Что вас ожидает

Монастырь Бодбе, улочки Сигнахи и горные пейзажи

Перед погружением в мир вина вы побываете в женском действующем монастыре Бодбе, где покоится святая Нино, стараниями которой Грузия стала христианской страной. Полюбуетесь живописным видом на знаменитую Алазанскую долину. А затем мы посетим один из самых красивых городков Грузии — Сигнахи, который местные жители называют «городом любви». Вы прогуляетесь по его почти итальянским улочкам, увидите колоритные домики и, поднявшись на башню, рассмотрите город с самой высокой точки.

Сбор винограда на празднике Ртвели

Вы отправитесь на древний праздник Ртвели, восходящий еще к античному культу Диониса. Конечно, с принятием христианства языческие символы праздника вышли из употребления, но его смысл остался прежним: люди вместе радуются урожаю винограда и готовят новое вино! Вы посетите виноградники и соберете спелый виноград — в это время винодел и гид расскажут об уходе за виноградной лозой и особенностях сбора урожая. А затем вы увидите, как готовится настоящее грузинское вино, и сами поучаствуете в этом процессе!

Частная винодельня и обед у фермеров

Вы побываете на частной винодельне, где прикоснетесь к крестьянской жизни Грузии, пообедаете в домашней обстановке (почти все продукты выращены хозяевами), поучаствуете в процессе приготовления вина и узнаете о тонкостях технологии «Квеври», которая считается нематериальным культурным наследием ЮНЕСКО и используется

грузинами уже много веков.

Секреты виноделия

На территории Грузии растет более 500 сортов винограда, это самое большое количество сортов, произрастающее на таком маленьком кусочке земли во всем мире. На одном из ведущих винзаводах Грузии «Кахетинское традиционное виноделие» вас ждет экскурсия по винзаводу и дегустация. Вы узнаете о тонкостях производства вина, а также познакомитесь с историей развития технологии и сортами местных вин.

Организационные детали

Транспортные расходы включены в стоимость.

Дополнительные расходы: посещение Ртвели — 20 лари с человека; обед — 45 лари с человека.

Обатите внимание: обед в семье — обязательная часть экскурсии. Здесь нельзя сделать определенный заказ, как в кафе: все заказано заранее, и накрывается общий стол для всех. Поверьте, это всегда весело и вкусно!

Дети до 6-ти лет участвуют бесплатно, но если группа будет набрана полностью, ребенка придется посадить на колени, так как количество мест учитывается по сидениям в транспорте.

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.

Оплата на месте возможна в лари или в евро (по курсу на день экскурсии).