Освободим номера и поедем в край виноградников, древних святынь и потрясающих пейзажей — Кахетию. По дороге остановимся, чтобы пройти кулинарный мастер-класс. Вы собственноручно вылепите и прикрепите к стенкам тандыра лепёшки шоти-пури и, конечно, продегустируете ещё горячую выпечку.

Ненадолго заглянем в очаровательный Сигнахи, который называют городом любви. Доберёмся до Алазанской долины и на пару дней остановимся в шато с видом на виноградники и горы. Будем жить в уютных коттеджах с камином.

Устроим экскурсию по винным погребам. Посмотрим, как тут производят вино и чем грузинская технология отличается от европейской. Обязательно продегустируем несколько сортов этого напитка.

Вечером соберёмся на праздничный ужин. В меню — шашлык с соусами баже и сациви, баклажаны с орехами и много других национальных блюд, а также местные вина и шампанское. А грузинский Дед Мороз — Товлис Бабуа — обязательно оставит всем под ёлкой подарки. Будет вкусно и душевно!