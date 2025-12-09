Утром выезжаем в окрестности Тбилиси. Сначала поднимемся к монастырю Джвари, чтобы увидеть знаменитый вид на слияние Куры и Арагви. Далее прогуляемся по улочкам первой столицы Грузии — Мцхеты — и посетим кафедральный собор Светицховели, возведённый над хитоном Иисуса.

Во второй половине дня вернёмся в Тбилиси. Вы прогуляетесь по старинным улочкам, увидите живописную крепость Нарикала, колоритный квартал серных бань, собор Сиони и базилику Анчисхати, площадь Свободы и ультрасовременный Мост мира.

Вечером — свободное время. Мы посоветуем вам, куда сходить и где поужинать.