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Главное в Кахетии

Познакомиться с достопримечательностями и историей живописного винного региона
В путешествии вы отправитесь на родину знаменитых грузинских вин — в солнечную Кахетию.

Погуляете по атмосферным улочкам Сигнахи и окинете взглядом Алазанскую долину, где выращивают тот самый сорт винограда саперави. Посетите монастырь, где похоронена Святая Нино, просветительница Грузии. Познакомитесь с винными традициями в столице региона Телави и продегустируете вина.
4.5
69 отзывов
Главное в Кахетии
Главное в Кахетии
Главное в Кахетии

Описание экскурсии

Манави и Бадиаури. Первая остановка в Кахетии — два села, где вы попробуете домашнее вино, грузинский сникерс — чурчхелу и хлеб «дедас пури», который сможете сами испечь в традиционной пекарне.

Фотогеничный Сигнахи. Вы погуляете по каменным улочкам «итальянского» городка, окружённого древними валами и башнями. Полюбуетесь деревянными балкончиками, панорамным видом на Алазанскую долину. И познакомитесь с историей Сигнахи, построенного королём Ираклием II в середине 18 века.

Монастырь Святой Нино в Бодбе. Далее в программе место особой значимости для нашего народа. Именно здесь похоронена христианская просветительница Грузии. Вы осмотрите комплекс, прикоснётесь к древней истории страны и оцените красоту монастырского двора.

Телави. В столице Кахетии вы послушаете рассказы о знаменитых правителях, которые здесь жили. Увидите тысячелетний дуб. Посетите винный погреб, где продегустируете грузинское вино и познакомитесь с технологией его изготовления в специальных сосудах квеври.

После обеда в ресторане мы отправимся обратно в Тбилиси через живописный Гомборский перевал.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном микроавтобусе Mercedes с профессиональным водителем и гидом
  • В программе будет бесплатная дегустация вина, грузинского бренди, мёда, чачи, чурчхелы
  • Дополнительные расходы: обед — 30–45 лари на человека
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

ежедневно в 08:45 и 09:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Участник€14
Для бронирования достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У Метехского моста
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:45 и 09:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 17 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тамуна
Тамуна — ваша команда гидов в Тбилиси
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провели экскурсии для 4984 туристов
Здравствуйте! Наша дружная команда гидов работает в сфере туризма уже более 10 лет. Мы влюблены в свою страну и очень хотим поделиться с вами её красотой.

Отзывы и рейтинг

4.5
Основано на последних 30 из 69 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
53
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7
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8
2
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1
Тимур
Экскурсия прошла прекрасно. Узнали много интересной истории, попробовали вкуснейшее вино, мед, чачу и посетили красивейшие места. Отдельно хочется поблагодарить гида Зура (надеюсь запомнил правильно😄) за его интересные рассказы и прекрасное
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чувство юмора. Мы были в интернациональной компании, были так же и Русскоговорящие туристы. Всю поездку общались друг с другом и веселились, группа была отличной! Всем советую посетить данную экскурсию, мы ни капли не пожалели!

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Пантакова
Шикарный тур, много красот увидили: Алазанскую долину, Сигнахи.
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Р
Сегодня В регионе Кахетия состоялась увлекательная экскурсия, которая запомнилась не только яркими впечатлениями, но и высоким уровнем ее проведения. Основополагающим фактором успеха этой поездки стало тщательное планирование маршрута и профессионализм
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нашего сопровождающего — опытного гида по имени Иракли.

С первых минут экскурсии гости почувствовали заботу организаторов о комфорте участников путешествия. Каждый этап программы был продуман до мелочей, начиная от удобной логистической схемы передвижения между городами и поселениями и заканчивая тщательно подобранными местами для отдыха и питания.

Одним из ключевых моментов было знакомство с историей и культурой региона. Благодаря глубоким познаниям Иракли экскурсанты смогли узнать много интересного как о традициях виноделия, так и об архитектурных памятниках Кахетии. Слушая рассказы гида, туристы имели возможность погрузиться в атмосферу древности и почувствовать себя частью местной культуры.

Не менее важным аспектом является организация досуга во время путешествий. Все маршруты продуманы таким образом, чтобы участники могли насладиться неспешной прогулкой среди живописных пейзажей, познакомиться с местными обычаями и попробовать блюда национальной кухни прямо на месте их приготовления. Это позволило каждому гостю получить истинно кахетинское гастрономическое удовольствие.

Отдых проходил в атмосфере спокойствия и комфорта, что также положительно сказалось на общем впечатлении от поездки. Люди чувствовали себя уверенно и расслабленно, наслаждаясь каждой минутой пребывания в этом удивительном уголке Грузии.

Подводя итог, можно сказать, что данная поездка оставила исключительно положительные впечатления у всех её участников. Тур рекомендуется тем, кто хочет провести свой отпуск активно, интересно и полезно, а также открыть для себя новое направление туризма с богатой культурной программой и вкуснейшими грузинскими блюдами.
Рекомендую!!!

(Казань, Татарстан)

Сегодня В регионе Кахетия состоялась увлекательная экскурсия, которая запомнилась не только яркими впечатлениями, но и высоким
Сегодня В регионе Кахетия состоялась увлекательная экскурсия, которая запомнилась не только яркими впечатлениями, но и высоким
Сегодня В регионе Кахетия состоялась увлекательная экскурсия, которая запомнилась не только яркими впечатлениями, но и высоким
Сегодня В регионе Кахетия состоялась увлекательная экскурсия, которая запомнилась не только яркими впечатлениями, но и высоким
Сегодня В регионе Кахетия состоялась увлекательная экскурсия, которая запомнилась не только яркими впечатлениями, но и высоким
Сегодня В регионе Кахетия состоялась увлекательная экскурсия, которая запомнилась не только яркими впечатлениями, но и высоким
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Татьяна
Поездка в Кахетию - была насыщенной, интересной и веселой, и незабываемой во многом благодаря нашему экскурсоводу Зуре.
Зура не только умный и образованный, но и невероятно веселый и харизматичный экскурсовод!
Он сумел
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привнести в нашу поездку юмор и легкость, делая каждую минуту экскурсии увлекательной. Его знания истории и культуры Кахетии были поразительными, а способность делиться этими знаниями, делая историю живой и захватывающей, была действительно уникальной.

Зура не только рассказывал, но и активно взаимодействовал с нами, задавал вопросы и вовлекал нас в обсуждение. Его энергия и энтузиазм были заразительными, и он сумел создать дружескую и веселую атмосферу в группе.
И конечно спасибо нашему водителю Тенго, он очень аккуратно вел, включал музыку, в салоне было комфортно, прохладно всю дорогу.

Экскурсия в Кахетию стала одним из самых ярких моментов моего путешествия в Грузии!

Поездка в Кахетию - была насыщенной, интересной и веселой, и незабываемой во многом благодаря нашему экскурсоводу Зуре.
Поездка в Кахетию - была насыщенной, интересной и веселой, и незабываемой во многом благодаря нашему экскурсоводу Зуре.
Поездка в Кахетию - была насыщенной, интересной и веселой, и незабываемой во многом благодаря нашему экскурсоводу Зуре.
Поездка в Кахетию - была насыщенной, интересной и веселой, и незабываемой во многом благодаря нашему экскурсоводу Зуре.
Поездка в Кахетию - была насыщенной, интересной и веселой, и незабываемой во многом благодаря нашему экскурсоводу Зуре.
Поездка в Кахетию - была насыщенной, интересной и веселой, и незабываемой во многом благодаря нашему экскурсоводу Зуре.
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Ю
Экскурсия очень понравилась благодаря нашему гиду Нате! Тем не менее начну с недостатков, которые были исключительно благодаря организаторам. Это задержка выезда с опозданием на час, мы ждали в микроавтобусе. И
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второй, с нами было 6 иностранцев, которые вообще не понимали ни русскую, ни грузинскую речь, и гид не владел английским. Но! Благодаря знаниям, умению подать информацию и находчивости гида Наты всем было интересно, познавательно, весело и вкусно, даже иностранцам! Она много рассказывала об истории Грузии буквально от самого отъезда из Тбилиси: о правителях и членах их семей, строительстве городов и их разрушениях во время войн, архитектуре, обычаях и особенностях жителей разных регионов страны, виноделии и многом другом. Во время остановок мы кушали вкуснейшую чурчхелу, ни разу такой не пробовала (теперь точно знаю, что это очень вкусное лакомство!!!), горячий, хрустящий, только испеченный шоти с разными видами сыра, который можно было купить, если что-то понравилось. Дегустировали вино в трех разных местах, которое также можно было купить. Поужинали в ресторане при частной винодельне, где, кстати, и было самое вкусное вино из тех, которые мы пробовали в течение дня. Было очень вкусно, большие порции и совсем не дорого. По дороге Ната включала нам грузинскую музыку, что очень гармонично сочеталось с теми незабываемыми видами высоких, величественных гор со снежными вершинами, над которыми проплывали облака, ярко-зелеными склонами, сплошь покрытыми виноградниками, добрыми лицами жителей деревень, по улицам которых мы проезжали, бяшек, коров, лошадей и остальной живности… Поразила своими просторами и красотой Алазанская долина и невероятный 900летний платан! Совершенно неожиданными и приятными моментами были остановка на перевале, где мы делали фото очень красивых пейзажей, и угощение от Наты для всех участников экскурсии. Незабываемая экскурсия с исключительно положительными эмоциями и воспоминаниями. Огромная благодарность за это гиду Нате!

Экскурсия очень понравилась благодаря нашему гиду Нате! Тем не менее начну с недостатков, которые были исключительно
Экскурсия очень понравилась благодаря нашему гиду Нате! Тем не менее начну с недостатков, которые были исключительно
Экскурсия очень понравилась благодаря нашему гиду Нате! Тем не менее начну с недостатков, которые были исключительно
Экскурсия очень понравилась благодаря нашему гиду Нате! Тем не менее начну с недостатков, которые были исключительно
Экскурсия очень понравилась благодаря нашему гиду Нате! Тем не менее начну с недостатков, которые были исключительно
Экскурсия очень понравилась благодаря нашему гиду Нате! Тем не менее начну с недостатков, которые были исключительно
Экскурсия очень понравилась благодаря нашему гиду Нате! Тем не менее начну с недостатков, которые были исключительно
Экскурсия очень понравилась благодаря нашему гиду Нате! Тем не менее начну с недостатков, которые были исключительно+2
Экскурсия очень понравилась благодаря нашему гиду Нате! Тем не менее начну с недостатков, которые были исключительно
Экскурсия очень понравилась благодаря нашему гиду Нате! Тем не менее начну с недостатков, которые были исключительно
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т
Поехав на экскурсию из Тбилиси в Кахетию мы получили массу положительных эмоций и впечатлений. От нашей группы" Звездочки" хочу выразить огромную благодарность экскурсоводу Зуре за все что мы увидели и
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узнали за время экскурсии.
Мы погрузились в историю Грузии разных периодов, послушали легенды и реальные факты,прикоснулись к христианским корням народа, посетили город любви Сигнахи, продегустировали разные виды вина узнали о разных способах виноделия. Огромное спасибо за многогранный,доброжелательный подход, желание донести историю своего народа экскурсоводу Зуре.

14.06.2024 г

Поехав на экскурсию из Тбилиси в Кахетию мы получили массу положительных эмоций и впечатлений. От нашей
Поехав на экскурсию из Тбилиси в Кахетию мы получили массу положительных эмоций и впечатлений. От нашей
Поехав на экскурсию из Тбилиси в Кахетию мы получили массу положительных эмоций и впечатлений. От нашей
Вам был полезен этот отзыв?

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