Сначала мы пешком посетим ущелье Легвтахеви, известное как Инжировое ущелье — весьма живописную достопримечательность Тбилиси. Здесь протекает в прошлом бурная, а сейчас мелкая горная река Цавкисисцкали. Она проходит по Ботаническому саду, затем по всему ущелью и заканчивается красивейшим водопадом. Он уникален тем, что немного в мире природных водопадов, которые находятся прямо в центре большого города.
Поездка на ретроавтомобиле
Мы усядемся в ретро-авто и по грузинскому Арбату прокатимся до площади Свободы, проезжая по пути храм-крепость Вахтанга Горгасали 5 века, Сефардскую и Ашкеназскую синагоги. Выехав из Старого города, мы попадём в мир модерна: увидим площадь Паскевича и Воронцовский театр. Далее нам распахнёт объятия проспект Руставели, многие здания которого очаруют стилями барокко и рококо.
Вы увидите места, где звучали голоса Шаляпина и Лемишева, музыка Чайковского, стихи Есенина и Маяковского. Проедете здешние владения Романовых, Михайловский проспект и Воронцовские ряды. Доехав до Сухого моста архитектора Джованни Скудиери, вы сможете посетить расположенный на нём знаменитый блошиный рынок.
Организационные детали
Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
Поездка на ретро-авто входит в стоимость экскурсии. Пешая часть длится 1,5 часа, поездка — 1 час.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Участник
€99
Для бронирования достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Мейдан
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 9 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Эдуард — Организатор в Тбилиси
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 4293 туристов
Организуем авторские экскурсии по Грузии и Армении — яркие, душевные, безопасные. Вас ждут как хиты вроде Сигнахи и Казбеги, так и секретные места, которые знают только местные. Будут дегустации вин читать дальшеуменьшить
на семейных винодельнях, настоящие грузинские застолья и кулинарные мастер-классы.
Все наши гиды — лицензированные, опытные, с блестящим знанием истории и живой любовью к своей культуре.
Если хотите открыть настоящую Грузию — начнём это путешествие вместе!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 8 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
8
4
–
3
–
2
–
1
–
Fidan
Хотелось бы отметить профессионализм водителей и экскурсовода. Карина, как экскурсовод, образованный, отзывчивый человек. -Спасибо Вам ОГРОМНОЕ!!! Вы молодцы! Так держать:)
+1
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Владислав
Спасибо за проведённую экскурсию! Всё было отлично!
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А
Анжелика
!!!
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Т
Татьяна
Гид Карина провела интересную и познавательную экскурсию, масштаб знаний позволяет оформить тематический журнал, нам понравилось! Продегустировали и купили вино, которое гид нам также посоветовала, остановили свой выбор на гранатовом вине, насыщенный вкус и польза. На катере ехали по реке Кура сначала по течение, потом против течения, увидели заповедник аистов, цапель, пеликанов и город Тбилиси с реки, очень романтично!
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Е
Елена
Мне понравилась коллоритная экскурсовод. Было отлично побродить с ней по городу. И это даже вышло за указанный тайминг Оценку ставлю ей. Но что касается поездки на ретро автомобиле, не обольщайтесь. Ни "Антилопа гну" и ничто подобное к вам не приедет. Поездка была на многоместной машине из детской посудки.
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Н
Наталия
Очень интересная, познавательная экскурсия. Карина замечательный гид, очень много нам рассказала о Тбилиси. С ветерком прикольно прокатиться по центру города, да и еще обо всем узнать. Рекомендую!!! Спасибо Вам большое, Карина!!!
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