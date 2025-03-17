Из Тбилиси - в Чиатуру: город прошлого и будущего

Погулять по центру, прокатиться в ретрокабинке канатки и посетить таинственный Столп Кацхи
Чиатура — мировая столица канатных дорог. И некогда — центр марганцевой промышленности.

Город меняется, его советское прошлое всё дальше уходит в тень, но остатки канатных линий и заброшенные дома ещё не стёрли память окончательно.

Вы узнаете истории людей, чьи судьбы тесно связаны с Чиатурой, и прогуляетесь по улицам, где природа постепенно отвоёвывает место у архитектуры.
Из Тбилиси - в Чиатуру: город прошлого и будущего
Из Тбилиси - в Чиатуру: город прошлого и будущего
Из Тбилиси - в Чиатуру: город прошлого и будущего

Описание экскурсии

Прогулка по центру Чиатуры: вы откроете для себя улицы, где советская архитектура соседствует с обновляющимся городом.

Канатные дороги — ранее ключевой транспорт — до сих пор функционируют. Вы подниметесь в ретрокабинке по самой отвесной линии, наслаждаясь видами города с высоты.

Столп Кацхи — уникальная скала высотой 40 метров, на вершине которой находится храм. Природа и религия здесь сливаются в единое целое.

Пещерный монастырь Мгвиме — уединенное место с древними корнями, где вместо традиционного алтаря возвышается природный сталагмит.

Заброшенные цеха и паровозы — напоминание о былой индустриальной мощи региона. Эти объекты добавляют драматичности и глубины истории Чиатуры.

Дворец пионеров — воспоминание о советской эпохе, среди руин которого можно почувствовать дух того времени.

Обсудим:

  • Как Чиатура стала символом советской марганцевой промышленности и какую роль она играла в экономике СССР.
  • Как функционировали канатные дороги и для чего использовались
  • Какие социальные последствия настигли жителей города после распада Советского Союза. Поговорим о разрушенных домах и судьбах
  • Как город меняется сегодня, уходя от промышленного прошлого

И многое другое!

Организационные детали

  • Поездка проходит на комфортабельном автомобиле Kia K5, Hyundai Sonata, Hyundai Odyssey или Mercedes Vito
  • Для тех, кто боится высоты, поездки на канатных дорогах могут стать проблемой
  • Канатные дороги могут не работать из-за погодных условий или перебоев с электричеством — мы не несем ответственности за их функционирование
  • Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В Тбилиси
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Похожие экскурсии из Тбилиси

Тбилиси на электромобиле: увидеть и не устать
На машине
На электромобиле
2.5 часа
-
15%
3 отзыва
Мини-группа
до 6 чел.
Тбилиси на электромобиле
Узнайте о Тбилиси, не утомляясь! Прокатитесь на электромобиле по историческим местам, а затем прогуляйтесь пешком по знаменитым районам
Начало: На ул. Пушкина
Расписание: ежедневно в 15:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 15:00
€51€60 за человека
Мцхета-Тбилиси - столицы Иберии в прошлом и настоящем
На машине
9 часов
25 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Мцхета и Тбилиси: погружение в историю и культуру Грузии
Откройте сердце Грузии с экскурсией по Мцхете и Тбилиси. Познакомьтесь с древними святынями и современной архитектурой в одном путешествии
Завтра в 10:00
19 мар в 10:00
€142 за всё до 3 чел.
На ретро-автомобиле - в прошлое Тбилиси
На машине
2.5 часа
4 отзыва
Индивидуальная
На ретро-автомобиле - в прошлое Тбилиси
Ощутите дух Тбилиси, путешествуя на ретро-автомобиле. Вас ждут исторические места, увлекательные рассказы и яркие впечатления от поездки
Начало: На площади Мейдан
Сегодня в 13:30
Завтра в 11:00
€95 за человека