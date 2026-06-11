2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Тифлисский Ренессанс 19 века - Сололаки и Мтацминда

Откройте врата в прошлое с экскурсией по Сололаки и Мтацминда, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю
Представьте мир, где каждый камень и каждый поворот улицы ведут вас сквозь времена.

Тбилиси 19 века живет в архитектуре Сололаки и Мтацминда, в историях людей, которые создавали историю.

Вас ждет не просто
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прогулка, а путешествие в прошлое, где каждый дом, каждая улица расскажет свою историю.

Узнайте о жизни знаменитых личностей, об архитектурных шедеврах, которые стали свидетелями важнейших событий в истории города. Эта экскурсия - ваш уникальный шанс прикоснуться к живой истории Тбилиси

5
52 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🕰 Погружение в атмосферу 19 века
  • 🏛 Уникальная архитектура и декор
  • 🎭 Истории знаменитых личностей
  • 🏞 Живописные виды Мтацминды
  • 🏡 Аутентичные тбилисские дворики

Лучшее время для посещения

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фев
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Идеальные месяцы для экскурсии по Тбилиси - июнь, июль и август. В это время погода тёплая и солнечная, что делает прогулки по городу особенно приятными. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также комфортно, но возможны дожди. Зимой, с ноября по март, прохладнее, но исторические здания и дворики остаются доступными для посещения, хотя стоит учесть более короткий световой день.
Сейчас август — это идеальное время.
Тифлисский Ренессанс 19 века - Сололаки и Мтацминда
Тифлисский Ренессанс 19 века - Сололаки и Мтацминда
Тифлисский Ренессанс 19 века - Сололаки и Мтацминда

Что можно увидеть

  • Гаретубани
  • Сололаки
  • Мтацминда
  • Дом Писателя
  • Особняк Давида Сараджишвили
  • Мавританский дворец Калантаровых
  • Фонтан с вином у Мирза Хана
  • Дом Берия

Описание экскурсии

Люди и судьбы ажурного Сололаки — путешествие в прошлое

Вы осмотрите расписанные итальянскими мастерами парадные, неповторяющийся внутренний декор, фасады, украшенные скульптурами мастеров фирмы Антона Новака, мраморные полы Андреолетти и кованные перилла от Керера, Барта, Бедер. Я расскажу, что скрывается за деталями и элементами быта ушедшей эпохи, и перенесу ваше воображение в события прошлого. Вы «побываете» на балу у графа Воронцова — приеме в честь помолвки А. Грибоедова и Нино Чавчавадзе. Где-то в саду «встретите» обнявшего сосну опьяневшего романиста, влюбленного в Грузию — мусье Дюма. «Услышите» мирно строчившую швейную машинку первой жены Сталина. А еще откроете мистическую историю дома с сыном Гермеса на фасаде.

Мтацминда — и снова смешались годы, вензеля и кипарисы…

Поднявшись выше, к Святой горе, вы продолжите знакомство с историей знаменитых личностей и архитектурой Тифлиса. Изучите мавританский дворец Калантаровых и увидите фонтан с вином у Мирза Хана. Я расскажу о насыщенной жизни дома коньячного короля и том самом узоре Боха, что был на Титанике. Перешагнув через эпоху, вы окажетесь у ворот самого загадочного и нелюбимого особняка в городе — засекреченного дома Берия. Кроме того, будут здания братьев Сименс, Сейлановых и мадам Бозарджьянц, рассказы о Шаляпине, Чайковском, Пушкине, Лермонтове и Таривердиеве.

Тбилисские дворики и мокалаке

Вы непременно зайдете в несколько типичных двориков, без которых просто невозможно представить Тбилиси. Я погружу вас в атмосферу этих сказочных «персонажей» с их фонтанчиками, воздушными перилами, бельем на веревках и несмолкающим голосом жизни: играми в домино, резвящимися детьми и беседами о том о сем за чашкой кофе. Кроме того, по пути я отдельно расскажу о главном звании-титуле «мокалаке» и о том, до чего доводило соперничество купцов, стремящихся перещеголять соседей в роскоши, изысканности и изобретательности при постройке своих домов.

«Сололаки, Сололаки… улиц древний аромат!
Здесь года судить не вправе за ошибки, за вину
Здесь подъезды словом Salve зазывают в тишину,
Где столетий свет нерезкий ниспадает с этажей
На остатки старой фрески и останки витражей…
Здесь равны и цесаревич, и мацонщик, и вдова.
Бродит Александр Сергеич (даже не один, а два).
Время стены раскололо, но по-прежнему дворы
Ждут Булата и Паоло вместе с Беллой — на пиры,
Отбивая все атаки, непохожий на музей,
Сберегает Сололаки дух поэтов и князей!»
В. Головин

Организационные детали

Вход в Дом Писателя, особняк коньячного магната Давида Сараджишвили оплачивается дополнительно — 5 лари на человека

Выберите удобную дату из расписания

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Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В Гаретубани
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Маико-Марине
Маико-Марине — ваш гид в Тбилиси
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за
Провела экскурсии для 1106 туристов
Зовут меня Маико-Марине. А почему не просто Майя, поделюсь уже лично, когда будем дружить домами! Я родилась и выросла в Тбилиси. У меня две дочери и тысячи две стихотворений. По
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жизни Странник и Путешественник. Путешествие во времени — моё самое любимое занятие! Обожаю принимать и угощать гостей, люблю детей, улыбку незнакомца, неповторимые кружева тбилисских балкончиков, осень в Тбилиси и головокружение от сирени. Коммуникация — мой конёк: я доктор социальных наук, специализация — связи с общественностью. Провожу также туры-дегустации сыров и мастер-классы по грузинской кухне. Буду вашим гидом по любому уголку Грузии, которую я прошагала пешком и проехала даже на лошадях. Особенно рекомендую съездить со мной на родину виноделия Кахетию и на мою — кавказские Альпы, таинственно прекрасный Казбеги — по Военно-Грузинской дороге, к порталу в другое измерение. До встречи в Грузии, генацвале!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 52 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
52
4
3
2
1
Оксана
Гамарджоба Маико! 🌸 Наша семья была очень рада познакомиться с Вами лично и таким красивым и многоликим городом, как Тбилиси. Наши впечатления от экскурсии полностью совпали с нашими ожиданиями! После
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обзорных экскурсий по улицам этого чудесного и древнего города было очень любопытно заглянуть в парадные, приоткрыть резные и кованые двери в дома и почувствовать атмосферу 19- нач 20 века, прикоснуться к богемной жизни нашей общей интеллигенции того времени. Спасибо Вам за неспешный и комфортный маршрут, за терпение, за множество любопытных фактов! Отдельное спасибо за желание помочь в ЛЮБОМ вопросе с первого момента записи на экскурсию🥰! Мы обязательно вернемся! И будем надеяться, что в следующий наш приезд еще больше живописных уголков Вашего волшебного города преобразятся в результате реставрации🙏🤩

Гамарджоба Маико! 🌸 Наша семья была очень рада познакомиться с Вами лично и таким красивым и
Гамарджоба Маико! 🌸 Наша семья была очень рада познакомиться с Вами лично и таким красивым и
Гамарджоба Маико! 🌸 Наша семья была очень рада познакомиться с Вами лично и таким красивым и
Гамарджоба Маико! 🌸 Наша семья была очень рада познакомиться с Вами лично и таким красивым и
Гамарджоба Маико! 🌸 Наша семья была очень рада познакомиться с Вами лично и таким красивым и
Гамарджоба Маико! 🌸 Наша семья была очень рада познакомиться с Вами лично и таким красивым и
Гамарджоба Маико! 🌸 Наша семья была очень рада познакомиться с Вами лично и таким красивым и
Гамарджоба Маико! 🌸 Наша семья была очень рада познакомиться с Вами лично и таким красивым и+1
Гамарджоба Маико! 🌸 Наша семья была очень рада познакомиться с Вами лично и таким красивым и
Маико-Марине
Маико-Марине
Ответ организатора:
Всегда рада,Оксана интеллигентным и и приятным гостям в моем городе. Когда турист искренне интересуется Тбилиси и чувствует его атмосферу сеодцем - это для меня самая главная награда! Спасибо вам за ваше умение слушать и видеть красоту.
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Фатима
Маико,вы прекрасный человек! экскурсовод со знанием дела!! приятным голосом, без лишних эмоций, вы так увлекли нас, что мы забыли совсем попросить вас прочитать что -нибудь из Ваших стихов!!! 😀в следующий раз исправим! и лайки чаю, который мы купили с вами!! спасибо и до встречи!!
Маико,вы прекрасный человек! экскурсовод со знанием дела!! приятным голосом, без лишних эмоций, вы так увлекли нас,
Маико-Марине
Маико-Марине
Ответ организатора:
благоДарю, Фатима - вы и ваша красавица внучка, (о которой я подумала, что ваша дочка) приятнейшая кампания. С вами реально время пролетело незаметно. Всегда вам рада в моем городе!!!
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S
Потрясающая экскурсия! Очень информативно, насыщенно и, главное, с душой! Наслаждались каждой минутой, и время пролетело незаметно. Бонусом получили полезные рекомендации от гида. Большое спасибо, Маико!
Потрясающая экскурсия! Очень информативно, насыщенно и, главное, с душой! Наслаждались каждой минутой, и время пролетело незаметно.
Потрясающая экскурсия! Очень информативно, насыщенно и, главное, с душой! Наслаждались каждой минутой, и время пролетело незаметно.
Потрясающая экскурсия! Очень информативно, насыщенно и, главное, с душой! Наслаждались каждой минутой, и время пролетело незаметно.
Потрясающая экскурсия! Очень информативно, насыщенно и, главное, с душой! Наслаждались каждой минутой, и время пролетело незаметно.
Потрясающая экскурсия! Очень информативно, насыщенно и, главное, с душой! Наслаждались каждой минутой, и время пролетело незаметно.
Маико-Марине
Маико-Марине
Ответ организатора:
Благодарю, Сусанна! Всегда приятно общаться с интеллигентными людьми, тем более с теми, которым нравится мой любимый Тифлис. Всегда рада быть вам проводником как в Кавказском Париже, так и в целом Тбилиси))
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А
Maiko ❤️ благодарны всей нашей компанией за такой подробный рассказ и красивые местечки прекрасного города Тбилиси! Лучший гид!
Maiko ❤️ благодарны всей нашей компанией за такой подробный рассказ и красивые местечки прекрасного города Тбилиси! Лучший гид!
Maiko ❤️ благодарны всей нашей компанией за такой подробный рассказ и красивые местечки прекрасного города Тбилиси! Лучший гид!
Maiko ❤️ благодарны всей нашей компанией за такой подробный рассказ и красивые местечки прекрасного города Тбилиси! Лучший гид!
Маико-Марине
Маико-Марине
Ответ организатора:
Анна, благодарю!! Теплый привет всей честной кампании из Кавказского Парижа!!!
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И
Если вы хотите не просто познакомиться с Тбилиси, а почувствовать и полюбить этот прекрасный город, то обязательно прогуляйтесь по его улицам с Маико)💞 мы хотим поблагодарить Маико не только за
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прекрасную прогулку, увлекательный рассказ и невероятные впечатления, но и за помощь, которую она нам оказала при бронировании бани) 🥰 и, конечно, за рекомендацию отличного ресторана и за винный магазин, из которого мы после дегустации отправили себе домой несколько бутылочек отличного грузинского вина) 🍷

Маико-Марине
Маико-Марине
Ответ организатора:
Благодарю, Ирина вас с супругом. С первого дня общения и до встречи у меня осталось приятное послевкусие)) Спасибо, конечно за приглашение в ресторан. Особенно благодарна за интерес к моему городу.
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Е
Экскурсия интересная. Экскурсовод старалась, но очень гнетущее впечатление что в таком плохом состоянии находятся памятники истории и ладно, деньги, но грязно и исписано многое. Экскурсию тем не менее рекомендую
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