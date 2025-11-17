Мои заказы

Путешествие по знаковым локациям Грузии с винными дегустациями и проживанием в Боржоми

Насладиться кахетинскими винами, увидеть храм из поэмы «Мцыри» и погулять по столице
Отправьтесь в незабываемое путешествие по самым красивым уголкам Грузии! Пройдитесь по уютным улочкам Тбилиси, поднимитесь к величественной крепости Нарикала, загадайте желание у древнего храма Джвари и попробуйте настоящее грузинское вино
в сердце Кахетии.

Вы увидите древний пещерный город Уплисцихе, насладитесь целебным воздухом Боржоми и погрузитесь в атмосферу самобытных традиций, где каждый тост — это история, а каждый день — новое открытие.

Ощутите грузинское гостеприимство, попробуйте блюда, которые покорили мир, и заберите с собой не только сувениры, но и тёплые воспоминания.

Ближайшие даты:
16
ноя23
ноя30
ноя7
дек14
дек21
дек4
янв
Время начала: 08:00

Описание тура

Организационные детали

Для посещения храмов желательно иметь платок или шарф, чтоб покрыть голову, также комфортная, соответствующая таким мероприятиям форма одежды.
Удобная обувь для пешеходной прогулки. Одежда по погоде и сезону.

Если вы путешествуете один, уточняйте про подселение у организатора: если подселения нет, нужно доплатить за 1-местное размещение.

В зимний период вместо Боржоми + Уплисцихе возможна замена экскурсии на Боржоми + Бакуриани. Обратите внимание, что последовательность экскурсий может варьироваться в зависимости от дат вашего путешествия, однако программа тура остаётся без изменений.

Питание. В стоимость входят завтраки в отелях, обед во 2-й день и ужины в отеле в Боржоми, а также винные дегустации. Остальное питание оплачивается отдельно.

Транспорт. Mercedes Sprinter.

Возраст участников. 0+. До 5 лет — бесплатно, без места в автобусе (если родитель готов разместить ребёнка на руках), потребность дополнительной кровати в отеле обсуждается отдельно. Для детей от 6 до 12 лет стоимость рассчитывается индивидуально.

Уровень сложности. Программа не требует особой физической подготовки, но предусматривает пешие прогулки.

Виза. Не нужна для граждан РФ.

Если вам не подошли даты тура, напишите нам, и мы по возможности откорректируем для вас даты.

Программа тура по дням

1 день

Прилёт в Тбилиси

Добро пожаловать в Тбилиси — гостеприимную столицу Грузии! По прибытии вас встретит наш водитель и отвезёт в отель. После размещения у вас будет свободное время, чтобы передохнуть после дороги или начать знакомство с городом.

2 день

Исследуем Тбилиси и древнюю столицу Грузии - Мцхету

После завтрака в отеле мы отправимся в увлекательное путешествие по Тбилиси. Начнём с храма Метехи, откуда открывается впечатляющий вид на старый город. У памятника царю Вахтангу Горгасали вы узнаете о его легендарных подвигах. Затем нас ждёт единственный в Тбилиси дворец царицы Дареджан с панорамными видами на гору Мтацминда.

Прогуляемся по современному парку Рике и поднимемся на канатной дороге к крепости Нарикала, где нас встретит символ Тбилиси — статуя Матери Грузии. Полюбуемся ботаническим садом с крепостной стены, а затем отправимся к Инжирному ущелью и водопаду.

После этого посетим знаменитые серные бани, узнаем об истории смотров и о визитах Пушкина и Дюма. Здесь же сможем загадать желание на Мосту Любви. Прогуляемся по площади Вахтанга Горгасали, увидим театр кукол Габриадзе и сделаем фото у знаменитого Моста Мира.

Далее мы отправимся в древнюю столицу Грузии — Мцхету. Осмотрим величественный собор Светицховели, хранящий одну из главных христианских святынь — Хитон Господень. Затем поднимемся к храму Джвари, откуда открывается захватывающий вид на слияние рек Куры и Арагви. Здесь, на ветреном склоне, растёт Дерево Желаний, а сам храм увековечен в поэме Лермонтова «Мцыри».

Завершится день традиционным грузинским обедом в ресторане с аутентичной атмосферой и бокалом вина. После возвращения в Тбилиси — свободное время и ночь в отеле.

3 день

Путешествие в Кахетию - сердце грузинского виноделия

После завтрака отправляемся в регион виноделия — Кахетию. По дороге нас встретят бескрайние виноградники Алазанской долины. Гид познакомит вас с традициями Грузии, расскажет о знаменитых тостах и поделится советами, как выбрать лучшие местные продукты.

Первая остановка — монастырь святой Нино в Бодбе, где покоится просветительница Грузии. Отсюда открываются потрясающие виды на долину и заснеженные вершины Кавказа.

Затем мы отправимся в живописный город Сигнахи — «город любви», чьи улочки напоминают уютные итальянские дворики. Посетим винный комплекс, где продегустируем лучшие сорта грузинского вина. Далее состоится традиционный кахетинский обед с домашним вином (оплачивается на месте).

После прогулки по крепостной стене Сигнахи мы отправимся на знаменитый Кахетинский винный завод. Здесь нас ждёт экскурсия, раскрывающая секреты виноделия, и дегустация вина прямо из цистерн.

Вечером вернёмся в Тбилиси.

4 день

Поездка в Боржоми через пещерный город Уплисцихе

Завтракаем в отеле и отправляемся в удивительное путешествие. Первым пунктом станет Уплисцихе — древний город, высеченный в скалах. Здесь вы увидите культовые сооружения, жилые комнаты, эллинистический театр и тронный зал, а также узнаете о жизни древних грузин.

После остановки на обед (оплачивается на месте) мы продолжим путь в Боржоми — знаменитый курорт с целебными источниками. По дороге нас ждут захватывающие виды Боржомского ущелья. В городском парке Боржоми попробуем легендарную минеральную воду, услышим легенду о грузинском Прометее и поднимемся по канатной дороге на смотровую площадку с потрясающим видом на город (оплачивается на месте).

После экскурсии разместимся в отеле Боржоми и поужинаем.

В зимний период вместо Боржоми+Уплисцихе возможна замена экскурсии на Боржоми + Бакуриани.

5 день

Свободный день в Боржоми: отдых и оздоровление

Сегодня — день полного расслабления. Вы сможете насладиться природой Боржоми, прогуляться по курортной зоне или воспользоваться лечебными и спа-процедурами в отеле.

6 день

Окончание тура

После завтрака у вас будет свободное время. Освобождение номеров до 12:00. Затем трансфер в Тбилиси, рассчитанный с учётом времени вашего вылета. До новых встреч!

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$570
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки, обед во 2-й день и ужины в отеле в Боржоми
  • Трансфер из/до аэропорта
  • Трансфер по маршруту
  • Услуги гида
  • Экскурсии и входные билеты
  • Винные дегустации
  • Полёт над Тбилиси
Что не входит в цену
  • Перелёт до Тбилиси и обратно
  • Остальное питание
  • Подъём к Гергети на джипе - $5-10
  • Групповой трансфер из Кутаиси (при необходимости) - доплата $32/чел (Кутаиси - Тбилиси / Батуми - Кутаиси)
  • За дополнительную плату организовываем трансфер из аэропорта Владикавказа в Грузию по любому маршруту (от 4500 ₽)
  • Доплата за 1-местное размещение - $170
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Тбилиси, время встречи по договорённости
Завершение: Аэропорт Тбилиси, номера необходимо освободить до 12:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мераби
Мераби — ваша команда гидов в Тбилиси
Провели экскурсии для 768 туристов
Меня зовут Мераби. Я представитель команды гидов в Тбилиси и Батуми. Наша команда работает в туризме с 2011 года и предлагает незабываемый отдых на Кавказе. Мы специализируемся на групповых и индивидуальных
читать дальше

турах, выбираем нестандартные маршруты и самые топовые места. Наша команда состоит из коренных жителей, и мы точно знаем, чем дышит каждый уголок в нашей любимой Сакартвело. Грузия — особая магия, в которую просто невозможно не влюбиться. Туризм — это наша жизнь, и вы убедитесь в этом лично!

Задать вопрос

