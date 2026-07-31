Парадные Сололаки: тёплая прогулка и чаепитие в старинной квартире
Прогуляйтесь по старинным парадным Сололаки, узнайте истории Тифлиса и насладитесь чаепитием с хачапури в исторической квартире
Уже успели попробовать хинкали и оценить местное вино? Самое время углубиться в скрытую часть Тбилиси - район Сололаки. Вас ждёт прогулка по старинным парадным с уцелевшими росписями, доходным домам и читать дальшеуменьшить
дворикам.
В завершение экскурсии вас пригласят в господскую квартиру, где под чай с домашними хачапури услышите трогательные истории Тифлиса.
Это уникальная возможность прикоснуться к истории и культуре города, увидеть редкие интерьеры и узнать о жизни богатых горожан прошлого века
С первых минут встречи начнётся наше погружение в Тифлис 19 века. Вместе с артистичным гидом вы неспешно прогуляетесь по району Сололаки — его самобытным дворикам и улицам, доходным домам и помпезным особнякам. Мы наведаемся в гости в 5-6 старинных парадных, самых красивых и труднодоступных. Изящные росписи, кованые лестницы, аутентичная фурнитура: от нас не ускользнёт ни одна деталь. А визуальную красоту мы дополним интересными фактами о старом Тифлисе.
Чай и хачапури — в квартире начала 20 века
А теперь проникнем еще глубже в тифлисский быт прошлого века: заглянем в гости в старинную квартиру семьи Каламкаровых, хозяйка которой бережно хранит архивные фото и истории своего рода (а ещё готовит превосходные хачапури — но об этом позже).
В квартире рассмотрим редчайшие альфрейные росписи, чудом сохранившуюся отделку и предметы интерьера родом из эпохи модерна. И через эти детали попробуем представить, как жили богатые горожане больше 100 лет назад.
В финале встречи устроим чаепитие с домашними сладостями и хачапури: хозяйка квартиры поделится историями о расселении коммуналки, тяжёлых временах и людях, которые некогда жили или просто бывали в этих стенах. Так на память о нашей встрече у вас останутся не только колоритные фотографии, но и трогательные сюжеты вековой давности.
Организационные детали
Экскурсия полностью пешая, без дополнительных расходов. Плотный перекус в ходе чаепития во время посещения исторической квартиры входит в стоимость.
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Возможно провести экскурсию индивидуально: — 1-2 чел. — €140 — 3-4 чел. — €170 — 5-6 чел. — €250
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Для бронирования достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Свободы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Фаиг — ваша команда гидов в Тбилиси
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 4 часа
Провели экскурсии для 386 туристов
За время жизни в Грузии я собрал уникальную коллекцию маршрутов: от исторических парадных и старинных квартир до диких пещер, горных троп, озёр и каньонов.
Вместе с командой гидов, влюблённых в своё читать дальшеуменьшить
дело, мы уже более 8 лет помогаем путешественникам открывать Грузию с разных сторон и дарим незабываемые эмоции.
Каждый маршрут продуман до мелочей и наполнен уникальными деталями, чтобы каждая поездка была такой же интересной как первая.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 63 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Наталия
Очень интересная экскурсия, погружение в лабиринт улочек старого Тбилиси, увлеченный гид Георгий, обративший наше внимание на занимательные детали, мимо которых мы прошли бы, не заметив их. А на чаепитии в старинной квартире было полное ощущение, что хозяйка Марина не с чужими экскурсантами беседует, а со своими добрыми друзьями. Очень необычный формат и незабываемые впечатления. Спасибо!
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O
Olga
Такой восхитительной и душевной экскурсии у нас никогда в жизни не было! Всем советую в обязательном порядке забронировать этот тур!:) Гид Этери чудесная, интеллигентная, увлеченная своим делом девушка. Нам очень понравилась читать дальшеуменьшить
прогулка по Сололаки, изумительный квартал, полный архитетурных сюрпризов, которые нам один за другим показывала Этери. После недели в Тбилиси город открылся нам с совершенно другой стороны, мы как будто подглядели в замочные скважины и заглянули в уголки, куда обычно не заходят туристы, своими глазами и руками увидели и потрогали объекты культурного наследия прошлых веков. И вишенка на торте - чаепитие у Марины! Радушная, гостеприимная хозяйка чудесной исторической квартиры. Сначала нас ждала экскурсия по квартире, исторические документы и семейные архивные фотографии, а потом было чаепитие с божественно вкусными сладостями приготовленными Мариной! Потрясающий, уникальный, душевный тур, который я рекомендую всем. Спасибо организаторам, Этери и Марине! Ничего подобного вы в Тбилиси не найдёте! Это самый настоящий авторский тур. Если вернёмся ещё в Тбилиси, то на экскурсии пойдём только к этим ребятам!
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А
Алина
Экскурсия прошла прекрасно 👍🏻 у нас была гид Этери, очень приятная девушка, ее легко и интересно слушать 😍 Маршрут хорошо выстроен, компактно, логично. Мы совсем не устали) Парадные – это читать дальшеуменьшить
восторг! Когда интерьер обрастает историями – это совсем другое дело, чем ходить самостоятельно! В пару из них мы пробирались сами, но это было совсем не то)) поэтому взяли экскурсию и не пожалели. Посещение исторической квартиры – необычная и интересная фишка маршрута 👍🏻
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О
Ольга
Все прошло интересно и познавательно Рекомендую. Спасибо🌸
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Т
Татьяна
Прогулка приятная, атмосферная. Не утомительная. Гид (Этери) рассказывает интересно, русским языком владеет хорошо. Никаких дурацких баек из интернета. Чаепитие в квартире несколько затянуто, но ы целом картину не портит. Всегда любопытно посмотреть, как живут люди в старинных квартирах
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М
Мария
Я просто в восторге! Интересная экскурсия, необычная. Увидеть такую квартиру с историей - уникальная возможность. И очень душевная - вкусное угощение, приготовленное своими руками, от замечательной хозяйки Марины. И конечно огромная благодарность самой артистичной из гидов Этери, пение которой украсило и без того шикарную программу!!
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