Назад в прошлое: Гори - Уплисцихе - Мцхета - Джвари

Мы совершим путешествие в доисторическое прошлое Грузии и проследим удивительный путь, который...

4.3
3 отзыва
Мы совершим путешествие в доисторическое прошлое Грузии и проследим удивительный путь, который прошел грузинский народ.

Вы посетите древние храмы, монастыри и крепости, которые сыграли важную роль в истории страны, узнаете о зарождении христианства в Грузии и познакомитесь с культурой и обычаями народа.
Назад в прошлое: Гори - Уплисцихе - Мцхета - Джвари
Назад в прошлое: Гори - Уплисцихе - Мцхета - Джвари
Назад в прошлое: Гори - Уплисцихе - Мцхета - Джвари
Назад в прошлое: Гори - Уплисцихе - Мцхета - Джвари
Назад в прошлое: Гори - Уплисцихе - Мцхета - Джвари
Назад в прошлое: Гори - Уплисцихе - Мцхета - Джвари

Что вы увидите 🤩

  • Монастырь Джвари.
  • Кафедральный собор Светицховели.
  • В городе Гори вы посетитье музей Сталина.
  • Вы побываете в античном пещерном городе Уплисцихе.
Древняя столица Грузии и старинные храмы
Вы узнаете историю храма Джвари — храма Святого Креста, построенного в VI в. и полюбуетесь фантастическими видами на город Мцхета и слияние двух величественных рек — Арагви и Куры. Побываете в древней столице Грузии — Мцхете — и услышите о том, как зарождалось христианство на грузинской земле. Посетите второй по величине храм в Грузии — кафедральный собор Светицховели, сердце грузинской церкви. Кроме того, я покажу вам малоизвестные места, с которых открывается панорамный вид на все красоты Мцхеты и Джвари.
Музей Сталина в Гори
В городе Гори вы сможете посетить музей Сталина, дворец готического сталинского стиля — главное здание комплекса — был построен в 1951 году как музей местной истории, но с самого начала был задуман, как мемориал Сталина. Выставка хронологически разделена на несколько залов, в которых выставлено много экспонатов, которые фактически принадлежали Сталину, включая мебель, личные вещи и подарки. Здесь выставлены экспонаты в виде документов, фотографии, рисунков и газетных статей. Также в музее вы увидите знаменитый бронированный поезд вождя народов.
Доисторическое прошлое Грузии — город Уплисцихе
Вы побываете в античном пещерном городе Уплисцихе, одном из древнейших поселений в Грузии. Высеченный в скале, он возник в конце II — в начале I тысячелетия до н. э. Город-крепость завораживает своим необычным видом и является одним из важнейших памятников грузинской культуры. На экскурсии вы не только полюбуетесь необыкновенным творением, но и осознаете его уникальность и ценность — благодаря своему устройству, город сохранил в себе остатки архитектурных и культовых сооружений, построенных на протяжении нескольких тысячелетий. В период расцвета Уплисцихе включал в себя более 700 пещер и пещерных сооружений, из которых только 150 сохранились к настоящему времени.

Важно знать:

  • Мы заберём вас в Тбилиси и привезём обратно.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей профессиональной команды.
  • Оплата на месте возможна в долларах, евро или лари.
🚩 Начало и место завершения: Тбилиси, улица Абано, 15
 Что входит
  • комфортабельный транспорт
  • услуги гида
 Что не входит
  • Питание
  • входные билеты в музей.
Время проведения: Ежедневно в 09:30
  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 19 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
IMPERIALTOURS (.
IMPERIALTOURS (.
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