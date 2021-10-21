В 09:00 отправляемся к монастырю Джвари, о котором писал Лермонтов в поэме «Мцыри», и где, по преданию, святая Нино, принесшая в Грузию православие, впервые установила православный крест. Осмотрим святыню и полюбуемся слиянием рек Куры и Арагви и панорамой древней столицы Грузии — Мцхеты. Затем едем в саму Мцхету, основанную ещё до нашей эры. Увидим остатки укреплений Армазской крепости, крепость Бебрисцихе и монастырский комплекс Самтавро. Побываем и у главной достопримечательности города — кафедрального собора Светицховели.

Пообедав, вернёмся в Тбилиси, где вас ждёт знакомство с городом. Проедем по проспекту Руставели, увидим здание Парламента, дом-усадьбу семьи Воронцовых, площадь Свободы. Вы услышите рассказ об истории страны и её столицы. Посетим плато Метехи и одноимённый храм. Пройдёмся по современному мосту Мира и парку «Рике», прокатимся по канатной дороге до крепости Нарикала.

После пешком спустимся в оживлённый квартал Абанотубани с серными банями и перенесёмся в прошлое, разглядывая старинные здания. Здесь влюблённые встречаются у Башни с часами, художники выставляют свои картины, а ремесленники предлагают сувениры ручной работы. Мощёные улочки завораживают эклектикой архитектуры и резными балконами деревянных домов. Вечером у вас будет свободное время. Можно посетить национальный ресторан и попробовать традиционные блюда грузинской кухни под сопровождение фольклорного шоу (за доплату).