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На ретроавтомобиле - в прошлое Тбилиси

Ощутите дух Тбилиси, путешествуя на ретро-автомобиле. Вас ждут исторические места, увлекательные рассказы и яркие впечатления от поездки
Индивидуальная экскурсия на ретро-автомобиле по Тбилиси - это возможность окунуться в историю города.

Путешествие начинается с пешей прогулки по живописному Инжировому ущелью, где протекает река Цавкисисцкали и находится водопад. Затем поездка
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по грузинскому Арбату до площади Свободы, с остановками у храмов и синагог.

Маршрут проходит через площадь Паскевича и проспект Руставели, известный своими архитектурными шедеврами. Завершение на Сухом мосту с посещением блошиного рынка

5
8 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🚗 Путешествие на ретро-автомобиле
  • 🏞️ Уникальные природные объекты
  • 🏛️ Исторические достопримечательности
  • 🛍️ Посещение блошиного рынка
  • 📜 Атмосфера прошлого Тбилиси
На ретроавтомобиле - в прошлое Тбилиси
На ретроавтомобиле - в прошлое Тбилиси
На ретроавтомобиле - в прошлое Тбилиси

Что можно увидеть

  • Инжировое ущелье
  • Площадь Свободы
  • Храм-крепость Вахтанга Горгасали
  • Сефардская синагога
  • Ашкеназская синагога
  • Площадь Паскевича
  • Воронцовский театр
  • Проспект Руставели
  • Сухой мост

Описание экскурсии

Инжировое ущелье

Сначала мы пешком посетим ущелье Легвтахеви, известное как Инжировое ущелье — весьма живописную достопримечательность Тбилиси. Здесь протекает в прошлом бурная, а сейчас мелкая горная река Цавкисисцкали. Она проходит по Ботаническому саду, затем по всему ущелью и заканчивается красивейшим водопадом. Он уникален тем, что немного в мире природных водопадов, которые находятся прямо в центре большого города.

Поездка на ретроавтомобиле

Мы усядемся в ретро-авто и по грузинскому Арбату прокатимся до площади Свободы, проезжая по пути храм-крепость Вахтанга Горгасали 5 века, Сефардскую и Ашкеназскую синагоги. Выехав из Старого города, мы попадём в мир модерна: увидим площадь Паскевича и Воронцовский театр. Далее нам распахнёт объятия проспект Руставели, многие здания которого очаруют стилями барокко и рококо.

Вы увидите места, где звучали голоса Шаляпина и Лемишева, музыка Чайковского, стихи Есенина и Маяковского. Проедете здешние владения Романовых, Михайловский проспект и Воронцовские ряды. Доехав до Сухого моста архитектора Джованни Скудиери, вы сможете посетить расположенный на нём знаменитый блошиный рынок.

Организационные детали

  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
  • Поездка на ретро-авто входит в стоимость экскурсии. Пешая часть длится 1,5 часа, поездка — 1 час.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Участник€99
Для бронирования достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площади Мейдан
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 9 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Эдуард
Эдуард — Организатор в Тбилиси
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 4293 туристов
Организуем авторские экскурсии по Грузии и Армении — яркие, душевные, безопасные. Вас ждут как хиты вроде Сигнахи и Казбеги, так и секретные места, которые знают только местные. Будут дегустации вин
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на семейных винодельнях, настоящие грузинские застолья и кулинарные мастер-классы. Все наши гиды — лицензированные, опытные, с блестящим знанием истории и живой любовью к своей культуре. Если хотите открыть настоящую Грузию — начнём это путешествие вместе!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 8 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
8
4
3
2
1
Fidan
Хотелось бы отметить профессионализм водителей и экскурсовода. Карина, как экскурсовод, образованный, отзывчивый человек. -Спасибо Вам ОГРОМНОЕ!!! Вы молодцы! Так держать:)
Хотелось бы отметить профессионализм водителей и экскурсовода. Карина, как экскурсовод, образованный, отзывчивый человек. -Спасибо Вам ОГРОМНОЕ!!!
Хотелось бы отметить профессионализм водителей и экскурсовода. Карина, как экскурсовод, образованный, отзывчивый человек. -Спасибо Вам ОГРОМНОЕ!!!
Хотелось бы отметить профессионализм водителей и экскурсовода. Карина, как экскурсовод, образованный, отзывчивый человек. -Спасибо Вам ОГРОМНОЕ!!!
Хотелось бы отметить профессионализм водителей и экскурсовода. Карина, как экскурсовод, образованный, отзывчивый человек. -Спасибо Вам ОГРОМНОЕ!!!
Хотелось бы отметить профессионализм водителей и экскурсовода. Карина, как экскурсовод, образованный, отзывчивый человек. -Спасибо Вам ОГРОМНОЕ!!!
Хотелось бы отметить профессионализм водителей и экскурсовода. Карина, как экскурсовод, образованный, отзывчивый человек. -Спасибо Вам ОГРОМНОЕ!!!
Хотелось бы отметить профессионализм водителей и экскурсовода. Карина, как экскурсовод, образованный, отзывчивый человек. -Спасибо Вам ОГРОМНОЕ!!!
Хотелось бы отметить профессионализм водителей и экскурсовода. Карина, как экскурсовод, образованный, отзывчивый человек. -Спасибо Вам ОГРОМНОЕ!!!+1
Хотелось бы отметить профессионализм водителей и экскурсовода. Карина, как экскурсовод, образованный, отзывчивый человек. -Спасибо Вам ОГРОМНОЕ!!!
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Владислав
Спасибо за проведённую экскурсию! Всё было отлично!
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А
!!!
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Т
Гид Карина провела интересную и познавательную экскурсию, масштаб знаний позволяет оформить тематический журнал, нам понравилось! Продегустировали и купили вино, которое гид нам также посоветовала, остановили свой выбор на гранатовом вине, насыщенный вкус и польза. На катере ехали по реке Кура сначала по течение, потом против течения, увидели заповедник аистов, цапель, пеликанов и город Тбилиси с реки, очень романтично!
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Е
Мне понравилась коллоритная экскурсовод. Было отлично побродить с ней по городу. И это даже вышло за указанный тайминг Оценку ставлю ей. Но что касается поездки на ретро автомобиле, не обольщайтесь. Ни "Антилопа гну" и ничто подобное к вам не приедет. Поездка была на многоместной машине из детской посудки.
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Н
Очень интересная, познавательная экскурсия. Карина замечательный гид, очень много нам рассказала о Тбилиси. С ветерком прикольно прокатиться по центру города, да и еще обо всем узнать. Рекомендую!!! Спасибо Вам большое, Карина!!!
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