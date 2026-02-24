В путешествии вы отправитесь на родину знаменитых грузинских вин — в солнечную Кахетию. Погуляете по атмосферным улочкам Сигнахи и окинете взглядом Алазанскую долину, где выращивают тот самый сорт винограда саперави. Посетите монастырь, где похоронена Святая Нино, просветительница Грузии. Познакомитесь с винными традициями в столице региона Телави и продегустируете вина.

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Описание экскурсии

Манави и Бадиаури. Первая остановка в Кахетии — два села, где вы попробуете домашнее вино, грузинский сникерс — чурчхелу и хлеб «дедас пури», который сможете сами испечь в традиционной пекарне.

Фотогеничный Сигнахи. Вы погуляете по каменным улочкам «итальянского» городка, окружённого древними валами и башнями. Полюбуетесь деревянными балкончиками, панорамным видом на Алазанскую долину. И познакомитесь с историей Сигнахи, построенного королём Ираклием II в середине 18 века.

Монастырь Святой Нино в Бодбе. Далее в программе место особой значимости для нашего народа. Именно здесь похоронена христианская просветительница Грузии. Вы осмотрите комплекс, прикоснётесь к древней истории страны и оцените красоту монастырского двора.

Телави. В столице Кахетии вы послушаете рассказы о знаменитых правителях, которые здесь жили. Увидите тысячелетний дуб. Посетите винный погреб, где продегустируете грузинское вино и познакомитесь с технологией его изготовления в специальных сосудах квеври.

После обеда в ресторане мы отправимся обратно в Тбилиси через живописный Гомборский перевал.

Организационные детали