Город меняется, его советское прошлое всё дальше уходит в тень, но остатки канатных линий и заброшенные дома ещё не стёрли память окончательно.
Вы узнаете истории людей, чьи судьбы тесно связаны с Чиатурой, и прогуляетесь по улицам, где природа постепенно отвоёвывает место у архитектуры.
Описание экскурсии
Прогулка по центру Чиатуры: вы откроете для себя улицы, где советская архитектура соседствует с обновляющимся городом.
Канатные дороги — ранее ключевой транспорт — до сих пор функционируют. Вы подниметесь в ретрокабинке по самой отвесной линии, наслаждаясь видами города с высоты.
Столп Кацхи — уникальная скала высотой 40 метров, на вершине которой находится храм. Природа и религия здесь сливаются в единое целое.
Пещерный монастырь Мгвиме — уединенное место с древними корнями, где вместо традиционного алтаря возвышается природный сталагмит.
Заброшенные цеха и паровозы — напоминание о былой индустриальной мощи региона. Эти объекты добавляют драматичности и глубины истории Чиатуры.
Дворец пионеров — воспоминание о советской эпохе, среди руин которого можно почувствовать дух того времени.
Обсудим:
- Как Чиатура стала символом советской марганцевой промышленности и какую роль она играла в экономике СССР.
- Как функционировали канатные дороги и для чего использовались
- Какие социальные последствия настигли жителей города после распада Советского Союза. Поговорим о разрушенных домах и судьбах
- Как город меняется сегодня, уходя от промышленного прошлого
И многое другое!
Организационные детали
- Поездка проходит на комфортабельном автомобиле Kia K5, Hyundai Sonata, Hyundai Odyssey или Mercedes Vito
- Для тех, кто боится высоты, поездки на канатных дорогах могут стать проблемой
- Канатные дороги могут не работать из-за погодных условий или перебоев с электричеством — мы не несем ответственности за их функционирование
- Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды