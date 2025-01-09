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Описание тура
Организационные детали
Возраст участников — 18+
Проживание. 2-местное размещение в отеле 4* в центре Тбилиси и шато 4* с бассейном и спа в Телави.
*Фото мест проживания взяты с сайта booking.com
Питание. В стоимость тура входят завтраки в отелях, кулинарный мастер-класс, винная дегустация, новогодний ужин с вином и шампанским. Остальное питание — за доплату.
Транспорт. Комфортабельный минивэн.
Дети. Только 18+.
Программа тура по дням
Гамарджоба, Грузия
Заберём вас у аэропорта с приветственным бокалом вина и доставим в отель в центре Тбилиси. После размещения будет время отдохнуть.
Вечером можно прогуляться по Старому городу, сияющему десятками новогодних гирлянд. Также сегодня поужинаем всей группой и познакомимся поближе. А ещё самое время научиться произносить тосты по-грузински.
Поездка к Казбеку
Позавтракав, поедем к величественному Казбеку. По пути остановимся у крепости Ананури с живописным видом на бирюзовое Жинвальское водохранилище. Задержимся у Арки дружбы, созданной Зурабом Церетели. Отсюда открывается головокружительная панорама Долины дьявола.
Продолжим поездку. Поднимемся на высоту 2100 метров к высокогорной Гергетской церкви. Рассмотрим древние фрески и полюбуемся красавцем-Казбеком. Вечером вернёмся в Тбилиси.
Обратите внимание: маршрут этого дня может быть изменён в связи с погодными условиями.
Бывшая и нынешняя столицы
Сегодня познакомимся с древней столицей — Мцхетой. Доберёмся до места слияния рек Арагви и Куры и зайдём в небольшой монастырь Джвари. Посетим главный патриарший собор Грузии — Светицховели.
Вернёмся в нынешнюю столицу и пойдём гулять. Вы узнаете, что такое шушабанди, как похищали золотое руно и что раньше было на месте площади Свободы. Вечером отправимся на спа-процедуры в знаменитые серные бани.
Насыщенный день, празднование Нового года
Освободим номера и поедем в край виноградников, древних святынь и потрясающих пейзажей — Кахетию. По дороге остановимся, чтобы пройти кулинарный мастер-класс. Вы собственноручно вылепите и прикрепите к стенкам тандыра лепёшки шоти-пури и, конечно, продегустируете ещё горячую выпечку.
Ненадолго заглянем в очаровательный Сигнахи, который называют городом любви. Доберёмся до Алазанской долины и на пару дней остановимся в шато с видом на виноградники и горы. Будем жить в уютных коттеджах с камином.
Устроим экскурсию по винным погребам. Посмотрим, как тут производят вино и чем грузинская технология отличается от европейской. Обязательно продегустируем несколько сортов этого напитка.
Вечером соберёмся на праздничный ужин. В меню — шашлык с соусами баже и сациви, баклажаны с орехами и много других национальных блюд, а также местные вина и шампанское. А грузинский Дед Мороз — Товлис Бабуа — обязательно оставит всем под ёлкой подарки. Будет вкусно и душевно!
Релакс и спа-процедуры в шато
Сегодня как следует выспимся и никуда не будем спешить. Вы можете понежиться в горячих бочках на свежем воздухе, искупаться в крытом бассейне, сыграть в бильярд или мини-гольф, погулять среди виноградников — всё это входит в стоимость.
А ещё сегодня у нас запланировано винное спа — косметические процедуры с использованием вина или винограда, а также ванна с саперави. То, что нужно 1 января!
Усадьба Чавчавадзе, возвращение в Тбилиси
Вы знали, что в Кахетии рассыпано множество усадеб, в которых жили выдающиеся люди? Сегодня мы посетим одну из них — дом-музей князя Александра Чавчавадзе, который принимал в гостях Александра Пушкина, Михаила Лермонтова, Александра Дюма-старшего и других именитых творцов.
Затем вернёмся в Тбилиси. У вас будет время для самостоятельного отдыха. Если нужно, посоветуем вам магазинчики с грузинской одеждой, блошиные рынки или видовые площадки.
Возвращение домой
После освобождения номеров доставим вас к аэропорту и попрощаемся.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$1200
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Что включено
- Проживание
- Все завтраки, новогодний ужин
- Кулинарный мастер-класс
- Винная дегустация
- Трансфер от/до аэропорта Тбилиси
- Все трансферы по маршруту
- Сопровождение русскоговорящим гидом
- Все входные билеты и экскурсии по программе
- Спа-процедуры в серных банях
- Винное спа
- Подарки от грузинского Деда Мороза
Что не входит в цену
- Проезд в Тбилиси и обратно в ваш город
- Обеды и ужины, кроме заявленных в программе - до $30 в день
- Страховка
- Раннее заселение в отель
- При бронировании до 1 декабря стоимость тура составляет $965
- Обратите внимание: после подтверждения организатором вашей заявки и оплаты указанной на сайте суммы также необходимо будет внести предоплату $300 непосредственно организатору, оставшуюся часть - за 3 недели до старта поездки. В случае отмены за 4 недели до начала тура, мы вернём полную стоимость. В случае отмены менее, чем за 4 недели до начала тура, мы вернём всю сумму, только если найдём другого путешественника на ваше место