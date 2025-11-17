Отправьтесь в незабываемое путешествие по самым красивым уголкам Грузии! Пройдитесь по уютным улочкам Тбилиси, поднимитесь к величественной крепости Нарикала, загадайте желание у древнего храма Джвари и попробуйте настоящее грузинское вино

в сердце Кахетии. Вы увидите древний пещерный город Уплисцихе, насладитесь целебным воздухом Боржоми и погрузитесь в атмосферу самобытных традиций, где каждый тост — это история, а каждый день — новое открытие. Ощутите грузинское гостеприимство, попробуйте блюда, которые покорили мир, и заберите с собой не только сувениры, но и тёплые воспоминания.

Описание тура

Организационные детали

Для посещения храмов желательно иметь платок или шарф, чтоб покрыть голову, также комфортная, соответствующая таким мероприятиям форма одежды.

Удобная обувь для пешеходной прогулки. Одежда по погоде и сезону.

Если вы путешествуете один, уточняйте про подселение у организатора: если подселения нет, нужно доплатить за 1-местное размещение.

В зимний период вместо Боржоми + Уплисцихе возможна замена экскурсии на Боржоми + Бакуриани. Обратите внимание, что последовательность экскурсий может варьироваться в зависимости от дат вашего путешествия, однако программа тура остаётся без изменений.