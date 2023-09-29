Прогулка по ущелью и поездка по историческим локациям на необычном транспорте
Поездка сразу заиграет новыми красками: вы сможете перенестись в те времена, о которых мы поведём рассказ, и ярче вообразить себя свидетелем важных событий.
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Описание
Что вас ожидает
Инжировое ущелье
Сначала мы пешком посетим ущелье Легвтахеви, известное как Инжировое ущелье — весьма живописную достопримечательность Тбилиси. Здесь протекает в прошлом бурная, а сейчас мелкая горная река Цавкисисцкали. Она проходит по Ботаническому саду, затем по всему ущелью и заканчивается красивейшим водопадом. Он уникален тем, что немного в мире природных водопадов, которые находятся прямо в центре большого города.
Поездка на ретроавтомобиле
Мы усядемся в ретро-авто и по грузинскому Арбату прокатимся до площади Свободы, проезжая по пути храм-крепость Вахтанга Горгасали 5 века, Сефардскую и Ашкеназскую синагоги. Выехав из Старого города, мы попадём в мир модерна: увидим площадь Паскевича и Воронцовский театр. Далее нам распахнёт объятия проспект Руставели, многие здания которого очаруют стилями барокко и рококо.
Вы увидите места, где звучали голоса Шаляпина и Лемишева, музыка Чайковского, стихи Есенина и Маяковского. Проедете здешние владения Романовых, Михайловский проспект и Воронцовские ряды. Доехав до Сухого моста архитектора Джованни Скудиери, вы сможете посетить расположенный на нём знаменитый блошиный рынок.
Организационные детали
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
- Поездка на ретро-авто входит в стоимость экскурсии. Пешая часть длится 1,5 часа, поездка — 1 час.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на площади Мейдан
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 9 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.