Почувствовать вкус грузинского мастерства, культуры и гостеприимства (в группе)
4.7
6 отзывов
Предлагаем вам отправиться в увлекательное путешествие по Кахетии. В одной поездке мы собрали всё, что отражает истинный дух этого края.
Вы прогуляетесь по улочкам старых городков, услышите древние легенды, научитесь делать чурчхелу и грузинский хлеб, попадёте на гастрономический праздник. Кахетия обнимет вас всей душой и примет так радушно, как умеет только она!
Ближайшие даты:
25 мар
26 мар
27 мар
28 мар
29 мар
30 мар
31 мар
Ещё даты
Стоимость экскурсии
Тип билета
Стоимость
Стандартный билет
€15
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.
Описание
Что вас ожидает
Мастер-классы по производству чурчхелы и дедас пури
Местные фермеры раскроют перед вами тайны создания грузинских вкусностей. В Манави вы поучаствуете в приготовлении чурчхелы. В Бадиаури увидите, как пекут грузинский хлеб — дедас пури — и сами сделаете его. А потом вас ждёт настоящий гастрономический праздник с домашним сыром, ароматным свежевыпеченным хлебом и местным вином.
Нукриани
В эту живописную деревню мы отправимся под легендарную песню «Кахето, чемо кахето». Гид расскажет увлекательные легенды, а со смотровой площадки мы насладимся видами великолепной Кахетии. Вы сможете прокатиться на зип-лайне.
Сигнаги
В одном из самых красивых городов Грузии мы пройдём вдоль знаменитой крепостной стены, наслаждаясь панорамными видами на Алазанскую долину.
Телави
В самом центре Кахетии вас ждёт винная дегустация, приправленная историческими и культурными традициями. Сомелье предложит вам 8 сортов вина и расскажет об истории и технологии их создания. Также вы узнаете о тайнах подземного города и величественного замка короля.
Организационные детали
В стоимость экскурсии включены трансфер на Mercedes-Benz Sprinter, услуги гида, мастер-класс по изготовлению чурчхелы, дегустация вин и местных сладостей
Дополнительно оплачивается мастер-класс по изготовлению грузинского хлеба — 5 лари/чел., обед — 25–30 лари/чел., поездка на зип-лайне — 50 лари
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
ежедневно в 09:15
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
на проспекте Руставели
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:15
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Нино — ваша команда гидов в Тбилиси
Провели экскурсии для 30 туристов
Гамарджоба, друзья! Меня зовут Нино, работаю гидом уже 7 лет. Вместе со своей командой буду рада показать вам Сакартвело глазами местных жителей. Со нами вы посетите невероятные места, которые заворожат своей красотой, и погрузитесь в насыщенную историю нашей страны. До встречи, мегобаро!
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на 6 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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–
Н
Наталья
21 мар 2024
Экскурсия состоялась 21 марта, погода прохладная, переменная облачность. Зелени ещё почти нет, поэтому горы не производят ожидаемого впечатления. Стоимость экскурсии 15 евро на человека, детям скидок нет, несмотря на то, что в программе две дегустации алкоголя, в которых они не участвуют. Экскурсия 10 часов, причём из них вы получаете информацию и слышите об истории города и страны 2-3 часа. Поскольку группа была смешанная (англо-русская) и гиду приходится обо всем рассказывать дважды (человек физически устаёт говорить), вероятно поэтому говорит основные факты без введения в историю, без легенд, без логических связок и переходов между элементами локаций. А локаций на маршруте по сути две: монастырь (там прах Нино) и город Сигнахи. Остальные остановки это заполнение времени, чтобы дать отдохнуть гостям от дороги (на пути есть серпантин). Монастырь будет интересен паломникам. Из двора монастыря и за галереей в Сигнахи красивый вид на Алазанскую долину. Других причин ехать ранней весной 10 часов нет. На маршруте цены в лавках выше Мцхеты в 2 раза (чурчхела, хлеб, магниты, даже вода). Ресторан в Телави сравним с кафе по качеству блюд и подаче, но к сумме чека+15% за обслуживание, ожидание заказа 75 минут, цены ресторана. Больше в Телави нигде не были, даже не поняла, что это город… Дегустации обычные, скорее для настроения, чем для ценителей вина и др. Перевал Гомборский был с плохой дорогой и без зеленени очень уныл, не впечатлил.
М
Михаил
13 мар 2024
Мы попробовали много вкусного вина и много чучхелы. Было вкусно и весело. Мы танцевали и много общались. Гид сделал выдающуюся работу, я был просто поражен. Действительно замечательное путешествие, скорее, незабываемое.
Т
Татьяна
1 мар 2024
Просто потрясающее путешествие. Спасибо гиду и водителю за все. Желаю Вам всего наилучшего!!
N
Nikoloz
1 мар 2024
Путешествие было удивительным. Наслаждались каждым моментом. Гид был очень вежлив и профессионален в своем деле, а также обладал глубокими знаниями. Винодельни были также потрясающими. Большое спасибо!
А
Анастасия
19 фев 2024
Тур был отличным. Большое спасибо Бесо и водителю. Профессионализм на высшем уровне. Места выглядели потрясающе, а вино было просто невероятным!
А
Анна
11 фев 2024
Экскурсия была просто удивительной. Всем нам было очень весело. Спасибо гиду и водителю за потрясающую поездку. Рекомендую всем, кто посетит Грузию.
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