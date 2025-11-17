Мои заказы

Индивидуально из столицы в древние города: Тбилиси, Сигнахи, Мцхета, Уплисцихе

Подняться к Нарикале и Бодбе, зайти в Светицховели и жилые пещеры, полюбоваться Алазанской долиной
В индивидуальном формате я покажу вам все визитные карточки Грузии.

Мы погуляем по главному городу страны — Тбилиси: поднимемся к крепости Нарикала, спустимся к серным баням, пройдём по мосту Мира и
парку Рике.

Исследуем Сигнахи и окрестности: устроим променад по мощёным улочкам среди домиков с черепичными крышами, побываем в Бодбийском монастыре, полюбуемся виноградниками Алазанской долины. Проникнемся атмосферой духовности в Мцхете и зайдём в важный религиозный центр — собор Светицховели. А также доберёмся к высеченному в скале Уплисцихе и увидим, как древние люди жили в пещерах.

Время начала: 10:00

Описание тура

Организационные детали

Стоимость тура указана для группы до 4 человек. При увеличении количества участников — стоимость по запросу.

Питание. Оплачивается отдельно.

Транспорт. Седан, минивэн.

Дети. Возможно участие с детьми любого возраста.

Виза. Гражданам России не требуется.

Уровень сложности. Лёгкий. Небольшие пешие прогулки в спокойном темпе. Физподготовка не понадобится.

Тур состоится только от 2 человек. Тур индивидуальный, проведение возможно в любые удобные вам даты.

Программа тура по дням

1 день

Тбилиси

Познакомимся со столицей, отправившись на пешеходную экскурсию. Сначала поднимемся к крепости Нарикала, которую горожане зовут душой и сердцем Тбилиси. Спустимся к старому центру: увидим серные бани, памятник Сергею Параджанову, мост Мира, парк Рике и многие другие достопримечательности.

2 день

Сигнахи

Этот день посвятим Кахетии. Побываем в Бодбийском монастыре, воздвигнутом на месте захоронения Святой Нино. Погуляем по атмосферному Сигнахи, рассматривая дома в стиле южно-итальянского классицизма с грузинскими элементами и любуясь просторами Алазанской долины. Вечером вернёмся в столицу.

3 день

Мцхета, Уплисцихе

Сегодня посетим древнюю столицу и центр духовной жизни Грузии — Мцхету. Зайдём в главный патриарший собор Светицховели — памятник всемирного наследия ЮНЕСКО. Также доберёмся к пещерному городу Уплисцихе, высеченному в скале, а затем вернёмся в Тбилиси.

4 день

Свободный день

Время для самостоятельного отдыха в Тбилиси или возвращения домой. При желании и за доплату можно проехать по Военно-Грузинской дороге к склонам Казбека. Вы увидите: монастырь Джвари в Мцхете, крепость Ананури, Жинвальское водохранилище, курорты Гудаури и Степанцминду, сможете подняться на джипе к Троицкой церкви в Гергети.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Все трансферы по маршруту
  • Сопровождение гидом и экскурсии по программе
Что не входит в цену
  • Билеты в Тбилиси и обратно в ваш город
  • Трансферы от/до аэропорта
  • Проживание
  • Питание
  • Входные билеты
  • Экскурсия по Военно-Грузинской дороге
  • Стоимость тура указана для группы до 4 человек. При увеличении количества участников - стоимость по запросу
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ваше место проживания в Тбилиси, точное время - по договорённости
Завершение: Ваше место проживания в Тбилиси
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 17 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андро
Андро — ваш гид в Тбилиси
Провёл экскурсии для 1407 туристов
Если вы цените колорит, если вы гурман — Грузия для вас. В Грузии есть всё и для всех. С радостью познакомлю вас с этой древней и красивой страной! Я молодой квалифицированный гид с высшим образованием в туризме. Состою в ассоциациях грузинских гидов. Все экскурсии провожу с учетом пожеланий моих гостей, отвечаю на любые вопросы. До встречи в Тбилиси!
Задать вопрос

