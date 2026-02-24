Погуляете по атмосферным улочкам Сигнахи и окинете взглядом Алазанскую долину, где выращивают тот самый сорт винограда саперави. Посетите монастырь, где похоронена Святая Нино, просветительница Грузии. Познакомитесь с винными традициями в столице региона Телави и продегустируете вина.
Описание экскурсии
Манави и Бадиаури. Первая остановка в Кахетии — два села, где вы попробуете домашнее вино, грузинский сникерс — чурчхелу и хлеб «дедас пури», который сможете сами испечь в традиционной пекарне.
Фотогеничный Сигнахи. Вы погуляете по каменным улочкам «итальянского» городка, окружённого древними валами и башнями. Полюбуетесь деревянными балкончиками, панорамным видом на Алазанскую долину. И познакомитесь с историей Сигнахи, построенного королём Ираклием II в середине 18 века.
Монастырь Святой Нино в Бодбе. Далее в программе место особой значимости для нашего народа. Именно здесь похоронена христианская просветительница Грузии. Вы осмотрите комплекс, прикоснётесь к древней истории страны и оцените красоту монастырского двора.
Телави. В столице Кахетии вы послушаете рассказы о знаменитых правителях, которые здесь жили. Увидите тысячелетний дуб. Посетите винный погреб, где продегустируете грузинское вино и познакомитесь с технологией его изготовления в специальных сосудах квеври.
После обеда в ресторане мы отправимся обратно в Тбилиси через живописный Гомборский перевал.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на комфортабельном микроавтобусе Mercedes с профессиональным водителем и гидом
- В программе будет бесплатная дегустация вина, грузинского бренди, мёда, чачи, чурчхелы
- Дополнительные расходы: обед — 30–45 лари на человека
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
ежедневно в 08:45 и 09:00
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|€14
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
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Отзывы и рейтинг
Зура не только умный и образованный, но и невероятно веселый и харизматичный экскурсовод!
Он сумел