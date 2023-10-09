С ветерком прокатиться по старым районам в составе уютной мини-группы
Конечно, без пешей части вы не останетесь: в районе Абанотубани мы пройдёмся до таких мест, как Инжирное ущелье, Пушкинская баня, Хлебная площадь.
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даты
Описание
Что вас ожидает
Встречаемся с на улице Пушкина и отправляемся в наше небольшое путешествие на электромобиле по старым районам Тбилиси. Прокатимся по бывшему Головинскому проспекту и насладимся архитектурой зданий. Побываем в атмосферном районе Авлабар, который был хорошо воспет в экранизации спектакля «Ханума», увидим памятник героям фильма «Мимино». И конечно, доедем до Банного квартала.
А вот с Абанотубани начнётся пешая прогулка, во время которой вы увидите: сам Банный квартал, Сквер Алиева, речку Дабаханку, Инжирное ущелье, Пушкинскую баню, Хлебную площадь, Торговые ряды, Сквер с платанами, Ковровый ряд, храм Сиони.
Если у вас есть желание купить вино, то можем и на винную дегустацию зайти. Мы с радостью покажем вам лучший винный погреб.
Прогулка на лодочке по Куре тоже станет приятным дополнением к экскурсии — организуем при желании всей группы.
Организационные детали
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Дополнительные расходы (по желанию)
- Дегустация вин — 10 €/чел.
- Прогулка на лодке — 15 €/взрослый, 5 €/детский (до 9 лет)
в понедельник и субботу в 13:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на ул. Пушкина
- Когда и сколько длится?
- Когда: в понедельник и субботу в 13:00Экскурсия длится около 2.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.