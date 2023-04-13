Край виноделия, Тбилисское море и город любви: 7 дней в Грузии

Увидеть "грузинский Стоунхендж", попробовать настоящую "Боржоми" и продегустировать вино на заводе

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Ответы на вопросы
Кто с нами в край солнца, вкуснейшей еды, богатой истории и рек вина, чачи и душевных тостов? Отправляемся в путешествие по такой разной и такой манящей Грузии: побываем в древней столице Мцхете и послушаем городские легенды о Тбилиси, выясним, как на винзаводе сочетаются традиционные и европейские традиции, и отдохнём на берегу живописного водохранилища.

А ещё прогуляемся по скальному городу в 8 этажей, увидим слияние Куры и Арагви, а в июне застанем цветение лаванды и насладимся морем цветов.
Край виноделия, Тбилисское море и город любви: 7 дней в Грузии
Край виноделия, Тбилисское море и город любви: 7 дней в Грузии
Край виноделия, Тбилисское море и город любви: 7 дней в Грузии
Край виноделия, Тбилисское море и город любви: 7 дней в Грузии
Край виноделия, Тбилисское море и город любви: 7 дней в Грузии
Край виноделия, Тбилисское море и город любви: 7 дней в Грузии
Край виноделия, Тбилисское море и город любви: 7 дней в Грузии
Край виноделия, Тбилисское море и город любви: 7 дней в Грузии
Край виноделия, Тбилисское море и город любви: 7 дней в Грузии
Край виноделия, Тбилисское море и город любви: 7 дней в Грузии
Край виноделия, Тбилисское море и город любви: 7 дней в Грузии
Ближайшие даты:
15
апр
22
апр
22
мая
25
июн
9
июл
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июл
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даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Участие возможно с 16 лет.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Тбилиси, аэропорт, ж. - д. или автовокзал, 14:30
Завершение: Тбилиси, 12:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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