Экспресс-тур по Грузии: Тбилиси, Мцхета, Сигнахи, Казбеги

Посетить храмы, полюбоваться пейзажами со стены в Сигнахи и проехать по Военно-Грузинской дороге
Приглашаем перезагрузиться в солнечной Грузии: вас ждут дегустация вина, прогулки по двум столицам и поездка в живописную Кахетию.

Вы посетите важнейшие храмы страны, полюбуетесь пейзажами с крепостной стены в Сигнахи и отведаете блюда аппетитной местной кухни. Каждый день будет наполнен впечатлениями — лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать!
Описание тура

Организационные детали

Возможно участие с детьми от 7 лет.

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Тбилиси

Встречаем вас в аэропорту, знакомимся и едем в отель.

2 день

Мцхета и знакомство с Тбилиси

Утром выезжаем в окрестности Тбилиси. Сначала поднимемся к монастырю Джвари, чтобы увидеть знаменитый вид на слияние Куры и Арагви. Далее прогуляемся по улочкам первой столицы Грузии — Мцхеты — и посетим кафедральный собор Светицховели, возведённый над хитоном Иисуса.

Во второй половине дня вернёмся в Тбилиси. Вы прогуляетесь по старинным улочкам, увидите живописную крепость Нарикала, колоритный квартал серных бань, собор Сиони и базилику Анчисхати, площадь Свободы и ультрасовременный Мост мира.

Вечером — свободное время. Мы посоветуем вам, куда сходить и где поужинать.

3 день

Кахетия: Бодбийский монастырь, Сигнахи и винная дегустация

Позавтракав, выезжаем в Кахетию. Различные деревни этого региона дали названия знаменитым грузинским винам: Цинандали, Гурджаани, Кварели. Мы посетим святое для грузин место — Бодбийский монастырь, где с 4 века покоится крестительница страны святая Нино.

Прогуляемся по красивому городку Сигнахи, который называют городом любви, и поднимемся на крепостную стену, чтобы увидеть Алазанскую долину с высоты птичьего полёта. Далее вас ждёт винная дегустация.

Вечером вернёмся в Тбилиси.

Обратите внимание: В заезды 2.09, 16.09 и 30.09 мы также поучаствуем в Ртвели — многодневном празднике сбора урожая винограда. В связи с этим программа в указанные даты может немного меняться.

4 день

Крепость Ананури, Крестовый перевал и храм Троицы в Гергети

Позавтракав, отправимся в горы по знаменитой Военно-Грузинской дороге. По пути остановимся у крепости Ананури — вы увидите средневековые башни и полюбуетесь видами на водохранилище с водой изумрудно-голубого цвета.

Затем остановимся на Крестовом перевале (2395 метров) — высочайшей точке нашего путешествия, и поедем дальше, в Степанцминду. В горах над посёлком находится живописная Троицкая церковь — мы пересядем на внедорожники и проедемся по серпантину, чтобы с высоты птичьего полёта увидеть окружающие красоты и величественный Казбек.

Вечером — возвращение в отель в Тбилиси.

Если дорогу в апреле закроют из-за погоды, программа может меняться.

5 день

Окончание тура

Доставим вас в аэропорт ко времени обратного вылета. До новых встреч!

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
2-мест. номер, отель 2*$370
2-мест. номер, отель 3*$430
2-мест. номер, отель 4*$490
2-мест. номер, отель 4+*$590
1-мест. номер, отель 2*$430
1-мест. номер, отель 3*$510
1-мест. номер, отель 4*$630
1-мест. номер, отель 4+*$810
Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки в отеле
  • Трансфер до/из аэропорта
  • Трансфер по маршруту
  • Услуги гида
  • Экскурсии и входные билеты на объекты
  • Винная дегустация
  • Аренда внедорожника для подъема к церкви в Гергети
Что не входит в цену
  • Перелёт до Тбилиси и обратно
  • Остальное питание
  • 1-местное размещение (доплата обязательна, если вы путешествуете без компании)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Тбилиси, время зависит от времени вашего прибытия
Завершение: Аэропорт Тбилиси, время зависит от времени вашего обратного рейса
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 168 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Егор
Егор — ваша команда гидов в Тбилиси
Провели экскурсии для 41 туриста
Всем привет! Я занимаюсь туризмом с 2000 года, и даже в моём дипломе значится «Организатор туристской деятельности». Сам побывал в 75 странах мира, но считаю, что мало какой регион так
разнообразен и интересен, как Южный Кавказ. С 2015 года мы с командой проводим групповые и индивидуальные туры по Грузии, Армении и Азербайджану. За это время 8 тысяч человек побывали у нас в гостях и увезли с собой ценный багаж вкусных впечатлений. Приглашаю и вас на дегустацию новых эмоций!

