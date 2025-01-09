Море вина, треск камина и подарки под ёлкой от Товлиса Бабуа: Новый год в шато Алазанской долины

Поучиться тостам на грузинском, приготовить и съесть шоти-пури и посетить винное SPA
Долой оливье, отпразднуйте Новый год с шоти-пури, шашлыком с соусами баже и сациви и винами Алазанской долины! Главную зимнюю ночь мы проведём в винодельческом шато: поселимся в уютных коттеджах с
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камином, устроим дегустацию в винных погребах и ближе к полуночи поищем под ёлкой подарки от местного Деда Мороза — Товлиса Бабуа. Восстановим силы 1 января, нежась в горячих бочках на свежем воздухе и ванной, наполненной саперави.

А также поучимся произносить тосты по-грузински, сходим на спа-процедуры в знаменитые серные бани, посетим кулинарный мастер-класс и самые топовые локации от Казбека до Кахетии — будет интересно, весело и душевно!

5
1 отзыв
Море вина, треск камина и подарки под ёлкой от Товлиса Бабуа: Новый год в шато Алазанской долины
Море вина, треск камина и подарки под ёлкой от Товлиса Бабуа: Новый год в шато Алазанской долины
Море вина, треск камина и подарки под ёлкой от Товлиса Бабуа: Новый год в шато Алазанской долины
Ближайшие даты:
29
дек
Время начала: 08:00

Описание тура

Организационные детали

Возраст участников — 18+

Проживание. 2-местное размещение в отеле 4* в центре Тбилиси и шато 4* с бассейном и спа в Телави.

*Фото мест проживания взяты с сайта booking.com

Питание. В стоимость тура входят завтраки в отелях, кулинарный мастер-класс, винная дегустация, новогодний ужин с вином и шампанским. Остальное питание — за доплату.

Транспорт. Комфортабельный минивэн.

Дети. Только 18+.

Программа тура по дням

1 день

Гамарджоба, Грузия

Заберём вас у аэропорта с приветственным бокалом вина и доставим в отель в центре Тбилиси. После размещения будет время отдохнуть.

Вечером можно прогуляться по Старому городу, сияющему десятками новогодних гирлянд. Также сегодня поужинаем всей группой и познакомимся поближе. А ещё самое время научиться произносить тосты по-грузински.

Гамарджоба, ГрузияГамарджоба, ГрузияГамарджоба, ГрузияГамарджоба, ГрузияГамарджоба, ГрузияГамарджоба, ГрузияГамарджоба, ГрузияГамарджоба, ГрузияГамарджоба, ГрузияГамарджоба, ГрузияГамарджоба, ГрузияГамарджоба, Грузия
2 день

Поездка к Казбеку

Позавтракав, поедем к величественному Казбеку. По пути остановимся у крепости Ананури с живописным видом на бирюзовое Жинвальское водохранилище. Задержимся у Арки дружбы, созданной Зурабом Церетели. Отсюда открывается головокружительная панорама Долины дьявола.

Продолжим поездку. Поднимемся на высоту 2100 метров к высокогорной Гергетской церкви. Рассмотрим древние фрески и полюбуемся красавцем-Казбеком. Вечером вернёмся в Тбилиси.

Обратите внимание: маршрут этого дня может быть изменён в связи с погодными условиями.

Поездка к КазбекуПоездка к КазбекуПоездка к КазбекуПоездка к КазбекуПоездка к КазбекуПоездка к Казбеку
3 день

Бывшая и нынешняя столицы

Сегодня познакомимся с древней столицей — Мцхетой. Доберёмся до места слияния рек Арагви и Куры и зайдём в небольшой монастырь Джвари. Посетим главный патриарший собор Грузии — Светицховели.

Вернёмся в нынешнюю столицу и пойдём гулять. Вы узнаете, что такое шушабанди, как похищали золотое руно и что раньше было на месте площади Свободы. Вечером отправимся на спа-процедуры в знаменитые серные бани.

Бывшая и нынешняя столицыБывшая и нынешняя столицыБывшая и нынешняя столицыБывшая и нынешняя столицыБывшая и нынешняя столицыБывшая и нынешняя столицыБывшая и нынешняя столицыБывшая и нынешняя столицы
4 день

Насыщенный день, празднование Нового года

Освободим номера и поедем в край виноградников, древних святынь и потрясающих пейзажей — Кахетию. По дороге остановимся, чтобы пройти кулинарный мастер-класс. Вы собственноручно вылепите и прикрепите к стенкам тандыра лепёшки шоти-пури и, конечно, продегустируете ещё горячую выпечку.

Ненадолго заглянем в очаровательный Сигнахи, который называют городом любви. Доберёмся до Алазанской долины и на пару дней остановимся в шато с видом на виноградники и горы. Будем жить в уютных коттеджах с камином.

Устроим экскурсию по винным погребам. Посмотрим, как тут производят вино и чем грузинская технология отличается от европейской. Обязательно продегустируем несколько сортов этого напитка.

Вечером соберёмся на праздничный ужин. В меню — шашлык с соусами баже и сациви, баклажаны с орехами и много других национальных блюд, а также местные вина и шампанское. А грузинский Дед Мороз — Товлис Бабуа — обязательно оставит всем под ёлкой подарки. Будет вкусно и душевно!

Насыщенный день, празднование Нового годаНасыщенный день, празднование Нового годаНасыщенный день, празднование Нового годаНасыщенный день, празднование Нового годаНасыщенный день, празднование Нового годаНасыщенный день, празднование Нового годаНасыщенный день, празднование Нового годаНасыщенный день, празднование Нового годаНасыщенный день, празднование Нового годаНасыщенный день, празднование Нового годаНасыщенный день, празднование Нового годаНасыщенный день, празднование Нового годаНасыщенный день, празднование Нового годаНасыщенный день, празднование Нового годаНасыщенный день, празднование Нового года
5 день

Релакс и спа-процедуры в шато

Сегодня как следует выспимся и никуда не будем спешить. Вы можете понежиться в горячих бочках на свежем воздухе, искупаться в крытом бассейне, сыграть в бильярд или мини-гольф, погулять среди виноградников — всё это входит в стоимость.

А ещё сегодня у нас запланировано винное спа — косметические процедуры с использованием вина или винограда, а также ванна с саперави. То, что нужно 1 января!

Релакс и спа-процедуры в шатоРелакс и спа-процедуры в шатоРелакс и спа-процедуры в шатоРелакс и спа-процедуры в шатоРелакс и спа-процедуры в шато
6 день

Усадьба Чавчавадзе, возвращение в Тбилиси

Вы знали, что в Кахетии рассыпано множество усадеб, в которых жили выдающиеся люди? Сегодня мы посетим одну из них — дом-музей князя Александра Чавчавадзе, который принимал в гостях Александра Пушкина, Михаила Лермонтова, Александра Дюма-старшего и других именитых творцов.

Затем вернёмся в Тбилиси. У вас будет время для самостоятельного отдыха. Если нужно, посоветуем вам магазинчики с грузинской одеждой, блошиные рынки или видовые площадки.

Усадьба Чавчавадзе, возвращение в ТбилисиУсадьба Чавчавадзе, возвращение в ТбилисиУсадьба Чавчавадзе, возвращение в ТбилисиУсадьба Чавчавадзе, возвращение в ТбилисиУсадьба Чавчавадзе, возвращение в ТбилисиУсадьба Чавчавадзе, возвращение в Тбилиси
7 день

Возвращение домой

После освобождения номеров доставим вас к аэропорту и попрощаемся.

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$1200
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Все завтраки, новогодний ужин
  • Кулинарный мастер-класс
  • Винная дегустация
  • Трансфер от/до аэропорта Тбилиси
  • Все трансферы по маршруту
  • Сопровождение русскоговорящим гидом
  • Все входные билеты и экскурсии по программе
  • Спа-процедуры в серных банях
  • Винное спа
  • Подарки от грузинского Деда Мороза
Что не входит в цену
  • Проезд в Тбилиси и обратно в ваш город
  • Обеды и ужины, кроме заявленных в программе - до $30 в день
  • Страховка
  • Раннее заселение в отель
  • При бронировании до 1 декабря стоимость тура составляет $965
  • Обратите внимание: после подтверждения организатором вашей заявки и оплаты указанной на сайте суммы также необходимо будет внести предоплату $300 непосредственно организатору, оставшуюся часть - за 3 недели до старта поездки. В случае отмены за 4 недели до начала тура, мы вернём полную стоимость. В случае отмены менее, чем за 4 недели до начала тура, мы вернём всю сумму, только если найдём другого путешественника на ваше место
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Тбилиси, до 16:00, точное время зависит от вашего рейса
Завершение: Аэропорт Тбилиси, первая половина дня
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Е
9 янв 2025
Тур оставил самые отличные воспоминания. Насыщенная впечатлениями программа вместе с тем была максимально комфортной, очень порадовал отель, а шато это вообще что-то с чем-то. Вообще, тур уникален именно нюансами: серные
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бани, СПА с саперави, необыкновенный сюрприз, который я тут озвучивать не буду) Влада отлично разбирается в грузинской кухне и вине, знает правильные места в Тбилиси (и не только), эксперт по грузинской кухне и вину. Хотелось бы также отметить всю команду - нашего любимого водителя, дядю Сосо, гидов. Очень душевные, позитивные и отзывчивые ребята. Фото, которые ребята делали во время поездки это отдельный вид искусства (прикладываю). В общем, сплошной праздник сложился) Всем рекомендую! Все уже обсуждаем куда поедем с Владой дальше.

Тур оставил самые отличные воспоминания. Насыщенная впечатлениями программа вместе с тем была максимально комфортной, очень порадовалТур оставил самые отличные воспоминания. Насыщенная впечатлениями программа вместе с тем была максимально комфортной, очень порадовалТур оставил самые отличные воспоминания. Насыщенная впечатлениями программа вместе с тем была максимально комфортной, очень порадовалТур оставил самые отличные воспоминания. Насыщенная впечатлениями программа вместе с тем была максимально комфортной, очень порадовалТур оставил самые отличные воспоминания. Насыщенная впечатлениями программа вместе с тем была максимально комфортной, очень порадовалТур оставил самые отличные воспоминания. Насыщенная впечатлениями программа вместе с тем была максимально комфортной, очень порадовалТур оставил самые отличные воспоминания. Насыщенная впечатлениями программа вместе с тем была максимально комфортной, очень порадовалТур оставил самые отличные воспоминания. Насыщенная впечатлениями программа вместе с тем была максимально комфортной, очень порадовалТур оставил самые отличные воспоминания. Насыщенная впечатлениями программа вместе с тем была максимально комфортной, очень порадовал

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