinter

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Дополнительные расходы (по желанию)