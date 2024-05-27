Туры в Кахетию из Тбилиси

Найдено 33 тура в категории «Кахетия» в Тбилиси, цены от $159, скидки до 35%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Путешествие на родину вина и по главным местам Тбилиси и Кахетии в индивидуальной группе
🚗 На машине
Авторский тур
7 дней
1 отзыв
Путешествие на родину вина и по главным местам Тбилиси и Кахетии в индивидуальной группе
Пообедать на частной винодельне, побывать в пещерном городе и увидеть Казбек во всей красе
Начало: Аэропорт Тбилиси, время зависит от ваших рейсов
«Поэтому сегодня поедем на родину главного напитка в стране — в Кахетию»
16 июня в 10:00
5 июля в 08:00
$1 060 за всё до 2 чел.
Сказочная Кахетия: природа, история и вино
🚗 На машине
скидка
35%
Авторский тур
2 дня
2 отзыва
Сказочная Кахетия: природа, история и вино
Дегустировать вкуснейшие грузинские вина и погружаться в грузинскую культуру
Начало: Тбилиси., 10:00. Заберём вас из Тбилиси и отвезём ...
«Кахетия — это край бесконечных виноградников и живописных тушинских гор, старинных традиций и загадочных мертвых городов»
9 июня в 08:00
10 июня в 08:00
3500022 750 за человека
Винно-горные каникулы с днём у моря: из Тбилиси в Батуми через Казбеги и Кахетию
🚌 На автобусе
скидка
15%
Авторский тур
8 дней
2 отзыва
Популярное предложение
Винно-горные каникулы с днём у моря: из Тбилиси в Батуми через Казбеги и Кахетию
Увидеть, как изготавливают вино, подняться выше 2000 метров и отдохнуть на пляже
Начало: Аэропорт Тбилиси, в течение дня
«Тур насыщен природными локациями — мы отправимся в горную область Грузии, где расположен популярный горнолыжный курорт и средневековая цитадель, и через перевал в Кахетию»
9 июня в 08:00
16 июня в 08:00
650$553 за человека
Атмосферное путешествие по Грузии: Казбеги, Тбилиси, Чиатура и Кахетия
🚗 На машине
Авторский тур
6 дней
2 отзыва
Атмосферное путешествие по Грузии: Казбеги, Тбилиси, Чиатура и Кахетия
Приготовить чурчхелу, побывать на 2 винных дегустациях и увидеть слияние Арагви и Куры
Начало: Аэропорт Владикавказа до 14:30 или на ж. - д. вокз...
«Профессиональный гид будет в экскурсии по Тбилиси (она займет 3-4 часа) и пещерному городу Уплисцихе, а также местные гиды на винодельнях в Кахетии»
11 июня в 14:30
24 июня в 14:30
86 100 за человека
Классический тур в Грузию: контрастная архитектура, горы и многогранность вкусов
🚌 На автобусе
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Классический тур в Грузию: контрастная архитектура, горы и многогранность вкусов
Погулять по Тбилиси, наполниться впечатлениями в Кахетии и насладиться вином на заводе
Начало: Аэропорт Тбилиси, в течение дня
«Сегодня посетим Кахетию, куда доберёмся по горному серпантину через перевал»
16 июня в 08:00
21 июня в 08:00
$635 за человека
8 городов Грузии: от Тбилиси до Батуми
🚗 На машине
скидка
25%
Авторский тур
8 дней
1 отзыв
8 городов Грузии: от Тбилиси до Батуми
Узнать секреты виноделия, увидеть древние храмы и крепости и отдохнуть на побережье Чёрного моря
Начало: Аэропорт Тбилиси, в течение дня
«Включены завтраки со 2-го дня, традиционный грузинский обед во 2-й день, ужин в Ахалцихе, дегустация вин и чачи в Кахетии, дегустация аджарских вин и чачи в Батуми»
16 июня в 08:00
23 июня в 08:00
955$717 за человека
Влюбиться в Грузию за 5 дней: Кахетия, Казбеги и Боржоми
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
1 отзыв
Влюбиться в Грузию за 5 дней: Кахетия, Казбеги и Боржоми
Посетить живописные края страны, прогуляться по улочкам Тбилиси и продегустировать вина
Начало: Тбилиси, ваш отель, до 10:00
«Включены завтраки со 2-го дня, традиционный грузинский обед и дегустации вин в Кахетии»
10 июня в 10:00
17 июня в 10:00
$490 за человека
Экспресс-трип по Грузии
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
4 отзыва
Экспресс-трип по Грузии
Посетить 5 значимых городов страны, винодельческий край и отведать местных блюд
Начало: Тбилиси, ваш отель, до 10:00
«Отправимся дегустировать вино в главный регион виноделия в Грузии — Кахетию»
10 июня в 10:00
17 июня в 10:00
$370 за человека
Новогодние каникулы в Грузии: 7 городов, горнолыжный курорт и край виноделия
🚌 На автобусе
скидка
10%
Авторский тур
8 дней
1 отзыв
Новогодние каникулы в Грузии: 7 городов, горнолыжный курорт и край виноделия
Погрузиться в праздничную атмосферу улочек, увидеть горный район Казбеги и попробовать «Боржоми»
Начало: Аэропорт Тбилиси, в течение дня
«Сегодня посетим Кахетию, куда доберёмся по горному серпантину через перевал»
25 дек в 08:00
26 дек в 08:00
615$554 за человека
Винная перезаГРУЗИЯ
Авторский тур
7 дней
Винная перезаГРУЗИЯ
Начало: Аэропорт Тбилиси, зона прилета
«Сказочная Кахетия: заедем на Домашнюю Винодельню, продегустируем домашнее вино и поучаствуем в мастер-классе по приготовлению хинкали»
Завтра в 11:00
9 июня в 09:00
$1 100 за человека
Знакомство с Грузией за 7 дней
Авторский тур
7 дней
Знакомство с Грузией за 7 дней
Начало: Ул. Александра Пушкина, д. 5-7, Площадь свободы
«3 день: направляемся в сторону Кахетии По пути остановимся для дегустации вина и самого вкусного кахетинского хлеба»
Расписание: По договренности
9 июня в 09:00
10 июня в 09:00
$840 за человека
«Все о Грузии» - 8-дневный тур по Тбилиси с проживанием
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Индивидуальная
8 дней
«Все о Грузии» - 8-дневный тур по Тбилиси с проживанием
Начало: Ул. Вахтанг Горгасали, 1
«Сигнахи — красивый и благоустроенный город в восточной части Грузии, в Кахетии, на склоне горы»
Расписание: Экскурсии начинаются в 09:00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
от $650 за человека
Вкусное путешествие по летней Грузии: много солнца, вина и гор
🚗 На машине
скидка
35%
Авторский тур
6 дней
Вкусное путешествие по летней Грузии: много солнца, вина и гор
Потерять голову от взрыва вкусов, побывать на родине саперави и научиться готовить хинкали
Начало: Аэропорт Тбилиси, время встречи зависит от ваших р...
«Прокатимся по самым винным местам: продегустируем напиток из разных микрозон Кахетии и побываем на заводе «Марани»»
9 июня в 08:00
10 июня в 08:00
11256073 164 за человека
Тбилиси и окрестности: Казбеги, Мцхета и Кахетия
🚌 На автобусе
скидка
10%
Авторский тур
6 дней
Тбилиси и окрестности: Казбеги, Мцхета и Кахетия
Подняться повыше в горы, увидеть горнолыжный курорт и посетить винодельческий регион Грузии
Начало: Аэропорт Тбилиси, точное время сообщит организатор
«Отправимся на 2 дегустации вин в Кахетию, заедем на завод и попробуем блюда национальной кухни»
16 июня в 08:00
23 июня в 08:00
450$405 за человека
VIP-отдых в Кахетии с проживанием в 5-звёздочном гольф-комплексе
🚌 На автобусе
скидка
10%
Авторский тур
6 дней
VIP-отдых в Кахетии с проживанием в 5-звёздочном гольф-комплексе
Отдохнуть за городом в винодельческом регионе Грузии и погулять по Тбилиси
Начало: Аэропорт Тбилиси, в течение дня
«Мы отправимся в сердце виноделия Грузии — Кахетию»
16 июня в 08:00
23 июня в 08:00
490$441 за человека
Особый случай: в Грузию на праздник собранного урожая Тбилисоба
🚌 На автобусе
скидка
10%
Авторский тур
6 дней
Особый случай: в Грузию на праздник собранного урожая Тбилисоба
Поучаствовать в народных гуляниях, проникнуться культурой и побывать в Кахетии и Мцхете
Начало: Тбилиси, аэропорт, время встречи зависит от времен...
«Включены завтраки в отелях, кахетинский обед с вином и традиционный обед в Мцхете»
3 окт в 08:00
4 окт в 08:00
700$630 за человека
Салами, Сакартвело: большое путешествие по Грузии
скидка
20%
Авторский тур
11 дней
Салами, Сакартвело: большое путешествие по Грузии
Попробовать элитные вина, отдохнуть на пляжах Аджарии и полюбоваться пейзажами с качелей Хешкили
Начало: Аэропорт Тбилиси/Кутаиси, время зависит от вашего ...
«Вместе мы осмотрим достопримечательности Тбилиси, побываем в Кахетии и Казбеги, посетим древнюю Мцхету и исследуем пещерный город Уплисцихе, попробуем знаменитую минеральную воду на курорте Боржоми»
20 июня в 13:00
1 июля в 13:00
1350$1 080 за человека
Грузинский трип: Тбилиси, Казбеги, Кахетия, Мцхета и Ахалцихе
Авторский тур
8 дней
Грузинский трип: Тбилиси, Казбеги, Кахетия, Мцхета и Ахалцихе
Испечь хачапури, попробовать настоящую Боржоми и искупаться в серных источниках
Начало: Аэропорт Тбилиси, время зависит от вашего времени ...
«После завтрака в отеле выезжаем в край виноделия — Кахетию»
17 июня в 08:00
1 июля в 08:00
$1 025 за человека
Осенние каникулы в Грузии: Мцхета, Кахетия, Казбеги и Кутаиси
Авторский тур
7 дней
Осенние каникулы в Грузии: Мцхета, Кахетия, Казбеги и Кутаиси
Продегустировать кахетинские вина, приготовить чурчхелу и побывать в древней столице Грузии
Начало: Аэропорт Тбилиси, время зависит от вашего времени ...
«За неделю успеем побывать в Тбилиси и исследовать достопримечательности Мцхеты, попробовать разные сорта вин в Кахетии и заехать на горнолыжный курорт Гудаури»
26 окт в 08:00
1 ноя в 08:00
$900 за человека
Вкуснее не придумаешь: дегустации вина и чачи, лепка хинкали и несколько видов хачапури
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
Вкуснее не придумаешь: дегустации вина и чачи, лепка хинкали и несколько видов хачапури
Узнать Грузию через её гастрономию, научиться готовить местные блюда и заглянуть в винный погреб
Начало: Тбилиси, в течения дня
«Отправимся в край грузинского виноделия — Кахетию»
16 июня в 08:00
23 июня в 08:00
$575 за человека
Сбор урожая в Грузии: гастротур с дегустациями и фотосессией в виноградниках
🚌 На автобусе
скидка
10%
Авторский тур
2 дня
Сбор урожая в Грузии: гастротур с дегустациями и фотосессией в виноградниках
Помять виноград ногами, приготовить традиционные блюда и попробовать лучшие сорта вина
Начало: Тбилиси, аэропорт, время встречи зависит от времен...
«Вы можете самостоятельно выбрать жильё в Кахетии на свой вкус»
11 сен в 08:00
18 сен в 08:00
299$270 за человека
Со вкусом Грузии: новогодние гастроканикулы с поездкой к снежным склонам
🚌 На автобусе
скидка
10%
Авторский тур
6 дней
Со вкусом Грузии: новогодние гастроканикулы с поездкой к снежным склонам
Приготовить национальное блюдо, посетить винодельни и отправиться на горнолыжный курорт
Начало: Аэропорт Тбилиси, в течение дня
«Продолжим гастротур кахетинским обедом с домашними грузинскими блюдами (оплата на месте)»
27 дек в 08:00
28 дек в 08:00
480$432 за человека
Праздники с грузинским колоритом
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
Праздники с грузинским колоритом
Прогуляться по украшенному Тбилиси, посетить две дегустации вина и увидеть снежную Алазанскую долину
Начало: Аэропорт Тбилиси, в течение дня
«Попробуем домашнее вино на застолье и заедем на завод в Кахетии, чтобы продегустировать напиток-символ страны прямо из цистерны»
28 дек в 08:00
29 дек в 08:00
$375 за человека
Встречаем Новый год в Тбилиси, День судьбы в Мцхете и Рождество в Сванетии
🚗 На машине
скидка
10%
Авторский тур
12 дней
Встречаем Новый год в Тбилиси, День судьбы в Мцхете и Рождество в Сванетии
Продегустировать марочные вина, заглянуть в гости к сванской семье и приготовить чурчхелу
Начало: Аэропорт Тбилиси, время встречи зависит от ваших р...
«Вас ждут не только блюда кахетинской кухни, но и местные вина — саперави, киндзмараули и ркацители будут литься рекой»
29 дек в 08:00
1400$1 260 за человека
Новый год и Рождество в краю вина с кулинарными мастер-классами и дегустацией
🚗 На машине
скидка
10%
Авторский тур
6 дней
Новый год и Рождество в краю вина с кулинарными мастер-классами и дегустацией
Приготовить кахетинский хлеб, отпраздновать День судьбы и увидеть новогодний Тбилиси
Начало: Аэропорт Тбилиси, время встречи зависит от ваших р...
«Оливье, шампанское и мандарины — хорошо, а как насчёт роскошного марочного вина, сделанной своими руками чурчхелы, кахетинской кухни и звучных тостов»
29 дек в 08:00
800$720 за человека
Всё для вас: гольф-комплекс 5*, дегустации и лучшие природные локации
🚌 На автобусе
скидка
10%
Авторский тур
8 дней
Всё для вас: гольф-комплекс 5*, дегустации и лучшие природные локации
Роскошно отдохнуть в крае виноделия, погулять по Тбилиси и Боржоми и насладиться вкусами
Начало: Аэропорт Тбилиси, в течение дня
«Грузия любит встречать гостей, вкусно кормить, восхищать видами и сможет порадовать вас роскошным отдыхом в Кахетии»
16 июня в 08:00
23 июня в 08:00
670$603 за человека
Индивидуальный тур по Грузии: Тбилиси, Кахетия, Казбеги и Аджария
Авторский тур
12 дней
Индивидуальный тур по Грузии: Тбилиси, Кахетия, Казбеги и Аджария
Погулять по крепостной стене в Сигнахи, увидеть платан и приготовить чурчхелу
Начало: Аэропорт Тбилиси, время зависит от времени вашего ...
«Встретим вас в аэропорту Тбилиси и отправимся в Кахетию — край виноделия»
11 янв в 08:00
2 999 за всё до 6 чел.
Грани Грузии: горы, домашний очаг, вино и древности
🚗 На машине
Авторский тур
7 дней
Грани Грузии: горы, домашний очаг, вино и древности
Искупаться в серных банях, приготовить хинкали и побывать на грузинском застолье
Начало: Аэропорт Тбилиси, день
«И конечно, какая поездка в Грузию без знакомства с наследием: вы доберётесь до Кахетии и Казбека, увидите старый Тбилиси и пещерные города Уплисцихе, войдёте под священные своды древних храмов и полюбуетесь крепостями среди гор»
10 июня в 10:00
14 июня в 10:00
$1 400 за человека
В Грузию на шопинг: девичник с фотосессией, дегустациями, мастер-классами и SPA
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
В Грузию на шопинг: девичник с фотосессией, дегустациями, мастер-классами и SPA
Познакомиться со стилистами и дизайнером, принять ванну с саперави и сделать серебряное украшение
Начало: аэропорт Тбилиси, до 15:00
«Вас также ждёт насыщенная программа в Кахетии: вы пройдёте мастер-класс по лепке хинкали и попробуете получившееся блюдо, продегустируете несколько сортов вина и понежитесь в ванне, наполненной саперави»
14 сен в 08:00
$1 500 за человека
На праздник Ртвели: едем купаться в саперави и давить виноград, как Челентано
🚌 На автобусе
скидка
10%
Авторский тур
6 дней
На праздник Ртвели: едем купаться в саперави и давить виноград, как Челентано
Поучаствовать в сборе винограда, продегустировать вина и приготовить грузинские блюда
Начало: аэропорт Тбилиси, время зависит от вашего рейса
«Вы проведёте незабываемые дни в Кахетии: подавите виноград ногами в бочках, понежитесь в ванной с саперави и расслабитесь на массаже с маслом из виноградных косточек»
3 сен в 10:00
8 сен в 10:00
10500094 500 за человека
Гамарджоба, Грузия: автотур по краю храмов, вина и гор
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
Гамарджоба, Грузия: автотур по краю храмов, вина и гор
Побывать в нынешней и бывшей столицах, узнать историю древних монастырей и заглянуть на винодельню
Начало: Тбилиси, 09:00, точное место встречи - по договорё...
«Сегодняшний день будет окутан пьянящей атмосферой винного края — Кахетии»
28 июня в 08:00
$159 за человека
Мини-отпуск в окрестностях Тбилиси и Кахетии с трансфером в Батуми
🚌 На автобусе
скидка
5%
Авторский тур
4 дня
Мини-отпуск в окрестностях Тбилиси и Кахетии с трансфером в Батуми
Погулять по нынешней и бывшей столице, отдохнуть в краю вина и увидеть места из поэмы «Мцыри»
Начало: Аэропорт Тбилиси, время зависит от вашего рейса
«Знакомство со страной продолжится в уютных городках Кахетии и не обойдётся без винной дегустации»
17 июня в 10:00
1 июля в 10:00
290$276 за человека
Среди гор и святынь: путешествие по Грузии и Армении
скидка
5%
Авторский тур
10 дней
Среди гор и святынь: путешествие по Грузии и Армении
Попробовать грузинское вино, продегустировать армянский коньяк и погулять по колоритным столицам
Начало: Аэропорт Тбилиси, время зависит от времени вашего ...
«Начнём наше путешествие с Тбилиси, посетим Кахетию, где пройдёмся по улицам уютного Сигнахи, заедем в древнюю столицу Мцхету, увидим знаковые монастыри и соборы»
17 июня в 10:00
1 июля в 10:00
910$865 за человека

Последние отзывы на туры

  • Ю
    Юлия
    27 мая 2024
    Атмосферное путешествие по Грузии: Казбеги, Тбилиси, Чиатура и Кахетия
    Никита, спасибо за тур! Размещение в отелях было супер комфортное, программа насыщенная и интересная, трансфер быстрый, таможня без проблем. Также отдельное спасибо
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    за местных гидов и рекомендации, куда сходить и где покушать в Тбилиси. Никита очень ответственный и отзывчивый парень, всегда на связи и готов помочь) Рекомендую этот тур, останетесь довольны)

  • С
    Светлана
    25 мая 2024
    Влюбиться в Грузию за 5 дней: Кахетия, Казбеги и Боржоми
    Прекрасная природа, красивые локации, колоритные улочки, вкусная еда и вино, гостеприимные люди - все это про путешествие в Грузию! Организатор
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    (в лице Владлены) всегда на связи, быстро реализует все пожелания. И отдельная благодарность гиду Екатерине (Эка) - веселая, позитивная, настоящая зажигалочка, интересный рассказчик!

    Прекрасная природа, красивые локации, колоритные улочки, вкусная еда и вино, гостеприимные люди - все это проПрекрасная природа, красивые локации, колоритные улочки, вкусная еда и вино, гостеприимные люди - все это проПрекрасная природа, красивые локации, колоритные улочки, вкусная еда и вино, гостеприимные люди - все это проПрекрасная природа, красивые локации, колоритные улочки, вкусная еда и вино, гостеприимные люди - все это проПрекрасная природа, красивые локации, колоритные улочки, вкусная еда и вино, гостеприимные люди - все это про
  • К
    Константин
    19 мая 2024
    Классический тур в Грузию: контрастная архитектура, горы и многогранность вкусов
    Рекомендую! А я редко кого рекомендую. С аэропорта забрали, все показали, экскурсовод и водитель 🔥, влюбили в Грузию. 🤝
    Рекомендую! А я редко кого рекомендую. С аэропорта забрали, все показали, экскурсовод и водитель 🔥, влюбили в Грузию. 🤝Рекомендую! А я редко кого рекомендую. С аэропорта забрали, все показали, экскурсовод и водитель 🔥, влюбили в Грузию. 🤝Рекомендую! А я редко кого рекомендую. С аэропорта забрали, все показали, экскурсовод и водитель 🔥, влюбили в Грузию. 🤝Рекомендую! А я редко кого рекомендую. С аэропорта забрали, все показали, экскурсовод и водитель 🔥, влюбили в Грузию. 🤝Рекомендую! А я редко кого рекомендую. С аэропорта забрали, все показали, экскурсовод и водитель 🔥, влюбили в Грузию. 🤝Рекомендую! А я редко кого рекомендую. С аэропорта забрали, все показали, экскурсовод и водитель 🔥, влюбили в Грузию. 🤝Рекомендую! А я редко кого рекомендую. С аэропорта забрали, все показали, экскурсовод и водитель 🔥, влюбили в Грузию. 🤝Рекомендую! А я редко кого рекомендую. С аэропорта забрали, все показали, экскурсовод и водитель 🔥, влюбили в Грузию. 🤝Рекомендую! А я редко кого рекомендую. С аэропорта забрали, все показали, экскурсовод и водитель 🔥, влюбили в Грузию. 🤝
  • А
    Анна
    1 мая 2024
    Винно-горные каникулы с днём у моря: из Тбилиси в Батуми через Казбеги и Кахетию
    Даже не знаю, с чего начать! Это восторг и еще раз восторг! Путешествие в Грузию было незабываемым опытом, который оставил в
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    моем сердце самые теплые воспоминания! От начала до конца этот тур был полон впечатлений и ярких моментов. Организаторы Владлена и Мераби - настоящие профессионалы своего дела, всегда на связи и готовы помочь в любой момент. Отдельное спасибо хочу сказать нашим экскурсоводам и моему любимому водителю Мамуке, который оставил самые душевные воспоминания. Все эти люди создавали атмосферу, в которой каждый момент был заполнен восторгом и удивлением. Грузия поразила меня своим разнообразием красот: от величественных гор до живописных долин, от древних монастырей до современных городов. Грузия — это не просто страна, это настоящий рай, где природа величественна и красива, как нигде в мире. Это место, где душа находит покой и вдохновение, где можно забыть обо всем на свете и просто наслаждаться прекрасными моментами жизни. Местная кухня — это вообще отдельная тема. Кто знает, тот все поймет. Но самое ценное в этом путешествии — это гостеприимство замечательных грузинских людей. Их теплота и открытость сделали мое пребывание еще более особенным и запоминающимся. Грузинская душевность и теплота просто поражают: каждая встреча с местными жителями наполняла меня положительными эмоциями и оставляла незабываемые впечатления. Грузины гостеприимны, открыты и всегда готовы поделиться своей культурой и традициями. Их готовность помочь и поддержать создает атмосферу дружелюбия и взаимопонимания. Спасибо организаторам за великолепно проведенное время в Грузии! Я обязательно вернусь снова, чтобы продолжить это удивительное путешествие.

    Даже не знаю, с чего начать! Это восторг и еще раз восторг!Даже не знаю, с чего начать! Это восторг и еще раз восторг!Даже не знаю, с чего начать! Это восторг и еще раз восторг!Даже не знаю, с чего начать! Это восторг и еще раз восторг!Даже не знаю, с чего начать! Это восторг и еще раз восторг!Даже не знаю, с чего начать! Это восторг и еще раз восторг!Даже не знаю, с чего начать! Это восторг и еще раз восторг!Даже не знаю, с чего начать! Это восторг и еще раз восторг!Даже не знаю, с чего начать! Это восторг и еще раз восторг!Даже не знаю, с чего начать! Это восторг и еще раз восторг!
  • А
    Анна
    17 апреля 2024
    Атмосферное путешествие по Грузии: Казбеги, Тбилиси, Чиатура и Кахетия
    Очень рада, что выбрала для отпуска тур по Грузии с Наташей и Никитой! Путешествие было максимально комфортным, организация - четкой
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    и грамотной, и время в дороге и в локациях было хорошо сбалансировано, так что мы с дочкой успели много посмотреть, походить, попробовать, но не устали. Наши замечательные организаторы очень хорошо изучили страну и показали нам и популярные места, и, например, Чиатуру, до которой мало кто доезжает, а место этого более чем достойно. Но самое главное - это теплота и доброта, которыми нас ребята окружили, как будто мы приехали в гости к друзьям. В общем, я знаю, с кем я в следующий раз буду ездить по Грузии.

  • Н
    Наталья
    5 апреля 2024
    8 городов Грузии: от Тбилиси до Батуми
    Очень классный тур и организация. Ездили с 24 по 31 марта. Остались позитивные впечатления и куча красивых фотографий))) Гиды в Тбилиси
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    (Элла) и Батуми (Виолетта) прекрасные, очень интересно рассказывают. Машины комфортные и хорошие. Отели были хорошие, нам даже сделали апгрейд до 4* в Тбилиси и Батуми. По содержанию сами экскурсии тоже были насыщенные. На свободный день брали экскурсию по горной Аджарии и вообще не пожалели: увидели красивые водопады, поездили по горам и был классный обед с аджарскими танцами))) Еще у нас была экскурсия в Казбеги - с потрясающими видами на горы, вкуснейшим обедом и мастер-классом по горным хинкали - оооочень было интересно посмотреть на процесс) Тур - отличный вариант, чтобы впервые познакомиться с Грузией, но потом однозначно нужно вернуться, потому что как оказалось, есть очень много что посмотреть и куда поездить)) везде очень красиво, душевно, гостеприимно и вкусно. В Боржоми не пожалели, что согласились всей группой еще на местной машине поехать наверх, где нам водитель показал два монастыря и дорожку, по которой спуститься вниз пешком через заповедник. В Батуми большое количество казино - для тех, кого такой отдых тоже интересует. В Уплисцихе и в горах очень сильно дуют ветры, так что куртка с капюшоном это маст-хэв) Еще совет тем, кто поедет из Владикавказа - оценить риски закрытия границы из-за погодных условий, в марте-апреле по-прежнему бывают снега и риски схода лавин. Поэтому можно застрять на пару дней во Владикавказе. Но сама дорога из Владика в Тбилиси, конечно, красивая и колоритная, незабываемый опыт) И предупреждение для тех, кто любит собак: в Грузии они на улицах вездеее, и хочется их всех погладить, почесать и поняшить)))) при этом они все чипированные, привитые, неагрессивные и оччень милые) Отдельно хочется сказать большое человеческое спасибо координатору тура Владлене, она была все время на связи и помогала нам решить все вопросы и проблемы. Очень приятно такое внимательное и душевное отношение к гостям!:)

  • А
    Алексей
    20 марта 2024
    Путешествие на родину вина и по главным местам Тбилиси и Кахетии в индивидуальной группе
    Путешествовали с мужем по Грузии впервые, давно мечтали посетить эту солнечную и доброжелательную страну. И наконец, в начале марта мы
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    осуществили свою мечту. Нам очень повезло с гидом Галиной, которая познакомила с Грузией и провела замечательные экскурсии, которые проходили очень увлекательно. Посетили практически все основные достопримечательности в разных регионах, не обошлось,конечно,без винных дегустаций. Мы ознакомились с традициями грузинского народа, посещали храмы, поднимались в горы. Галине удалось настолько нас увлечь и ещё сильнее полюбить замечательную Грузию, куда мы вернёмся и не один раз. Спасибо большое за маленькое путешествие, которое оставило в наших сердцах большую любовь к стране и её замечательным людям!

  • Д
    Дана
    14 февраля 2024
    Экспресс-трип по Грузии
    Отличный тур! Начиная с проживания, заканчивая поездками, все прошло без проблем и накладок. Нам с подругой все очень понравилось, хоть ездили и не в туристический сезон! Большое спасибо за организацию и за прекрасно проведенное время❤️
  • Е
    Екатерина
    23 января 2024
    Экспресс-трип по Грузии
    Отличный вариант для тех, кто хочет в сжатые сроки поближе познакомиться со страной, ее жителями, историей и культурой. Маршрут тура
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    составлен довольно полно си включает наиболее известные локации. Кураторы тура внимательно относятся ко всем пожеланиям, помогают по всем вопросам. Особенно хочу отметить нашего экскурсионного гида Константина за его гостеприимство и желание показать свой город с особой теплотой. В целом остались очень довольны поездкой и самыми позитивными эмоциями!

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  • А
    Анна
    10 января 2024
    Новогодние каникулы в Грузии: 7 городов, горнолыжный курорт и край виноделия
    Отдыхали в Грузии с 3 по 9 января с командой Трипстера. Хочу отметить достойную организацию - от трансфера, отеля до логистики экскурсий. Весело, душевно, познавательно! Обязательно приедем еще!

Ответы на вопросы от путешественников по Тбилиси в категории «Кахетия»

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Какие места ещё посмотреть в Тбилиси
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Кахетия
  2. Сигнахи
  3. Казбеги
  4. Боржоми
  5. Уплисцихе
  6. Гудаури
  7. Серные бани
  8. Алазанская долина
  9. Крепость Ананури
  10. Арка дружбы
Сколько стоит тур в Тбилиси в июне 2024
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