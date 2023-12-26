Главное в Кахетии: экскурсия в мини-группе
Групповая экскурсия в Тбилиси

Познакомиться с достопримечательностями и историей живописного винного региона

5
1 отзыв
В путешествии вы отправитесь на родину знаменитых грузинских вин — в солнечную Кахетию.

Погуляете по атмосферным улочкам Сигнахи и окинете взглядом Алазанскую долину, где выращивают тот самый сорт винограда саперави. Посетите монастырь, где похоронена Святая Нино, просветительница Грузии. Познакомитесь с винными традициями в столице региона Телави и продегустируете вина.
Главное в Кахетии: экскурсия в мини-группе
Главное в Кахетии: экскурсия в мини-группе
Главное в Кахетии: экскурсия в мини-группе
Главное в Кахетии: экскурсия в мини-группе
Главное в Кахетии: экскурсия в мини-группе
Главное в Кахетии: экскурсия в мини-группе
Главное в Кахетии: экскурсия в мини-группе
Главное в Кахетии: экскурсия в мини-группе
Главное в Кахетии: экскурсия в мини-группе
Главное в Кахетии: экскурсия в мини-группе
Главное в Кахетии: экскурсия в мини-группе
Главное в Кахетии: экскурсия в мини-группе
Главное в Кахетии: экскурсия в мини-группе
Главное в Кахетии: экскурсия в мини-группе
Главное в Кахетии: экскурсия в мини-группе
Главное в Кахетии: экскурсия в мини-группе
Главное в Кахетии: экскурсия в мини-группе
Главное в Кахетии: экскурсия в мини-группе
Ближайшие даты:
29
дек
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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€18
Для бронирования достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Что вас ожидает

Манави и Бадиаури. Первая остановка в Кахетии — два села, где вы попробуете домашнее вино, грузинский сникерс — чурчхелу и хлеб «дедас пури», который сможете сами испечь в традиционной пекарне.

Фотогеничный Сигнахи. Вы погуляете по каменным улочкам «итальянского» городка, окружённого древними валами и башнями. Полюбуетесь деревянными балкончиками, панорамным видом на Алазанскую долину. И познакомитесь с историей Сигнахи, построенного королём Ираклием II в середине 18 века.

Монастырь Святой Нино в Бодбе. Далее в программе место особой значимости для нашего народа. Именно здесь похоронена христианская просветительница Грузии. Вы осмотрите комплекс, прикоснётесь к древней истории страны и оцените красоту монастырского двора.

Телави. В столице Кахетии вы послушаете рассказы о знаменитых правителях, которые здесь жили. Увидите тысячелетний дуб. Посетите винный погреб, где продегустируете грузинское вино и познакомитесь с технологией его изготовления в специальных сосудах квеври.

После обеда в ресторане мы отправимся обратно в Тбилиси через живописный Гомборский перевал.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном микроавтобусе Mercedes с профессиональным водителем и гидом
  • В программе будет бесплатная дегустация вина, грузинского бренди, мёда, чачи
  • Дополнительные расходы: обед — 25-30 лари на человека
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

ежедневно в 08:45

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у Метехского моста
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:45
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
А
26 дек 2023
Экскурсия прошла по плану, гид был веселый, рассказал нам много историй, автобус, на котором мы ехали, был вип-класса, тур по Кахетии нам очень понравился.
Мы увидели мастер-класс по хлебу
Город Сигнахи
Бобде монастырь
город Телави

И была бесплатная дегустация вин

Замечательная компания

100% рекомендация

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