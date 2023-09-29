На ретро-автомобиле - в прошлое Тбилиси

Прогулка по ущелью и поездка по историческим локациям на необычном транспорте

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Есть ли что-то, чего вы не видели в Тбилиси? А на чём не катались? Мы предлагаем вам обзорный маршрут по городу на уникальном средстве передвижения — ярком автомобиле, будто сошедшем со страничек истории.

Поездка сразу заиграет новыми красками: вы сможете перенестись в те времена, о которых мы поведём рассказ, и ярче вообразить себя свидетелем важных событий.
На ретро-автомобиле - в прошлое Тбилиси
На ретро-автомобиле - в прошлое Тбилиси
На ретро-автомобиле - в прошлое Тбилиси
На ретро-автомобиле - в прошлое Тбилиси
На ретро-автомобиле - в прошлое Тбилиси
На ретро-автомобиле - в прошлое Тбилиси
На ретро-автомобиле - в прошлое Тбилиси
На ретро-автомобиле - в прошлое Тбилиси
На ретро-автомобиле - в прошлое Тбилиси
На ретро-автомобиле - в прошлое Тбилиси
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Инжировое ущелье

Сначала мы пешком посетим ущелье Легвтахеви, известное как Инжировое ущелье — весьма живописную достопримечательность Тбилиси. Здесь протекает в прошлом бурная, а сейчас мелкая горная река Цавкисисцкали. Она проходит по Ботаническому саду, затем по всему ущелью и заканчивается красивейшим водопадом. Он уникален тем, что немного в мире природных водопадов, которые находятся прямо в центре большого города.

Поездка на ретроавтомобиле

Мы усядемся в ретро-авто и по грузинскому Арбату прокатимся до площади Свободы, проезжая по пути храм-крепость Вахтанга Горгасали 5 века, Сефардскую и Ашкеназскую синагоги. Выехав из Старого города, мы попадём в мир модерна: увидим площадь Паскевича и Воронцовский театр. Далее нам распахнёт объятия проспект Руставели, многие здания которого очаруют стилями барокко и рококо.

Вы увидите места, где звучали голоса Шаляпина и Лемишева, музыка Чайковского, стихи Есенина и Маяковского. Проедете здешние владения Романовых, Михайловский проспект и Воронцовские ряды. Доехав до Сухого моста архитектора Джованни Скудиери, вы сможете посетить расположенный на нём знаменитый блошиный рынок.

Организационные детали

  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
  • Поездка на ретро-авто входит в стоимость экскурсии. Пешая часть длится 1,5 часа, поездка — 1 час.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на площади Мейдан
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 9 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Летние
Улицы и переулки
Блошиный рынок
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Проспект Руставели
Инжирное ущелье
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