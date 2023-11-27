Гор много не бывает: Грузия, Кабардино-Балкария и Осетия

Увидеть Эльбрус, продегустировать нарзанные источники и вина Алазанской долины

Описание
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Отправляемся в путешествие 3 в 1: увидим главные достопримечательности Грузии, от древней до современной столицы, прокатимся по живописным ущельям Северной Осетии и поднимемся к высшей точке Европы — Эльбрусу. Вы побываете в месте, вдохновившем М. Ю. Лермонтова на поэму «Мцыри», и прогуляетесь по улочкам города любви Сигнахи, пройдётесь по «городу мёртвых» и пофотографируетесь на фоне головокружительных видов поляны Азау.
Гор много не бывает: Грузия, Кабардино-Балкария и Осетия
Гор много не бывает: Грузия, Кабардино-Балкария и Осетия
Гор много не бывает: Грузия, Кабардино-Балкария и Осетия
Гор много не бывает: Грузия, Кабардино-Балкария и Осетия
Гор много не бывает: Грузия, Кабардино-Балкария и Осетия
Гор много не бывает: Грузия, Кабардино-Балкария и Осетия
Гор много не бывает: Грузия, Кабардино-Балкария и Осетия
Гор много не бывает: Грузия, Кабардино-Балкария и Осетия
Гор много не бывает: Грузия, Кабардино-Балкария и Осетия
Гор много не бывает: Грузия, Кабардино-Балкария и Осетия
Ближайшие даты:
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янв
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Для въезда в пограничную зону Джейрахского ущелья обязательно наличие паспорта РФ, иностранным гражданам требуется оформление пропуска.

Программа тура по дням

1 день

Встреча и заселение

Встретим вас в аэропорту Тбилиси и отвезём в гостиницу. Можем встретить вас в аэропорту Кутаиси или во Владикавказе и перевезти в Тбилиси в 13:00.

2 день

Мцхета, монастырь Джвари и экскурсия по Тбилиси

В 09:00 отправимся в монастырь Джвари и узнаем историю святыни, в которой происходит действие в поэме М. Ю. Лермонтова «Мцыри». Отсюда открывается невероятный вид на слияние Арагви и Куры.

Прогуляемся по мощёным улочкам Мцхеты, некогда столицы Грузии, посетим монастырский комплекс Самтавро и полюбуемся кафедральным собором Светицховели 4 века.

После обеда (за доплату) отправимся на экскурсию по Тбилиси. Сегодня побываем на плато Метехи и пройдёмся по парку Рике на берегу Куры, увидим мост Мира и побродим по атмосферным улочкам Старого города. Рассмотрим крепость Нарикала, погуляем по району Абанотубани, где находятся легендарные серные бани, и заглянем на пешеходную улочку Шардена.

По желанию и за доплату в 18:30 — ужин в национальном грузинском ресторане с дегустацией местной кухни и фольклорным шоу.

За день проедем 95 км, длительность программы — 8-9 часов.

Мцхета, монастырь Джвари и экскурсия по ТбилисиМцхета, монастырь Джвари и экскурсия по ТбилисиМцхета, монастырь Джвари и экскурсия по ТбилисиМцхета, монастырь Джвари и экскурсия по ТбилисиМцхета, монастырь Джвари и экскурсия по ТбилисиМцхета, монастырь Джвари и экскурсия по ТбилисиМцхета, монастырь Джвари и экскурсия по ТбилисиМцхета, монастырь Джвари и экскурсия по ТбилисиМцхета, монастырь Джвари и экскурсия по ТбилисиМцхета, монастырь Джвари и экскурсия по Тбилиси
3 день

Кахетия, Сигнахи и винная дегустация в Цинадали

В 08:30 поедем в Кахетию — на родину грузинского вина. Посетим Бодбийский женский монастырь, построенный в честь святой Нины. Прокатимся по Алазанской долине, засаженной живописными виноградниками, и окажемся в городе любви — Сигнахи. Местный ЗАГС работает круглосуточно! Может и нам повезёт встретить на атмосферных улочках шумную грузинскую свадьбу.

Пообедаем (за доплату), после чего вас ждёт экскурсия на винный завод в Цинадали и дегустация.

Следующая остановка — Телави. После чего вернёмся в Тбилиси в 19:00.

За день проедем 320 км, длительность программы — 10 часов.

Кахетия, Сигнахи и винная дегустация в ЦинадалиКахетия, Сигнахи и винная дегустация в ЦинадалиКахетия, Сигнахи и винная дегустация в ЦинадалиКахетия, Сигнахи и винная дегустация в ЦинадалиКахетия, Сигнахи и винная дегустация в ЦинадалиКахетия, Сигнахи и винная дегустация в Цинадали
4 день

Путешествие по Военно-Грузинской дороге, Арка Дружбы и Казбеги

В 08:00 по Военно-Грузинской дороге отправимся во Владикавказ. По пути остановимся у средневековой крепости Ананури и проедем горнолыжный курорт Гудаури, посетим село Казбеги. Вы увидите Жинвальское водохранилище и сделаете эффектные кадры у Арки Дружбы народов, преодолеете Крестовый перевал и рассмотрите Троицкую церковь в Гергети.

После обеда (за доплату) заедем в Дарьяльское ущелье и прибудем во Владикавказ в 18:00.

За день проедем 220 км, продолжительность программы 9-10 часов.

Путешествие по Военно-Грузинской дороге, Арка Дружбы и КазбегиПутешествие по Военно-Грузинской дороге, Арка Дружбы и КазбегиПутешествие по Военно-Грузинской дороге, Арка Дружбы и КазбегиПутешествие по Военно-Грузинской дороге, Арка Дружбы и КазбегиПутешествие по Военно-Грузинской дороге, Арка Дружбы и КазбегиПутешествие по Военно-Грузинской дороге, Арка Дружбы и КазбегиПутешествие по Военно-Грузинской дороге, Арка Дружбы и Казбеги
5 день

Экскурсия по Владикавказу

Днём у вас будет свободное время, а в 16:00 начнём пешеходную экскурсию по главным достопримечательностям Владикавказа. За доплату вас ждёт Аланский вечер с шоу-программой в этно-национальном стиле с ужином и дегустацией с 19:30 до 21:30.

Экскурсия по ВладикавказуЭкскурсия по ВладикавказуЭкскурсия по ВладикавказуЭкскурсия по ВладикавказуЭкскурсия по Владикавказу
6 день

Куртатинское ущелье, Кармадонское и Даргавс

За 1 день посетим сразу 3 ущелья: Куртатинское, Кармадонское и Даргавс. Побываем в «городе мёртвых» — Даргавском могильнике 4 века. На живописных холмах здесь расположены склепы, напоминающие маленькие домики, разбросанные по склону.

Рассмотрим башню Курта и Тага, заедем в селение Цмити — одно из древнейших в Осетии, а затем посетим Аланский Свято-Успенский монастырь — самую высокогорную православную обитель в стране. После обеда в формате пикника (включён в стоимость) поедем в Куратинское ущелье, полюбуемся Кадаргаванским каньоном — узкой тесниной, образованной мощным поток горной реки.

Побываем у скальной крепости Дзивгис 13 века и поедем во Владикавказ.
За день проедем 120 км, продолжительность программы — 8 часов.

Куртатинское ущелье, Кармадонское и ДаргавсКуртатинское ущелье, Кармадонское и ДаргавсКуртатинское ущелье, Кармадонское и ДаргавсКуртатинское ущелье, Кармадонское и ДаргавсКуртатинское ущелье, Кармадонское и ДаргавсКуртатинское ущелье, Кармадонское и ДаргавсКуртатинское ущелье, Кармадонское и ДаргавсКуртатинское ущелье, Кармадонское и ДаргавсКуртатинское ущелье, Кармадонское и ДаргавсКуртатинское ущелье, Кармадонское и ДаргавсКуртатинское ущелье, Кармадонское и ДаргавсКуртатинское ущелье, Кармадонское и Даргавс
7 день

Программа на выбор

Программа дня зависит от вашего желания.

Вариант 1. В 09:00 поедем в Джейрахское ущелье, посетим заповедник «Эрзи» и преодолеем Цей-Лоамский перевал. Остановимся в средневековом башенном комплексе Эгикал, некогда бывшем культурным и политическим центром Таргимской котловины.

Рассмотрим башни комплекса Таргим и поедем в Вовнушки — комплекс оборонно-сторожевых башен 17 века. Увидим древний христианский храм Тхаба-Ерды 8 века, на месте которого когда-то находилось языческое святилище. Затем пообедаем в формате пикника (включено в стоимость).

Обратите внимания: для въезда в пограничную зону Джейрахского ущелья наличие паспорта РФ обязательно, иностранным гражданам требуется оформление пропуска.

Вариант 2. В 08:30 поедем к наскальному монументу Устарджи, будто выпрыгивающему на путников со скалы. Фигура богатыря на коне является одним из самых больших монументов в мире! Прокатимся по Цейскому ущелью и по канатной дороге поднимемся к Сказскому леднику.

После пикника-ланча поедем в аул Нар, а затем сделаем эффектные кадры со смотровой площадки водохранилища Зарамагской ГЭС. Увидим обелиск братьям Газдановым и вернёмся во Владикавказ к 17:00.

Программа на выборПрограмма на выборПрограмма на выборПрограмма на выборПрограмма на выборПрограмма на выборПрограмма на выборПрограмма на выборПрограмма на выбор
8 день

Чегемское и Баксанское ущелья, долина Нарзанов и поляна Азау

В 08:30 поедем в Чегемское ущелье, чтобы полюбоваться водопадами. Следующая локация — Баксанское ущелье. Посетим долину Нарзанов, где прямо из-под земли бьют минеральные источники. Обязательно наберём полезной воды с собой в бутылки и отправимся на поляну Азау. Вы окажетесь на высоте 2300 метров! Виды отсюда открываются невероятные. Пофотографируемся, пообедаем (за доплату) и заселимся на туркомплекс.

Чегемское и Баксанское ущелья, долина Нарзанов и поляна АзауЧегемское и Баксанское ущелья, долина Нарзанов и поляна АзауЧегемское и Баксанское ущелья, долина Нарзанов и поляна АзауЧегемское и Баксанское ущелья, долина Нарзанов и поляна АзауЧегемское и Баксанское ущелья, долина Нарзанов и поляна АзауЧегемское и Баксанское ущелья, долина Нарзанов и поляна АзауЧегемское и Баксанское ущелья, долина Нарзанов и поляна АзауЧегемское и Баксанское ущелья, долина Нарзанов и поляна Азау
9 день

Эльбрус и отъезд

Начнём программу в 09:00 — отправимся к Эльбрусу. Вы увидите высшую точку России! Поднимемся до станции «Мир» на высоту 3450 метров, сделаем эффектные кадры и поедем в Минеральные Воды. Расстояние — 187 км.

В 14:00 — групповой трансфер в аэропорт или на ж. -д. вокзал к вечерним рейсам после 18:00.

Эльбрус и отъездЭльбрус и отъездЭльбрус и отъездЭльбрус и отъездЭльбрус и отъездЭльбрус и отъездЭльбрус и отъездЭльбрус и отъезд

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Тбилиси, 13:00. Можем встретить вас в аэропорту Кутаиси или во Владикавказе
Завершение: Аэропорт или ж. - д. Минеральных Вод, выбирайте рейсы после 18:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 9 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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