В горную деревню есть шашлык и пить вино: индивидуальный тур из Тбилиси

Посетить край скрытых водопадов, озёр и виноделия и перезагрузиться на природе
Тур-перезагрузка, в котором сочетаются нетипичные природные локации и традиционное застолье с вином и шашлыком в деревне в горах.

Вы посетите родину грузинского блюда шкмерули и живописный край Рача-Лечхуми, где увидите места,
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куда редко доезжают туристы — водопады, озёра, водохранилище Ладжана и форелевую ферму. Прочувствуете атмосферу гостеприимства на ужине с душевными разговорами и музыкой. Желающие смогут прокатиться на катамаране и порыбачить. Путешествие проводится только для вашей компании.

В горную деревню есть шашлык и пить вино: индивидуальный тур из Тбилиси
В горную деревню есть шашлык и пить вино: индивидуальный тур из Тбилиси
В горную деревню есть шашлык и пить вино: индивидуальный тур из Тбилиси
Ближайшие даты:
Время начала: 07:00

Описание тура

Организационные детали

Тур проводится только для вашей компании. Жильё оплачивается отдельно (30 лари (11-12 долларов) за человека при размещении в 2-местном номере) и бронируется гидом.

С собой необходимо иметь наличные деньги (грузинские лари), так как регион слабо развит в плане туризма. В Тбилиси есть обменники.

Проживание. Оплачивается дополнительно. Размещение в гостевом доме в горах в 2-местных комнатах (санузлы общие).

Питание. Включён ужин с шашлыком и вином. Обеды оплачиваются дополнительно (в кафе). Завтрак входит в стоимость жилья.

Дети. От 5 лет. Стоит учитывать длительность переездов и наличие пеших прогулок на маршруте (до 1 км), чтобы вашему ребёнку было комфортно.

Программа тура по дням

1 день

В деревню в горы пить вино и есть шашлык

Рано утром встречаемся в Тбилиси в месте по договорённости.

По дороге заедем перекусить в горное поселение Амбролаури, увидим село Шкмери, откуда родом грузинское блюдо шкмерули. Рассмотрим известняковые образования Саирмских столбов. Прогуляемся до малоизвестного и живописного водопада, где хорошо побыть наедине с природой.

На ночь остановимся в винодельческой деревне Хванчкара, которая знаменита не только своим одноимённым вином, но и сладким хлебом со специями и изюмом. Увидим виноградники, памятник благородному напитку и заселимся в уютный гостевой дом. Прочувствуем грузинское гостеприимство на ужине с шашлыком, национальными блюдами, музыкой и душевными разговорами. Попробуем несколько сортов местного вина.

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2 день

Малоизвестная Грузия

Встретим доброе утро в горах вкусным домашним завтраком.

Затем отправимся в один из самых красивых регионов Грузии к подножию священной горы Хвамли. По дороге увидим водохранилище Ладжана и живописные скалы. Насладимся панорамой Орбели, найдём горы Нижней Сванетии и Лечхуми. Остановимся у водопада и озера Кулбаки, где желающие смогут прокатиться на катамаране, порыбачить. Здесь же находится форелевая ферма.

На обратной дороге заедем полюбоваться ещё одним непопулярным водопадом, о котором знают только местные. Путешествие можно завершить в Кутаиси или в Тбилиси.

Малоизвестная ГрузияМалоизвестная ГрузияМалоизвестная ГрузияМалоизвестная ГрузияМалоизвестная Грузия

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Все переезды на Mercedes-Benz Viano
  • Услуги водителя
  • Сопровождение местным гидом
  • Посещение всех локаций по программе
  • Ужин с шашлыком и грузинским вином
Что не входит в цену
  • Билеты до Тбилиси и обратно в ваш город
  • Проживание - 30 лари (11-12 долларов) за человека при размещении в 2-местном номере
  • Остальное питание
  • Дополнительные развлечения
Где начинаем и завершаем?
Начало: Г. Тбилиси, место по договорённости, утром
Завершение: Г. Тбилиси, место по договорённости, поздно вечером
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Тбилиси

ИндивидуальныеГрупповыеНа машинеМожно с детьмиЛетниеАктивный отдыхГастрономические2-дневные турыВсе турыКутаисиВыездныеПерезагрузкаПрирода и пейзажиГорыВодопадыВинные туры

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