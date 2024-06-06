1 чел.
По популярности
Мини-группа
10 часов
Грузинское сафари: марсианские пейзажи и монастырь Давид-Гареджи
Погрузитесь в атмосферу дикой природы Грузии, открывая пустынные пейзажи и древние монастыри
Начало: На площади Европы в Тбилиси
Расписание: ежедневно в 08:30
Завтра в 08:30
9 июня в 08:30
€64 за человека
Фотопрогулка
2.5 часа
Фотопрогулка по скрытым уголкам Тбилиси: от Старого города до Сололаки
Вас ждет путешествие по самым живописным и неповторимым местам Тбилиси, где каждый снимок расскажет свою историю
Начало: На площади Свободы
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от €65 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Тбилиси - город искусства и литературы: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу Тбилиси, города, вдохновившего Пушкина, Грибоедова, Гумилева и многих других. Узнайте о местах, где они творили и любили
Начало: На площади Свободы
Завтра в 14:30
9 июня в 12:30
от €38 за всё до 8 чел.
Мини-группа
2.5 часа
Ускользающая красота Тбилиси: Путешествие по историческим районам
Погрузитесь в атмосферу старого Тбилиси, где каждый уголок хранит свои тайны и истории, оживающие перед вами
Начало: В районе площади Свободы
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 11:00 и 15:00
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
€33 за человека
скидка
55%
Квест
3 часа
Старый Тбилиси по-новому: уникальная прогулка-квест для всей семьи
Погрузитесь в атмосферу загадочного Тбилиси, разгадывая тайны и загадки его улиц и зданий в захватывающем квесте
Начало: В районе станции метро «Руставели»
Расписание: ежедневно в 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00 и 20:00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
33€15 за человека
Мини-группа
3 часа
Арт-поход в тбилисскую мастерскую
Душевный мастер-класс по росписи и знакомство с прикладными искусствами Грузии
Начало: У входа в мэрию на площади Саакадзе
Расписание: ежедневно в 12:00
Завтра в 12:00
9 июня в 12:00
€48 за человека
Фотопрогулка
2.5 часа
Прогулка по неизведанному Тбилиси: стильные фото для соцсетей
Погрузитесь в атмосферу старого Тбилиси с профессиональным фотографом, исследуя скрытые уголки и создавая неповторимые воспоминания
Начало: На площади Свободы
13 июня в 11:00
14 июня в 10:00
€100 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Тифлисский Ренессанс 19 века: Живая история Сололаки и Мтацминда
Откройте врата в прошлое с экскурсией по Сололаки и Мтацминда, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю
Начало: В Гаретубани
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
€115 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
5 часов
Узнать Тбилиси: история, культура и виноделие Грузии
Погрузитесь в уникальную атмосферу Тбилиси, исследуя его исторические сокровища и культурные традиции
Начало: У вашего отеля
Завтра в 10:30
9 июня в 10:30
от €170 за всё до 20 чел.
Фотопрогулка
2.5 часа
Авторская фотопрогулка по Тбилиси
Увидеть самые необычные уголки города и пополнить соцсети отличными снимками
Начало: На площади Свободы
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
€90 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Клдисубани в Тбилиси: погружение в историю и культуру Грузии
Приглашаем на незабываемую прогулку по Клдисубани, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: Сквер Пушкина на площади Свободы, у туристического...
Завтра в 12:00
9 июня в 12:00
€58 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Мастер-класс по грузинским танцам
Основы танцевального искусства грузинского народа
9 июня в 10:30
10 июня в 10:30
от €120 за всё до 20 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Мне Тифлис горбатый снится…
Исследовать потайные уголки города
Начало: Площадь Свободы
9 июня в 10:30
10 июня в 08:00
от €60 за всё до 5 чел.
скидка
33%
Групповая
1 час
Свидание с Тбилиси: истории Сололаки
Почувствуйте дух старого Тбилиси, следуя за актерами в историческом районе Сололаки с его уникальными историями
Начало: У Площади свободы
Расписание: в воскресенье в 14:00
9 июня в 14:00
16 июня в 14:00
33€22 за человека
Мини-группа
4 часа
Парадные Сололаки: тёплая прогулка и чаепитие в старинной квартире
Исследовать самый аутентичный район города в мини-группе и понять, каким был Тифлис 100 лет назад
Начало: На площади Свободы
9 июня в 10:00
15 июня в 10:00
€50 за человека
скидка
34%
Групповая
2 часа
Старый Тбилиси и катер по Куре: история и вино
Откройте для себя чарующий Тбилиси: от исторических улиц до краснокнижных бакланов во время прогулки на катере
Начало: В районе Абанотубани
Расписание: ежедневно в 14:30
Завтра в 12:00
9 июня в 15:00
50€33 за человека
Индивидуальная
2.5 часа
Пьём вино и готовим грузинские блюда
Посетить мастер-класс по хинкали и хачапури и продегустировать лучшие сорта местных вин
Начало: В районе Хлебной площади
Завтра в 12:00
9 июня в 12:00
€29 за человека
скидка
64%
Групповая
4.5 часа
Три лица Тбилиси - групповая прогулка с гидом-историком
Увидеть три разных города за 1 день, поплавать на катере и побывать в секретных музеях
Начало: В центре города, около Дворца парламента на проспе...
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
70€25 за человека
Индивидуальная
4 часа
Брутальный Тбилиси: настоящее лицо города
Увидеть архитектуру постсоветского брутализма и места, популярные среди тбилисцев
Начало: От места вашего проживания
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
от €99 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Колоритный Тбилиси от коренного тбилисца
Прогуляться по городу с местным жителем, отыскать секретные места и самые фотогеничные локации
Начало: На Площади Свободы
9 июня в 10:00
10 июня в 10:00
€60 за всё до 8 чел.
скидка
9%
Индивидуальная
2.5 часа
На ретро-автомобиле - в прошлое Тбилиси
Прогулка по ущелью и поездка по историческим локациям на необычном транспорте
Начало: на площади Мейдан
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
44€40 за человека
скидка
10%
Индивидуальная
2.5 часа
Один день из жизни Пиросмани
Театрализованная экскурсия по городу и времени, в которых жил художник
Начало: У стадиона «Динамо»
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
450€405 за всё до 10 чел.
Фотопрогулка
2.5 часа
Прогулка с проводником-фотографом по Тбилиси
Сохранить воспоминания о городе в виде тёплых снимков
9 июня в 08:00
10 июня в 08:00
€63 за всё до 5 чел.
Мини-группа
2.5 часа
Эстафета гидов: о Грузии - от местных жителей
Исследовать театр марионеток, посетить музей оружия и познакомиться с местной кухней в мини-группе
Начало: На Площади Свободы
Расписание: ежедневно в 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00 и 17:30
Завтра в 11:00
9 июня в 13:00
€100 за человека
Индивидуальная
2 часа
Тайны старого Тифлиса - для взрослых и детей
Понять истоки городских преданий и познакомиться с историей столицы через мифологию
Начало: В районе метро Авлабари
Завтра в 13:00
9 июня в 10:00
€15 за человека
скидка
68%
Групповая
3 часа
Душа и древность Тбилиси: интерактивная групповая экскурсия
Знакомиться с городом, отвечать на вопросы, находить контрасты, смеяться, пить вино
Начало: На площади Свободы
Расписание: в понедельник, вторник, среду и четверг в 11:00, в пятницу, субботу и воскресенье в 11:00 и 18:00
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
28€9 за человека
Мини-группа
2 часа
Неизведанный Тбилиси: экскурсия в мини-группе
Познакомиться с еврейским наследием столицы и открыть малоизвестные уголки в центре города
Начало: На улице Пушкина
Расписание: ежедневно в 12:00
Завтра в 12:00
9 июня в 12:00
€30 за человека
Групповая
3.5 часа
Тбилиси - увидеть и прочувствовать
Групповая экскурсия по известным и скрытым уголкам города - в тёплой компании коренного тбилисца
Начало: На площади Свободы
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
€15 за человека
Групповая
11 часов
В Казбеги! За приключениями, великолепными видами и памятниками истории
Жинвальское водохранилище, крепость Ананури и храм в Гергети - на групповой экскурсии
Начало: На ул. Ованеса Туманяна
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
€50 за человека
скидка
30%
Мини-группа
2 часа
Старый Тбилиси с нового ракурса - пешком и на кораблике
Прокатиться по Куре и узнать истории древнего города в мини-группе
Начало: в сквере Гейдара Алиева
Расписание: ежедневно в 12:00 и 15:00
Завтра в 12:00
9 июня в 12:00
50€35 за человека
Индивидуальная
8 часов
Южная Грузия: Элизабетталь и Дашбашский каньон
Побывать в поселении немецких колонистов, увидеть необычный каньон и окунуться в мир горных пейзажей
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от €120 за всё до 7 чел.
Квест
3.5 часа
Приключенческий квест в Тбилиси
Преодолеть увлекательные препятствия и отыскать древние арабские сокровища
Начало: В районе метро Руставели
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
€30 за человека
Индивидуальная
11 часов
В гости к грузинским чеченцам: путешествие в Панкисское ущелье
Отправиться в малоизвестный регион грузинских чеченцев и посетить душевное застолье в местной семье
Завтра в 10:30
9 июня в 09:00
€235 за всё до 6 чел.
скидка
50%
Групповая
7 часов
Бриллиантовый мост над каньоном Дашбаши
Поездка из Тбилиси на автобусе к чуду инженерной и архитектурной мысли
Начало: На улице Самгебро
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
100€50 за человека
Мини-группа
2 часа
Стальное кружево эмали: мастер-класс по минанкари (всё включено)
Прикоснуться к многовековой истории уникальной ювелирной техники и освоить её азы
Начало: В Музее истории
Расписание: ежедневно в 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00 и 18:00
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
€80 за человека
Групповая
1 час 12 минут
Уникальная экскурсия по Тбилиси: двухэтажный автобус, 12 остановок и дегустация
Погрузитесь в атмосферу Тбилиси с уникальной экскурсией на двухэтажном автобусе. Вас ждут самые яркие достопримечательности и незабываемая дегустация вина
Начало: Ул. Коте Абкхази 44
Расписание: Тур выезжает каждый день с 10:00 до 18:00
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
от $20 за человека
Групповая
2.5 часа
Буржуазный Сололаки: что строили богатые тифлисцы век назад
Окунуться в историю самого колоритного района Тбилиси и научиться «читать» архитектуру
Начало: У Площади Свободы
Завтра в 16:00
9 июня в 16:30
€21 за человека
Фотопрогулка
8 часов
Каньон Дашбаши и неизведанная Грузия: фототур-экспедиция
Сделать отличные снимки у водопадов, скал, крепостей и памятников, до которых не добираются туристы
Начало: Центр Тбилиси
26 июня в 08:00
27 июня в 08:00
€186 за всё до 3 чел.
скидка
35%
Групповая
3.5 часа
Ключ к Тбилиси - интерактивная групповая экскурсия с гидом-медиатором
Открыть неведомые тайны многоликого города, продегустировать вино и горячий хлеб
Начало: На площади Свободы
Расписание: ежедневно в 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00 и 20:00
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
60€39 за человека
Групповая
2 часа
Панорамная экскурсия по Тбилиси: от Святой Троицы до Сололаки
Погрузитесь в атмосферу Тбилиси, наслаждаясь великолепными видами и богатой историей города
Начало: Ул. Коте Абхази, 44 Тбилиси
Расписание: Ежедневно в 15:00
Завтра в 15:00
9 июня в 15:00
$20 за человека
Индивидуальная
8 часов
Священная Мцхета и аристократический Шато Мухрани
Посетить духовную столицу Грузии и винодельню в старинной усадьбе князя из рода Багратиони
Начало: На площади Вахтанга Горгасали
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
от €180 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
10 часов
Покинутые башни ущелья Трусо
Посетить одно из красивейших мест Грузии с древними крепостями и минеральными источниками
Начало: Ваша гостиница
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
€420 за всё до 18 чел.
Фотопрогулка
2.5 часа
Эстетика Тбилиси: фотоэкскурсия по району Сололаки
Прогулка по Сололаки подарит вам уникальные фотографии на фоне исторических особняков и уютных двориков. Ощутите дух старого Тбилиси и современности
Начало: На площади Свободы
9 июня в 11:00
10 июня в 11:00
€65 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Адреса любви в Тбилиси
Тысяча и одна история о «маленьком Париже» с большим грузинским сердцем
10 июня в 11:00
11 июня в 11:00
€150 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Левый берег - другая сторона Тбилиси
Прогулка по самобытному району Чугурети для тех, кто уже исследовал главные достопримечательности
Начало: Парк 9 апреля
14 июня в 12:00
15 июня в 09:00
от €50 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- УУколова6 июня 2024Большое спасибо Григолу за знакомство с Тбилиси! Было очень интересно, познавательно и колоритно🤌 Ваше знание истории, культуры и особенностей Тбилиси было
- AAlexander6 июня 2024Очень приятная и неспешная экскурсия по интересному району. Анастасия хороший и приятный собоседник. Узнали много об истории района Сололаки и его домов. Выпили кофе в атмосферной кофейне.
- ААлия6 июня 2024Спасибо нашему гиду Георги за прекрасную прогулку по району Сололаки! Было интересно и увлекательно. Чувствуется, что Георги любит свой город
- ААнна6 июня 2024Очень понравилась прогулка. Было необычно и интересно.
- ННина5 июня 2024Для нас провёл экскурсию Саба. Всё понравилось, много полезной информации о Тбилиси и Грузии в целом, Саба произвёл приятное впечатление. Отдельно рада, что экскурсию удалось забронировать всего за 3 часа до начала. Быстро ответили и всё подтвердили. Спасибо! Всем рекомендую.
- ММила5 июня 2024Ну что,сбылась моя мечта,научиться готовить хингали и хачапури. И все это благодаря Свете и Гии. Попав к ним в дом,мы
- ЮЮлия5 июня 2024Экскурсия хорошая. Плюсы: идет всего час, ненапряжно даже по жаре, хорошо все слышно, потому что вы в наушниках, динамичная, нет
- ССветлана3 июня 2024Great experience with super friendly Georgian family. We learned how to make khinkali and Adjarian khachapuri which is national Georgian dishes. During
- ААлександр3 июня 2024Очень понравилось, рассказ яркий, интересный, эмоциональный. Обязательно пойдём ещё.
- ННикита3 июня 2024Очень крутая экскурсия, крутой маршрут) интересно рассказывают и охватывает много мест. Точки остановки для еды просто потрясающие) Мы увидели и
Ответы на вопросы от путешественников по Тбилиси в категории «Необычные»
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