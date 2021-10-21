По знаковым местам солнечной Грузии: Сигнахи и Телави, Мцхета и тбилисские дворики

Побывать в древней столице и на родине виноделия и проехать по живописной исторической дороге

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Мы покажем вам самые главные и любимые путешественниками места гостеприимной страны. Вы побываете в городах Кахетии — Сигнахи и Телави.

Прокатитесь по Военно-Грузинской дороге, с давних времён соединявшей Грузию и Северный Кавказ, и полюбуетесь головокружительными пейзажами.

Осмотрите крепости и соборы Мцхеты, основанной ещё до нашей эры, и погуляете по современным и старым районам Тбилиси, чьи улочки завораживают эклектикой архитектуры.
По знаковым местам солнечной Грузии: Сигнахи и Телави, Мцхета и тбилисские дворики
По знаковым местам солнечной Грузии: Сигнахи и Телави, Мцхета и тбилисские дворики
По знаковым местам солнечной Грузии: Сигнахи и Телави, Мцхета и тбилисские дворики
По знаковым местам солнечной Грузии: Сигнахи и Телави, Мцхета и тбилисские дворики
По знаковым местам солнечной Грузии: Сигнахи и Телави, Мцхета и тбилисские дворики
По знаковым местам солнечной Грузии: Сигнахи и Телави, Мцхета и тбилисские дворики
По знаковым местам солнечной Грузии: Сигнахи и Телави, Мцхета и тбилисские дворики
Ближайшие даты:
27
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Описание

Организационные детали

Возможно участие с детьми от 7 лет.

Программа тура по дням

1 день

Размещение в отеле, свободное время

Встречаемся и едем в отель. Встреча возможна в Тбилиси, Кутаиси или во Владикавказе. На сегодня не запланировано экскурсий, чтобы вы могли спокойно добраться и отдохнуть после дороги.

2 день

Монастырь Джвари, Мцхета и собор Светицховели, экскурсия по Тбилиси

В 09:00 отправляемся к монастырю Джвари, о котором писал Лермонтов в поэме «Мцыри», и где, по преданию, святая Нино, принесшая в Грузию православие, впервые установила православный крест. Осмотрим святыню и полюбуемся слиянием рек Куры и Арагви и панорамой древней столицы Грузии — Мцхеты. Затем едем в саму Мцхету, основанную ещё до нашей эры. Увидим остатки укреплений Армазской крепости, крепость Бебрисцихе и монастырский комплекс Самтавро. Побываем и у главной достопримечательности города — кафедрального собора Светицховели.

Пообедав, вернёмся в Тбилиси, где вас ждёт знакомство с городом. Проедем по проспекту Руставели, увидим здание Парламента, дом-усадьбу семьи Воронцовых, площадь Свободы. Вы услышите рассказ об истории страны и её столицы. Посетим плато Метехи и одноимённый храм. Пройдёмся по современному мосту Мира и парку «Рике», прокатимся по канатной дороге до крепости Нарикала.

После пешком спустимся в оживлённый квартал Абанотубани с серными банями и перенесёмся в прошлое, разглядывая старинные здания. Здесь влюблённые встречаются у Башни с часами, художники выставляют свои картины, а ремесленники предлагают сувениры ручной работы. Мощёные улочки завораживают эклектикой архитектуры и резными балконами деревянных домов. Вечером у вас будет свободное время. Можно посетить национальный ресторан и попробовать традиционные блюда грузинской кухни под сопровождение фольклорного шоу (за доплату).

Монастырь Джвари, Мцхета и собор Светицховели, экскурсия по ТбилисиМонастырь Джвари, Мцхета и собор Светицховели, экскурсия по ТбилисиМонастырь Джвари, Мцхета и собор Светицховели, экскурсия по ТбилисиМонастырь Джвари, Мцхета и собор Светицховели, экскурсия по ТбилисиМонастырь Джвари, Мцхета и собор Светицховели, экскурсия по ТбилисиМонастырь Джвари, Мцхета и собор Светицховели, экскурсия по ТбилисиМонастырь Джвари, Мцхета и собор Светицховели, экскурсия по Тбилиси
3 день

Кахетия: монастырь Бодбе и Сигнахи, Цинандали и Телави

Сегодня едем в Кахетию — один из самых живописных регионов Грузии, родину грузинского вина. Вы познакомитесь с историей местного виноделия и узнаете о тонкостях выращивания винограда.

Затем посетим монастырь Святого Георгия — Бодбе, где покоятся мощи святой Нино — и базилику. Со смотровой площадки насладимся чарующими видами на Алазанскую долину и заснеженные вершины Главного Кавказского хребта. Прогуляемся по романтичному Сигнахи, чьи извилистые улочки и черепичные крыши создают европейскую атмосферу. Увидим древнюю крепостную стену и круглосуточный ЗАГС — знаменитую достопримечательность городка — из-за которой, в том числе город прозвали «Городом любви».

После обеда и дегустации вина (за доплату) отправляемся в Цинандали. Побываем в доме-музее князя Александра Чавчавадзе, крестника Екатерины Великой, который впервые в Грузии начал производить вино по европейским технологиям. Заключительная точка маршрута — город Телави, знакомый многим по фильму «Мимино». Обратный путь в Тбилиси пройдёт через Гомборский перевал (1600 м над уровнем моря), откуда открываются невероятные пейзажи. Прибытие в Тбилиси около 19:00, свободное время.

Кахетия: монастырь Бодбе и Сигнахи, Цинандали и ТелавиКахетия: монастырь Бодбе и Сигнахи, Цинандали и ТелавиКахетия: монастырь Бодбе и Сигнахи, Цинандали и ТелавиКахетия: монастырь Бодбе и Сигнахи, Цинандали и ТелавиКахетия: монастырь Бодбе и Сигнахи, Цинандали и Телави
4 день

Военно-Грузинская дорога, крепость Ананури, Гудаури, Степанцминда и Троицкая церковь

Утром выезжаем в путешествие по Военно-Грузинской дороге. Проследуем по историческому пути, с давних времён соединявшему Грузию и Северный Кавказ, и полюбуемся головокружительными пейзажами. Побываем у крепости Ананури 16-го века, построенной на возвышении почти посредине Арагвского ущелья, и насладимся цветом воды Жинвальского водохранилища.

Затем посетим горнолыжный курорт Гудаури и остановимся у арки Дружбы народов, посвященной 200-летию подписания Георгиевского трактата. Поднимемся на Крестовый перевал, недалеко от деревни Сно посмотрим на лица, высеченные из камней, и окажемся у посёлка Степанцминда. Здесь вам откроются захватывающие виды покрытых снегом горных хребтов.

Увидим Троицкую церковь на холме у подножия горы Казбек, хранящую тайны христианского наследия Грузии, и живописное Дарьяльское ущелье. К 19:00 вернёмся в Тбилиси.

Военно-Грузинская дорога, крепость Ананури, Гудаури, Степанцминда и Троицкая церковьВоенно-Грузинская дорога, крепость Ананури, Гудаури, Степанцминда и Троицкая церковьВоенно-Грузинская дорога, крепость Ананури, Гудаури, Степанцминда и Троицкая церковьВоенно-Грузинская дорога, крепость Ананури, Гудаури, Степанцминда и Троицкая церковьВоенно-Грузинская дорога, крепость Ананури, Гудаури, Степанцминда и Троицкая церковьВоенно-Грузинская дорога, крепость Ананури, Гудаури, Степанцминда и Троицкая церковь
5 день

Отъезд

Утром — трансфер в аэропорт.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Тбилиси / Кутаиси, аэропорт, 07:00. Также возможна встреча во Владикавказе в 14:00
Завершение: Тбилиси / Кутаиси / Владикавказ, после 19:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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