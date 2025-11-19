37 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

История древнего торгового пути и головокружительные виды
Вам предстоит совершить увлекательное путешествие на север Грузии, к подножию Казбека, по знаменитой Военно-Грузинской дороге, проходящей по древнему торговому пути, который вёл из центральных районов Грузии на Северный Кавказ и Россию.
Я познакомлю вас с историей местных древних крепостей и храмов, вы полюбуетесь небесно-голубым озером и попробуете легендарные горские хинкали.
«Дарьяльская дорога» — по лощинам рек Терека и Арагви — общеизвестен с давнего времени. Первые упоминания о дороге приходятся на I век до н. э., когда греческий путешественник и историк Страбон, побывав в Иберии (античное название Грузии), написал в своём очерке о том, что этот путь, проложенный по горам, тяжёл и суров, так как следующий по нему должен взойти на вершины по узеньким тропкам, на которых не могут разойтись два человека.
Потрясающая природа и история Большого Кавказа
Вы посмотрите прекрасно сохранившуюся крепость Ананури XIII века, родовой замок князей Арагвскиха. Увидите водохранилище Жинвали и живописнейшие ущелья, окружающее небесно-голубое озеро в окружении гор, знаменитый горнолыжный курорт Гудаури и Крестовый перевал. Подниметесь в храм Сиони в одноименном селе, где насладитесь величественными видами ущелья, откуда берет начало знаменитый Терек.
Город Казбеги и древний храм в Гергети
Финальная точка нашего маршрута — город Казбеги, нынешнее название Степанцминда. Здесь вас ждет непростой подъем к храму Гергетской Троицы. Можно будет арендовать машину и преодолеть путь за 40 минут, либо подняться пешком — это займет около полутора часов в одну сторону. Однако усилия, уверяю вас, будут оправданы потрясающими видами и самой атмосферой древнего храма в Гергети, об истории которого вы также узнаете на экскурсии. Во время поездки мы остановимся пообедать в Казбеги или городке Пасанаури, в уютном и вкусном домашнем ресторанчике, где готовят прекрасные мтиульские (горские) хинкали. Кроме того, вы сможете отведать блюда из форели, выловленной из реки Арагви, протекающей прямо у ресторанчика.
Организационные детали
Я много лет занимаюсь профессиональной фотографией, поэтому готов предложить вам фотосъемку во время нашей экскурсии.
Подъем к храму Гергетской Троицы на автомобиле будет стоить примерно 20-30 евро, в стоимость экскурсии не входит.
Общее расстояние по маршруту — около 350 км, экскурсия проходит весь день и занимает минимум 10-12 часов с дорогой (с пешим подъемом на Гергети на 3-4 часа дольше).
Экскурсия проводится на комфортабельных автомобилях Land Rover Discovery и Mercedes. Выбор автомобиля зависит от количества человек в группе (от 1 до 6-ти).
Возможна организация полета на параплане с инструктором, над ущельем Белой Арагви на высоте 3500 м. Ориентировочная стоимость полета — 200-250 лари за 25-30 минутный полет.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
От Вашего отеля в пределах Старого города
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 30% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Зураб — ваш гид в Тбилиси
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провёл экскурсии для 5154 туристов
Меня зовут Зураб. Работаю в туризме с 2000-х годов. Приглашаю вас обязательно посетить Грузию, в которой сочетается так много: море и горы, лечебный отдых и масса исторических памятников, а также читать дальшеуменьшить
всемирно известная кухня, но всё же, самое главное — гостеприимный народ и то ощущение праздника, которое вам обязательно подарит визит в Грузию.
Предлагаю вам индивидуальные авторские экскурсии в моём собственном исполнении! Я покажу вам Грузию такой, какой вы её ещё не видели, даже если уже бывали здесь раньше.
Экскурсии по Тбилиси проводит мой коллега и напарник Исайя — прекрасный музыкант, искусствовед, историк, автор работ по истории архитектуры Тбилиси и просто замечательный человек, влюблённый в свой город! Жду вас, мои дорогие, и не прощаюсь надолго!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 72 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
72
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А
Алена
Зураб провел замечательную экскурсию по одним из самых живописных мест Грузии. Пейзажи за окном невероятно радовали глаз, а Зураб на протяжении всей поездки знакомил с историей своей прекрасной страны. Такие интересные факты вы мало от кого услышите. Вся поездка прошла максимально комфортно. Зураб, большое вам спасибо!
+2
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Н
Наталья
Экскурсия «Путешествие по Военно-грузинской дороге» с Зурабом — это восторг эмоций от захватывающих зрелищ природы, от самой экскурсии, очень интересной и познавательной, от великолепной речи Зураба, которая льётся как песня, читать дальшеуменьшить
от внимания и теплоты, которыми Зураб окружает своих гостей. Рекомендуем всем, кто действительно хочет много увидеть и узнать!!! Наивысшая оценка по всем критериям!!! Зураб идеален как экскурсовод. Если бы мы знали, что он настолько профессионал своего дела, то взяли бы все его экскурсии. Очень харизматичный, внимательный, обладающий знаниями из разных наук, владеющий искусством фотографии, прекрасный водитель! Мы семьёй благодарны ему за первую встречу с Грузией.
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И
Инна
Огромнейшее спасибо Зурабу за увлекательное путешествие по Военно-грузинской дороге. Зураб очень приятный, человек, потрясающий, интересный рассказчик, внимательный и аккуратный водитель. 12-часовая поездка пролетела, как миг - это признак мастерства! Нам эта поездка запомнится на всю жизнь. Отдельное спасибо за атмосферные фото. Уважаемый Зураб, наша семья желаем Вам и Вашим близким крепкого здоровья, мира и процветания!
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Олег
Огромное спасибо Зурабу за интересную поездку по Военно-Грузинской дороге! Столько великолепных видов и мест, а также интереснейшие рассказы об истории Грузии!
+2
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Р
Руслан
Зураб отличный Гид. Как говорится, человек 100% на своём месте. Мы прекрасно провели время. Зураб нам много рассказывал про историю Грузии. Он очень начитанный, тактичный человек. Рекомендую и гида, и экскурсию.
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Мария
Пожалуй, лучшая экскурсия в моей жизни. Зураб - невероятно приятный собеседник, грамотный водитель и просто душевный человек.
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