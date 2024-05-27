1 чел.
По популярности
Авторский тур
7 дней
Путешествие на родину вина и по главным местам Тбилиси и Кахетии в индивидуальной группе
Пообедать на частной винодельне, побывать в пещерном городе и увидеть Казбек во всей красе
Начало: Аэропорт Тбилиси, время зависит от ваших рейсов
«Поэтому сегодня поедем на родину главного напитка в стране — в Кахетию»
16 июня в 10:00
5 июля в 08:00
$1 060 за всё до 2 чел.
скидка
35%
Авторский тур
2 дня
Сказочная Кахетия: природа, история и вино
Дегустировать вкуснейшие грузинские вина и погружаться в грузинскую культуру
Начало: Тбилиси., 10:00. Заберём вас из Тбилиси и отвезём ...
«Кахетия — это край бесконечных виноградников и живописных тушинских гор, старинных традиций и загадочных мертвых городов»
9 июня в 08:00
10 июня в 08:00
3500022 750₽ за человека
скидка
15%
Авторский тур
8 дней
Популярное предложение
Винно-горные каникулы с днём у моря: из Тбилиси в Батуми через Казбеги и Кахетию
Увидеть, как изготавливают вино, подняться выше 2000 метров и отдохнуть на пляже
Начало: Аэропорт Тбилиси, в течение дня
«Тур насыщен природными локациями — мы отправимся в горную область Грузии, где расположен популярный горнолыжный курорт и средневековая цитадель, и через перевал в Кахетию»
9 июня в 08:00
16 июня в 08:00
650$553 за человека
Авторский тур
6 дней
Атмосферное путешествие по Грузии: Казбеги, Тбилиси, Чиатура и Кахетия
Приготовить чурчхелу, побывать на 2 винных дегустациях и увидеть слияние Арагви и Куры
Начало: Аэропорт Владикавказа до 14:30 или на ж. - д. вокз...
«Профессиональный гид будет в экскурсии по Тбилиси (она займет 3-4 часа) и пещерному городу Уплисцихе, а также местные гиды на винодельнях в Кахетии»
11 июня в 14:30
24 июня в 14:30
86 100₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Классический тур в Грузию: контрастная архитектура, горы и многогранность вкусов
Погулять по Тбилиси, наполниться впечатлениями в Кахетии и насладиться вином на заводе
Начало: Аэропорт Тбилиси, в течение дня
«Сегодня посетим Кахетию, куда доберёмся по горному серпантину через перевал»
16 июня в 08:00
21 июня в 08:00
$635 за человека
скидка
25%
Авторский тур
8 дней
8 городов Грузии: от Тбилиси до Батуми
Узнать секреты виноделия, увидеть древние храмы и крепости и отдохнуть на побережье Чёрного моря
Начало: Аэропорт Тбилиси, в течение дня
«Включены завтраки со 2-го дня, традиционный грузинский обед во 2-й день, ужин в Ахалцихе, дегустация вин и чачи в Кахетии, дегустация аджарских вин и чачи в Батуми»
16 июня в 08:00
23 июня в 08:00
955$717 за человека
Авторский тур
5 дней
Влюбиться в Грузию за 5 дней: Кахетия, Казбеги и Боржоми
Посетить живописные края страны, прогуляться по улочкам Тбилиси и продегустировать вина
Начало: Тбилиси, ваш отель, до 10:00
«Включены завтраки со 2-го дня, традиционный грузинский обед и дегустации вин в Кахетии»
10 июня в 10:00
17 июня в 10:00
$490 за человека
Авторский тур
4 дня
Экспресс-трип по Грузии
Посетить 5 значимых городов страны, винодельческий край и отведать местных блюд
Начало: Тбилиси, ваш отель, до 10:00
«Отправимся дегустировать вино в главный регион виноделия в Грузии — Кахетию»
10 июня в 10:00
17 июня в 10:00
$370 за человека
скидка
10%
Авторский тур
8 дней
Новогодние каникулы в Грузии: 7 городов, горнолыжный курорт и край виноделия
Погрузиться в праздничную атмосферу улочек, увидеть горный район Казбеги и попробовать «Боржоми»
Начало: Аэропорт Тбилиси, в течение дня
«Сегодня посетим Кахетию, куда доберёмся по горному серпантину через перевал»
25 дек в 08:00
26 дек в 08:00
615$554 за человека
Авторский тур
7 дней
Винная перезаГРУЗИЯ
Начало: Аэропорт Тбилиси, зона прилета
«Сказочная Кахетия: заедем на Домашнюю Винодельню, продегустируем домашнее вино и поучаствуем в мастер-классе по приготовлению хинкали»
Завтра в 11:00
9 июня в 09:00
$1 100 за человека
Авторский тур
7 дней
Знакомство с Грузией за 7 дней
Начало: Ул. Александра Пушкина, д. 5-7, Площадь свободы
«3 день: направляемся в сторону Кахетии По пути остановимся для дегустации вина и самого вкусного кахетинского хлеба»
Расписание: По договренности
9 июня в 09:00
10 июня в 09:00
$840 за человека
Индивидуальная
8 дней
«Все о Грузии» - 8-дневный тур по Тбилиси с проживанием
Начало: Ул. Вахтанг Горгасали, 1
«Сигнахи — красивый и благоустроенный город в восточной части Грузии, в Кахетии, на склоне горы»
Расписание: Экскурсии начинаются в 09:00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
от $650 за человека
скидка
35%
Авторский тур
6 дней
Вкусное путешествие по летней Грузии: много солнца, вина и гор
Потерять голову от взрыва вкусов, побывать на родине саперави и научиться готовить хинкали
Начало: Аэропорт Тбилиси, время встречи зависит от ваших р...
«Прокатимся по самым винным местам: продегустируем напиток из разных микрозон Кахетии и побываем на заводе «Марани»»
9 июня в 08:00
10 июня в 08:00
11256073 164₽ за человека
скидка
10%
Авторский тур
6 дней
Тбилиси и окрестности: Казбеги, Мцхета и Кахетия
Подняться повыше в горы, увидеть горнолыжный курорт и посетить винодельческий регион Грузии
Начало: Аэропорт Тбилиси, точное время сообщит организатор
«Отправимся на 2 дегустации вин в Кахетию, заедем на завод и попробуем блюда национальной кухни»
16 июня в 08:00
23 июня в 08:00
450$405 за человека
скидка
10%
Авторский тур
6 дней
VIP-отдых в Кахетии с проживанием в 5-звёздочном гольф-комплексе
Отдохнуть за городом в винодельческом регионе Грузии и погулять по Тбилиси
Начало: Аэропорт Тбилиси, в течение дня
«Мы отправимся в сердце виноделия Грузии — Кахетию»
16 июня в 08:00
23 июня в 08:00
490$441 за человека
скидка
10%
Авторский тур
6 дней
Особый случай: в Грузию на праздник собранного урожая Тбилисоба
Поучаствовать в народных гуляниях, проникнуться культурой и побывать в Кахетии и Мцхете
Начало: Тбилиси, аэропорт, время встречи зависит от времен...
«Включены завтраки в отелях, кахетинский обед с вином и традиционный обед в Мцхете»
3 окт в 08:00
4 окт в 08:00
700$630 за человека
скидка
20%
Авторский тур
11 дней
Салами, Сакартвело: большое путешествие по Грузии
Попробовать элитные вина, отдохнуть на пляжах Аджарии и полюбоваться пейзажами с качелей Хешкили
Начало: Аэропорт Тбилиси/Кутаиси, время зависит от вашего ...
«Вместе мы осмотрим достопримечательности Тбилиси, побываем в Кахетии и Казбеги, посетим древнюю Мцхету и исследуем пещерный город Уплисцихе, попробуем знаменитую минеральную воду на курорте Боржоми»
20 июня в 13:00
1 июля в 13:00
1350$1 080 за человека
Авторский тур
8 дней
Грузинский трип: Тбилиси, Казбеги, Кахетия, Мцхета и Ахалцихе
Испечь хачапури, попробовать настоящую Боржоми и искупаться в серных источниках
Начало: Аэропорт Тбилиси, время зависит от вашего времени ...
«После завтрака в отеле выезжаем в край виноделия — Кахетию»
17 июня в 08:00
1 июля в 08:00
$1 025 за человека
Авторский тур
7 дней
Осенние каникулы в Грузии: Мцхета, Кахетия, Казбеги и Кутаиси
Продегустировать кахетинские вина, приготовить чурчхелу и побывать в древней столице Грузии
Начало: Аэропорт Тбилиси, время зависит от вашего времени ...
«За неделю успеем побывать в Тбилиси и исследовать достопримечательности Мцхеты, попробовать разные сорта вин в Кахетии и заехать на горнолыжный курорт Гудаури»
26 окт в 08:00
1 ноя в 08:00
$900 за человека
Авторский тур
5 дней
Вкуснее не придумаешь: дегустации вина и чачи, лепка хинкали и несколько видов хачапури
Узнать Грузию через её гастрономию, научиться готовить местные блюда и заглянуть в винный погреб
Начало: Тбилиси, в течения дня
«Отправимся в край грузинского виноделия — Кахетию»
16 июня в 08:00
23 июня в 08:00
$575 за человека
скидка
10%
Авторский тур
2 дня
Сбор урожая в Грузии: гастротур с дегустациями и фотосессией в виноградниках
Помять виноград ногами, приготовить традиционные блюда и попробовать лучшие сорта вина
Начало: Тбилиси, аэропорт, время встречи зависит от времен...
«Вы можете самостоятельно выбрать жильё в Кахетии на свой вкус»
11 сен в 08:00
18 сен в 08:00
299$270 за человека
скидка
10%
Авторский тур
6 дней
Со вкусом Грузии: новогодние гастроканикулы с поездкой к снежным склонам
Приготовить национальное блюдо, посетить винодельни и отправиться на горнолыжный курорт
Начало: Аэропорт Тбилиси, в течение дня
«Продолжим гастротур кахетинским обедом с домашними грузинскими блюдами (оплата на месте)»
27 дек в 08:00
28 дек в 08:00
480$432 за человека
Авторский тур
5 дней
Праздники с грузинским колоритом
Прогуляться по украшенному Тбилиси, посетить две дегустации вина и увидеть снежную Алазанскую долину
Начало: Аэропорт Тбилиси, в течение дня
«Попробуем домашнее вино на застолье и заедем на завод в Кахетии, чтобы продегустировать напиток-символ страны прямо из цистерны»
28 дек в 08:00
29 дек в 08:00
$375 за человека
скидка
10%
Авторский тур
12 дней
Встречаем Новый год в Тбилиси, День судьбы в Мцхете и Рождество в Сванетии
Продегустировать марочные вина, заглянуть в гости к сванской семье и приготовить чурчхелу
Начало: Аэропорт Тбилиси, время встречи зависит от ваших р...
«Вас ждут не только блюда кахетинской кухни, но и местные вина — саперави, киндзмараули и ркацители будут литься рекой»
29 дек в 08:00
1400$1 260 за человека
скидка
10%
Авторский тур
6 дней
Новый год и Рождество в краю вина с кулинарными мастер-классами и дегустацией
Приготовить кахетинский хлеб, отпраздновать День судьбы и увидеть новогодний Тбилиси
Начало: Аэропорт Тбилиси, время встречи зависит от ваших р...
«Оливье, шампанское и мандарины — хорошо, а как насчёт роскошного марочного вина, сделанной своими руками чурчхелы, кахетинской кухни и звучных тостов»
29 дек в 08:00
800$720 за человека
скидка
10%
Авторский тур
8 дней
Всё для вас: гольф-комплекс 5*, дегустации и лучшие природные локации
Роскошно отдохнуть в крае виноделия, погулять по Тбилиси и Боржоми и насладиться вкусами
Начало: Аэропорт Тбилиси, в течение дня
«Грузия любит встречать гостей, вкусно кормить, восхищать видами и сможет порадовать вас роскошным отдыхом в Кахетии»
16 июня в 08:00
23 июня в 08:00
670$603 за человека
Авторский тур
12 дней
Индивидуальный тур по Грузии: Тбилиси, Кахетия, Казбеги и Аджария
Погулять по крепостной стене в Сигнахи, увидеть платан и приготовить чурчхелу
Начало: Аэропорт Тбилиси, время зависит от времени вашего ...
«Встретим вас в аэропорту Тбилиси и отправимся в Кахетию — край виноделия»
11 янв в 08:00
€2 999 за всё до 6 чел.
Авторский тур
7 дней
Грани Грузии: горы, домашний очаг, вино и древности
Искупаться в серных банях, приготовить хинкали и побывать на грузинском застолье
Начало: Аэропорт Тбилиси, день
«И конечно, какая поездка в Грузию без знакомства с наследием: вы доберётесь до Кахетии и Казбека, увидите старый Тбилиси и пещерные города Уплисцихе, войдёте под священные своды древних храмов и полюбуетесь крепостями среди гор»
10 июня в 10:00
14 июня в 10:00
$1 400 за человека
Авторский тур
6 дней
В Грузию на шопинг: девичник с фотосессией, дегустациями, мастер-классами и SPA
Познакомиться со стилистами и дизайнером, принять ванну с саперави и сделать серебряное украшение
Начало: аэропорт Тбилиси, до 15:00
«Вас также ждёт насыщенная программа в Кахетии: вы пройдёте мастер-класс по лепке хинкали и попробуете получившееся блюдо, продегустируете несколько сортов вина и понежитесь в ванне, наполненной саперави»
14 сен в 08:00
$1 500 за человека
скидка
10%
Авторский тур
6 дней
На праздник Ртвели: едем купаться в саперави и давить виноград, как Челентано
Поучаствовать в сборе винограда, продегустировать вина и приготовить грузинские блюда
Начало: аэропорт Тбилиси, время зависит от вашего рейса
«Вы проведёте незабываемые дни в Кахетии: подавите виноград ногами в бочках, понежитесь в ванной с саперави и расслабитесь на массаже с маслом из виноградных косточек»
3 сен в 10:00
8 сен в 10:00
10500094 500₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Гамарджоба, Грузия: автотур по краю храмов, вина и гор
Побывать в нынешней и бывшей столицах, узнать историю древних монастырей и заглянуть на винодельню
Начало: Тбилиси, 09:00, точное место встречи - по договорё...
«Сегодняшний день будет окутан пьянящей атмосферой винного края — Кахетии»
28 июня в 08:00
$159 за человека
скидка
5%
Авторский тур
4 дня
Мини-отпуск в окрестностях Тбилиси и Кахетии с трансфером в Батуми
Погулять по нынешней и бывшей столице, отдохнуть в краю вина и увидеть места из поэмы «Мцыри»
Начало: Аэропорт Тбилиси, время зависит от вашего рейса
«Знакомство со страной продолжится в уютных городках Кахетии и не обойдётся без винной дегустации»
17 июня в 10:00
1 июля в 10:00
290$276 за человека
скидка
5%
Авторский тур
10 дней
Среди гор и святынь: путешествие по Грузии и Армении
Попробовать грузинское вино, продегустировать армянский коньяк и погулять по колоритным столицам
Начало: Аэропорт Тбилиси, время зависит от времени вашего ...
«Начнём наше путешествие с Тбилиси, посетим Кахетию, где пройдёмся по улицам уютного Сигнахи, заедем в древнюю столицу Мцхету, увидим знаковые монастыри и соборы»
17 июня в 10:00
1 июля в 10:00
910$865 за человека
Последние отзывы на туры
- ЮЮлия27 мая 2024Никита, спасибо за тур! Размещение в отелях было супер комфортное, программа насыщенная и интересная, трансфер быстрый, таможня без проблем. Также отдельное спасибо
- ССветлана25 мая 2024Прекрасная природа, красивые локации, колоритные улочки, вкусная еда и вино, гостеприимные люди - все это про путешествие в Грузию! Организатор
- ККонстантин19 мая 2024Рекомендую! А я редко кого рекомендую. С аэропорта забрали, все показали, экскурсовод и водитель 🔥, влюбили в Грузию. 🤝
- ААнна1 мая 2024Даже не знаю, с чего начать! Это восторг и еще раз восторг! Путешествие в Грузию было незабываемым опытом, который оставил в
- ААнна17 апреля 2024Очень рада, что выбрала для отпуска тур по Грузии с Наташей и Никитой! Путешествие было максимально комфортным, организация - четкой
- ННаталья5 апреля 2024Очень классный тур и организация. Ездили с 24 по 31 марта. Остались позитивные впечатления и куча красивых фотографий))) Гиды в Тбилиси
- ААлексей20 марта 2024Путешествовали с мужем по Грузии впервые, давно мечтали посетить эту солнечную и доброжелательную страну. И наконец, в начале марта мы
- ДДана14 февраля 2024Отличный тур! Начиная с проживания, заканчивая поездками, все прошло без проблем и накладок. Нам с подругой все очень понравилось, хоть ездили и не в туристический сезон! Большое спасибо за организацию и за прекрасно проведенное время❤️
- ЕЕкатерина23 января 2024Отличный вариант для тех, кто хочет в сжатые сроки поближе познакомиться со страной, ее жителями, историей и культурой. Маршрут тура
- ААнна10 января 2024Отдыхали в Грузии с 3 по 9 января с командой Трипстера. Хочу отметить достойную организацию - от трансфера, отеля до логистики экскурсий. Весело, душевно, познавательно! Обязательно приедем еще!
Ответы на вопросы от путешественников по Тбилиси в категории «Кахетия»
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- Путешествие на родину вина и по главным местам Тбилиси и Кахетии в индивидуальной группе
- Сказочная Кахетия: природа, история и вино
- Винно-горные каникулы с днём у моря: из Тбилиси в Батуми через Казбеги и Кахетию
- Атмосферное путешествие по Грузии: Казбеги, Тбилиси, Чиатура и Кахетия
- Классический тур в Грузию: контрастная архитектура, горы и многогранность вкусов
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