Вы посетите важнейшие храмы страны, полюбуетесь пейзажами с крепостной стены в Сигнахи и отведаете блюда аппетитной местной кухни. Каждый день будет наполнен впечатлениями — лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать!
Описание тура
Организационные детали
Возможно участие с детьми от 7 лет.
Программа тура по дням
Прибытие в Тбилиси
Встречаем вас в аэропорту, знакомимся и едем в отель.
Мцхета и знакомство с Тбилиси
Утром выезжаем в окрестности Тбилиси. Сначала поднимемся к монастырю Джвари, чтобы увидеть знаменитый вид на слияние Куры и Арагви. Далее прогуляемся по улочкам первой столицы Грузии — Мцхеты — и посетим кафедральный собор Светицховели, возведённый над хитоном Иисуса.
Во второй половине дня вернёмся в Тбилиси. Вы прогуляетесь по старинным улочкам, увидите живописную крепость Нарикала, колоритный квартал серных бань, собор Сиони и базилику Анчисхати, площадь Свободы и ультрасовременный Мост мира.
Вечером — свободное время. Мы посоветуем вам, куда сходить и где поужинать.
Кахетия: Бодбийский монастырь, Сигнахи и винная дегустация
Позавтракав, выезжаем в Кахетию. Различные деревни этого региона дали названия знаменитым грузинским винам: Цинандали, Гурджаани, Кварели. Мы посетим святое для грузин место — Бодбийский монастырь, где с 4 века покоится крестительница страны святая Нино.
Прогуляемся по красивому городку Сигнахи, который называют городом любви, и поднимемся на крепостную стену, чтобы увидеть Алазанскую долину с высоты птичьего полёта. Далее вас ждёт винная дегустация.
Вечером вернёмся в Тбилиси.
Обратите внимание: В заезды 2.09, 16.09 и 30.09 мы также поучаствуем в Ртвели — многодневном празднике сбора урожая винограда. В связи с этим программа в указанные даты может немного меняться.
Крепость Ананури, Крестовый перевал и храм Троицы в Гергети
Позавтракав, отправимся в горы по знаменитой Военно-Грузинской дороге. По пути остановимся у крепости Ананури — вы увидите средневековые башни и полюбуетесь видами на водохранилище с водой изумрудно-голубого цвета.
Затем остановимся на Крестовом перевале (2395 метров) — высочайшей точке нашего путешествия, и поедем дальше, в Степанцминду. В горах над посёлком находится живописная Троицкая церковь — мы пересядем на внедорожники и проедемся по серпантину, чтобы с высоты птичьего полёта увидеть окружающие красоты и величественный Казбек.
Вечером — возвращение в отель в Тбилиси.
Если дорогу в апреле закроют из-за погоды, программа может меняться.
Окончание тура
Доставим вас в аэропорт ко времени обратного вылета. До новых встреч!
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|2-мест. номер, отель 2*
|$370
|2-мест. номер, отель 3*
|$430
|2-мест. номер, отель 4*
|$490
|2-мест. номер, отель 4+*
|$590
|1-мест. номер, отель 2*
|$430
|1-мест. номер, отель 3*
|$510
|1-мест. номер, отель 4*
|$630
|1-мест. номер, отель 4+*
|$810
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки в отеле
- Трансфер до/из аэропорта
- Трансфер по маршруту
- Услуги гида
- Экскурсии и входные билеты на объекты
- Винная дегустация
- Аренда внедорожника для подъема к церкви в Гергети
Что не входит в цену
- Перелёт до Тбилиси и обратно
- Остальное питание
- 1-местное размещение (доплата обязательна, если вы путешествуете без компании)