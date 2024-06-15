Тур-перезагрузка, в котором сочетаются нетипичные природные локации и традиционное застолье с вином и шашлыком в деревне в горах.Вы посетите родину грузинского блюда шкмерули и живописный край Рача-Лечхуми, где увидите места,

куда редко доезжают туристы — водопады, озёра, водохранилище Ладжана и форелевую ферму. Прочувствуете атмосферу гостеприимства на ужине с душевными разговорами и музыкой. Желающие смогут прокатиться на катамаране и порыбачить. Путешествие проводится только для вашей компании.

Описание Программа по дням Фото Выбрать день Ответы на вопросы

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Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников

Ваш представитель в Тбилиси

Mikheil Ваш представитель в Тбилиси

Время начала: 07:00

Описание тура

Организационные детали

Тур проводится только для вашей компании. Жильё оплачивается отдельно (30 лари (11-12 долларов) за человека при размещении в 2-местном номере) и бронируется гидом.

С собой необходимо иметь наличные деньги (грузинские лари), так как регион слабо развит в плане туризма. В Тбилиси есть обменники.