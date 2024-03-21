Предлагаем вам отправиться в увлекательное путешествие по Кахетии. В одной поездке мы собрали всё, что отражает истинный дух этого края. Вы прогуляетесь по улочкам старых городков, услышите древние легенды, научитесь делать чурчхелу и грузинский хлеб, попадёте на гастрономический праздник. Кахетия обнимет вас всей душой и примет так радушно, как умеет только она!

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Описание

Что вас ожидает

Мастер-классы по производству чурчхелы и дедас пури

Местные фермеры раскроют перед вами тайны создания грузинских вкусностей. В Манави вы поучаствуете в приготовлении чурчхелы. В Бадиаури увидите, как пекут грузинский хлеб — дедас пури — и сами сделаете его. А потом вас ждёт настоящий гастрономический праздник с домашним сыром, ароматным свежевыпеченным хлебом и местным вином.

Нукриани

В эту живописную деревню мы отправимся под легендарную песню «Кахето, чемо кахето». Гид расскажет увлекательные легенды, а со смотровой площадки мы насладимся видами великолепной Кахетии. Вы сможете прокатиться на зип-лайне.

Сигнаги

В одном из самых красивых городов Грузии мы пройдём вдоль знаменитой крепостной стены, наслаждаясь панорамными видами на Алазанскую долину.

Телави

В самом центре Кахетии вас ждёт винная дегустация, приправленная историческими и культурными традициями. Сомелье предложит вам 8 сортов вина и расскажет об истории и технологии их создания. Также вы узнаете о тайнах подземного города и величественного замка короля.

Организационные детали