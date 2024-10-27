Индивидуальная экскурсия на ретро-автомобиле по Тбилиси - это возможность окунуться в историю города.Путешествие начинается с пешей прогулки по живописному Инжировому ущелью, где протекает река Цавкисисцкали и находится водопад. Затем поездка

по грузинскому Арбату до площади Свободы, с остановками у храмов и синагог. Маршрут проходит через площадь Паскевича и проспект Руставели, известный своими архитектурными шедеврами. Завершение на Сухом мосту с посещением блошиного рынка

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Инжировое ущелье

Сначала мы пешком посетим ущелье Легвтахеви, известное как Инжировое ущелье — весьма живописную достопримечательность Тбилиси. Здесь протекает в прошлом бурная, а сейчас мелкая горная река Цавкисисцкали. Она проходит по Ботаническому саду, затем по всему ущелью и заканчивается красивейшим водопадом. Он уникален тем, что немного в мире природных водопадов, которые находятся прямо в центре большого города.

Поездка на ретроавтомобиле

Мы усядемся в ретро-авто и по грузинскому Арбату прокатимся до площади Свободы, проезжая по пути храм-крепость Вахтанга Горгасали 5 века, Сефардскую и Ашкеназскую синагоги. Выехав из Старого города, мы попадём в мир модерна: увидим площадь Паскевича и Воронцовский театр. Далее нам распахнёт объятия проспект Руставели, многие здания которого очаруют стилями барокко и рококо.

Вы увидите места, где звучали голоса Шаляпина и Лемишева, музыка Чайковского, стихи Есенина и Маяковского. Проедете здешние владения Романовых, Михайловский проспект и Воронцовские ряды. Доехав до Сухого моста архитектора Джованни Скудиери, вы сможете посетить расположенный на нём знаменитый блошиный рынок.

Организационные детали