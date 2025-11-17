Описание тура
Организационные детали
Для посещения храмов желательно иметь платок или шарф, чтоб покрыть голову, также комфортная, соответствующая таким мероприятиям форма одежды.
Удобная обувь для пешеходной прогулки. Одежда по погоде и сезону.
Если вы путешествуете один, уточняйте про подселение у организатора: если подселения нет, нужно доплатить за 1-местное размещение.
В зимний период вместо Боржоми + Уплисцихе возможна замена экскурсии на Боржоми + Бакуриани. Обратите внимание, что последовательность экскурсий может варьироваться в зависимости от дат вашего путешествия, однако программа тура остаётся без изменений.
Питание. В стоимость входят завтраки в отелях, обед во 2-й день и ужины в отеле в Боржоми, а также винные дегустации. Остальное питание оплачивается отдельно.
Транспорт. Mercedes Sprinter.
Возраст участников. 0+. До 5 лет — бесплатно, без места в автобусе (если родитель готов разместить ребёнка на руках), потребность дополнительной кровати в отеле обсуждается отдельно. Для детей от 6 до 12 лет стоимость рассчитывается индивидуально.
Уровень сложности. Программа не требует особой физической подготовки, но предусматривает пешие прогулки.
Виза. Не нужна для граждан РФ.
Если вам не подошли даты тура, напишите нам, и мы по возможности откорректируем для вас даты.
Программа тура по дням
Прилёт в Тбилиси
Добро пожаловать в Тбилиси — гостеприимную столицу Грузии! По прибытии вас встретит наш водитель и отвезёт в отель. После размещения у вас будет свободное время, чтобы передохнуть после дороги или начать знакомство с городом.
Исследуем Тбилиси и древнюю столицу Грузии - Мцхету
После завтрака в отеле мы отправимся в увлекательное путешествие по Тбилиси. Начнём с храма Метехи, откуда открывается впечатляющий вид на старый город. У памятника царю Вахтангу Горгасали вы узнаете о его легендарных подвигах. Затем нас ждёт единственный в Тбилиси дворец царицы Дареджан с панорамными видами на гору Мтацминда.
Прогуляемся по современному парку Рике и поднимемся на канатной дороге к крепости Нарикала, где нас встретит символ Тбилиси — статуя Матери Грузии. Полюбуемся ботаническим садом с крепостной стены, а затем отправимся к Инжирному ущелью и водопаду.
После этого посетим знаменитые серные бани, узнаем об истории смотров и о визитах Пушкина и Дюма. Здесь же сможем загадать желание на Мосту Любви. Прогуляемся по площади Вахтанга Горгасали, увидим театр кукол Габриадзе и сделаем фото у знаменитого Моста Мира.
Далее мы отправимся в древнюю столицу Грузии — Мцхету. Осмотрим величественный собор Светицховели, хранящий одну из главных христианских святынь — Хитон Господень. Затем поднимемся к храму Джвари, откуда открывается захватывающий вид на слияние рек Куры и Арагви. Здесь, на ветреном склоне, растёт Дерево Желаний, а сам храм увековечен в поэме Лермонтова «Мцыри».
Завершится день традиционным грузинским обедом в ресторане с аутентичной атмосферой и бокалом вина. После возвращения в Тбилиси — свободное время и ночь в отеле.
Путешествие в Кахетию - сердце грузинского виноделия
После завтрака отправляемся в регион виноделия — Кахетию. По дороге нас встретят бескрайние виноградники Алазанской долины. Гид познакомит вас с традициями Грузии, расскажет о знаменитых тостах и поделится советами, как выбрать лучшие местные продукты.
Первая остановка — монастырь святой Нино в Бодбе, где покоится просветительница Грузии. Отсюда открываются потрясающие виды на долину и заснеженные вершины Кавказа.
Затем мы отправимся в живописный город Сигнахи — «город любви», чьи улочки напоминают уютные итальянские дворики. Посетим винный комплекс, где продегустируем лучшие сорта грузинского вина. Далее состоится традиционный кахетинский обед с домашним вином (оплачивается на месте).
После прогулки по крепостной стене Сигнахи мы отправимся на знаменитый Кахетинский винный завод. Здесь нас ждёт экскурсия, раскрывающая секреты виноделия, и дегустация вина прямо из цистерн.
Вечером вернёмся в Тбилиси.
Поездка в Боржоми через пещерный город Уплисцихе
Завтракаем в отеле и отправляемся в удивительное путешествие. Первым пунктом станет Уплисцихе — древний город, высеченный в скалах. Здесь вы увидите культовые сооружения, жилые комнаты, эллинистический театр и тронный зал, а также узнаете о жизни древних грузин.
После остановки на обед (оплачивается на месте) мы продолжим путь в Боржоми — знаменитый курорт с целебными источниками. По дороге нас ждут захватывающие виды Боржомского ущелья. В городском парке Боржоми попробуем легендарную минеральную воду, услышим легенду о грузинском Прометее и поднимемся по канатной дороге на смотровую площадку с потрясающим видом на город (оплачивается на месте).
После экскурсии разместимся в отеле Боржоми и поужинаем.
В зимний период вместо Боржоми+Уплисцихе возможна замена экскурсии на Боржоми + Бакуриани.
Свободный день в Боржоми: отдых и оздоровление
Сегодня — день полного расслабления. Вы сможете насладиться природой Боржоми, прогуляться по курортной зоне или воспользоваться лечебными и спа-процедурами в отеле.
Окончание тура
После завтрака у вас будет свободное время. Освобождение номеров до 12:00. Затем трансфер в Тбилиси, рассчитанный с учётом времени вашего вылета. До новых встреч!
Стоимость тура
|Стандартный билет
|$570
Что включено
Что включено
- Проживание
- Завтраки, обед во 2-й день и ужины в отеле в Боржоми
- Трансфер из/до аэропорта
- Трансфер по маршруту
- Услуги гида
- Экскурсии и входные билеты
- Винные дегустации
- Полёт над Тбилиси
Что не входит в цену
- Перелёт до Тбилиси и обратно
- Остальное питание
- Подъём к Гергети на джипе - $5-10
- Групповой трансфер из Кутаиси (при необходимости) - доплата $32/чел (Кутаиси - Тбилиси / Батуми - Кутаиси)
- За дополнительную плату организовываем трансфер из аэропорта Владикавказа в Грузию по любому маршруту (от 4500 ₽)
- Доплата за 1-местное размещение - $170