Новогодние каникулы в Грузии: 7 городов, горнолыжный курорт и край виноделия

Погрузиться в праздничную атмосферу улочек, увидеть горный район Казбеги и попробовать «Боржоми»

Описание
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Начнём новый год с ярких впечатлений, активного отдыха в горах Грузии и знакомства с колоритной культурой.

Посетим более 7 городов, среди которых — знаменитый горнолыжный курорт Гудаури, родина «Мимино», минеральный Боржоми и пещерный Уплисцихе.

Прогуляемся по нарядным улицам Тбилиси, увидим древнейшие памятники архитектуры и современные достопримечательности.

Отправимся в винный край Грузии, заберёмся высоко на Крестовый перевал и попробуем национальные блюда.

Для желающих будет организован праздничный ужин с шоу-программой в одном из лучших ресторанов Тбилиси.
Новогодние каникулы в Грузии: 7 городов, горнолыжный курорт и край виноделия
Новогодние каникулы в Грузии: 7 городов, горнолыжный курорт и край виноделия
Новогодние каникулы в Грузии: 7 городов, горнолыжный курорт и край виноделия
Новогодние каникулы в Грузии: 7 городов, горнолыжный курорт и край виноделия
Новогодние каникулы в Грузии: 7 городов, горнолыжный курорт и край виноделия
Новогодние каникулы в Грузии: 7 городов, горнолыжный курорт и край виноделия
Новогодние каникулы в Грузии: 7 городов, горнолыжный курорт и край виноделия
Новогодние каникулы в Грузии: 7 городов, горнолыжный курорт и край виноделия
Новогодние каникулы в Грузии: 7 городов, горнолыжный курорт и край виноделия
Новогодние каникулы в Грузии: 7 городов, горнолыжный курорт и край виноделия
Новогодние каникулы в Грузии: 7 городов, горнолыжный курорт и край виноделия
Новогодние каникулы в Грузии: 7 городов, горнолыжный курорт и край виноделия
Новогодние каникулы в Грузии: 7 городов, горнолыжный курорт и край виноделия
Новогодние каникулы в Грузии: 7 городов, горнолыжный курорт и край виноделия
Новогодние каникулы в Грузии: 7 городов, горнолыжный курорт и край виноделия
Ближайшие даты:
29
дек
30
дек
2
янв
3
янв
5
янв
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Обращаем внимание, что порядок экскурсий может меняться в зависимости от дат вашего путешествия. При этом содержание программы остаётся неизменным.

Важно! Заказы на праздничное застолье принимаются до 20.12.2023. Свяжитесь, пожалуйста, с организатором своевременно.

Программа тура по дням

1 день

Добро пожаловать в праздничный Тбилиси

Организован трансфер под все авиарейсы до отеля. После размещения вы можете отдохнуть и выбрать занятие по душе. Встреча с гидом и остальными участниками тура состоится завтра.

Добро пожаловать в праздничный ТбилисиДобро пожаловать в праздничный ТбилисиДобро пожаловать в праздничный ТбилисиДобро пожаловать в праздничный Тбилиси
2 день

Обзорная экскурсия по Тбилиси и поездка в древний город Мцхета

После завтрака в отеле отправимся на обзорную экскурсию по Тбилиси. Увидим статую основателя города — царя Вахтанга Горгасали. Прогуляемся по парку Рике и аллее вдоль крепостной стены Нарикала, осмотрим снаружи дворец царицы Дареджан, расположенный на вершине скалы. Полюбуемся с крепостной стены красочными видами ботанического сада. Поднимемся по винтовой лестнице, которая приведёт нас к Инжирову ущелью, где во всей красе перед нами предстанет каньон с водопадом. Посмотрим на серные бани, театр кукол Габриадзе и рассмотрим архитектуру зданий и центральной площади.

Затем отправимся в древнюю Мцхету (20 км от Тбилиси). Наша цель — увидеть первую христианскую церковь в Грузии. Кафедральный собор Светицховели возвышается в самом центре города и виден с любой точки. Поднимемся в монастырь Джвари, датируемый 7-м веком. Пообедаем в грузинском ресторане.

Вечером вернёмся в гостиницу. Общая длительность экскурсии — 7 часов.

Обзорная экскурсия по Тбилиси и поездка в древний город МцхетаОбзорная экскурсия по Тбилиси и поездка в древний город МцхетаОбзорная экскурсия по Тбилиси и поездка в древний город МцхетаОбзорная экскурсия по Тбилиси и поездка в древний город МцхетаОбзорная экскурсия по Тбилиси и поездка в древний город Мцхета
3 день

Кахетия, родина «Мимино» и грузинское виноделие

Сегодня посетим Кахетию, куда доберёмся по горному серпантину через перевал. Окажемся на родине «Мимино» — в Телави. Посмотрим на крепость Батонис-цихе, что означает «крепость господина», и 900-летний платан, самое старое дерево в Грузии. Заедем в резиденцию кахетинских царей, усадьбу-музей Александра Чавчавадзе, где загадаем желание и узнаем историю семьи генерала. Побываем на застолье, которое порадует нас домашним вином и грузинскими яствами (оплата на месте).

Продегустировав напиток богов, отправимся на одну из виноделен VIP-уровня, чтобы получше разобраться в секретах приготовления вина. Увидим, как его наливают в цистерны, попробуем несколько сортов.

Ближе к вечеру остановимся в Сигнахи. Здесь прогуляемся до старинной крепости и знаменитого ЗАГСа. Затем вернёмся в Тбилиси и соберёмся вместе на ужин в национальном ресторане.

Общая длительность экскурсии — 10 часов.

Кахетия, родина «Мимино» и грузинское виноделиеКахетия, родина «Мимино» и грузинское виноделиеКахетия, родина «Мимино» и грузинское виноделиеКахетия, родина «Мимино» и грузинское виноделиеКахетия, родина «Мимино» и грузинское виноделиеКахетия, родина «Мимино» и грузинское виноделиеКахетия, родина «Мимино» и грузинское виноделиеКахетия, родина «Мимино» и грузинское виноделие
4 день

Боржоми и Уплисцихе

Пора увидеть Боржоми и попробовать знаменитую минеральную воду! Курорт известен не только своими источниками, но и живописностью. Прогуляемся, подышим горным воздухом, поднимемся по канатной дороге на вершину (за доплату).

На обратном пути заедем в пещерный город Уплисцихе, где вы узнаете о жизни языческой Грузии. Вечером вернёмся в Тбилиси. Общая продолжительность экскурсии — 10 часов.

Боржоми и УплисцихеБоржоми и УплисцихеБоржоми и УплисцихеБоржоми и Уплисцихе
5 день

Казбеги, Ананури и Гудаури

Сегодня отправимся на весь день в Казбеги — живописный уголок Грузии. По дороге остановимся в Ананури и Гудаури, увидим средневековую цитадель и популярный горнолыжный курорт. Проедем по Крестовому перевалу, расположенному на высоте 2379 метров над уровнем моря. Полюбуемся снежными вершинами и сделаем множество эффектных фотографий. Здесь желающие смогут покататься на лыжах и сноуборде (за доплату).

Если горнолыжный курорт будет закрыт из-за непогоды, отправимся дальше — в город Степанцминда. Увидим старинный храм Святой Троицы Гергети. Желающие смогут подняться на джипах на смотровую площадку на высоту 2170 метров (оплачивается дополнительно).

Вечером вернёмся в Тбилиси.

Обратите внимание: экскурсия может быть заменена на альтернативную, если дорогу перекроют из-за погодных условий.

Казбеги, Ананури и ГудауриКазбеги, Ананури и ГудауриКазбеги, Ананури и ГудауриКазбеги, Ананури и ГудауриКазбеги, Ананури и ГудауриКазбеги, Ананури и ГудауриКазбеги, Ананури и ГудауриКазбеги, Ананури и Гудаури
6 день

Свободный день

Вы сможете выбрать развлечение на ваш вкус. Самостоятельная прогулка по городу, шопинг или дополнительная экскурсия по Тбилиси и окрестностям — всё поможем организовать.

Этот день выпадает в турах на 01.01. и 07.01.

Свободный деньСвободный деньСвободный деньСвободный день
7 день

Отдых в Тбилиси или поездка к каньону и озёрам

Сегодня каждый выберет для себя занятие по душе: отдых в Тбилиси или активную поездку в горы к каньону Цалка и озеру Паравани (за доплату).

Место находится в 100 км от столицы Грузии и восхищает живописными пейзажами с заснеженным ущельем, водопадами, журчащими ручьями и пещерами. Идеальное однодневное путешествие для любящих природу и активный отдых путешественников. Здесь же находится стеклянный мост, по которому все желающие смогут прогуляться и получить дозу адреналина. Увидим два озера и монастырь Пока, служительницы которого сами производят шоколад, сыры, варенья, ликёры, мёд, хлеб и другие вкусности.

Продолжительность экскурсии — 8 часов. Возможно дополнительно посетить новогоднюю ярмарку (необходимо бронировать экскурсию заранее).

Отдых в Тбилиси или поездка к каньону и озёрамОтдых в Тбилиси или поездка к каньону и озёрамОтдых в Тбилиси или поездка к каньону и озёрамОтдых в Тбилиси или поездка к каньону и озёрамОтдых в Тбилиси или поездка к каньону и озёрам
8 день

Отъезд

После завтрака проводим вас в аэропорт Тбилиси к вашему рейсу.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Тбилиси, в течение дня
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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