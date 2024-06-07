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По популярности
скидка
70%
Групповая
10 часов
Вино и история Кахетии (групповая экскурсия)
Погрузитесь в атмосферу Кахетии, родины вина. Узнайте о её истории, посетите монастырь Бодбе и насладитесь дегустацией вина в Телави и Сигнаги
Начало: На площади Свободы
Расписание: ежедневно в 09:15
9 июня в 09:15
10 июня в 09:15
50€15 за человека
скидка
55%
Групповая
11 часов
Влюбиться в Казбеги: путешествие из Тбилиси с посещением Гудаури
Исследуйте красоты Грузии: от Жинвальского водохранилища до величественного Казбека с профессиональным гидом
Начало: У Метехского моста
Расписание: ежедневно в 08:45 и 09:00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
33€15 за человека
скидка
27%
Групповая
10 часов
Все краски Кахетии: групповая экскурсия из Тбилиси
Откройте для себя богатую историю Кахетии. Включены дегустации вина, чурчхелы и сыра. Посетите Сигнахи, Телави и другие удивительные места
Начало: В Старом городе
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
26€19 за человека
скидка
50%
Групповая
10 часов
Из Тбилиси в Кахетию - в объятиях родины вина
Погрузитесь в атмосферу Кахетии: мастер-классы по чурчхеле и хлебу, винные дегустации и прогулки по старинным городам
Начало: На проспекте Руставели
Расписание: ежедневно в 09:15 и 09:20
Завтра в 09:15
9 июня в 09:15
36€18 за человека
скидка
44%
Групповая
11 часов
Навстречу Казбеку: путешествие по культурным сокровищам Грузии
Вас ждет путешествие по знаковым местам Грузии, где каждый шаг открывает новую страницу истории
Начало: На проспекте Шота Руставели
Расписание: ежедневно в 09:15 и 09:20
Завтра в 09:15
9 июня в 09:15
32€18 за человека
скидка
70%
Групповая
10 часов
Путешествие из Тбилиси в Казбеги: дух гор и истории Грузии
Откройте для себя душу Грузии, путешествуя из Тбилиси в Казбеги с опытным гидом и комфортом микроавтобуса
Начало: На площади Свободы
Расписание: ежедневно в 09:10
Завтра в 09:10
9 июня в 09:10
60€18 за человека
скидка
69%
Групповая
11 часов
Кахетия - жемчужина грузинского виноделия и истории
Погрузитесь в атмосферу древней Кахетии, открыв для себя уникальные вина и исторические сокровища
Начало: На площади Свободы (центр Тбилиси)
Расписание: ежедневно в 09:10
45€14 за человека
скидка
55%
Групповая
10 часов
День в истории Грузии: Мцхета, Уплисцихе, музей Сталина
Откройте для себя сердце Грузии в путешествии по Мцхете, Уплисцихе и дому Сталина с опытным гидом
Начало: На площади Свободы
Расписание: ежедневно в 09:10
Завтра в 09:10
9 июня в 09:10
60€27 за человека
скидка
55%
Групповая
11 часов
Увлекательное путешествие из Тбилиси в Казбеги: природа и история Грузии
Путешествие по величественным горам Грузии, историческим местам и скрытым жемчужинам природы
Начало: На площади Свободы
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
33€15 за человека
скидка
20%
Групповая
13 часов
Вардзия, Хертвиси, Рабат и Боржоми: автобусная экскурсия в мини-группе
Погрузитесь в историю Грузии с экскурсией по Вардзии, Хертвиси, Рабату и Боржоми. Откройте для себя уникальные памятники и насладитесь природными красотами
Начало: в районе Серных бань
Расписание: ежедневно в 07:00
9 июня в 07:00
10 июня в 07:00
50€40 за человека
скидка
20%
Групповая
10 часов
Кахетия: вино, легенды и красота (в группе)
Погрузитесь в атмосферу Кахетии: виноградники, древние храмы, дегустации вина и мастер-классы. Насладитесь природой и историей этого уникального края
Начало: В районе серных бань
Расписание: ежедневно в 08:45
Завтра в 08:45
9 июня в 08:45
30€24 за человека
скидка
39%
Групповая
10 часов
Казбек и Дарьяльское ущелье: путешествие по карте Грузии
Откройте для себя дух Грузии, путешествуя по Военно-Грузинской дороге с захватывающими видами и историческими местами
Начало: В районе Серных бань
Расписание: ежедневно в 08:45 и 09:00
Завтра в 08:45
9 июня в 08:45
23€14 за человека
скидка
50%
Групповая
4.5 часа
Святая Мцхета: путешествие по древним святыням в мини-группе
Познайте духовное наследие Грузии, посетив древний город Мцхета с его уникальными храмами и монастырями
Начало: У Метехского моста
Расписание: ежедневно в 12:00 и 12:15
Завтра в 12:00
9 июня в 12:00
40€20 за человека
скидка
50%
Групповая
11 часов
Ешь! Молись! Отдай сердце Казбеку! (из Тбилиси в группе)
Путешествие по Военно-Грузинской дороге: горные виды, исторические памятники и национальная кухня. Встреча с величием Казбека и панорамами Кавказского хребта
Начало: В центре Тбилиси
Расписание: ежедневно в 08:45
9 июня в 08:45
10 июня в 08:45
50€25 за человека
Групповая
3 часа
По Тбилиси на автобусе с бокалом вина
Полноценное и динамичное знакомство с городом, грузинскими традициями и вином
Начало: на площади Европы
16 июня в 18:00
€58 за человека
скидка
8%
Групповая
13 часов
Боржоми, Рабат, Вардзия: погружение в историю Грузии
Вас ждет путешествие по знаковым местам Грузии, где каждый шаг открывает страницы истории и культуры
Начало: В центре Тбилиси
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
48€44 за человека
скидка
32%
Групповая
11 часов
Из Тбилиси - в горный край Казбеги
Сказочно красивое путешествие в мир заснеженных вершин, горных рек и древних церквей
Начало: На ул. Вахтанга Горгасали
Расписание: ежедневно в 08:45 и 09:00
Завтра в 08:45
9 июня в 08:45
28€19 за человека
скидка
33%
Групповая
10 часов
Казбеги в мини-группе: путешествие из Тбилиси
Исследуйте сказочные пейзажи Казбеги и древние памятники Грузии в уютной атмосфере мини-группы
Начало: На площади Свободы
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
24€16 за человека
Групповая
11 часов
В группе из Тбилиси - к окрестностям горы Казбек
Загадочное водохранилище, вершины в миниатюре, горная церковь и потрясающая природа
Начало: На улице Ованеса Туманяна
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
€47 за человека
скидка
44%
Групповая
10 часов
Искры Кахетии: мастер-классы, еда, вино и живописные места
Попробовать регион на вкус, побывать в красивых уголках и погрузиться в историю. Групповая экскурсия
Начало: На улице Shota Rustaveli
Расписание: ежедневно в 09:15
Завтра в 09:15
9 июня в 09:15
34€19 за человека
скидка
50%
Групповая
10 часов
Изысканные вкусы Кахетии: из Тбилиси - в винные места (в группе)
Попробовать вкуснейшее красное и потрясающее белое и прикоснуться к местной культуре
Начало: На улице Самгебро
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
30€15 за человека
скидка
49%
Групповая
4 часа
Храмы Мцхеты, монастырь Джвари и крепость Бебрисцихе
Познакомиться с историей первой столицы и духовного центра Грузии - на групповой экскурсии
Начало: В районе Серных бань
Расписание: ежедневно в 12:00
Завтра в 12:00
9 июня в 12:00
35€18 за человека
скидка
40%
Групповая
5 часов
Групповая экскурсия в Мцхету: погружение в историю и вина Грузии
Путешествие в сердце Грузии: откройте Мцхету с увлекательным гидом и дегустацией традиционных напитков
Начало: В Тбилиси, в районе Серных бань
Расписание: ежедневно в 12:00
Завтра в 12:00
9 июня в 12:00
25€15 за человека
скидка
48%
Групповая
10 часов
Популярное предложение
Главное в Кахетии: экскурсия в мини-группе из Тбилиси
Вас ждет путешествие по Кахетии: от винодельческих традиций до духовных святынь и живописных пейзажей
Начало: У Метехского моста
Расписание: ежедневно в 08:45 и 09:00
Завтра в 08:45
9 июня в 09:00
31€16 за человека
скидка
50%
Групповая
13 часов
Историческое путешествие: Боржоми, Вардзия, Рабат на день из Тбилиси
Откройте для себя дух древней Грузии, посетив знаменитые исторические места с комфортом и экспертным рассказом гида
Начало: На площади Свободы
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
90€45 за человека
скидка
35%
Групповая
7 часов
Из Тбилиси - в каньон Дашбаши и на Алмазный мост
Групповая поездка в красивейшее природное место с водопадами
Начало: На ул. Ованеса Туманяна
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
78€51 за человека
скидка
24%
Групповая
10 часов
Кахетия: винные традиции, древние храмы и гастрономическое наслаждение
Погрузитесь в мир грузинской культуры с экскурсией в Кахетию. Вас ждут впечатляющие вкусы, исторические памятники и живописные пейзажи
Начало: В районе Серных бань
Расписание: ежедневно в 08:45 и 09:00
Завтра в 08:45
9 июня в 08:45
25€19 за человека
скидка
25%
Групповая
13 часов
Откройте для себя Армению: групповая поездка из Грузии
Путешествие по маршруту Тбилиси - Ахпат - Санаин - Севан - Ереван - Тбилиси
Начало: На улице Вахтанга Горгасали
Расписание: ежедневно в 07:00
9 июня в 07:00
10 июня в 07:00
155€117 за человека
скидка
44%
Групповая
9 часов
Групповая экскурсия «Вечная Грузия»: Мцхета, Гори, Уплисцихе
Погрузитесь в историю Грузии: Мцхета с её храмами, Гори с музеем Сталина и пещеры Уплисцихе ждут вас
Начало: Перед оперным театром
Расписание: ежедневно в 09:15
Завтра в 09:15
9 июня в 09:15
34€19 за человека
скидка
50%
Групповая
10 часов
Золотое кольцо Кахетии
Города Телави и Сигнахи, монастырь Бодбе, усадьба Цинандали, вино и чурчхела на групповой экскурсии
Начало: На площади Свободы (центр Тбилиси)
Расписание: ежедневно в 09:10
Завтра в 09:10
9 июня в 09:10
50€25 за человека
Групповая
11 часов
В Казбеги! За приключениями, великолепными видами и памятниками истории
Жинвальское водохранилище, крепость Ананури и храм в Гергети - на групповой экскурсии
Начало: На ул. Ованеса Туманяна
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
€50 за человека
скидка
70%
Групповая
10 часов
Винный тур по Кахетии: уникальное путешествие в мир грузинских вин
Погрузитесь в атмосферу грузинского гостеприимства и культуры вина. Экскурсия по Кахетии - это не только дегустация, но и знакомство с историей
Начало: На ул. Ованеса Туманяна
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
89€27 за человека
скидка
32%
Групповая
10 часов
Групповая поездка в Кахетию: Бодбе, Сигнахи и Цинандали
Из Тбилиси - к историческим, архитектурным и винодельческим богатствам региона
Начало: В районе Серных бань
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
28€19 за человека
Групповая
10 часов
Дружба в горах: Казбеги и Дарьялское ущелье
Увидеть самобытный регион Грузии и раскрыть все его грани в групповой поездке из Тбилиси
Начало: Возле площади Мейдан
Расписание: ежедневно в 08:45
Завтра в 08:45
9 июня в 08:45
€35 за человека
Групповая
12 часов
Вардзия - Рабат - Боржоми: путешествие по историческим сокровищам Грузии
Загляните в удивительный мир грузинской истории и природы. Пещерный город, древняя крепость и легендарные источники ждут вас
Расписание: пн, чт, сб в 08:30
9 июня в 07:00
10 июня в 07:00
от $39 за человека
Групповая
11 часов
Казбег - Ананури - Гудаури: путешествие по легендарным пейзажам Грузии
Вас ждет незабываемое путешествие по одной из самых живописных горных дорог мира, где каждый уголок хранит историю
Начало: Грузия, Тбилиси, ул. Вахтанга Горгасали, 3
Расписание: Каждый день тур начинается в 09:00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
от $25 за человека
Групповая
11 часов
Винный тур по Кахетии: От Сигнахи до Телави через монастырь Бодбе
Приглашаем вас в путешествие по Кахетии, где каждый шаг открывает новые вкусы и истории. Вас ждет не просто экскурсия, а погружение в мир вина и традиций
Расписание: Каждый день в 09:00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
от $25 за человека
Групповая
11 часов
Кахетия: Сигнаги, Бодбе, Телави и погреб Шато Квевреби дегустация вин и чача
Начало: Грузия, Тбилиси, ул. Вахтанга Горгасали, 3
Расписание: Каждый день в 09:00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
$25 за человека
Групповая
10 часов
Кахетия за один день: винные туры, Сигнахи и монастырь Бодбе
Погрузитесь в атмосферу Кахетии: уникальные вина, исторические места и живописные пейзажи ждут вас
Начало: Тбилиси. ул. Иосифа Гришашвили № 1
Расписание: Ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
от $26 за человека
Групповая
8 часов
Путешествие в каньон Дашбаши и на мост-бриллиант: незабываемые впечатления
Запланируйте поездку в сердце Картли, чтобы увидеть дивные водопады и пройтись по стеклянному мосту, соединяющему историю с современностью
Начало: Г. Тбилиси улица Галактиона Табидзе №1
Расписание: Ежедневно 10:00
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
$50 за человека
скидка
50%
Групповая
7 часов
Бриллиантовый мост над каньоном Дашбаши
Поездка из Тбилиси на автобусе к чуду инженерной и архитектурной мысли
Начало: На улице Самгебро
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
100€50 за человека
Групповая
4 часа
Групповая экскурсия: Мцхета, Джвари, Самтавро
Погрузитесь в атмосферу древней Грузии, посетив легендарные храмы и святыни, искупившись в истории и культуре
Начало: Тбилиси. ул. Иосифа Гришашвили № 1
Расписание: Ежедневно в 12:00
Завтра в 12:00
9 июня в 12:00
$19.90 за человека
Групповая
12 часов
Групповая экскурсия Вардзиа-Рабат-Боржоми: путешествие по Грузии
Исследуйте скальный город Вардзиа, посетите крепость Рабат и насладитесь природой Боржоми в одной поездке
Начало: Тбилиси, ул. Иосифа Гришашвили № 1
Расписание: Ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
$45 за человека
Мини-группа
7 часов
Пещерный монастырь Давид-Гареджи, пустыня и грузинское вино
Отправиться в мини-группе на границу с Азербайджаном и погулять по древнему монастырскому комплексу
Начало: На площади Свободы
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
€70 за человека
Групповая
9 часов
Историческое путешествие: Гори, Уплисцихе, Мцхета, Джвари из Тбилиси
Погрузитесь в уникальную историю Грузии, посетив древние города и храмы, включая музей Сталина
Начало: Тбилиси, улица Абано, 15
Расписание: Ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
$27 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААнна7 июня 2024Супер! Обязательно нужно съездить на эту экскурсию Гид интересно и весело провел экскурсию, время пролетело незаметно
- ГГенадий7 июня 2024Спасибо за интересную экскурсию. Экскурсия не долгая, очень удобно для тех, кто любит поспать утром 😊 Красивые пейзажи, уютный город Мцхета Рекомендую всем
- ААйсель7 июня 2024Превосходная экскурсия и самый лучший гид!
- ББайнур7 июня 2024Очень хорошо провел время,любовался вином и видами на алазанскую долину)
- ЕЕлизаветта7 июня 2024Все прошло просто замечательно!!! у нас был потрясающий гид, очень-очень интересно рассказывал и веселый🌼 остались все под большим впечатлением и удовольствием✨
- ЕЕлена7 июня 2024Очень насыщенная интересная экскурсия. За один день увидели потрясающе красивую Грузию. Гид очень много и интересно рассказывал, ещё и песни пел по дороге. Удобный автобус с кондиционером. Всем рекомендую побывать.
- ННелли7 июня 2024Спасибо организаторам за великолепное, познавательное путешествие. Нам было вкусно, весело и пьяно. Природа, гостеприимство Грузии поражают. Обязательно вернёмся ещё раз. С любовью из Германии
- ООльга6 июня 2024Счастье не за горами - Счастье В ГОРАХ! 🤗 Я благодарю Владимира, нашего Гида, за незабываемые эмоции, за наш тур в
- ИИван6 июня 2024Ребята, спасибо большое за организацию! Отдельное спасибо гиду за интересные рассказы о истории и культуре региона, за организацию визита в винодельни
- ВВалентина6 июня 2024Замечательная экскурсия. Роберт интересный рассказчик. Обязательно рекомендуем данную экскурсию и Роберта как гида. Спасибо!
Ответы на вопросы от путешественников по Тбилиси в категории «На автобусе»
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