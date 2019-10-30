37 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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История древнего торгового пути и головокружительные виды

Zurab
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Zurab – ваш гид
Вам предстоит совершить увлекательное путешествие на север Грузии, к подножию Казбека, по знаменитой Военно-Грузинской дороге, проходящей по древнему торговому пути, который вёл из центральных районов Грузии на Северный Кавказ и Россию.

Я познакомлю вас с историей местных древних крепостей и храмов, вы полюбуетесь небесно-голубым озером и попробуете легендарные горские хинкали.
157 за экскурсию
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Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 5 друзей
На автомобиле
Продолжительность 12 часов
До 6 человек
Встреча от Вашего отеля
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У этой экскурсии37 отзывов
5
Путешествие по Военно-Грузинской дороге
Путешествие по Военно-Грузинской дороге

Что вас ожидает

История древнего торгового пути
«Дарьяльская дорога» — по лощинам рек Терека и Арагви — общеизвестен с давнего времени. Первые упоминания о дороге приходятся на I век до н. э., когда греческий путешественник и историк Страбон, побывав в Иберии (античное название Грузии), написал в своём очерке о том, что этот путь, проложенный по горам, тяжёл и суров, так как следующий по нему должен взойти на вершины по узеньким тропкам, на которых не могут разойтись два человека.

Потрясающая природа и история Большого Кавказа
Вы посмотрите прекрасно сохранившуюся крепость Ананури XIII века, родовой замок князей Арагвскиха. Увидите водохранилище Жинвали и живописнейшие ущелья, окружающее небесно-голубое озеро в окружении гор, знаменитый горнолыжный курорт Гудаури и Крестовый перевал. Подниметесь в храм Сиони в одноименном селе, где насладитесь величественными видами ущелья, откуда берет начало знаменитый Терек.

Город Казбеги и древний храм в Гергети
Финальная точка нашего маршрута — город Казбеги, нынешнее название Степанцминда. Здесь вас ждет непростой подъем к храму Гергетской Троицы. Можно будет арендовать машину и преодолеть путь за 40 минут, либо подняться пешком — это займет около полутора часов в одну сторону. Однако усилия, уверяю вас, будут оправданы потрясающими видами и самой атмосферой древнего храма в Гергети, об истории которого вы также узнаете на экскурсии. Во время поездки мы остановимся пообедать в Казбеги или городке Пасанаури, в уютном и вкусном домашнем ресторанчике, где готовят прекрасные мтиульские (горские) хинкали. Кроме того, вы сможете отведать блюда из форели, выловленной из реки Арагви, протекающей прямо у ресторанчика.

Организационные детали

  • Я много лет занимаюсь профессиональной фотографией, поэтому готов предложить вам фотосъемку во время нашей экскурсии.
  • Подъем к храму Гергетской Троицы на автомобиле будет стоить примерно 20-30 евро, в стоимость экскурсии не входит.
  • Общее расстояние по маршруту — около 250 км, экскурсия проходит весь день и занимает минимум 10-11 часов с дорогой (с пешим подъемом на Гергети на 3-4 часа дольше).
  • Экскурсия проводится на комфортабельных автомобилях Land Rover Discovery и Mercedes. Выбор автомобиля зависит от количества человек в группе (от 1 до 6-ти).
  • Возможна организация полета на параплане с инструктором, над ущельем Белой Арагви на высоте 3500 м. Ориентировочная стоимость полета — 200-250 лари за 25-30 минутный полет.
Путешествие по Военно-Грузинской дороге
Путешествие по Военно-Грузинской дороге
Путешествие по Военно-Грузинской дороге
Путешествие по Военно-Грузинской дороге
Путешествие по Военно-Грузинской дороге

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  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура от Вашего отеля.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Zurab
Zurab
Привет! Меня зовут Зураб. Мой опыт работы в туризме — более 15 лет, и я предлагаю вам индивидуальные экскурсии в моем собственном исполнении! Нет ничего окончательного в тех программах, что я предлагаю: всегда можно что-то изменить, добавить или убрать, согласно вашим пожеланиям! Также вместо меня экскурсии по Тбилиси может проводить мой коллега и напарник Исай — прекрасный музыкант, искусствовед, историк и просто замечательный человек, влюбленный в свой город!
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37 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

30 октября 2019
Большинство людей пишут хорошие отзывы на гидов, с которыми провели много часов и сблизились. Читая отзывы трудно выбрать лучшего гида. Мы благодарны человеку, который написал что они имели 4 гида и Зураб - лучший.

Наша группа из 6 человек имела три поездки с Зурабом: Мцхета, Военно-грузинская дорога и Кахетия. Лучшего гида мы не могли и желать. У него есть все - знания истории Грузии на профессиональном уровне, прекрасный русский язык, любовь к своему делу, коммуникабельность и доброта. Мы также получили большое удовольствие от экскурсии по Тбилиси с его партнером, Исаем, интересным и интеллигентным человеком. После нашей поездки в Грузию многие наши друзья и родственники хотят туда поехать. К сожалению мы не можем рекомендовать Зураба для англоязычных туристов, но он и Исай - первоклассные гиды для русскоговорящих.
8 октября 2019
Второй раз путешествуем по этому маршруту, но с нашим гидом Зурабом как будто впервые. Зураб показал нам замечательные места, от которых дух захватывает. У Зураба приятный тембр голоса, его хочется слушать и слушать. Зураб внимательный , интеллигентный, располагает к себе, заботится о том, чтобы вам было комфортно и интересно. Фотосессия от Зураба получилась восхитительная.К сожалению, в этот раз Казбег нам не открылся, но мы были выше облаков, поднявшись к церкви в Гергети. А до этого было столько остановок в интересных местах, что наше путешествие длилось гораздо дольше запланированного времени.Вся экскурсия прошла на одном дыхании. Рекомендую эту поездку, и только с Зурабом. Планируйте заранее, записаться на экскурсию к Зурабу не так легко.Но если всё получится, вы захотите вернутся сюда снова и снова, как и мы, и встретиться с уже ставшим нам другом Зурабом.
13 сентября 2019
Брали у Зураба сразу 3 экскурсии: Казбеги, Кахетию и Мцхету. На эту экскурсию ездили впятером. Остались безумно довольны!
Зураб - настоящий профессионал своего дела, очень интересно рассказывает, знает буквально ВСЕ про Грузию, но самое главное - делает все с душой!
Зураб с удовольствием отвечал на все наши вопросы, завозил нас в самые интересные места, не торопил, прислушивался к нашим пожеланиям 😊
У Зураба комфортные машины, он хорошо водит и является приятным собеседником, с которым можно поговорить на любые темы.
Сам маршрут крайне живописный, подучили море удовольствия от такого путешествия.
Вывод - рекомендуем всем!
27 августа 2019
Экскурсия очень понравилась) Спасибо Зурабу, он прекрасный гид. Даже Казбек предстал перед нами во всей своей красе и не был закрыт дымкой или облаками. С небом и погодой нам вообще очень повезло в тот день. Мы обязательно приедем в Грузию ещё раз и попросим Зураба провести нам ещё экскурсии :)
19 июня 2019
Спасибо Зурабу за экскурсию по Военно-Грузинской дороге! Было очень интересно, познавательно, комфортно. Подача информации - отличная. Заезжали в места, которые не нашли бы сами, даже информацию о них. Зураб порекомендовал также опытного парапланериста, с которым дочь совершила незабываемый полет, за это отдельное спасибо! И порекомендовал интересные и необычные места по нашему дальнейшему маршруту (сам он был уже задействован в других экскурсиях). Туры с этим гидом подойдут людям любого возраста, от молодёжи до пенсионеров, он хорошо чувствует своих туристов. Вернёмся,к нему вновь во время следующих поездок в Грузию.
30 мая 2019
Хотите профессионального гида? Вам сюда! Интересно, познавательно. Рекомендую однозначно.
18 мая 2019
Самая яркая и познавательная экскурсия из тех, которые мы посетили за время своего пребывания в Грузии! Зураб -замечательный , эрудированный рассказчик и прекрасный, тонкий человек! Узнали много интересного из истории Грузии , посетили изумительные места и сделали фантастические фото! Рекомендую очень!
12 ноября 2018
Зураб отличный гид. Обладает глубокими познаниями в области истории, обаянием и отличными навыками вождения) Любит свою страну, знает ее историю и культуру. Очень рекомендую!
1 ноября 2018
Это одна из самых лучших экскурсий в моей жизни. Зураб нам показал такие замечательные места, от воспоминаний которых до сих пор мурашки по коже... Очень, очень рекомендую эту экскурсию с Зурабом.
29 октября 2018
Знающий, подготовленный гид. Всё по делу и в ваших интересах.
Рекомендуем.
Планируем поездку зимой и контакты Зураба бережём.
Ещё 27 отзывов

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