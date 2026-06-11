2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Идеальные месяцы для экскурсии по Тбилиси - июнь, июль и август. В это время погода тёплая и солнечная, что делает прогулки по городу особенно приятными. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также комфортно, но возможны дожди. Зимой, с ноября по март, прохладнее, но исторические здания и дворики остаются доступными для посещения, хотя стоит учесть более короткий световой день.

Представьте мир, где каждый камень и каждый поворот улицы ведут вас сквозь времена.Тбилиси 19 века живет в архитектуре Сололаки и Мтацминда, в историях людей, которые создавали историю.Вас ждет не просто

прогулка, а путешествие в прошлое, где каждый дом, каждая улица расскажет свою историю. Узнайте о жизни знаменитых личностей, об архитектурных шедеврах, которые стали свидетелями важнейших событий в истории города. Эта экскурсия - ваш уникальный шанс прикоснуться к живой истории Тбилиси

Описание экскурсии

Люди и судьбы ажурного Сололаки — путешествие в прошлое

Вы осмотрите расписанные итальянскими мастерами парадные, неповторяющийся внутренний декор, фасады, украшенные скульптурами мастеров фирмы Антона Новака, мраморные полы Андреолетти и кованные перилла от Керера, Барта, Бедер. Я расскажу, что скрывается за деталями и элементами быта ушедшей эпохи, и перенесу ваше воображение в события прошлого. Вы «побываете» на балу у графа Воронцова — приеме в честь помолвки А. Грибоедова и Нино Чавчавадзе. Где-то в саду «встретите» обнявшего сосну опьяневшего романиста, влюбленного в Грузию — мусье Дюма. «Услышите» мирно строчившую швейную машинку первой жены Сталина. А еще откроете мистическую историю дома с сыном Гермеса на фасаде.

Мтацминда — и снова смешались годы, вензеля и кипарисы…

Поднявшись выше, к Святой горе, вы продолжите знакомство с историей знаменитых личностей и архитектурой Тифлиса. Изучите мавританский дворец Калантаровых и увидите фонтан с вином у Мирза Хана. Я расскажу о насыщенной жизни дома коньячного короля и том самом узоре Боха, что был на Титанике. Перешагнув через эпоху, вы окажетесь у ворот самого загадочного и нелюбимого особняка в городе — засекреченного дома Берия. Кроме того, будут здания братьев Сименс, Сейлановых и мадам Бозарджьянц, рассказы о Шаляпине, Чайковском, Пушкине, Лермонтове и Таривердиеве.

Тбилисские дворики и мокалаке

Вы непременно зайдете в несколько типичных двориков, без которых просто невозможно представить Тбилиси. Я погружу вас в атмосферу этих сказочных «персонажей» с их фонтанчиками, воздушными перилами, бельем на веревках и несмолкающим голосом жизни: играми в домино, резвящимися детьми и беседами о том о сем за чашкой кофе. Кроме того, по пути я отдельно расскажу о главном звании-титуле «мокалаке» и о том, до чего доводило соперничество купцов, стремящихся перещеголять соседей в роскоши, изысканности и изобретательности при постройке своих домов.

«Сололаки, Сололаки… улиц древний аромат!

Здесь года судить не вправе за ошибки, за вину

Здесь подъезды словом Salve зазывают в тишину,

Где столетий свет нерезкий ниспадает с этажей

На остатки старой фрески и останки витражей…

Здесь равны и цесаревич, и мацонщик, и вдова.

Бродит Александр Сергеич (даже не один, а два).

Время стены раскололо, но по-прежнему дворы

Ждут Булата и Паоло вместе с Беллой — на пиры,

Отбивая все атаки, непохожий на музей,

Сберегает Сололаки дух поэтов и князей!»

В. Головин

Организационные детали

Вход в Дом Писателя, особняк коньячного магната Давида Сараджишвили оплачивается дополнительно — 5 лари на человека