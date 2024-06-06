Эстетика Тбилиси: фотоэкскурсия по району Сололаки
Прогулка по Сололаки подарит вам уникальные фотографии на фоне исторических особняков и уютных двориков. Ощутите дух старого Тбилиси и современности
Вас ждёт увлекательная прогулка по самым живописным местам района Сололаки. Вы посетите особняки начала 20 века, заглянете в парадные и узнаете их тайны. Винтажные кафе предложат вам бокал вина или читать дальше
чашечку кофе. Ощутите, как богатая жизнь прошлого переплетается с современностью.
Прогулка включает посещение Итальянской виллы с роскошным фасадом, Дома Писателей с мозаичной плиткой, парадной дома Калантарова и других уникальных мест. Смотровая площадка Бетлеми откроет вам вид на центральную часть Тбилиси.
По пути будут сделаны атмосферные фотографии, а также вы узнаете о жизни и тайнах знатных людей, живших в Сололаки. Погрузитесь в историю и культуру Тбилиси, наслаждаясь каждым моментом
Итальянская вилла, названная так благодаря роскошному фасаду с арками и колоннами. Внутри находится магазин с винтажными украшениями, одеждой и невероятно фотогеничная терраса.
Дом Писателей — бывший особняк Давида Сараджишвили. Внутри спрятан дворик с уютным рестораном и мозаичная плитка — такая же, как была на Титанике.
Парадная дома Калантарова — одна из самых впечатляющих парадных района.
Доходный дом Тер-Акоповой, в котором сохранились расписанные потолки. Внутри находится винный бар и кофейня, где мы сможем отдохнуть и почувствовать себя в гостях у хозяйки ушедшей эпохи.
Бывшее посольство Эстонии с ажурной лестницей.
Дом братьев Сейлановых. Внутри, в парадной, спрятана картинная галерея.
Площадь Гудиашвили. Здесь расположен дом, где жил Лермонтов во время своей военной службы.
Парадная дома священника. Потолок и стены этой парадной покрыты необычной росписью.
Смотровая площадка Бетлеми — одна из самых уютных обзорных площадок, откуда мы увидим центральную часть Тбилиси.
Традиционные пекарни с грузинским хлебом шоти и современные — с круассанами.
«Тбилисский Хогвартс» — средняя школа, а в прошлом пансион благородных девиц, построенный в готическом стиле.
По пути я буду фотографировать вас на телефон в самых красивых городских декорациях.
Не просто прогулка
Я расскажу вам о тбилисской жизни конца 19 — начала 20 веков, о тайнах и легендах, которые скрывают роскошные семейные особняки тех времён. Вы узнаете, кем были знатные люди, жившие в районе Сололаки, чем они занимались и что привнесли в развитие города и страны. Также мы поговорим о том, что изменилось с тех пор, а какие тенденции возвращаются.
Кому подойдёт маршрут
Эта экскурсия для тех, кто хочет сойти с привычных троп и увидеть скрытые уголки Тбилиси, а также для тех, кто ценит эстетику и красоту. Прогулка также будет интересна жителям и гостям города, которые планируют снять стильный контент для своих соцсетей и открыть для себя модные нетуристические заведения. Программа будет интересна взрослым и детям от 10 лет.
Организационные детали
В стоимость включён бокал вина или чашка кофе в кафе
Дополнительные расходы не предусмотрены
Фото и видео я могу сделать как на ваш телефон, так и на свой
В конце прогулки каждый участник получит гайд по эстетичным местам Тбилиси: в нём будут кафе, рестораны, бары, шоурумы
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия — ваш гид в Тбилиси
Привет, меня зовут Настя! Я живу в Тбилиси с 2018 года и всё это время не перестаю искать и открывать для себя новые интересные детали города и истории о его читать дальше
жителях из разных эпох. Я обожаю искусство, стильные интерьеры и эстетику во всём, поэтому стараюсь показывать Тбилиси именно с этой стороны. Мне нравится делиться с путешественниками скрытыми от посторонних глаз местами. Также, являясь ценителем вкусной кухни и хороших вин, особое внимание я уделяю гастрономическим рекомендациям.
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Alexander
6 июня 2024
Очень приятная и неспешная экскурсия по интересному району. Анастасия хороший и приятный собоседник. Узнали много об истории района Сололаки и его домов. Выпили кофе в атмосферной кофейне.
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Алексей
24 апр 2024
Отличный вариант прогулки как для тех, кто в Тбилиси впервые и хочет познакомиться с Сололаки в формате неспешной прогулки, так и для людей, которые хотят увидеть что-то новое в уже знакомом городе. Анастасия - отличный гид с четко спланированным маршрутом и интересными историями о жизни Тбилиси в целом, и Сололаки в частности.
Елена
30 мар 2024
Часто бываем в Тбилиси и много что видели, поэтому хотелось новый необычный маршрут. Выбрали фотопрогулку с Анастасией и остались очень довольны. Неспешно прошлись по всему району Сололаки, заглянули в самые читать дальше
красивые парадные старинных особняков, зашли во дворик с кадиллаком Берии, выпили чай в атмосферной кофейне, мило поболтали и поднялись на смотровую с потрясающими видами на Тбилиси! Анастасия сделала огромное количество красивых фотографий, за что отдельное спасибо 😊
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