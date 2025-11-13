Мтацминда — красивый и безумно интересный район Старого Тбилиси Вы увидите, как элегантность архитектуры переплетается с историей каждого дома. Зайдём в историческую квартиру, сохранившую атмосферу XIX века. Заглянем за её двери, узнаем о жизни её владельцев и поговорим о том, как сохраняется дух старого Тбилиси в таких домах. Квартира — это не просто архитектурный шедевр, но и живая история, прикоснуться к которой — настоящая редкость. Заглянем во дворец и особняк • Дворец персидского консула. Вам откроется история дома, где жил Мирза Риза-хан, известный как Принц Арфа. Внутри особняк украшен зеркальными многогранниками: сразу станет понятно, почему его называют «Бриллиантовым дворцом»! Также осмотрим арку в одной из комнат — другой такой в Тбилиси не найти.

Особняк Анны Мадатовой: невероятный микс из фахверка, классицизма, модерна и грузинской архитектуры! Обратим внимание на лестницу-тоннель и башню со шпилем, заглянем в зловещую парадную и в круглую надстройку — бельведер, с которой открывается чудесный вид. Вы узнаете, как этот дом связан с Берией и правда ли он стоит на бриллиантах. Кроме того, на прогулке вас ждут и другие открытия: модерн с лепниной и коваными лестницами, расписные парадные и, конечно, их истории!