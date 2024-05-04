Кавказское ассорти со вкусом вина и пирогов: путешествие по Грузии и живописным ущельям Осетии
Авторский тур в Тбилиси

Побродить по «городу мёртвых», увидеть древнюю столицу Грузии и насладиться алазанским вином

Отправиться в Грузию, чтобы бродить по мощёным улочкам, гулять по городу любви, любоваться слиянием Куры и Арагви и дегустировать благородный напиток на родине грузинского виноделия.

Звучит привлекательно? Предлагаем сделать путешествие ещё интереснее — совместить его с туром сразу по 3 по ущельям Северной Осетии: увидим Куртатинское, Кармадонское и Даргавс.

Поднимемся к Сказскому леднику, полюбуемся Кадаргаванским каньоном и посетим самую высокогорную православную обитель в стране.
Кавказское ассорти со вкусом вина и пирогов: путешествие по Грузии и живописным ущельям Осетии
Кавказское ассорти со вкусом вина и пирогов: путешествие по Грузии и живописным ущельям Осетии
Кавказское ассорти со вкусом вина и пирогов: путешествие по Грузии и живописным ущельям Осетии
Ближайшие даты:
4
мая
6
мая
13
мая
20
мая
25
мая
26
мая
3
июн
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даты

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет50 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Описание

Организационные детали

Для въезда в пограничную зону Джейрахского ущелья обязательно наличие паспорта РФ, иностранным гражданам требуется оформление пропуска.

Проживание. Будем жить в отеле «Alliance» 3* в Тбилиси и отеле «Кадгарон» 3* во Владикавказе, 2-местное размещение на отдельных кроватях или одной 2-местной. Возможно 1-местное и 3-местное размещение; за доплату можем разместиться в отелях 4*.

Питание. В программу включены завтраки в отелях (шведский стол) и 2 пикника-ланча на экскурсиях.

Программа тура по дням

1 день

Встреча и заселение

Встретим вас в аэропорту Тбилиси и отвезём в гостиницу. Можем встретить вас в аэропорту Кутаиси или во Владикавказе и перевезти в Тбилиси в 13:00.

2 день

Мцхета, монастырь Джвари и экскурсия по Тбилиси

В 09:00 отправимся в монастырь Джвари и узнаем историю святыни, в которой происходит действие в поэме М. Ю. Лермонтова «Мцыри». Отсюда открывается невероятный вид на слияние Арагви и Куры.

Прогуляемся по мощёным улочкам Мцхеты, некогда столицы Грузии, посетим монастырский комплекс Самтавро и полюбуемся кафедральным собором Светицховели 4 века.

Пообедаем (за доплату) и отправимся на экскурсию по Тбилиси. Сегодня побываем на плато Метехи и пройдёмся по парку Рике на берегу Куры, увидим мост Мира и побродим по атмосферным улочкам Старого города. Рассмотрим крепость Нарикала, погуляем по району Абанотубани, где находятся легендарные серные бани, и заглянем на пешеходную улочку Шардена.

По желанию и за доплату в 18:30 — ужин в национальном грузинском ресторане с дегустацией местной кухни и фольклорным шоу.

За день проедем 95 км, длительность программы — 8-9 часов.

Мцхета, монастырь Джвари и экскурсия по ТбилисиМцхета, монастырь Джвари и экскурсия по ТбилисиМцхета, монастырь Джвари и экскурсия по ТбилисиМцхета, монастырь Джвари и экскурсия по ТбилисиМцхета, монастырь Джвари и экскурсия по ТбилисиМцхета, монастырь Джвари и экскурсия по ТбилисиМцхета, монастырь Джвари и экскурсия по ТбилисиМцхета, монастырь Джвари и экскурсия по ТбилисиМцхета, монастырь Джвари и экскурсия по ТбилисиМцхета, монастырь Джвари и экскурсия по Тбилиси
3 день

Кахетия, Сигнахи и винная дегустация в Цинадали

В 08:30 поедем в Кахетию — на родину грузинского вина. Посетим Бодбийский женский монастырь, построенный в честь святой Нины. Прокатимся по Алазанской долине, засаженной живописными виноградниками, и окажемся в городе любви — Сигнахи. Местный ЗАГС работает круглосуточно! Может и нам повезёт встретить на атмосферных улочках шумную грузинскую свадьбу.

Пообедаем (за доплату), после чего вас ждёт экскурсия на винный завод в Цинадали и дегустация.

Следующая остановка — Телави. После чего вернёмся в Тбилиси в 19:00.

За день проедем 320 км, длительность программы — 10 часов.

Кахетия, Сигнахи и винная дегустация в ЦинадалиКахетия, Сигнахи и винная дегустация в ЦинадалиКахетия, Сигнахи и винная дегустация в ЦинадалиКахетия, Сигнахи и винная дегустация в ЦинадалиКахетия, Сигнахи и винная дегустация в Цинадали
4 день

Путешествие по Военно-Грузинской дороге, Арка Дружбы и Казбеги

В 08:00 по Военно-Грузинской дороге отправимся во Владикавказ. По пути остановимся у средневековой крепости Ананури и проедем горнолыжный курорт Гудаури, посетим село Казбеги. Вы увидите Жинвальское водохранилище и сделаете эффектные кадры у Арки Дружбы народов, преодолеете Крестовый перевал и рассмотрите Троицкую церковь в Гергети.

После обеда (за доплату) заедем в Дарьяльское ущелье и прибудем во Владикавказ в 18:00.

За день проедем 220 км, продолжительность программы 9-10 часов.

Путешествие по Военно-Грузинской дороге, Арка Дружбы и КазбегиПутешествие по Военно-Грузинской дороге, Арка Дружбы и КазбегиПутешествие по Военно-Грузинской дороге, Арка Дружбы и КазбегиПутешествие по Военно-Грузинской дороге, Арка Дружбы и КазбегиПутешествие по Военно-Грузинской дороге, Арка Дружбы и КазбегиПутешествие по Военно-Грузинской дороге, Арка Дружбы и КазбегиПутешествие по Военно-Грузинской дороге, Арка Дружбы и Казбеги
5 день

Экскурсия по Владикавказу

Днём у вас будет свободное время, а в 16:00 начнём пешеходную экскурсию по главным достопримечательностям Владикавказа. За доплату вас ждёт Аланский вечер с шоу-программой в этно-национальном стиле с ужином и дегустацией с 19:30 до 21:30.

Экскурсия по ВладикавказуЭкскурсия по ВладикавказуЭкскурсия по ВладикавказуЭкскурсия по ВладикавказуЭкскурсия по Владикавказу
6 день

Куртатинское ущелье, Кармадонское и Даргавс

За один день посетим сразу три ущелья: Куртатинское, Кармадонское и Даргавс. Побываем в «городе мёртвых» — Даргавском могильнике 4 века. На живописных холмах здесь расположены склепы, напоминающие маленькие домики, разбросанные по склону.

Рассмотрим башню Курта и Тага, заедем в селение Цмити — одно из древнейших в Осетии, а затем посетим Аланский Свято-Успенский монастырь — самую высокогорную православную обитель в стране. После обеда в формате пикника (включён в стоимость) поедем в Куратинское ущелье, полюбуемся Кадаргаванским каньоном — узкой тесниной, образованной мощным поток горной реки.

Побываем у скальной крепости Дзивгис 13 века и поедем во Владикавказ.
За день проедем 120 км, продолжительность программы — 8 часов.

Куртатинское ущелье, Кармадонское и ДаргавсКуртатинское ущелье, Кармадонское и ДаргавсКуртатинское ущелье, Кармадонское и ДаргавсКуртатинское ущелье, Кармадонское и ДаргавсКуртатинское ущелье, Кармадонское и ДаргавсКуртатинское ущелье, Кармадонское и ДаргавсКуртатинское ущелье, Кармадонское и ДаргавсКуртатинское ущелье, Кармадонское и ДаргавсКуртатинское ущелье, Кармадонское и ДаргавсКуртатинское ущелье, Кармадонское и ДаргавсКуртатинское ущелье, Кармадонское и ДаргавсКуртатинское ущелье, Кармадонское и ДаргавсКуртатинское ущелье, Кармадонское и Даргавс
7 день

Программа на выбор

Программа дня зависит от вашего желания.

Вариант 1. В 09:00 поедем в Джейрахское ущелье, посетим заповедник «Эрзи» и преодолеем Цей-Лоамский перевал. Остановимся в средневековом башенном комплексе Эгикал, некогда бывшем культурным и политическим центром Таргимской котловины.

Рассмотрим башни комплекса Таргим и поедем в Вовнушки — комплекс оборонно-сторожевых башен 17 века. Увидим древний христианский храм Тхаба-Ерды 8 века, на месте которого когда-то находилось языческое святилище. Затем пообедаем в формате пикника (включено в стоимость).

Обратите внимания: для въезда в пограничную зону Джейрахского ущелья наличие паспорта РФ обязательно, иностранным гражданам требуется оформление пропуска.

Вариант 2. В 08:30 поедем к наскальному монументу Устарджи, будто выпрыгивающему на путников со скалы. Фигура богатыря на коне является одним из самых больших монументов в мире! Прокатимся по Цейскому ущелью и по канатной дороге поднимемся к Сказскому леднику.

После пикника-ланча поедем в аул Нар, а затем сделаем эффектные кадры со смотровой площадки водохранилища Зарамагской ГЭС. Увидим обелиск братьям Газдановым и вернёмся во Владикавказ к 17:00.

Программа на выборПрограмма на выборПрограмма на выборПрограмма на выборПрограмма на выборПрограмма на выбор
8 день

Отъезд

Днём у вас будет время купить сувениры, сыр и чурчхелу, наесться осетинских пирогов или ещё раз погулять по городу. Затем — трансфер в аэропорт или на ж. -д. вокзал.

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки в отеле и 2 обеда-пикника на маршруте
  • Групповой трансфер из аэропорта Тбилиси, Кутаиси или Владикавказа в гостиницы в первый день тура
  • Групповой трансфер из гостиниц в аэропорт и на Ж.Д. вокзал Владикавказа по отъезду в заключительный день тура
  • Экскурсии по программе с профессиональными гидами и квалифицированными водителями
  • Входные билеты на объекты экскурсий
Что не входит в цену
  • Билет на канатно-кресельный подъёмник в Цейском ущелье - 500 руб
  • Питание
  • Индивидуальные трансферы (по желанию)
  • Медицинская страховка
  • Аланский вечер с ужином и шоу-программой - 2200 руб. для взрослых, 1800 руб. для детей до 16 лет, 800 руб. для детей до 8 лет (по желанию)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Тбилиси, 13:00. Можем встретить вас в аэропорту Кутаиси или во Владикавказе
Завершение: Владикавказ, день
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Тбилиси

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