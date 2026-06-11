2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Тбилиси 19 века живет в архитектуре Сололаки и Мтацминда, в историях людей, которые создавали историю.
Вас ждет не просто
5 причин купить эту экскурсию
- 🕰 Погружение в атмосферу 19 века
- 🏛 Уникальная архитектура и декор
- 🎭 Истории знаменитых личностей
- 🏞 Живописные виды Мтацминды
- 🏡 Аутентичные тбилисские дворики
Лучшее время для посещения
Что можно увидеть
- Гаретубани
- Сололаки
- Мтацминда
- Дом Писателя
- Особняк Давида Сараджишвили
- Мавританский дворец Калантаровых
- Фонтан с вином у Мирза Хана
- Дом Берия
Описание экскурсии
Люди и судьбы ажурного Сололаки — путешествие в прошлое
Вы осмотрите расписанные итальянскими мастерами парадные, неповторяющийся внутренний декор, фасады, украшенные скульптурами мастеров фирмы Антона Новака, мраморные полы Андреолетти и кованные перилла от Керера, Барта, Бедер. Я расскажу, что скрывается за деталями и элементами быта ушедшей эпохи, и перенесу ваше воображение в события прошлого. Вы «побываете» на балу у графа Воронцова — приеме в честь помолвки А. Грибоедова и Нино Чавчавадзе. Где-то в саду «встретите» обнявшего сосну опьяневшего романиста, влюбленного в Грузию — мусье Дюма. «Услышите» мирно строчившую швейную машинку первой жены Сталина. А еще откроете мистическую историю дома с сыном Гермеса на фасаде.
Мтацминда — и снова смешались годы, вензеля и кипарисы…
Поднявшись выше, к Святой горе, вы продолжите знакомство с историей знаменитых личностей и архитектурой Тифлиса. Изучите мавританский дворец Калантаровых и увидите фонтан с вином у Мирза Хана. Я расскажу о насыщенной жизни дома коньячного короля и том самом узоре Боха, что был на Титанике. Перешагнув через эпоху, вы окажетесь у ворот самого загадочного и нелюбимого особняка в городе — засекреченного дома Берия. Кроме того, будут здания братьев Сименс, Сейлановых и мадам Бозарджьянц, рассказы о Шаляпине, Чайковском, Пушкине, Лермонтове и Таривердиеве.
Тбилисские дворики и мокалаке
Вы непременно зайдете в несколько типичных двориков, без которых просто невозможно представить Тбилиси. Я погружу вас в атмосферу этих сказочных «персонажей» с их фонтанчиками, воздушными перилами, бельем на веревках и несмолкающим голосом жизни: играми в домино, резвящимися детьми и беседами о том о сем за чашкой кофе. Кроме того, по пути я отдельно расскажу о главном звании-титуле «мокалаке» и о том, до чего доводило соперничество купцов, стремящихся перещеголять соседей в роскоши, изысканности и изобретательности при постройке своих домов.
«Сололаки, Сололаки… улиц древний аромат!
Здесь года судить не вправе за ошибки, за вину
Здесь подъезды словом Salve зазывают в тишину,
Где столетий свет нерезкий ниспадает с этажей
На остатки старой фрески и останки витражей…
Здесь равны и цесаревич, и мацонщик, и вдова.
Бродит Александр Сергеич (даже не один, а два).
Время стены раскололо, но по-прежнему дворы
Ждут Булата и Паоло вместе с Беллой — на пиры,
Отбивая все атаки, непохожий на музей,
Сберегает Сололаки дух поэтов и князей!»
В. Головин
Организационные детали
Вход в Дом Писателя, особняк коньячного магната Давида Сараджишвили оплачивается дополнительно — 5 лари на человека