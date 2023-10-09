По Тбилиси можно долго ходить — и даже нужно! Но если хочется побывать в главных местах исторического центра, узнать факты из прошлого и при этом не утомиться, то прогулка на электромобиле будет отличным решением. Конечно, без пешей части вы не останетесь: в районе Абанотубани мы пройдёмся до таких мест, как Инжирное ущелье, Пушкинская баня, Хлебная площадь.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Встречаемся с на улице Пушкина и отправляемся в наше небольшое путешествие на электромобиле по старым районам Тбилиси. Прокатимся по бывшему Головинскому проспекту и насладимся архитектурой зданий. Побываем в атмосферном районе Авлабар, который был хорошо воспет в экранизации спектакля «Ханума», увидим памятник героям фильма «Мимино». И конечно, доедем до Банного квартала.

А вот с Абанотубани начнётся пешая прогулка, во время которой вы увидите: сам Банный квартал, Сквер Алиева, речку Дабаханку, Инжирное ущелье, Пушкинскую баню, Хлебную площадь, Торговые ряды, Сквер с платанами, Ковровый ряд, храм Сиони.

Если у вас есть желание купить вино, то можем и на винную дегустацию зайти. Мы с радостью покажем вам лучший винный погреб.

Прогулка на лодочке по Куре тоже станет приятным дополнением к экскурсии — организуем при желании всей группы.

Организационные детали

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Дополнительные расходы (по желанию)