Есть ли что-то, чего вы не видели в Тбилиси? А на чём не катались? Мы предлагаем вам обзорный маршрут по городу на уникальном средстве передвижения — ярком автомобиле, будто сошедшем со страничек истории. Поездка сразу заиграет новыми красками: вы сможете перенестись в те времена, о которых мы поведём рассказ, и ярче вообразить себя свидетелем важных событий.

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Описание

Что вас ожидает

Инжировое ущелье

Сначала мы пешком посетим ущелье Легвтахеви, известное как Инжировое ущелье — весьма живописную достопримечательность Тбилиси. Здесь протекает в прошлом бурная, а сейчас мелкая горная река Цавкисисцкали. Она проходит по Ботаническому саду, затем по всему ущелью и заканчивается красивейшим водопадом. Он уникален тем, что немного в мире природных водопадов, которые находятся прямо в центре большого города.

Поездка на ретроавтомобиле

Мы усядемся в ретро-авто и по грузинскому Арбату прокатимся до площади Свободы, проезжая по пути храм-крепость Вахтанга Горгасали 5 века, Сефардскую и Ашкеназскую синагоги. Выехав из Старого города, мы попадём в мир модерна: увидим площадь Паскевича и Воронцовский театр. Далее нам распахнёт объятия проспект Руставели, многие здания которого очаруют стилями барокко и рококо.

Вы увидите места, где звучали голоса Шаляпина и Лемишева, музыка Чайковского, стихи Есенина и Маяковского. Проедете здешние владения Романовых, Михайловский проспект и Воронцовские ряды. Доехав до Сухого моста архитектора Джованни Скудиери, вы сможете посетить расположенный на нём знаменитый блошиный рынок.

Организационные детали