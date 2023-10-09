Тбилиси на электромобиле: увидеть и не устать

С ветерком прокатиться по старым районам в составе уютной мини-группы

Описание
Фото
О гиде
Выбрать день
Ответы на вопросы
По Тбилиси можно долго ходить — и даже нужно! Но если хочется побывать в главных местах исторического центра, узнать факты из прошлого и при этом не утомиться, то прогулка на электромобиле будет отличным решением.

Конечно, без пешей части вы не останетесь: в районе Абанотубани мы пройдёмся до таких мест, как Инжирное ущелье, Пушкинская баня, Хлебная площадь.
Тбилиси на электромобиле: увидеть и не устать
Тбилиси на электромобиле: увидеть и не устать
Тбилиси на электромобиле: увидеть и не устать
Тбилиси на электромобиле: увидеть и не устать
Тбилиси на электромобиле: увидеть и не устать
Тбилиси на электромобиле: увидеть и не устать
Тбилиси на электромобиле: увидеть и не устать
Тбилиси на электромобиле: увидеть и не устать
Тбилиси на электромобиле: увидеть и не устать
Тбилиси на электромобиле: увидеть и не устать
Тбилиси на электромобиле: увидеть и не устать
Тбилиси на электромобиле: увидеть и не устать
Тбилиси на электромобиле: увидеть и не устать
Тбилиси на электромобиле: увидеть и не устать
Тбилиси на электромобиле: увидеть и не устать
Ближайшие даты:
9
окт
14
окт
16
окт
21
окт
23
окт
28
окт
30
окт
Ещё
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Встречаемся с на улице Пушкина и отправляемся в наше небольшое путешествие на электромобиле по старым районам Тбилиси. Прокатимся по бывшему Головинскому проспекту и насладимся архитектурой зданий. Побываем в атмосферном районе Авлабар, который был хорошо воспет в экранизации спектакля «Ханума», увидим памятник героям фильма «Мимино». И конечно, доедем до Банного квартала.

А вот с Абанотубани начнётся пешая прогулка, во время которой вы увидите: сам Банный квартал, Сквер Алиева, речку Дабаханку, Инжирное ущелье, Пушкинскую баню, Хлебную площадь, Торговые ряды, Сквер с платанами, Ковровый ряд, храм Сиони.

Если у вас есть желание купить вино, то можем и на винную дегустацию зайти. Мы с радостью покажем вам лучший винный погреб.

Прогулка на лодочке по Куре тоже станет приятным дополнением к экскурсии — организуем при желании всей группы.

Организационные детали

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Дополнительные расходы (по желанию)

  • Дегустация вин — 10 €/чел.
  • Прогулка на лодке — 15 €/взрослый, 5 €/детский (до 9 лет)

в понедельник и субботу в 13:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на ул. Пушкина
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник и субботу в 13:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Тбилиси

Групповые
На машине
Можно с детьми
Летние
Улицы и переулки
Старый Тбилиси
Площадь Свободы
Популярные места
Инжирное ущелье
Самое главное

Похожие туры из Тбилиси

Старый Тбилиси и Авлабар: по следам армянского наследия
🚶 Пешая
Групповая
3.5 часа
Старый Тбилиси и Авлабар: по следам армянского наследия
Прогуляться в группе по одному из древнейших районов города, где сохранился тифлисский колорит
в районе станции метро Авлабар
9 окт
12 окт
14 окт
16 окт
4030 за человека
Старый Тбилиси с нового ракурса - пешком и на кораблике
Мини-группа
2 часа
3 отзыва
Старый Тбилиси с нового ракурса - пешком и на кораблике
Прокатиться по Куре и узнать истории древнего города в мини-группе
в сквере Гейдара Алиева
Сегодня
Завтра
9 окт
10 окт
5035 за человека
Старый Тбилиси: пешая экскурсия, прогулка на катере и грузинское вино
🚶 Пешая
🚤 На катере
Мини-группа
3.5 часа
1 отзыв
Старый Тбилиси: пешая экскурсия, прогулка на катере и грузинское вино
Откроем вам историю, красоту и вкус нашего тёплого города
на площади Vakhtang Gorgasali
Сегодня
Завтра
9 окт
10 окт
33 за человека
У нас ещё много экскурсий в Тбилиси. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Тбилиси
Дата и количество участников выбирается при бронировании
ХОРОШО
🧭
ТАМ