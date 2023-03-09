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Описание
Что вас ожидает
Экспедиция по парадным Сололаки
С первых минут встречи начнётся наше погружение в Тифлис 19 века. Вместе с артистичным гидом вы неспешно прогуляетесь по району Сололаки — его самобытным дворикам и улицам, доходным домам и помпезным особнякам. Мы наведаемся в гости в 5-6 старинных парадных, самых красивых и труднодоступных. Изящные росписи, кованые лестницы, аутентичная фурнитура: от нас не ускользнёт ни одна деталь. А визуальную красоту мы дополним интересными фактами о старом Тифлисе.
Чай и хачапури — в квартире начала 20 века
А теперь проникнем еще глубже в тифлисский быт прошлого века: заглянем в гости в старинную квартиру семьи Каламкаровых, хозяйка которой бережно хранит архивные фото и истории своего рода (а ещё готовит превосходные хачапури — но об этом позже).
В квартире рассмотрим редчайшие альфрейные росписи, чудом сохранившуюся отделку и предметы интерьера родом из эпохи модерна. И через эти детали попробуем представить, как жили богатые горожане больше 100 лет назад.
В финале встречи устроим чаепитие с домашними сладостями и хачапури: хозяйка квартиры поделится историями о расселении коммуналки, тяжёлых временах и людях, которые некогда жили или просто бывали в этих стенах. Так на память о нашей встрече у вас останутся не только колоритные фотографии, но и трогательные сюжеты вековой давности.
Организационные детали
Экскурсия полностью пешая, без дополнительных расходов. Плотный перекус в ходе чаепития во время посещения исторической квартиры входит в стоимость.
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
на площади Свободы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Фаиг — ваша команда гидов в Тбилиси
За те 11 лет, что живу в Грузии, я не только собрал ценную коллекцию из самых необычных и интересных маршрутов, исторических парадных, старинных квартир, диких пещер, горных троп, озёр и каньонов, но еще и команду отличных гидов, влюбленных в свое дело. И теперь уже более 5 лет помогаем нашим путешественникам узнать Грузию с разных сторон и получить незабываемые эмоции от этого знакомства. Каждый наш тур и экскурсия продуманы до мелочей и наполнены уникальными фишками, чтобы даже нам самим из раза в раз было интересно, как в первый.
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Валентина
9 мар 2023
Экскурсия превзошла ожидания! Я конечно и рассчитывала, что будет круто, но не знала что настолько. Хотела просто посмотреть парадные, узнать город изнутри, а получила в итоге целое путешествие. Про каждую парадную были интересные истории, легенды. А посещение квартиры это отдельная история. . ощущение, что только там я узнала настоящую Грузию, хотя уже шестой раз здесь и меня удивить сложно. Хозяйка квартиры так тепло нас встретила, как будто мы родственники. Показала старинные фото, испекла хачапури и сладости к чаю, а еще играла на рояле. Короче, это одна из лучших экскурсий за 20 лет моих путешествий!!!!! С удовольствием еще раз схожу с друзьями,
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