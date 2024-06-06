Вас ждёт увлекательная прогулка по самым живописным местам района Сололаки. Вы посетите особняки начала 20 века, заглянете в парадные и узнаете их тайны. Винтажные кафе предложат вам бокал вина или

чашечку кофе. Ощутите, как богатая жизнь прошлого переплетается с современностью. Прогулка включает посещение Итальянской виллы с роскошным фасадом, Дома Писателей с мозаичной плиткой, парадной дома Калантарова и других уникальных мест. Смотровая площадка Бетлеми откроет вам вид на центральную часть Тбилиси. По пути будут сделаны атмосферные фотографии, а также вы узнаете о жизни и тайнах знатных людей, живших в Сололаки. Погрузитесь в историю и культуру Тбилиси, наслаждаясь каждым моментом

Описание фото-прогулки

Что вас ожидает

Итальянская вилла , названная так благодаря роскошному фасаду с арками и колоннами. Внутри находится магазин с винтажными украшениями, одеждой и невероятно фотогеничная терраса.

, названная так благодаря роскошному фасаду с арками и колоннами. Внутри находится магазин с винтажными украшениями, одеждой и невероятно фотогеничная терраса. Дом Писателей — бывший особняк Давида Сараджишвили. Внутри спрятан дворик с уютным рестораном и мозаичная плитка — такая же, как была на Титанике.

— бывший особняк Давида Сараджишвили. Внутри спрятан дворик с уютным рестораном и мозаичная плитка — такая же, как была на Титанике. Парадная дома Калантарова — одна из самых впечатляющих парадных района.

— одна из самых впечатляющих парадных района. Доходный дом Тер-Акоповой , в котором сохранились расписанные потолки. Внутри находится винный бар и кофейня, где мы сможем отдохнуть и почувствовать себя в гостях у хозяйки ушедшей эпохи.

, в котором сохранились расписанные потолки. Внутри находится винный бар и кофейня, где мы сможем отдохнуть и почувствовать себя в гостях у хозяйки ушедшей эпохи. Бывшее посольство Эстонии с ажурной лестницей.

с ажурной лестницей. Дом братьев Сейлановых . Внутри, в парадной, спрятана картинная галерея.

. Внутри, в парадной, спрятана картинная галерея. Площадь Гудиашвили . Здесь расположен дом, где жил Лермонтов во время своей военной службы.

. Здесь расположен дом, где жил Лермонтов во время своей военной службы. Парадная дома священника . Потолок и стены этой парадной покрыты необычной росписью.

. Потолок и стены этой парадной покрыты необычной росписью. Смотровая площадка Бетлеми — одна из самых уютных обзорных площадок, откуда мы увидим центральную часть Тбилиси.

— одна из самых уютных обзорных площадок, откуда мы увидим центральную часть Тбилиси. Традиционные пекарни с грузинским хлебом шоти и современные — с круассанами.

с грузинским хлебом шоти и современные — с круассанами. «Тбилисский Хогвартс» — средняя школа, а в прошлом пансион благородных девиц, построенный в готическом стиле.

По пути я буду фотографировать вас на телефон в самых красивых городских декорациях.

Не просто прогулка

Я расскажу вам о тбилисской жизни конца 19 — начала 20 веков, о тайнах и легендах, которые скрывают роскошные семейные особняки тех времён. Вы узнаете, кем были знатные люди, жившие в районе Сололаки, чем они занимались и что привнесли в развитие города и страны. Также мы поговорим о том, что изменилось с тех пор, а какие тенденции возвращаются.

Кому подойдёт маршрут

Эта экскурсия для тех, кто хочет сойти с привычных троп и увидеть скрытые уголки Тбилиси, а также для тех, кто ценит эстетику и красоту. Прогулка также будет интересна жителям и гостям города, которые планируют снять стильный контент для своих соцсетей и открыть для себя модные нетуристические заведения. Программа будет интересна взрослым и детям от 10 лет.

Организационные детали