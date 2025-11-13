Вы погуляете по уютным улочкам Тбилиси и посетите первую столицу — Мцхету, исследуете древний пещерный
Описание тура
Организационные детали
Что взять с собой:
1. Документы:
• Паспорт или удостоверение личности.
• Страховка (если она не включена в стоимость тура).
• Копия визы (если необходимо).
• Билеты (авиа или другие транспортные документы).
2. Одежда:
• Удобная и комфортная обувь для прогулок (для прогулок по старому городу, экскурсий и природных объектов).
• Легкая одежда для теплой погоды и теплая одежда для горных регионов (особенно в зимнее время или на высоте, например, в Гудаури).
• Дождевик или зонтик, так как погода может быть переменной.
• Шляпа/кепка для защиты от солнца в летние месяцы.
• Солнцезащитные очки.
• В горах температура может изменяться, поэтому стоит взять с собой одежду для разной погоды.
3. Личные вещи:
• Фотокамера или смартфон для съемки достопримечательностей и природы.
• Солнцезащитный крем.
• Личные медикаменты (если требуется).
• Бутылка воды, особенно для экскурсий в горах.
• Средства от комаров (если планируется пребывание в природных или лесных зонах).
• Рюкзак или сумка для личных вещей на день (удобно для экскурсий).
4. Дополнительные предметы для активных мероприятий:
• Одежда для активных видов отдыха (например, для рафтинга или конных прогулок — спортивная одежда и обувь).
• Для рафтинга: водонепроницаемые сумки или чехлы для ценностей.
5. Финансы:
• Лари (местная валюта) для оплаты местных расходов (например, сувениров, еды, входных билетов).
• Кредитные карты (многие магазины и рестораны принимают карты, но в некоторых удаленных местах могут быть проблемы с их использованием).
• Маленькая сумма для чаевых — чаевые для водителей, гидов и персонала (обычно 5-10 лари в день).
6. Мобильные устройства и зарядные устройства:
• Зарядное устройство для телефона и других устройств.
• Переходник для розеток (в Грузии используются розетки типа C и F, стандарт 220 В).
7. Прочее:
• Пакет для мусора: всегда удобно иметь с собой пакет для отходов.
• Книга или блокнот для заметок и записей (если планируется вести дневник путешествия).
Питание. В стоимость включены завтраки в отеле, дегустации, а также кулинарный мастер-класс. Остальное питание оплачивается дополнительно.
Транспорт. Комфортабельный автомобиль Ford Escape или Ford Fusion.
Возраст участников. Без ограничений.
Виза. Не нужна.
Уровень сложности. Лёгкий (ходьба до 15 км).
Тур доступен для бронирования в любой день.
Программа тура по дням
Прибытие и знакомство с Тбилиси
Встретим вас в аэропорту Тбилиси и отвезём в отель. Затем вас ждёт вечерняя экскурсия по столице. Погуляем по Старому городу, осмотрим крепость Нарикала и полюбуемся Тбилиси с высоты, пройдём по мосту Мира, увидим кафедральный собор Цминда Самеба. Пройдёмся по улочке со множеством уютных кафе и магазинов. Поужинаем в традиционном ресторане с местной кухней.
Мцхета, Уплисцихе и Гори
После завтрака отправимся в Мцхету — древнюю столицу Грузии. Осмотрим монастырь Джвари 6 века и кафедральный собор Светицховели. Побываем в пещерном городе Уплисцихе, где люди жили множество веков назад. В пещерах находились жилые помещения, торговые лавки и даже святыни. Заедем и на родину И. В. Сталина — в город Гори. Побываем в Государственном музее Сталина и увидим вагон, в котором путешествовал вождь.
К вечеру вернёмся в Тбилиси.
Кахетия: город любви Сигнахи и дегустация вина, коньяка и чачи
Сегодня поедем в Кахетию — на родину грузинского виноделия. Вас ждёт мастер-класс по приготовлению традиционного хлеба. Затем посетим монастырь Бодбе, где покоится святая Нино, просветительница Грузии. Побываем в городе любви Сигнахи и полюбуемся Алазанской долиной. Пройдём по Великой грузинской стене, что защищала границы Кахетии, а дальше отправимся на дегустацию. Посетим местные хозяйства, отведаем вина, коньяка и чачи в семейном погребе.
В Тбилиси вернёмся по Гомборскому перевалу. Будем наслаждаться горными пейзажами.
Свободный день
Свободный день. Вы сможете самостоятельно погулять по Тбилиси, пройтись по магазинам, рынкам и улочкам.
Путешествие по Военно-Грузинской дороге и подъём к Троицкому храму
Утром начнём путешествие по Военно-Грузинской дороге. Осмотрим крепость Ананури и заедем в городок Пасанаури. Остановимся на горнолыжном курорте в Гудаури, поднимемся на смотровые площадки и полюбуемся вершинами. Ещё увидим Арку Дружбы, откуда открываются невероятные виды.
В Гергети поднимемся к Троицкому храму. Подъём пешком займёт около 2 часов, за доплату можно преодолеть этот путь на машине. К вечеру вернёмся в Тбилиси.
Отъезд
У вас будет свободное время, чтобы погулять, заглянуть на местный рынок и купить сувениры. Вечером вас ждёт заключительный ужин с музыкой и национальными танцами. Затем — трансфер в аэропорт.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки
- Трансферы по маршруту, в том числе из/в аэропорт
- Услуги квалифицированного водителя-гида
- Экскурсии по программе
- Дегустации вин, чачи и коньяка
- Мастер-классы по приготовлению грузинского хлеба
Что не входит в цену
- Билеты до Тбилиси и обратно
- Трансфер из/до Владикавказа - от 5000 ₽
- Обеды и ужины
- Входные билеты (около 50 лари)
- Подъём в Гергетский храм Святой Троицы - около 20-30 лари с человека