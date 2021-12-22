Ртвели - праздник сбора винограда

Приглашаем в путешествие в знаменитую Алазанскую долину, где вам предстоит принять участие

В группе
до 15 чел.
Приглашаем в путешествие в знаменитую Алазанскую долину, где вам предстоит принять участие в Ртвели — древнем празднике сбора винограда! Во время этого приключения вы соберете виноград и помнете его ногами, пообедаете в маленькой грузинской винодельне, окунетесь в крестьянскую жизнь и узнаете об аутентичных способах приготовления вина.

А также посетите знаковые места Кахетии.

И всё это — на фоне потрясающих пейзажей Грузии!
Ртвели - праздник сбора винограда
Ртвели - праздник сбора винограда
Ртвели - праздник сбора винограда
Ртвели - праздник сбора винограда
Ртвели - праздник сбора винограда
Ртвели - праздник сбора винограда
Ртвели - праздник сбора винограда

Что вы увидите 🤩

  • Кахетия
  • Сигнахи
  • Бодбе
  • Алазанская долина
  • Вин-завод
  • Частная винодельня
  • Виноградник
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Что вас ожидает
Монастырь Бодбе, улочки Сигнахи и горные пейзажи
Перед погружением в мир вина вы побываете в женском действующем монастыре Бодбе, где покоится святая Нино, стараниями которой Грузия стала христианской страной. Полюбуетесь живописным видом на знаменитую Алазанскую долину. А затем мы посетим один из самых красивых городков Грузии — Сигнахи, который местные жители называют «городом любви». Вы прогуляетесь по его почти итальянским улочкам, увидите колоритные домики и, поднявшись на башню, рассмотрите город с самой высокой точки.

Сбор винограда на празднике Ртвели

Вы отправитесь на древний праздник Ртвели, восходящий еще к античному культу Диониса. Конечно, с принятием христианства языческие символы праздника вышли из употребления, но его смысл остался прежним: люди вместе радуются урожаю винограда и готовят новое вино! Вы посетите виноградники и соберете спелый виноград — в это время винодел и гид расскажут об уходе за виноградной лозой и особенностях сбора урожая. А затем вы увидите, как готовится настоящее грузинское вино, и сами поучаствуете в этом процессе!

Частная винодельня и обед у фермеров

Вы побываете на частной винодельне, где прикоснетесь к крестьянской жизни Грузии, пообедаете в домашней обстановке (почти все продукты выращены хозяевами), поучаствуете в процессе приготовления вина и узнаете о тонкостях технологии «Квеври», которая считается нематериальным культурным наследием ЮНЕСКО и используется
грузинами уже много веков.

Секреты виноделия

На территории Грузии растет более 500 сортов винограда, это самое большое количество сортов, произрастающее на таком маленьком кусочке земли во всем мире. На одном из ведущих винзаводах Грузии «Кахетинское традиционное виноделие» вас ждет экскурсия по винзаводу и дегустация. Вы узнаете о тонкостях производства вина, а также познакомитесь с историей развития технологии и сортами местных вин.
Организационные детали
Транспортные расходы включены в стоимость.
Дополнительные расходы: посещение Ртвели — 20 лари с человека; обед — 45 лари с человека.
Обатите внимание: обед в семье — обязательная часть экскурсии. Здесь нельзя сделать определенный заказ, как в кафе: все заказано заранее, и накрывается общий стол для всех. Поверьте, это всегда весело и вкусно!
Дети до 6-ти лет участвуют бесплатно, но если группа будет набрана полностью, ребенка придется посадить на колени, так как количество мест учитывается по сидениям в транспорте.
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
Оплата на месте возможна в лари или в евро (по курсу на день экскурсии).

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспорт
  • Гид
Что не входит
  • Обед
  • Сбор винограда
  • Дегустация
Место начала и завершения?
Тбилиси, Авлабари
Когда и сколько длится
Когда: Почти каждый день
Экскурсия длится около 9 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Почти каждый день

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