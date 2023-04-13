Увидеть "грузинский Стоунхендж", попробовать настоящую "Боржоми" и продегустировать вино на заводе
Кто с нами в край солнца, вкуснейшей еды, богатой истории и рек вина, чачи и душевных тостов? Отправляемся в путешествие по такой разной и такой манящей Грузии: побываем в древней столице Мцхете и послушаем городские легенды о Тбилиси, выясним, как на винзаводе сочетаются традиционные и европейские традиции, и отдохнём на берегу живописного водохранилища.
А ещё прогуляемся по скальному городу в 8 этажей, увидим слияние Куры и Арагви, а в июне застанем цветение лаванды и насладимся морем цветов.
А ещё прогуляемся по скальному городу в 8 этажей, увидим слияние Куры и Арагви, а в июне застанем цветение лаванды и насладимся морем цветов.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Организационные детали
Участие возможно с 16 лет.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Тбилиси, аэропорт, ж. - д. или автовокзал, 14:30Завершение: Тбилиси, 12:00
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 7 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Снежанна — ваша команда гидов в Тбилиси
Провели 609 экскурсий для 607 туристов
Меня зовут Снежанна, я гид по Кавказу. Мои основные и любимые регионы: Сочи, Северная Осетия, Грузия. Много путешествую, считаю себя человеком мира, обожаю природу и историю, готова поделиться байками из разных стран!) Я или один из гидов моей команды подарим вам потрясающий день в наших горных краях, который вы будете вспоминать с радостью много лет спустя.
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