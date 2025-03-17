Чиатура — мировая столица канатных дорог. И некогда — центр марганцевой промышленности. Город меняется, его советское прошлое всё дальше уходит в тень, но остатки канатных линий и заброшенные дома ещё не стёрли память окончательно. Вы узнаете истории людей, чьи судьбы тесно связаны с Чиатурой, и прогуляетесь по улицам, где природа постепенно отвоёвывает место у архитектуры.

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Описание экскурсии

Прогулка по центру Чиатуры: вы откроете для себя улицы, где советская архитектура соседствует с обновляющимся городом.

Канатные дороги — ранее ключевой транспорт — до сих пор функционируют. Вы подниметесь в ретрокабинке по самой отвесной линии, наслаждаясь видами города с высоты.

Столп Кацхи — уникальная скала высотой 40 метров, на вершине которой находится храм. Природа и религия здесь сливаются в единое целое.

Пещерный монастырь Мгвиме — уединенное место с древними корнями, где вместо традиционного алтаря возвышается природный сталагмит.

Заброшенные цеха и паровозы — напоминание о былой индустриальной мощи региона. Эти объекты добавляют драматичности и глубины истории Чиатуры.

Дворец пионеров — воспоминание о советской эпохе, среди руин которого можно почувствовать дух того времени.

Обсудим:

Как Чиатура стала символом советской марганцевой промышленности и какую роль она играла в экономике СССР.

Как функционировали канатные дороги и для чего использовались

Какие социальные последствия настигли жителей города после распада Советского Союза. Поговорим о разрушенных домах и судьбах

Как город меняется сегодня, уходя от промышленного прошлого

И многое другое!

Организационные детали