Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Тбилиси

Знакомство с Грузией за 7 дней

Вы увидите старый Тбилиси, Мцхету, от куда начинается история религии Грузии

Вы увидите старый Тбилиси, Мцхету, от куда начинается история религии Грузии с начала IV века, где построены 3 самые первые церкви в стране. Казбеги, с красивейшими горами и видами.

Гори, откуда родом Иосиф Виссарионович Джугашвили (Сталин), а также винный регион Кахетию, а именно Телави — город в Алазанской долине, здесь также снимали знаменитый и фильм «Мимино».

Кроме старых монастырей и красивой природы, в Кахетии самый гостеприимный народ, а также самое лучшее вино и вкусная кухня.

Здесь так же мы проведем мастер-классы по приготовлению хинкали, хачапури, шашлыка на виноградной лозе и чурчхелы.

Важно отметить, что каждое из этих мест, так или иначе близко и хорошо знакомо гиду, он сможет поделиться частичкой любви и как никто другой поможет прочувствовать атмосферу этих чудных мест.
Знакомство с Грузией за 7 дней
Знакомство с Грузией за 7 дней
Знакомство с Грузией за 7 дней
Знакомство с Грузией за 7 дней
Знакомство с Грузией за 7 дней
Знакомство с Грузией за 7 дней
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Описание

Что вас ожидает:

  • 1 день: экскурсия по Тбилиси.
  • Пройдемся пешком по улицам старого города, посетим старые монастыри, также самый большой православный комплекс в мире Собор Святой Троицы. После посмотрим серные бани, водопад в Инжировом ущелье, Пантеон, где похоронен Александр Грибоедов, мать Сталина, а также великие грузинские поэты, писатели, актеры и т. д.
  • Потом проедемся по центральным улицам города ознакомимся с архитектурой и историей старых зданий и посетим Этнографический музей, после поднимемся на Черепашье озеро и закончим тур посещением Крепости Корогли, где последние свои годы провела Царица Тамара. Там же возле крепости на красивейшей природе сами пожарим шашлыки по-грузински и пообедаем с грузинским тамадой.
  • 2 день: Поездка в Мцхета, Уплисцихе и Гори.
  • Первая остановка — монастырь Джвари VI века откуда открывается очень красивый вид на слияние двух рек, где Михаил Лермонтов написал поэму «Мцыри». Потом заедем в центр древнего города Мцхета и посетим старые монастыри Светицховели и Самтавро. От туда поедем по красивой горной дороге в древний пещерный город Уплисцихе, которому 3000 лет.
  • После заедем в город Гори и при желании сможем зайти в дом музей Сталина. Следующая остановка будет домашнее застолье, в семье где вы познакомитесь с бытом грузинской крестьянской семьи. Здесь же нас ждет дегустация местных домашних картлийских вин и чачи.
  • 3 день: направляемся в сторону Кахетии.
  • По пути остановимся для дегустации вина и самого вкусного кахетинского хлеба. После посетим Монастырь Бодбе, где покоится просветительница Грузии Святая Нино. Потом заедем в Сигнахи — город любви, зайдем в музей Пиросмани (миллион алых роз) и погостим у местной крестьянской семьи, где вы сами сделайте хинкали, хачапури, шашлык на виноградной лозе и чурчхелу. Так же попробуйте настоящие кахетинские домашние вина и чачу. После застолья остановимся в гостинице в Сигнаги.
  • 4 день: винный музей, дом-музей А. Чавчавадзе, застолье в Телави.
  • Посетим винный музей с дегустацией заводских вин, после поднимемся в монастырь Некреси IV века и посетим монастырь Греми XVI века. С Греми отправляемся в дом-музей Александра Чавчавадзе в Цинандали, потом нас ждет прогулка в столице Кахетии — Телави и интересное застолье в винном погребе с местными городскими кахетинцами.
  • 5 день: завершаем тур по Кахетии.
  • Мы завершаем тур по Кахетии, но а день начинаем с кафедрального Собора Кахетии Алаверди XI века и академии Икалто, где в XII веке учился сам Шота Руставели. После посетим старый и новый Монастыри Шуамта и через Гомборский перевал (1700 м. н. у. м.) вернемся в Тбилиси.
  • 6 день: Военно-Грузинская дорога.
  • Направляемся в сторону военно-грузинской дороги. Первая остановка — Жинвальское водохранилище, затем крепость Ананури, слияние белого и черного Арагви, Гудаури арка дружбы народов с красивейшими видами на горы и Казбеги. Ночевка в Казбеги.
  • 7 день: Троицкий храм в Гергети, гора Казбек, водопад.
  • Поднимемся в монастырь Гергетской Троицы с видами на гору Казбек. После пешком дойдем до Гвелетского водопада. После обеда поедем обратно в Тбилиси.

Важная информация:

Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Экскурсии
  • Услуги транспорта
  • Проживание 7 ночей с завтраком
  • Гостиницы и гостевые дома
  • Комфортные проверенные места с собственным санузлом
Что не входит
  • Личные расходы
  • Входные билеты на платные объекты
Где начинаем и завершаем?
Начало: ул. Александра Пушкина, д. 5-7, Площадь свободы
Завершение: Площадь Европы
Когда и сколько длится?
Когда: По договренности
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальный тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Важная информация
  • Пожалуйста
  • Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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