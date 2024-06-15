В горную деревню есть шашлык и пить вино: индивидуальный тур из Тбилиси
Посетить край скрытых водопадов, озёр и виноделия и перезагрузиться на природе
Тур-перезагрузка, в котором сочетаются нетипичные природные локации и традиционное застолье с вином и шашлыком в деревне в горах.
Вы посетите родину грузинского блюда шкмерули и живописный край Рача-Лечхуми, где увидите места, читать дальше
куда редко доезжают туристы — водопады, озёра, водохранилище Ладжана и форелевую ферму. Прочувствуете атмосферу гостеприимства на ужине с душевными разговорами и музыкой. Желающие смогут прокатиться на катамаране и порыбачить. Путешествие проводится только для вашей компании.
Ближайшие даты:
Время начала: 07:00
Описание тура
Организационные детали
Тур проводится только для вашей компании. Жильё оплачивается отдельно (30 лари (11-12 долларов) за человека при размещении в 2-местном номере) и бронируется гидом.
С собой необходимо иметь наличные деньги (грузинские лари), так как регион слабо развит в плане туризма. В Тбилиси есть обменники.
Проживание. Оплачивается дополнительно. Размещение в гостевом доме в горах в 2-местных комнатах (санузлы общие).
Питание. Включён ужин с шашлыком и вином. Обеды оплачиваются дополнительно (в кафе). Завтрак входит в стоимость жилья.
Дети. От 5 лет. Стоит учитывать длительность переездов и наличие пеших прогулок на маршруте (до 1 км), чтобы вашему ребёнку было комфортно.
Программа тура по дням
1 день
В деревню в горы пить вино и есть шашлык
Рано утром встречаемся в Тбилиси в месте по договорённости.
По дороге заедем перекусить в горное поселение Амбролаури, увидим село Шкмери, откуда родом грузинское блюдо шкмерули. Рассмотрим известняковые образования Саирмских столбов. Прогуляемся до малоизвестного и живописного водопада, где хорошо побыть наедине с природой.
На ночь остановимся в винодельческой деревне Хванчкара, которая знаменита не только своим одноимённым вином, но и сладким хлебом со специями и изюмом. Увидим виноградники, памятник благородному напитку и заселимся в уютный гостевой дом. Прочувствуем грузинское гостеприимство на ужине с шашлыком, национальными блюдами, музыкой и душевными разговорами. Попробуем несколько сортов местного вина.
2 день
Малоизвестная Грузия
Встретим доброе утро в горах вкусным домашним завтраком.
Затем отправимся в один из самых красивых регионов Грузии к подножию священной горы Хвамли. По дороге увидим водохранилище Ладжана и живописные скалы. Насладимся панорамой Орбели, найдём горы Нижней Сванетии и Лечхуми. Остановимся у водопада и озера Кулбаки, где желающие смогут прокатиться на катамаране, порыбачить. Здесь же находится форелевая ферма.
На обратной дороге заедем полюбоваться ещё одним непопулярным водопадом, о котором знают только местные. Путешествие можно завершить в Кутаиси или в Тбилиси.
Проживание - 30 лари (11-12 долларов) за человека при размещении в 2-местном номере
Остальное питание
Дополнительные развлечения
Где начинаем и завершаем?
Начало: Г. Тбилиси, место по договорённости, утром
Завершение: Г. Тбилиси, место по договорённости, поздно вечером
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Mikheil — ваша команда гидов в Тбилиси
Привет, я родился и вырос в Тбилиси. Вот уже более 6-ти лет занимаюсь тем, что влюбляю путешественников в Грузию. На моих экскурсиях есть юмор, интерактивы, исторические факты и самое главное — душевность! Я показываю не только популярные достопримечательности, но и самую красивую часть моей родины — нетипичные, местные «уголки». Вместе мы исследуем то, что запомнится вам на всю жизнь!