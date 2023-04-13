Кто с нами в край солнца, вкуснейшей еды, богатой истории и рек вина, чачи и душевных тостов? Отправляемся в путешествие по такой разной и такой манящей Грузии: побываем в древней столице Мцхете и послушаем городские легенды о Тбилиси, выясним, как на винзаводе сочетаются традиционные и европейские традиции, и отдохнём на берегу живописного водохранилища.



А ещё прогуляемся по скальному городу в 8 этажей, увидим слияние Куры и Арагви, а в июне застанем цветение лаванды и насладимся морем цветов.