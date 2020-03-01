Теймураз проводит ещё 1 экскурсию

Что вас ожидает

Богема старого города

Наша прогулка начнется у монумента «Мать Грузия». Здесь вы получите необходимый инструктаж о правилах безопасности и защитную экипировку. По дороге нам встретится множество достопримечательностей. Вы увидите шедевр современной архитектуры японского инженера Сина Такамацу, старинные особняки и Хрустальный мост. У каждого дома в Сололаки неповторимый облик и своя тайна. В районе, «подражающем Петербургу», вы услышите трагическую историю любви Александра Грибоедова и Нины Чавчавадзе, узнаете, как поэт Гумилев попал в Тифлис, а Александр Дюма постигал культуру грузинского застолья.

Деловая элита СССР

Вы побываете у истоков советской Грузии: в свое время улица Мачабели пришлась по душе Лаврентию Павловичу Берии. Мы осмотрим дом магната Михаила Калантарова, где комиссар поселился вместе с аппаратом ЧК. По соседству возвышается настоящий дворец мецената Сараджшвили: его богатство и по сей день впечатляет туристов утонченной роскошью. Я постараюсь объективно рассказать о событиях тех лет и погрузить вас в атмосферу минувших эпох.