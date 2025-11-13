Район Мтацминда — это бесчисленные детали, шедевры модерна и иранских мастеров, загадочные истории и дух настоящего Старого Тбилиси.
Готовы прогуляться по его улочкам? Мы заглянем в секретные парадные Мтацминды, поговорим о том, как и чем он жил. И главный сюрприз — посещение в историческую квартиру, сохранившую атмосферу XIX века.
Описание экскурсии
Мтацминда — красивый и безумно интересный район Старого Тбилиси Вы увидите, как элегантность архитектуры переплетается с историей каждого дома. Зайдём в историческую квартиру, сохранившую атмосферу XIX века. Заглянем за её двери, узнаем о жизни её владельцев и поговорим о том, как сохраняется дух старого Тбилиси в таких домах. Квартира — это не просто архитектурный шедевр, но и живая история, прикоснуться к которой — настоящая редкость. Заглянем во дворец и особняк • Дворец персидского консула. Вам откроется история дома, где жил Мирза Риза-хан, известный как Принц Арфа. Внутри особняк украшен зеркальными многогранниками: сразу станет понятно, почему его называют «Бриллиантовым дворцом»! Также осмотрим арку в одной из комнат — другой такой в Тбилиси не найти.
Особняк Анны Мадатовой: невероятный микс из фахверка, классицизма, модерна и грузинской архитектуры! Обратим внимание на лестницу-тоннель и башню со шпилем, заглянем в зловещую парадную и в круглую надстройку — бельведер, с которой открывается чудесный вид. Вы узнаете, как этот дом связан с Берией и правда ли он стоит на бриллиантах. Кроме того, на прогулке вас ждут и другие открытия: модерн с лепниной и коваными лестницами, расписные парадные и, конечно, их истории!
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Парадные Мтацминды
- Историческая квартира
- Дворец персидского консула
- Особняк Анны Мадатовой
Что включено
- Услуги гида
- Посещение закрытых парадных
- Посещение исторической квартиры
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Площадь Свободы, 2
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
