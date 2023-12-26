Познакомиться с достопримечательностями и историей живописного винного региона
Погуляете по атмосферным улочкам Сигнахи и окинете взглядом Алазанскую долину, где выращивают тот самый сорт винограда саперави. Посетите монастырь, где похоронена Святая Нино, просветительница Грузии. Познакомитесь с винными традициями в столице региона Телави и продегустируете вина.
дек
дек
дек
янв
янв
янв
янв
даты
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€18
Описание
Что вас ожидает
Манави и Бадиаури. Первая остановка в Кахетии — два села, где вы попробуете домашнее вино, грузинский сникерс — чурчхелу и хлеб «дедас пури», который сможете сами испечь в традиционной пекарне.
Фотогеничный Сигнахи. Вы погуляете по каменным улочкам «итальянского» городка, окружённого древними валами и башнями. Полюбуетесь деревянными балкончиками, панорамным видом на Алазанскую долину. И познакомитесь с историей Сигнахи, построенного королём Ираклием II в середине 18 века.
Монастырь Святой Нино в Бодбе. Далее в программе место особой значимости для нашего народа. Именно здесь похоронена христианская просветительница Грузии. Вы осмотрите комплекс, прикоснётесь к древней истории страны и оцените красоту монастырского двора.
Телави. В столице Кахетии вы послушаете рассказы о знаменитых правителях, которые здесь жили. Увидите тысячелетний дуб. Посетите винный погреб, где продегустируете грузинское вино и познакомитесь с технологией его изготовления в специальных сосудах квеври.
После обеда в ресторане мы отправимся обратно в Тбилиси через живописный Гомборский перевал.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на комфортабельном микроавтобусе Mercedes с профессиональным водителем и гидом
- В программе будет бесплатная дегустация вина, грузинского бренди, мёда, чачи
- Дополнительные расходы: обед — 25-30 лари на человека
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
ежедневно в 08:45
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у Метехского моста
- Когда и сколько длится?
- Когда: ежедневно в 08:45Экскурсия длится около 10 часовБронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
Мы увидели мастер-класс по хлебу
Город Сигнахи
Бобде монастырь
город Телави
И была бесплатная дегустация вин
Замечательная компания
100% рекомендация