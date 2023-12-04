Увидеть, как изготавливают вино, подняться выше 2000 метров и отдохнуть на пляже
мая
мая
мая
мая
июн
июн
июн
даты
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$585
Описание
Организационные детали
Обращаем ваше внимание, что порядок экскурсий будет меняться в зависимости от дат вашего путешествия. Так как тур сборный, гид имеет право менять местами экскурсионные дни, при этом содержание программы остаётся неизменным.
Проживание. В 3-звёздочных отелях в Тбилиси и Батуми. Размещение 2-местное. Возможно 1-местное размещение и повышение категории отеля за доплату. Вы можете выбрать и 3-местный номер со скидкой, если путешествуете втроём (подселение чаще всего невозможно).
Питание. Включены завтраки со 2-го дня, традиционный грузинский обед, дегустации вин. Каждый день сможем пробовать блюда национальной кухни.
Дети. Возможно участие с детьми любого возраста. Детям от 0 до 5 лет бесплатно, без места в автобусе (в случае если родитель готов разместить ребенка на руках), потребность дополнительной кровати в отеле обсуждается отдельно. Для детей от 6 до 12 лет стоимость считается индивидуально.
Программа тура по дням
Тбилиси
Организован трансфер под все авиарейсы до отеля. После размещения вы можете отдохнуть и выбрать занятие по душе. Встреча с гидом и остальными участниками тура состоится завтра.
Обзорная экскурсия по Тбилиси и поездка в древний город Мцхета
После завтрака в отеле отправимся на обзорную экскурсию по Тбилиси. Увидим статую основателя города — царя Вахтанга Горгасали. Прогуляемся по парку Рике и аллее вдоль крепостной стены Нарикала, осмотрим снаружи дворец царицы Дареджан, расположенный на вершине скалы. Полюбуемся с крепостной стены, красочными видами ботанического сада. Поднимемся по винтовой лестнице, которая приведёт нас к Инжирову ущелью, где во всей красе перед нами предстанет каньон с водопадом. Посмотрим на серные бани, театр кукол Габриадзе и рассмотрим архитектуру зданий и центральной площади.
Затем отправимся в древнюю Мцхету (20 км от Тбилиси). Наша цель — увидеть первую христианскую церковь в Грузии. Кафедральный собор Светицховели возвышается в самом центре города и виден с любой точки. Поднимемся в монастырь Джвари, датируемый 6-м веком. А ещё нас ждёт впечатляющая панорама слияния рек Куры и Арагви.
Далее нас ждёт традиционный грузинский обед в одном из лучших ресторанов, где вы сможете отведать национальных блюд под бокальчик белого или красного вина и насладиться колоритной атмосферой.
Вечером вернёмся в гостиницу. Общая длительность экскурсии — 7 часов.
Казбеги, Ананури и Гудаури
Сегодня отправимся на весь день в Казбеги — живописный уголок Грузии. По дороге остановимся в Ананури и Гудаури, увидим средневековую цитадель и популярный горнолыжный курорт. Проедем по Крестовому перевалу, расположенному на высоте 2379 метров над уровнем моря. Полюбуемся снежными вершинами и сделаем множество эффектных фотографий.
Остановимся на обед у подножия Казбега — в городе Степанцминда. Увидим старинный храм Святой Троицы Гергети. Желающие смогут подняться на джипах на смотровую площадку на высоту 2170 метров (оплачивается дополнительно).
Вечером вернёмся в Тбилиси.
Кахетия, родина «Мимино» и грузинское виноделие
Сегодня посетим Кахетию, куда доберёмся по горному серпантину через перевал. Окажемся на родине «Мимино» — в Телави. Посмотрим на крепость Батонисцихе, что означает «крепость господина», и 900-летний платан (самое старое дерево в Грузии). Заедем в резиденцию кахетинских царей, усадьбу-музей Александра Чавчавадзе, где загадаем желание и узнаем историю семьи генерала.
Отправимся на одну из виноделен VIP-уровня, чтобы получше разобраться в секретах приготовления вина и попробовать несколько сортов. Продолжим гастротур кахетинским обедом с домашними грузинскими блюдами (оплата на месте). Затем прогуляемся вдоль крепостной стены и по уютным улочкам Сигнахи.
Общая длительность экскурсии — 10 часов.
Отдых в Тбилиси или поездка к каньону и озеру
Сегодня каждый выберет для себя занятие по душе: отдых в Тбилиси или активная поездка в горы к каньону Цалка и озеру Паравани за доплату.
Место находится в 100 км от столицы Грузии и восхищает своими живописными пейзажами с зелёным ущельем, водопадами, журчащими ручьями и пещерами. Идеальное однодневное путешествие для любящих природу и активный отдых туристов. Желающие смогут получить дозу адреналина, прокатившись на велосипеде над каньоном (за доплату). Длительность экскурсии — 8 часов.
Батуми и продолжение знакомства с грузинской кухней и вином
Встанем пораньше, ведь сегодня нас ждёт переезд к морю в Батуми. В 07:20 выезжаем на ж. -д. вокзал, откуда в 08:00 отправляется поезд. В пути около 5 часов.
Затем разместимся в отеле, отдохнём и в 16:00 соберёмся в одном из лучших грузинских ресторанов на обед. Попробуем местное вино и блюда национальной кухни (оплата на месте).
Вечером прогуляемся по Батуми, увидим Старый город, три площади, колоритный турецкий квартал, мечеть Орта Джаме, улицу Руставели и набережную. Найдём бамбуковую рощу, японской уголок и Летний театр. Продегустируем аджарские вина, насладимся лазерным шоу поющих фонтанов и рассмотрим гигантскую скульптуру с подсветкой «Али и Нино», являющуюся символом союза мужчины и женщины из семей разных культур и религий.
Общая длительность экскурсии — 5 часов.
День в вашем распоряжении
Сегодня вы сможете выбрать развлечение на ваш вкус. Отдых на море, прогулка по городу, шопинг или дополнительная экскурсия по Аджарии — всё поможем организовать. Мы предлагаем однодневные фототуры на яхте и в горах (с подбором нарядов), поездки к водопадам, каньонам и арочным мостам, посещение пещер, крепости и даже экскурсию в Турцию в Трабзон.
Отъезд
После завтрака проводим вас в аэропорт Батуми к вашему рейсу.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансферы, включая трансфер из/в аэропорт
- Посещение всех локаций по программе
- Проживание
- Услуги гида
- Входные билеты
- Завтраки со 2-го дня, 1 подарочный обед с включённым вином
- Дегустация вин со снеками в винном погребе в Сигнахи
- Подъёмники в Тбилиси
- Билет на поезд Тбилиси-Батуми
- Утренний групповой сбор туристов из разных отелей
- Вечерняя групповая развозка по отелям после экскурсий
- Стоимость тура при размещении в 3-местном номере составит 629 долларов за человека
Что не входит в цену
- Авиабилеты до Тбилиси и из Батуми
- Трансфер из аэропорта Владикавказа и обратно (если нужно) - по запросу
- Групповой трансфер из Кутаиси (при необходимости) - доплата 32 доллара за человека
- Остальные обеды и ужины
- 1-местное размещение - 839 долларов за человека за весь тур
- Размещение в 4-звёздочном отеле - от 658 долларов за человека за весь тур
- Групповые/индивидуальные экскурсии на выбор (по желанию)
- Подъём на джипах к храму
- Сувениры и личные расходы
- Возможно организовать путешествие в другие даты