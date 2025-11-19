37 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Вам предстоит совершить увлекательное путешествие на север Грузии, к подножию Казбека, по знаменитой Военно-Грузинской дороге, проходящей по древнему торговому пути, который вёл из центральных районов Грузии на Северный Кавказ и Россию. Я познакомлю вас с историей местных древних крепостей и храмов, вы полюбуетесь небесно-голубым озером и попробуете легендарные горские хинкали.

Описание экскурсии

История древнего торгового пути

«Дарьяльская дорога» — по лощинам рек Терека и Арагви — общеизвестен с давнего времени. Первые упоминания о дороге приходятся на I век до н. э., когда греческий путешественник и историк Страбон, побывав в Иберии (античное название Грузии), написал в своём очерке о том, что этот путь, проложенный по горам, тяжёл и суров, так как следующий по нему должен взойти на вершины по узеньким тропкам, на которых не могут разойтись два человека.

Потрясающая природа и история Большого Кавказа

Вы посмотрите прекрасно сохранившуюся крепость Ананури XIII века, родовой замок князей Арагвскиха. Увидите водохранилище Жинвали и живописнейшие ущелья, окружающее небесно-голубое озеро в окружении гор, знаменитый горнолыжный курорт Гудаури и Крестовый перевал. Подниметесь в храм Сиони в одноименном селе, где насладитесь величественными видами ущелья, откуда берет начало знаменитый Терек.

Город Казбеги и древний храм в Гергети

Финальная точка нашего маршрута — город Казбеги, нынешнее название Степанцминда. Здесь вас ждет непростой подъем к храму Гергетской Троицы. Можно будет арендовать машину и преодолеть путь за 40 минут, либо подняться пешком — это займет около полутора часов в одну сторону. Однако усилия, уверяю вас, будут оправданы потрясающими видами и самой атмосферой древнего храма в Гергети, об истории которого вы также узнаете на экскурсии. Во время поездки мы остановимся пообедать в Казбеги или городке Пасанаури, в уютном и вкусном домашнем ресторанчике, где готовят прекрасные мтиульские (горские) хинкали. Кроме того, вы сможете отведать блюда из форели, выловленной из реки Арагви, протекающей прямо у ресторанчика.

Организационные детали