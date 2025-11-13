Мои заказы

Своей компании по Грузии: древние храмы, горы, дегустации и мастер-класс

Отведать вина и чачи в Кахетии, самим приготовить хлеб и побывать в Мцхете, Гори и Сигнахи
В одном туре собрали всё самое-самое: главные достопримечательности, невероятные виды, неповторимый грузинский колорит и вкуснейшую кухню.

Вы погуляете по уютным улочкам Тбилиси и посетите первую столицу — Мцхету, исследуете древний пещерный
читать дальше

город Уплисцихе и узнаете, почему Сигнахи прозвали городом любви. Побываете на родине И. Сталина и проедете по Военно-Грузинской дороге, любуясь горными пейзажами. Осмотрите старинные храмы, монастыри и крепости. А ещё продегустируете вино, чачу и коньяк на семейной винодельне в Кахетии. Тур проведём только для вашей компании.

Своей компании по Грузии: древние храмы, горы, дегустации и мастер-класс
Своей компании по Грузии: древние храмы, горы, дегустации и мастер-класс
Своей компании по Грузии: древние храмы, горы, дегустации и мастер-класс
Ближайшие даты:
11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя17
ноя
Время начала: 09:00

Описание тура

Организационные детали

Что взять с собой:
1. Документы:
• Паспорт или удостоверение личности.
• Страховка (если она не включена в стоимость тура).
• Копия визы (если необходимо).
• Билеты (авиа или другие транспортные документы).
2. Одежда:
• Удобная и комфортная обувь для прогулок (для прогулок по старому городу, экскурсий и природных объектов).
• Легкая одежда для теплой погоды и теплая одежда для горных регионов (особенно в зимнее время или на высоте, например, в Гудаури).
• Дождевик или зонтик, так как погода может быть переменной.
• Шляпа/кепка для защиты от солнца в летние месяцы.
• Солнцезащитные очки.
• В горах температура может изменяться, поэтому стоит взять с собой одежду для разной погоды.
3. Личные вещи:
• Фотокамера или смартфон для съемки достопримечательностей и природы.
• Солнцезащитный крем.
• Личные медикаменты (если требуется).
• Бутылка воды, особенно для экскурсий в горах.
• Средства от комаров (если планируется пребывание в природных или лесных зонах).
• Рюкзак или сумка для личных вещей на день (удобно для экскурсий).
4. Дополнительные предметы для активных мероприятий:
• Одежда для активных видов отдыха (например, для рафтинга или конных прогулок — спортивная одежда и обувь).
• Для рафтинга: водонепроницаемые сумки или чехлы для ценностей.
5. Финансы:
• Лари (местная валюта) для оплаты местных расходов (например, сувениров, еды, входных билетов).
• Кредитные карты (многие магазины и рестораны принимают карты, но в некоторых удаленных местах могут быть проблемы с их использованием).
• Маленькая сумма для чаевых — чаевые для водителей, гидов и персонала (обычно 5-10 лари в день).
6. Мобильные устройства и зарядные устройства:
• Зарядное устройство для телефона и других устройств.
• Переходник для розеток (в Грузии используются розетки типа C и F, стандарт 220 В).
7. Прочее:
• Пакет для мусора: всегда удобно иметь с собой пакет для отходов.
• Книга или блокнот для заметок и записей (если планируется вести дневник путешествия).

Питание. В стоимость включены завтраки в отеле, дегустации, а также кулинарный мастер-класс. Остальное питание оплачивается дополнительно.

Транспорт. Комфортабельный автомобиль Ford Escape или Ford Fusion.

Возраст участников. Без ограничений.

Виза. Не нужна.

Уровень сложности. Лёгкий (ходьба до 15 км).

Тур доступен для бронирования в любой день.

Программа тура по дням

1 день

Прибытие и знакомство с Тбилиси

Встретим вас в аэропорту Тбилиси и отвезём в отель. Затем вас ждёт вечерняя экскурсия по столице. Погуляем по Старому городу, осмотрим крепость Нарикала и полюбуемся Тбилиси с высоты, пройдём по мосту Мира, увидим кафедральный собор Цминда Самеба. Пройдёмся по улочке со множеством уютных кафе и магазинов. Поужинаем в традиционном ресторане с местной кухней.

Прибытие и знакомство с ТбилисиПрибытие и знакомство с ТбилисиПрибытие и знакомство с ТбилисиПрибытие и знакомство с Тбилиси
2 день

Мцхета, Уплисцихе и Гори

После завтрака отправимся в Мцхету — древнюю столицу Грузии. Осмотрим монастырь Джвари 6 века и кафедральный собор Светицховели. Побываем в пещерном городе Уплисцихе, где люди жили множество веков назад. В пещерах находились жилые помещения, торговые лавки и даже святыни. Заедем и на родину И. В. Сталина — в город Гори. Побываем в Государственном музее Сталина и увидим вагон, в котором путешествовал вождь.

К вечеру вернёмся в Тбилиси.

Мцхета, Уплисцихе и ГориМцхета, Уплисцихе и ГориМцхета, Уплисцихе и ГориМцхета, Уплисцихе и Гори
3 день

Кахетия: город любви Сигнахи и дегустация вина, коньяка и чачи

Сегодня поедем в Кахетию — на родину грузинского виноделия. Вас ждёт мастер-класс по приготовлению традиционного хлеба. Затем посетим монастырь Бодбе, где покоится святая Нино, просветительница Грузии. Побываем в городе любви Сигнахи и полюбуемся Алазанской долиной. Пройдём по Великой грузинской стене, что защищала границы Кахетии, а дальше отправимся на дегустацию. Посетим местные хозяйства, отведаем вина, коньяка и чачи в семейном погребе.

В Тбилиси вернёмся по Гомборскому перевалу. Будем наслаждаться горными пейзажами.

Кахетия: город любви Сигнахи и дегустация вина, коньяка и чачиКахетия: город любви Сигнахи и дегустация вина, коньяка и чачиКахетия: город любви Сигнахи и дегустация вина, коньяка и чачиКахетия: город любви Сигнахи и дегустация вина, коньяка и чачи
4 день

Свободный день

Свободный день. Вы сможете самостоятельно погулять по Тбилиси, пройтись по магазинам, рынкам и улочкам.

Свободный деньСвободный деньСвободный день
5 день

Путешествие по Военно-Грузинской дороге и подъём к Троицкому храму

Утром начнём путешествие по Военно-Грузинской дороге. Осмотрим крепость Ананури и заедем в городок Пасанаури. Остановимся на горнолыжном курорте в Гудаури, поднимемся на смотровые площадки и полюбуемся вершинами. Ещё увидим Арку Дружбы, откуда открываются невероятные виды.

В Гергети поднимемся к Троицкому храму. Подъём пешком займёт около 2 часов, за доплату можно преодолеть этот путь на машине. К вечеру вернёмся в Тбилиси.

Путешествие по Военно-Грузинской дороге и подъём к Троицкому храмуПутешествие по Военно-Грузинской дороге и подъём к Троицкому храмуПутешествие по Военно-Грузинской дороге и подъём к Троицкому храмуПутешествие по Военно-Грузинской дороге и подъём к Троицкому храму
6 день

Отъезд

У вас будет свободное время, чтобы погулять, заглянуть на местный рынок и купить сувениры. Вечером вас ждёт заключительный ужин с музыкой и национальными танцами. Затем — трансфер в аэропорт.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки
  • Трансферы по маршруту, в том числе из/в аэропорт
  • Услуги квалифицированного водителя-гида
  • Экскурсии по программе
  • Дегустации вин, чачи и коньяка
  • Мастер-классы по приготовлению грузинского хлеба
Что не входит в цену
  • Билеты до Тбилиси и обратно
  • Трансфер из/до Владикавказа - от 5000 ₽
  • Обеды и ужины
  • Входные билеты (около 50 лари)
  • Подъём в Гергетский храм Святой Троицы - около 20-30 лари с человека
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Тбилиси, время прибытия вашего рейса
Завершение: Аэропорт Тбилиси, время отбытия вашего рейса
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Моника
Моника — Организатор в Тбилиси
Провела экскурсии для 144 туристов
Дорогие гости! Меня зовут Моника, я окончила РЭУ им. Плеханова по направлению «Туризм». В первую очередь, я безумно рада тому, что вы решили посетить мою родину. На моей команде большая ответственность, ведь Грузия для вас начнётся с нас! Мы сделаем всё, чтобы вы почувствовали себя как дома и захотели вернуться снова!
Задать вопрос

Тур входит в следующие категории Тбилиси

Похожие туры из Тбилиси

Винный тур по Кахетии: искусство мастеров, дегустации и традиции
На машине
2 дня
2 отзыва
Винный тур по Кахетии: искусство мастеров, дегустации и традиции
Познакомиться с мастером квеври и виноделами, отведать несколько сортов и притронуться к истокам
Начало: Тбилиси, место по договорённости, 8:30
13 ноя в 08:00
14 ноя в 08:00
€255 за человека
Гостеприимная Грузия: от Тбилиси до Гори через Сигнахи, Мцхету и Казбеги с мастер-классом и вином
На машине
6 дней
1 отзыв
Гостеприимная Грузия: от Тбилиси до Гори через Сигнахи, Мцхету и Казбеги с мастер-классом и вином
Побывать в пещерном городе, увидеть слияние Куры и Арагви и отведать сыра, вина и чурчхелы
Начало: Аэропорт Тбилиси, время по договорённости
12 ноя в 08:00
13 ноя в 08:00
$550 за человека
Знакомство с Грузией в своей компании и с дегустациями: Тбилиси, Кахетия, Казбеги и Гори
На машине
4 дня
1 отзыв
Знакомство с Грузией в своей компании и с дегустациями: Тбилиси, Кахетия, Казбеги и Гори
Побывать на родине Сталина, посетить край виноделия и исследовать пещерный город
Начало: Тбилиси, точное время и место - по договорённости
11 ноя в 08:00
12 ноя в 08:00
$590 за всё до 3 чел.
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Тбилиси
Все туры из Тбилиси