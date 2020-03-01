Теймураз проводит ещё 1 экскурсию

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Прогулка на электросамокате: от аристократического Сололаки до Советского ЧК

Теймураз
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Теймураз – ваш гид
Электросамокат экологичен, легок в управлении, а в нашем случае еще и познавателен! Мы с ветерком исследуем закоулки старого города и посетим все знаковые места района Сололаки.

Я расскажу о знаменитых жителях, истории страны и грузинском колорите, а легкий экстрим подарит вам необычные ощущения.
От 40 за экскурсию
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Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
Продолжительность 3.5 часа
До 4 человек
Встреча у монумента «Мать Грузия»
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Промчаться по старому Тифлису на электрическом коне
Промчаться по старому Тифлису на электрическом коне

Что вас ожидает

Богема старого города
Наша прогулка начнется у монумента «Мать Грузия». Здесь вы получите необходимый инструктаж о правилах безопасности и защитную экипировку. По дороге нам встретится множество достопримечательностей. Вы увидите шедевр современной архитектуры японского инженера Сина Такамацу, старинные особняки и Хрустальный мост. У каждого дома в Сололаки неповторимый облик и своя тайна. В районе, «подражающем Петербургу», вы услышите трагическую историю любви Александра Грибоедова и Нины Чавчавадзе, узнаете, как поэт Гумилев попал в Тифлис, а Александр Дюма постигал культуру грузинского застолья.

Деловая элита СССР
Вы побываете у истоков советской Грузии: в свое время улица Мачабели пришлась по душе Лаврентию Павловичу Берии. Мы осмотрим дом магната Михаила Калантарова, где комиссар поселился вместе с аппаратом ЧК. По соседству возвышается настоящий дворец мецената Сараджшвили: его богатство и по сей день впечатляет туристов утонченной роскошью. Я постараюсь объективно рассказать о событиях тех лет и погрузить вас в атмосферу минувших эпох.

Промчаться по старому Тифлису на электрическом коне
Промчаться по старому Тифлису на электрическом коне
Промчаться по старому Тифлису на электрическом коне
Промчаться по старому Тифлису на электрическом коне
Промчаться по старому Тифлису на электрическом коне
Промчаться по старому Тифлису на электрическом коне
Промчаться по старому Тифлису на электрическом коне
Промчаться по старому Тифлису на электрическом коне
Промчаться по старому Тифлису на электрическом коне
Промчаться по старому Тифлису на электрическом коне
Промчаться по старому Тифлису на электрическом коне
Промчаться по старому Тифлису на электрическом коне
Промчаться по старому Тифлису на электрическом коне
Промчаться по старому Тифлису на электрическом коне
Промчаться по старому Тифлису на электрическом коне
Промчаться по старому Тифлису на электрическом коне
Промчаться по старому Тифлису на электрическом коне
Промчаться по старому Тифлису на электрическом коне
Промчаться по старому Тифлису на электрическом коне

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура у монумента «Мать Грузия».
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Теймураз
Теймураз
Меня зовут Теймураз, мне 41 год. Родился и вырос в Тбилиси. Имею два высших образования. С 2011 года начал работать в сфере туризма, как тур-оператором, так и гидом. Сейчас являюсь гидом. Могу организовать экскурсию или тур, основываясь на высоких стандартах, удовлетворяющих требованиям самых взыскательных путешественников. Люблю свое дело и делаю его с душою. Постараюсь максимально интересно и увлекательно провести экскурсию, чтобы у вас остались сильные впечатления и восторг!
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