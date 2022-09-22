Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Тбилиси

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
1 день: экскурсия по Тбилиси.
Пройдемся пешком по улицам старого города, посетим старые монастыри, также самый большой православный комплекс в мире Собор Святой Троицы. После посмотрим серные бани, водопад в Инжировом ущелье, Пантеон, где похоронен Александр Грибоедов, мать Сталина, а также великие грузинские поэты, писатели, актеры и т. д.
Потом проедемся по центральным улицам города ознакомимся с архитектурой и историей старых зданий и посетим Этнографический музей, после поднимемся на Черепашье озеро и закончим тур посещением Крепости Корогли, где последние свои годы провела Царица Тамара. Там же возле крепости на красивейшей природе сами пожарим шашлыки по-грузински и пообедаем с грузинским тамадой.
2 день: Поездка в Мцхета, Уплисцихе и Гори.
Первая остановка — монастырь Джвари VI века откуда открывается очень красивый вид на слияние двух рек, где Михаил Лермонтов написал поэму «Мцыри». Потом заедем в центр древнего города Мцхета и посетим старые монастыри Светицховели и Самтавро. От туда поедем по красивой горной дороге в древний пещерный город Уплисцихе, которому 3000 лет.
После заедем в город Гори и при желании сможем зайти в дом музей Сталина. Следующая остановка будет домашнее застолье, в семье где вы познакомитесь с бытом грузинской крестьянской семьи. Здесь же нас ждет дегустация местных домашних картлийских вин и чачи.
3 день: направляемся в сторону Кахетии.
По пути остановимся для дегустации вина и самого вкусного кахетинского хлеба. После посетим Монастырь Бодбе, где покоится просветительница Грузии Святая Нино. Потом заедем в Сигнахи — город любви, зайдем в музей Пиросмани (миллион алых роз) и погостим у местной крестьянской семьи, где вы сами сделайте хинкали, хачапури, шашлык на виноградной лозе и чурчхелу. Так же попробуйте настоящие кахетинские домашние вина и чачу. После застолья остановимся в гостинице в Сигнаги.
4 день: винный музей, дом-музей А. Чавчавадзе, застолье в Телави.
Посетим винный музей с дегустацией заводских вин, после поднимемся в монастырь Некреси IV века и посетим монастырь Греми XVI века. С Греми отправляемся в дом-музей Александра Чавчавадзе в Цинандали, потом нас ждет прогулка в столице Кахетии — Телави и интересное застолье в винном погребе с местными городскими кахетинцами.
5 день: завершаем тур по Кахетии.
Мы завершаем тур по Кахетии, но а день начинаем с кафедрального Собора Кахетии Алаверди XI века и академии Икалто, где в XII веке учился сам Шота Руставели. После посетим старый и новый Монастыри Шуамта и через Гомборский перевал (1700 м. н. у. м.) вернемся в Тбилиси.
6 день: Военно-Грузинская дорога.
Направляемся в сторону военно-грузинской дороги. Первая остановка — Жинвальское водохранилище, затем крепость Ананури, слияние белого и черного Арагви, Гудаури арка дружбы народов с красивейшими видами на горы и Казбеги. Ночевка в Казбеги.
7 день: Троицкий храм в Гергети, гора Казбек, водопад.
Поднимемся в монастырь Гергетской Троицы с видами на гору Казбек. После пешком дойдем до Гвелетского водопада. После обеда поедем обратно в Тбилиси.
Важная информация:
Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Ответы на вопросы
Что входит
Услуги гида
Экскурсии
Услуги транспорта
Проживание 7 ночей с завтраком
Гостиницы и гостевые дома
Комфортные проверенные места с собственным санузлом
Что не входит
Личные расходы
Входные билеты на платные объекты
Где начинаем и завершаем?
Начало: ул. Александра Пушкина, д. 5-7, Площадь свободы
Завершение: Площадь Европы
Когда и сколько длится?
Когда: По договренности
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальный тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Важная информация
Пожалуйста
Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Тбилиси