Необычные экскурсии по Тбилиси

Найдено 154 экскурсии в категории «Необычные» в Тбилиси, цены от €9, скидки до 70%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Грузинское сафари в мини-группе: марсианские пейзажи и монастырь Давид-Гареджи
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Мини-группа
10 часов
66 отзывов
Грузинское сафари: марсианские пейзажи и монастырь Давид-Гареджи
Погрузитесь в атмосферу дикой природы Грузии, открывая пустынные пейзажи и древние монастыри
Начало: На площади Европы в Тбилиси
Расписание: ежедневно в 08:30
Завтра в 08:30
9 июня в 08:30
64 за человека
Фотопрогулка по скрытым уголкам Тбилиси
🚶 Пешая
Фотопрогулка
2.5 часа
82 отзыва
Фотопрогулка по скрытым уголкам Тбилиси: от Старого города до Сололаки
Вас ждет путешествие по самым живописным и неповторимым местам Тбилиси, где каждый снимок расскажет свою историю
Начало: На площади Свободы
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от 65 за всё до 6 чел.
Тбилиси - город искусства и литературы
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
19 отзывов
Тбилиси - город искусства и литературы: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу Тбилиси, города, вдохновившего Пушкина, Грибоедова, Гумилева и многих других. Узнайте о местах, где они творили и любили
Начало: На площади Свободы
Завтра в 14:30
9 июня в 12:30
от 38 за всё до 8 чел.
Ускользающая красота Тбилиси
🚶 Пешая
Мини-группа
2.5 часа
144 отзыва
Ускользающая красота Тбилиси: Путешествие по историческим районам
Погрузитесь в атмосферу старого Тбилиси, где каждый уголок хранит свои тайны и истории, оживающие перед вами
Начало: В районе площади Свободы
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 11:00 и 15:00
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
33 за человека
Старый Тбилиси по-новому: прогулка-квест
🚶 Пешая
скидка
55%
Квест
3 часа
34 отзыва
Старый Тбилиси по-новому: уникальная прогулка-квест для всей семьи
Погрузитесь в атмосферу загадочного Тбилиси, разгадывая тайны и загадки его улиц и зданий в захватывающем квесте
Начало: В районе станции метро «Руставели»
Расписание: ежедневно в 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00 и 20:00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
3315 за человека
Арт-поход в тбилисскую мастерскую
Мини-группа
3 часа
56 отзывов
Арт-поход в тбилисскую мастерскую
Душевный мастер-класс по росписи и знакомство с прикладными искусствами Грузии
Начало: У входа в мэрию на площади Саакадзе
Расписание: ежедневно в 12:00
Завтра в 12:00
9 июня в 12:00
48 за человека
Прогулка по неизведанному Тбилиси для лучших фото в ваши соцсети
🚶 Пешая
Фотопрогулка
2.5 часа
122 отзыва
Прогулка по неизведанному Тбилиси: стильные фото для соцсетей
Погрузитесь в атмосферу старого Тбилиси с профессиональным фотографом, исследуя скрытые уголки и создавая неповторимые воспоминания
Начало: На площади Свободы
13 июня в 11:00
14 июня в 10:00
100 за всё до 4 чел.
Тифлисский Ренессанс 19 века - Сололаки и Мтацминда
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
25 отзывов
Тифлисский Ренессанс 19 века: Живая история Сололаки и Мтацминда
Откройте врата в прошлое с экскурсией по Сололаки и Мтацминда, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю
Начало: В Гаретубани
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
115 за всё до 6 чел.
Узнать Тбилиси, узнать Грузию
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
41 отзыв
Узнать Тбилиси: история, культура и виноделие Грузии
Погрузитесь в уникальную атмосферу Тбилиси, исследуя его исторические сокровища и культурные традиции
Начало: У вашего отеля
Завтра в 10:30
9 июня в 10:30
от 170 за всё до 20 чел.
Авторская фотопрогулка по Тбилиси
🚶 Пешая
Фотопрогулка
2.5 часа
126 отзывов
Авторская фотопрогулка по Тбилиси
Увидеть самые необычные уголки города и пополнить соцсети отличными снимками
Начало: На площади Свободы
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
90 за всё до 4 чел.
Клдисубани. Ощутить колорит настоящей грузинской жизни
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
57 отзывов
Клдисубани в Тбилиси: погружение в историю и культуру Грузии
Приглашаем на незабываемую прогулку по Клдисубани, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: Сквер Пушкина на площади Свободы, у туристического...
Завтра в 12:00
9 июня в 12:00
58 за всё до 6 чел.
Мастер-класс по грузинским танцам
Индивидуальная
1.5 часа
25 отзывов
Мастер-класс по грузинским танцам
Основы танцевального искусства грузинского народа
9 июня в 10:30
10 июня в 10:30
от 120 за всё до 20 чел.
Мне Тифлис горбатый снится…
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
57 отзывов
Мне Тифлис горбатый снится…
Исследовать потайные уголки города
Начало: Площадь Свободы
9 июня в 10:30
10 июня в 08:00
от 60 за всё до 5 чел.
Свидание с Тбилиси: иммерсивная прогулка по Сололаки
🚶 Пешая
скидка
33%
Групповая
1 час
49 отзывов
Свидание с Тбилиси: истории Сололаки
Почувствуйте дух старого Тбилиси, следуя за актерами в историческом районе Сололаки с его уникальными историями
Начало: У Площади свободы
Расписание: в воскресенье в 14:00
9 июня в 14:00
16 июня в 14:00
3322 за человека
Парадные Сололаки: тёплая прогулка и чаепитие в старинной квартире
🚶 Пешая
Мини-группа
4 часа
34 отзыва
Парадные Сололаки: тёплая прогулка и чаепитие в старинной квартире
Исследовать самый аутентичный район города в мини-группе и понять, каким был Тифлис 100 лет назад
Начало: На площади Свободы
9 июня в 10:00
15 июня в 10:00
50 за человека
Старый Тбилиси + прогулка на катере по Куре
🚤 На катере
скидка
34%
Групповая
2 часа
22 отзыва
Старый Тбилиси и катер по Куре: история и вино
Откройте для себя чарующий Тбилиси: от исторических улиц до краснокнижных бакланов во время прогулки на катере
Начало: В районе Абанотубани
Расписание: ежедневно в 14:30
Завтра в 12:00
9 июня в 15:00
5033 за человека
Пьём вино и готовим грузинские блюда
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
15 отзывов
Пьём вино и готовим грузинские блюда
Посетить мастер-класс по хинкали и хачапури и продегустировать лучшие сорта местных вин
Начало: В районе Хлебной площади
Завтра в 12:00
9 июня в 12:00
29 за человека
Три лица Тбилиси - групповая прогулка с гидом-историком
🚶 Пешая
🚤 На катере
скидка
64%
Групповая
4.5 часа
33 отзыва
Три лица Тбилиси - групповая прогулка с гидом-историком
Увидеть три разных города за 1 день, поплавать на катере и побывать в секретных музеях
Начало: В центре города, около Дворца парламента на проспе...
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
7025 за человека
Брутальный Тбилиси: настоящее лицо города
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
4 отзыва
Брутальный Тбилиси: настоящее лицо города
Увидеть архитектуру постсоветского брутализма и места, популярные среди тбилисцев
Начало: От места вашего проживания
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
от 99 за всё до 10 чел.
Колоритный Тбилиси от коренного тбилисца
🚶 Пешая
Индивидуальная
4.5 часа
18 отзывов
Колоритный Тбилиси от коренного тбилисца
Прогуляться по городу с местным жителем, отыскать секретные места и самые фотогеничные локации
Начало: На Площади Свободы
9 июня в 10:00
10 июня в 10:00
60 за всё до 8 чел.
На ретро-автомобиле - в прошлое Тбилиси
🚗 На машине
скидка
9%
Индивидуальная
2.5 часа
2 отзыва
На ретро-автомобиле - в прошлое Тбилиси
Прогулка по ущелью и поездка по историческим локациям на необычном транспорте
Начало: на площади Мейдан
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
4440 за человека
Один день из жизни Пиросмани
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
2.5 часа
3 отзыва
Один день из жизни Пиросмани
Театрализованная экскурсия по городу и времени, в которых жил художник
Начало: У стадиона «Динамо»
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
450405 за всё до 10 чел.
Прогулка с проводником-фотографом по Тбилиси
🚶 Пешая
Фотопрогулка
2.5 часа
4 отзыва
Прогулка с проводником-фотографом по Тбилиси
Сохранить воспоминания о городе в виде тёплых снимков
9 июня в 08:00
10 июня в 08:00
63 за всё до 5 чел.
Эстафета гидов: о Грузии - от местных жителей
🚶 Пешая
Мини-группа
2.5 часа
1 отзыв
Эстафета гидов: о Грузии - от местных жителей
Исследовать театр марионеток, посетить музей оружия и познакомиться с местной кухней в мини-группе
Начало: На Площади Свободы
Расписание: ежедневно в 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00 и 17:30
Завтра в 11:00
9 июня в 13:00
100 за человека
Тайны старого Тифлиса - для взрослых и детей
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
11 отзывов
Тайны старого Тифлиса - для взрослых и детей
Понять истоки городских преданий и познакомиться с историей столицы через мифологию
Начало: В районе метро Авлабари
Завтра в 13:00
9 июня в 10:00
15 за человека
Душа и древность Тбилиси: интерактивная групповая экскурсия
🚶 Пешая
скидка
68%
Групповая
3 часа
1 отзыв
Душа и древность Тбилиси: интерактивная групповая экскурсия
Знакомиться с городом, отвечать на вопросы, находить контрасты, смеяться, пить вино
Начало: На площади Свободы
Расписание: в понедельник, вторник, среду и четверг в 11:00, в пятницу, субботу и воскресенье в 11:00 и 18:00
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
289 за человека
Неизведанный Тбилиси: экскурсия в мини-группе
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
4 отзыва
Неизведанный Тбилиси: экскурсия в мини-группе
Познакомиться с еврейским наследием столицы и открыть малоизвестные уголки в центре города
Начало: На улице Пушкина
Расписание: ежедневно в 12:00
Завтра в 12:00
9 июня в 12:00
30 за человека
Тбилиси - увидеть и прочувствовать
🚶 Пешая
Групповая
3.5 часа
8 отзывов
Тбилиси - увидеть и прочувствовать
Групповая экскурсия по известным и скрытым уголкам города - в тёплой компании коренного тбилисца
Начало: На площади Свободы
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
15 за человека
В Казбеги! За приключениями, великолепными видами и памятниками истории
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
11 часов
6 отзывов
В Казбеги! За приключениями, великолепными видами и памятниками истории
Жинвальское водохранилище, крепость Ананури и храм в Гергети - на групповой экскурсии
Начало: На ул. Ованеса Туманяна
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
50 за человека
Старый Тбилиси с нового ракурса - пешком и на кораблике
скидка
30%
Мини-группа
2 часа
7 отзывов
Старый Тбилиси с нового ракурса - пешком и на кораблике
Прокатиться по Куре и узнать истории древнего города в мини-группе
Начало: в сквере Гейдара Алиева
Расписание: ежедневно в 12:00 и 15:00
Завтра в 12:00
9 июня в 12:00
5035 за человека
Южная Грузия: Элизабетталь и Дашбашский каньон
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
2 отзыва
Южная Грузия: Элизабетталь и Дашбашский каньон
Побывать в поселении немецких колонистов, увидеть необычный каньон и окунуться в мир горных пейзажей
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 120 за всё до 7 чел.
Приключенческий квест в Тбилиси
🚶 Пешая
Квест
3.5 часа
2 отзыва
Приключенческий квест в Тбилиси
Преодолеть увлекательные препятствия и отыскать древние арабские сокровища
Начало: В районе метро Руставели
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
30 за человека
В гости к грузинским чеченцам: путешествие в Панкисское ущелье
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
1 отзыв
В гости к грузинским чеченцам: путешествие в Панкисское ущелье
Отправиться в малоизвестный регион грузинских чеченцев и посетить душевное застолье в местной семье
Завтра в 10:30
9 июня в 09:00
235 за всё до 6 чел.
Бриллиантовый мост над каньоном Дашбаши
🚌 На автобусе
скидка
50%
Групповая
7 часов
6 отзывов
Бриллиантовый мост над каньоном Дашбаши
Поездка из Тбилиси на автобусе к чуду инженерной и архитектурной мысли
Начало: На улице Самгебро
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
10050 за человека
Стальное кружево эмали: мастер-класс по минанкари (всё включено)
Мини-группа
2 часа
4 отзыва
Стальное кружево эмали: мастер-класс по минанкари (всё включено)
Прикоснуться к многовековой истории уникальной ювелирной техники и освоить её азы
Начало: В Музее истории
Расписание: ежедневно в 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00 и 18:00
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
80 за человека
Экскурсия по Тбилиси на двухэтажном автобусе
🚌 На автобусе
🚌 Hop-on hop-off
Групповая
1 час 12 минут
69 отзывов
Уникальная экскурсия по Тбилиси: двухэтажный автобус, 12 остановок и дегустация
Погрузитесь в атмосферу Тбилиси с уникальной экскурсией на двухэтажном автобусе. Вас ждут самые яркие достопримечательности и незабываемая дегустация вина
Начало: Ул. Коте Абкхази 44
Расписание: Тур выезжает каждый день с 10:00 до 18:00
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
от $20 за человека
Буржуазный Сололаки: что строили богатые тифлисцы век назад
🚶 Пешая
Групповая
2.5 часа
7 отзывов
Буржуазный Сололаки: что строили богатые тифлисцы век назад
Окунуться в историю самого колоритного района Тбилиси и научиться «читать» архитектуру
Начало: У Площади Свободы
Завтра в 16:00
9 июня в 16:30
21 за человека
Каньон Дашбаши и неизведанная Грузия: фототур-экспедиция
🚗 На машине
Фотопрогулка
8 часов
6 отзывов
Каньон Дашбаши и неизведанная Грузия: фототур-экспедиция
Сделать отличные снимки у водопадов, скал, крепостей и памятников, до которых не добираются туристы
Начало: Центр Тбилиси
26 июня в 08:00
27 июня в 08:00
186 за всё до 3 чел.
Ключ к Тбилиси - интерактивная групповая экскурсия с гидом-медиатором
🚶 Пешая
скидка
35%
Групповая
3.5 часа
2 отзыва
Ключ к Тбилиси - интерактивная групповая экскурсия с гидом-медиатором
Открыть неведомые тайны многоликого города, продегустировать вино и горячий хлеб
Начало: На площади Свободы
Расписание: ежедневно в 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00 и 20:00
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
6039 за человека
Панорамная экскурсия по Тбилиси
🚌 На автобусе
Групповая
2 часа
6 отзывов
Панорамная экскурсия по Тбилиси: от Святой Троицы до Сололаки
Погрузитесь в атмосферу Тбилиси, наслаждаясь великолепными видами и богатой историей города
Начало: Ул. Коте Абхази, 44 Тбилиси
Расписание: Ежедневно в 15:00
Завтра в 15:00
9 июня в 15:00
$20 за человека
Священная Мцхета и аристократический Шато Мухрани
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
1 отзыв
Священная Мцхета и аристократический Шато Мухрани
Посетить духовную столицу Грузии и винодельню в старинной усадьбе князя из рода Багратиони
Начало: На площади Вахтанга Горгасали
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
от 180 за всё до 8 чел.
Покинутые башни ущелья Трусо
🚶 Пешая
Индивидуальная
10 часов
9 отзывов
Покинутые башни ущелья Трусо
Посетить одно из красивейших мест Грузии с древними крепостями и минеральными источниками
Начало: Ваша гостиница
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
420 за всё до 18 чел.
Эстетика Тбилиси: фотоэкскурсия по району Сололаки
🚶 Пешая
Фотопрогулка
2.5 часа
3 отзыва
Эстетика Тбилиси: фотоэкскурсия по району Сололаки
Прогулка по Сололаки подарит вам уникальные фотографии на фоне исторических особняков и уютных двориков. Ощутите дух старого Тбилиси и современности
Начало: На площади Свободы
9 июня в 11:00
10 июня в 11:00
65 за всё до 6 чел.
Адреса любви в Тбилиси
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
6 отзывов
Адреса любви в Тбилиси
Тысяча и одна история о «маленьком Париже» с большим грузинским сердцем
10 июня в 11:00
11 июня в 11:00
150 за всё до 3 чел.
Левый берег - другая сторона Тбилиси
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
13 отзывов
Левый берег - другая сторона Тбилиси
Прогулка по самобытному району Чугурети для тех, кто уже исследовал главные достопримечательности
Начало: Парк 9 апреля
14 июня в 12:00
15 июня в 09:00
от 50 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • У
    Уколова
    6 июня 2024
    Колоритный Тбилиси от коренного тбилисца
    Большое спасибо Григолу за знакомство с Тбилиси! Было очень интересно, познавательно и колоритно🤌 Ваше знание истории, культуры и особенностей Тбилиси было
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    впечатляющим! Экскурсия с вами стала настоящим путеводителем в мир этого города и я уверенна, что благодаря вам мы увидели и узнали гораздо больше, чем если бы гуляли самостоятельно) Ещё раз спасибо за незабываемый опыт знакомства с Грузией😊 Однозначно, ван лав❤️

    Большое спасибо Григолу за знакомство с Тбилиси! Было очень интересно, познавательно и колоритно🤌Большое спасибо Григолу за знакомство с Тбилиси! Было очень интересно, познавательно и колоритно🤌Большое спасибо Григолу за знакомство с Тбилиси! Было очень интересно, познавательно и колоритно🤌Большое спасибо Григолу за знакомство с Тбилиси! Было очень интересно, познавательно и колоритно🤌Большое спасибо Григолу за знакомство с Тбилиси! Было очень интересно, познавательно и колоритно🤌Большое спасибо Григолу за знакомство с Тбилиси! Было очень интересно, познавательно и колоритно🤌Большое спасибо Григолу за знакомство с Тбилиси! Было очень интересно, познавательно и колоритно🤌Большое спасибо Григолу за знакомство с Тбилиси! Было очень интересно, познавательно и колоритно🤌Большое спасибо Григолу за знакомство с Тбилиси! Было очень интересно, познавательно и колоритно🤌Большое спасибо Григолу за знакомство с Тбилиси! Было очень интересно, познавательно и колоритно🤌
  • A
    Alexander
    6 июня 2024
    Эстетика Тбилиси: фотоэкскурсия по району Сололаки
    Очень приятная и неспешная экскурсия по интересному району. Анастасия хороший и приятный собоседник. Узнали много об истории района Сололаки и его домов. Выпили кофе в атмосферной кофейне.
  • А
    Алия
    6 июня 2024
    Парадные Сололаки: тёплая прогулка и чаепитие в старинной квартире
    Спасибо нашему гиду Георги за прекрасную прогулку по району Сололаки! Было интересно и увлекательно. Чувствуется, что Георги любит свой город
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    и старается показать Тбилиси во всем многообразии! Чаепитие у Марины было душевным и теплым: все очень вкусно! Было интересно узнать про историю семьи, увидеть архивные фотографии, послушать рассказы Марины о жизни семьи. Рекомендую прогулку всем, кто хочет узнать город с необычной стороны!

  • А
    Анна
    6 июня 2024
    Второе свидание с Тбилиси: иммерсивная прогулка по Марджанишвили
    Очень понравилась прогулка. Было необычно и интересно.
  • Н
    Нина
    5 июня 2024
    Тбилиси - увидеть и прочувствовать
    Для нас провёл экскурсию Саба. Всё понравилось, много полезной информации о Тбилиси и Грузии в целом, Саба произвёл приятное впечатление. Отдельно рада, что экскурсию удалось забронировать всего за 3 часа до начала. Быстро ответили и всё подтвердили. Спасибо! Всем рекомендую.
  • М
    Мила
    5 июня 2024
    Пьём вино и готовим грузинские блюда
    Ну что,сбылась моя мечта,научиться готовить хингали и хачапури. И все это благодаря Свете и Гии. Попав к ним в дом,мы
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    с супругом,почувствовали такую теплоту. Показалось,что знакомы лет сто и просто заскочили пообедать. Вино,чача,хачапури,хингали и колорит грузинского народа,все это было. Советую пойти на этот курс. Получите море впечатлений. Мадлоба Света и Гия. Мы еще встретимся🙏

  • Ю
    Юлия
    5 июня 2024
    Свидание с Тбилиси: иммерсивная прогулка по Сололаки
    Экскурсия хорошая. Плюсы: идет всего час, ненапряжно даже по жаре, хорошо все слышно, потому что вы в наушниках, динамичная, нет
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    такого, что по 10 минут стоите на одном месте, интересные истории жителей этого района, преподнесенные в легкой форме! Однозначно рекомендую, но почему 4? Хотелось бы добавить немного времени на фотографии, хотя бы 5 минут на локацию, также бывала уже на экскурсиях по сололаки и могу сказать, что есть более красивые локации еще, можно тоже добавить. И да, немного напрягло навязчивое желание организаторов записать отзывы после. Пришлось несколько раз отказать. Наберите бесплатно группу, проведите им экскурсию и пусть они запишут отзывы, а люди, которые заплатили деньги пришли просто получить удовольствие и напишут Вам отзыв здесь, если захотят. И последнее очень рекомендую такую экскурсию по Ташкенту, много где была на них (именно эта франшиза), там лучшая)))

  • С
    Светлана
    3 июня 2024
    Пьём вино и готовим грузинские блюда
    Great experience with super friendly Georgian family. We learned how to make khinkali and Adjarian khachapuri which is national Georgian dishes. During
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    cooking, we tasted several wines. Very tasty. At the end, we eat what we cook and it's was delicious. Gia and his wife Svetlana was great hosts. We received recipes what we cooked. Highly recommended this tour if you are looking something unique and authentic

    Great experience with super friendly Georgian family
  • А
    Александр
    3 июня 2024
    Буржуазный Сололаки: что строили богатые тифлисцы век назад
    Очень понравилось, рассказ яркий, интересный, эмоциональный. Обязательно пойдём ещё.
    Очень понравилось, рассказ яркий, интересный, эмоциональный. Обязательно пойдём ещё
  • Н
    Никита
    3 июня 2024
    Грузинское сафари в мини-группе: марсианские пейзажи и монастырь Давид-Гареджи
    Очень крутая экскурсия, крутой маршрут) интересно рассказывают и охватывает много мест. Точки остановки для еды просто потрясающие) Мы увидели и
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    потрогали черепах, посмотрели множество птиц, ящериц, полазели по горам) Посмотрели озера, границу с Арменией, Монаха живущего в одиночестве в скалах,побывали на винзаводе, продугустировали вино и коньяк, закупились им) вообщем я поездкой очень доволен, советую)

    Очень крутая экскурсия, крутой маршрут) интересно рассказывают и охватывает много мест. Точки остановки для еды простоОчень крутая экскурсия, крутой маршрут) интересно рассказывают и охватывает много мест. Точки остановки для еды простоОчень крутая экскурсия, крутой маршрут) интересно рассказывают и охватывает много мест. Точки остановки для еды простоОчень крутая экскурсия, крутой маршрут) интересно рассказывают и охватывает много мест. Точки остановки для еды простоОчень крутая экскурсия, крутой маршрут) интересно рассказывают и охватывает много мест. Точки остановки для еды простоОчень крутая экскурсия, крутой маршрут) интересно рассказывают и охватывает много мест. Точки остановки для еды простоОчень крутая экскурсия, крутой маршрут) интересно рассказывают и охватывает много мест. Точки остановки для еды просто

Ответы на вопросы от путешественников по Тбилиси в категории «Необычные»

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