Винно-горные каникулы с днём у моря: из Тбилиси в Батуми через Казбеги и Кахетию
Авторский тур в Тбилиси

Увидеть, как изготавливают вино, подняться выше 2000 метров и отдохнуть на пляже

5
1 отзыв
Тур насыщен природными локациями — мы отправимся в горную область Грузии, где расположен популярный горнолыжный курорт и средневековая цитадель, и через перевал в Кахетию. Дополнительно возможно посетить каньон с экстрим-развлечениями, каскадными водопадами и озером. Попробуем лучшие грузинские вина на двух дегустациях и в ресторане. Увидим древнейшие памятники архитектуры и родину «Мимино». Насладимся морским бризом и вечерней прогулкой по романтичному Батуми. Специально запланировано 2 свободных дня, чтобы вы смогли выбрать занятие на свой вкус.
Винно-горные каникулы с днём у моря: из Тбилиси в Батуми через Казбеги и Кахетию
Винно-горные каникулы с днём у моря: из Тбилиси в Батуми через Казбеги и Кахетию
Винно-горные каникулы с днём у моря: из Тбилиси в Батуми через Казбеги и Кахетию
Ближайшие даты:
5
мая
12
мая
19
мая
26
мая
2
июн
9
июн
16
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даты

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$585
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Описание

Организационные детали

Обращаем ваше внимание, что порядок экскурсий будет меняться в зависимости от дат вашего путешествия. Так как тур сборный, гид имеет право менять местами экскурсионные дни, при этом содержание программы остаётся неизменным.

Проживание. В 3-звёздочных отелях в Тбилиси и Батуми. Размещение 2-местное. Возможно 1-местное размещение и повышение категории отеля за доплату. Вы можете выбрать и 3-местный номер со скидкой, если путешествуете втроём (подселение чаще всего невозможно).

Питание. Включены завтраки со 2-го дня, традиционный грузинский обед, дегустации вин. Каждый день сможем пробовать блюда национальной кухни.

Дети. Возможно участие с детьми любого возраста. Детям от 0 до 5 лет бесплатно, без места в автобусе (в случае если родитель готов разместить ребенка на руках), потребность дополнительной кровати в отеле обсуждается отдельно. Для детей от 6 до 12 лет стоимость считается индивидуально.

Программа тура по дням

1 день

Тбилиси

Организован трансфер под все авиарейсы до отеля. После размещения вы можете отдохнуть и выбрать занятие по душе. Встреча с гидом и остальными участниками тура состоится завтра.

ТбилисиТбилиси
2 день

Обзорная экскурсия по Тбилиси и поездка в древний город Мцхета

После завтрака в отеле отправимся на обзорную экскурсию по Тбилиси. Увидим статую основателя города — царя Вахтанга Горгасали. Прогуляемся по парку Рике и аллее вдоль крепостной стены Нарикала, осмотрим снаружи дворец царицы Дареджан, расположенный на вершине скалы. Полюбуемся с крепостной стены, красочными видами ботанического сада. Поднимемся по винтовой лестнице, которая приведёт нас к Инжирову ущелью, где во всей красе перед нами предстанет каньон с водопадом. Посмотрим на серные бани, театр кукол Габриадзе и рассмотрим архитектуру зданий и центральной площади.

Затем отправимся в древнюю Мцхету (20 км от Тбилиси). Наша цель — увидеть первую христианскую церковь в Грузии. Кафедральный собор Светицховели возвышается в самом центре города и виден с любой точки. Поднимемся в монастырь Джвари, датируемый 6-м веком. А ещё нас ждёт впечатляющая панорама слияния рек Куры и Арагви.

Далее нас ждёт традиционный грузинский обед в одном из лучших ресторанов, где вы сможете отведать национальных блюд под бокальчик белого или красного вина и насладиться колоритной атмосферой.

Вечером вернёмся в гостиницу. Общая длительность экскурсии — 7 часов.

Обзорная экскурсия по Тбилиси и поездка в древний город МцхетаОбзорная экскурсия по Тбилиси и поездка в древний город МцхетаОбзорная экскурсия по Тбилиси и поездка в древний город МцхетаОбзорная экскурсия по Тбилиси и поездка в древний город МцхетаОбзорная экскурсия по Тбилиси и поездка в древний город МцхетаОбзорная экскурсия по Тбилиси и поездка в древний город Мцхета
3 день

Казбеги, Ананури и Гудаури

Сегодня отправимся на весь день в Казбеги — живописный уголок Грузии. По дороге остановимся в Ананури и Гудаури, увидим средневековую цитадель и популярный горнолыжный курорт. Проедем по Крестовому перевалу, расположенному на высоте 2379 метров над уровнем моря. Полюбуемся снежными вершинами и сделаем множество эффектных фотографий.

Остановимся на обед у подножия Казбега — в городе Степанцминда. Увидим старинный храм Святой Троицы Гергети. Желающие смогут подняться на джипах на смотровую площадку на высоту 2170 метров (оплачивается дополнительно).

Вечером вернёмся в Тбилиси.

Казбеги, Ананури и ГудауриКазбеги, Ананури и ГудауриКазбеги, Ананури и ГудауриКазбеги, Ананури и ГудауриКазбеги, Ананури и ГудауриКазбеги, Ананури и Гудаури
4 день

Кахетия, родина «Мимино» и грузинское виноделие

Сегодня посетим Кахетию, куда доберёмся по горному серпантину через перевал. Окажемся на родине «Мимино» — в Телави. Посмотрим на крепость Батонисцихе, что означает «крепость господина», и 900-летний платан (самое старое дерево в Грузии). Заедем в резиденцию кахетинских царей, усадьбу-музей Александра Чавчавадзе, где загадаем желание и узнаем историю семьи генерала.

Отправимся на одну из виноделен VIP-уровня, чтобы получше разобраться в секретах приготовления вина и попробовать несколько сортов. Продолжим гастротур кахетинским обедом с домашними грузинскими блюдами (оплата на месте). Затем прогуляемся вдоль крепостной стены и по уютным улочкам Сигнахи.

Общая длительность экскурсии — 10 часов.

Кахетия, родина «Мимино» и грузинское виноделиеКахетия, родина «Мимино» и грузинское виноделиеКахетия, родина «Мимино» и грузинское виноделиеКахетия, родина «Мимино» и грузинское виноделиеКахетия, родина «Мимино» и грузинское виноделиеКахетия, родина «Мимино» и грузинское виноделиеКахетия, родина «Мимино» и грузинское виноделиеКахетия, родина «Мимино» и грузинское виноделие
5 день

Отдых в Тбилиси или поездка к каньону и озеру

Сегодня каждый выберет для себя занятие по душе: отдых в Тбилиси или активная поездка в горы к каньону Цалка и озеру Паравани за доплату.

Место находится в 100 км от столицы Грузии и восхищает своими живописными пейзажами с зелёным ущельем, водопадами, журчащими ручьями и пещерами. Идеальное однодневное путешествие для любящих природу и активный отдых туристов. Желающие смогут получить дозу адреналина, прокатившись на велосипеде над каньоном (за доплату). Длительность экскурсии — 8 часов.

Отдых в Тбилиси или поездка к каньону и озеруОтдых в Тбилиси или поездка к каньону и озеруОтдых в Тбилиси или поездка к каньону и озеруОтдых в Тбилиси или поездка к каньону и озеруОтдых в Тбилиси или поездка к каньону и озеру
6 день

Батуми и продолжение знакомства с грузинской кухней и вином

Встанем пораньше, ведь сегодня нас ждёт переезд к морю в Батуми. В 07:20 выезжаем на ж. -д. вокзал, откуда в 08:00 отправляется поезд. В пути около 5 часов.

Затем разместимся в отеле, отдохнём и в 16:00 соберёмся в одном из лучших грузинских ресторанов на обед. Попробуем местное вино и блюда национальной кухни (оплата на месте).

Вечером прогуляемся по Батуми, увидим Старый город, три площади, колоритный турецкий квартал, мечеть Орта Джаме, улицу Руставели и набережную. Найдём бамбуковую рощу, японской уголок и Летний театр. Продегустируем аджарские вина, насладимся лазерным шоу поющих фонтанов и рассмотрим гигантскую скульптуру с подсветкой «Али и Нино», являющуюся символом союза мужчины и женщины из семей разных культур и религий.

Общая длительность экскурсии — 5 часов.

Батуми и продолжение знакомства с грузинской кухней и виномБатуми и продолжение знакомства с грузинской кухней и виномБатуми и продолжение знакомства с грузинской кухней и виномБатуми и продолжение знакомства с грузинской кухней и виномБатуми и продолжение знакомства с грузинской кухней и виномБатуми и продолжение знакомства с грузинской кухней и виномБатуми и продолжение знакомства с грузинской кухней и виномБатуми и продолжение знакомства с грузинской кухней и вином
7 день

День в вашем распоряжении

Сегодня вы сможете выбрать развлечение на ваш вкус. Отдых на море, прогулка по городу, шопинг или дополнительная экскурсия по Аджарии — всё поможем организовать. Мы предлагаем однодневные фототуры на яхте и в горах (с подбором нарядов), поездки к водопадам, каньонам и арочным мостам, посещение пещер, крепости и даже экскурсию в Турцию в Трабзон.

День в вашем распоряженииДень в вашем распоряженииДень в вашем распоряженииДень в вашем распоряженииДень в вашем распоряженииДень в вашем распоряженииДень в вашем распоряжении
8 день

Отъезд

После завтрака проводим вас в аэропорт Батуми к вашему рейсу.

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансферы, включая трансфер из/в аэропорт
  • Посещение всех локаций по программе
  • Проживание
  • Услуги гида
  • Входные билеты
  • Завтраки со 2-го дня, 1 подарочный обед с включённым вином
  • Дегустация вин со снеками в винном погребе в Сигнахи
  • Подъёмники в Тбилиси
  • Билет на поезд Тбилиси-Батуми
  • Утренний групповой сбор туристов из разных отелей
  • Вечерняя групповая развозка по отелям после экскурсий
  • Стоимость тура при размещении в 3-местном номере составит 629 долларов за человека
Что не входит в цену
  • Авиабилеты до Тбилиси и из Батуми
  • Трансфер из аэропорта Владикавказа и обратно (если нужно) - по запросу
  • Групповой трансфер из Кутаиси (при необходимости) - доплата 32 доллара за человека
  • Остальные обеды и ужины
  • 1-местное размещение - 839 долларов за человека за весь тур
  • Размещение в 4-звёздочном отеле - от 658 долларов за человека за весь тур
  • Групповые/индивидуальные экскурсии на выбор (по желанию)
  • Подъём на джипах к храму
  • Сувениры и личные расходы
  • Возможно организовать путешествие в другие даты
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Тбилиси, в течение дня
Завершение: Аэропорт Батуми, в течение дня под ваш рейс
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Е
4 дек 2023
Наконец-то нашлась минутка написать отзыв! Вы самые лучшие, а уж мне, поверьте, есть с чем сравнивать! Еще до пандемии очень хотелось побывать в Вашей солнечной стране, но, к сожалению, во время пандемии это стало невозможным(В этом году, еще в начале января мы с подругой решили, что просто обязаны побывать в Грузии! Огромную благодарность хочется выразить всем Вашим сотрудникам! Ведь мы столкнулись со знаменитым грузинским гостеприимством, еще до того, как мы приехали к Вам, а именно, когда начали выбирать тур. Мы с подругой совершенно не знали что мы хотим посмотреть и куда поехать, но очень приятная девушка, по имени Владлена, после общения с нами подобрала для нас просто идеальное путешествие во всех планах, и с точки зрения маршрута, и бюджета. (позже мы узнали, что это владелец компании, и было приятно вдвойне). Мы ездили по Грузии в групповом туре "1000+1 Восторг" благодаря этому туру мы смогли посмотреть почти всю Грузию и даже искупаться в море. Тур был в конце июня, но мы с подругой до сих пор под впечатлением. Получили море восхитительных впечатлений и влюбились в Вашу страну. Обязательно вернемся к Вам снова, ведь еще остались места, где мы пока не были. Вам мы желаем всего самого лучшего! В следующий раз обязательно поедем с Вами!

Тур входит в следующие категории Тбилиси

ИндивидуальныеГрупповыеНа автобусеМожно с детьмиЛетниеПрирода и пейзажиАктивный отдыхМцхетаВыездныеВсе турыКазбегиПопулярные местаКахетияПляжиВинные туры

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