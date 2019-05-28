2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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  3. Тифлисский Ренессанс 19 века — Сололаки и Мтацминда

Парадные, фасады, атланты и дворики: через детали и века к истории столичных купцов и аристократов

Maiko
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Maiko – ваш гид
Тифлис 19 века — это Европа в миниатюре, шляпки прямиком из Парижу и опера Доницетти каждый божий день.

На прогулке по Гаретубани вы познакомитесь с жизнью двух ярких районов, услышите о соперничестве купцов «мокалаке» в роскоши домов и откроете шкатулку с историями о выдающихся людях ушедших эпох.
64 за экскурсию
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Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 6 друзей
Пешеходная
Продолжительность 4 часа
До 7 человек
Можно с детьми
Встреча в Гаретубани
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У этой экскурсии2 отзыва
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Тифлисский Ренессанс 19 века — Сололаки и Мтацминда
Тифлисский Ренессанс 19 века — Сололаки и Мтацминда

Что вас ожидает

Люди и судьбы ажурного Сололаки — путешествие в прошлое
Вы осмотрите расписанные итальянскими мастерами парадные, неповторяющийся внутренний декор, фасады, украшенные скульптурами мастеров фирмы Антона Новака, мраморные полы Андреолетти и кованные перилла от Керера, Барта, Бедер. Я расскажу, что скрывается за деталями и элементами быта ушедшей эпохи, и перенесу ваше воображение в события прошлого. Вы «побываете» на балу у графа Воронцова — приеме в честь помолвки А. Грибоедова и Нино Чавчавадзе. Где-то в саду «встретите» обнявшего сосну опьяневшего романиста, влюбленного в Грузию — мусье Дюма. «Услышите» мирно строчившую швейную машинку первой жены Сталина. А еще откроете мистическую историю дома с сыном Гермеса на фасаде.

Мтацминда — и снова смешались годы, вензеля и кипарисы…
Поднявшись выше, к Святой горе, вы продолжите знакомство с историей знаменитых личностей и архитектурой Тифлиса. Изучите мавританский дворец Калантаровых и увидите фонтан с вином у Мирза Хана. Я расскажу о насыщенной жизни дома коньячного короля и том самом узоре Боха, что был на Титанике. Перешагнув через эпоху, вы окажетесь у ворот самого загадочного и нелюбимого особняка в городе — засекреченного дома Берия. Кроме того, будут здания братьев Сименс, Сейлановых и мадам Бозарджьянц, рассказы о Шаляпине, Чайковском, Пушкине, Лермонтове и Таривердиеве.

Тбилисские дворики и мокалаке
Вы непременно зайдете в несколько типичных двориков, без которых просто невозможно представить Тбилиси. Я погружу вас в атмосферу этих сказочных «персонажей» с их фонтанчиками, воздушными перилами, бельем на веревках и несмолкающим голосом жизни: играми в домино, резвящимися детьми и беседами о том о сем за чашкой кофе. Кроме того, по пути я отдельно расскажу о главном звании-титуле «мокалаке» и о том, до чего доводило соперничество купцов, стремящихся перещеголять соседей в роскоши, изысканности и изобретательности при постройке своих домов.

«Сололаки, Сололаки… улиц древний аромат!
Здесь года судить не вправе за ошибки, за вину
Здесь подъезды словом Salve зазывают в тишину,
Где столетий свет нерезкий ниспадает с этажей
На остатки старой фрески и останки витражей…
Здесь равны и цесаревич, и мацонщик, и вдова.
Бродит Александр Сергеич (даже не один, а два).
Время стены раскололо, но по-прежнему дворы
Ждут Булата и Паоло вместе с Беллой — на пиры,
Отбивая все атаки, непохожий на музей,
Сберегает Сололаки дух поэтов и князей!»
В. Головин

Тифлисский Ренессанс 19 века — Сололаки и Мтацминда
Тифлисский Ренессанс 19 века — Сололаки и Мтацминда
Тифлисский Ренессанс 19 века — Сололаки и Мтацминда
Тифлисский Ренессанс 19 века — Сололаки и Мтацминда
Тифлисский Ренессанс 19 века — Сололаки и Мтацминда
Тифлисский Ренессанс 19 века — Сололаки и Мтацминда
Тифлисский Ренессанс 19 века — Сололаки и Мтацминда
Тифлисский Ренессанс 19 века — Сололаки и Мтацминда
Тифлисский Ренессанс 19 века — Сололаки и Мтацминда
Тифлисский Ренессанс 19 века — Сололаки и Мтацминда
Тифлисский Ренессанс 19 века — Сололаки и Мтацминда
Тифлисский Ренессанс 19 века — Сололаки и Мтацминда

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  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
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Maiko
Maiko
Зовут меня Маико-Марине. А почему не просто Майя, поделюсь уже лично, когда будем дружить домами! Я родилась и выросла в Тбилиси. У меня две дочери и тысячи две стихотворений. По жизни Странник и Путешественник. Путешествие во времени мое самое любимое занятие! Обожаю принимать и угощать гостей, люблю детей, улыбку незнакомца, неповторимые кружева тбилисских балкончиков, осень в Тбилиси и головокружение от сирени. Коммуникация мой конек — я доктор социальных наук, специализация — связи с общественностью. Я провожу также туры-дегустации сыров и мастер-классы по грузинской кухне. Буду вашим гидом по любому уголку Грузии, которую я прошагала пешком и проехала даже на лошадях. Особенно рекомендую проехаться со мной на родину виноделия Кахетию и на мою — кавказские Альпы, таинственно прекрасный Казбеги — по Военно-Грузинской дороге, к порталу в другое измерение. До встречи в Грузии, гэнацвале!
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2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

28 мая 2019
Побывать в Тбилиси и не погулять по старым дворикам - все равно, что не увидеть этот замечательный город. Мы для себя решили, что нужно обязательно прогуляться по старинным улочкам, зайти в старые подъезды, посмотреть как раньше жила старая и тифлисская элита
Майя оказалась именно тем человеком, которая помогла нам увидеть такой Тбилиси, в который она влюблена. Майя сделала всё, чтобы мы больше узнали и полюбили старый город. Нельзя уйти с этой экскурсии равнодушным, только нужно настроиться на длительную и очень интересную экскурсию.
Спасибо большое, Майя.
11 мая 2019
Грузия-удивительная страна! Мы были там всего 4 дня, но успели в неё влюбиться. Мы не бронировали заранее экскурсии, и нам просто очень повезло, что в день отъезда у Майи было свободное окно и она провела нам замечательную экскурсию по старому Тифлису. Мы не просто узнали историю города и его жителей, но и погрузились в атмосферу 19 века. Не смотря на то, что мы 4 дня жили в районе Сололаки и казалось бы все уже видели, только благодаря Майе мы увидили настоящий Тифлис с его необыкновенной былой красотой. Мы обязательно вернёмся и уже заранее забронируем экскурсии по Грузии вместе с Майей. Спасибо за тёплый приём и погружение в историю.

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