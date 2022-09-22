Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Тбилиси

Вы увидите старый Тбилиси, Мцхету, от куда начинается история религии Грузии с начала IV века, где построены 3 самые первые церкви в стране. Казбеги, с красивейшими горами и видами.



Гори, откуда родом Иосиф Виссарионович Джугашвили (Сталин), а также винный регион Кахетию, а именно Телави — город в Алазанской долине, здесь также снимали знаменитый и фильм «Мимино».



Кроме старых монастырей и красивой природы, в Кахетии самый гостеприимный народ, а также самое лучшее вино и вкусная кухня.



Здесь так же мы проведем мастер-классы по приготовлению хинкали, хачапури, шашлыка на виноградной лозе и чурчхелы.



Важно отметить, что каждое из этих мест, так или иначе близко и хорошо знакомо гиду, он сможет поделиться частичкой любви и как никто другой поможет прочувствовать атмосферу этих чудных мест.