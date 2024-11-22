Индивидуальный тур по региону Лечхуми

Исследовать мистическую гору и пещеру Прометея, увидеть скальный бассейн и послушать легенды
Я покажу вам горный уголок Грузии, который находится между районами Сванетия и Рача на южном склоне Кавказа.

Здесь умопомрачительные горы и великолепная природа! Мы заглянем в древние монастыри и полюбуемся водопадами.
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Побываем на мистической горе Хвамли, и я расскажу вам связанные с ней легенды.

Погуляем по ущелью, чьи пейзажи не уступают пейзажам знаменитого парка Китая, вдохновившего Джеймса Кэмерона на создание «Аватара». Посетим пещеру, где, по преданиям, Зевс приковал цепями Прометея за то, что тот подарил людям огонь. Вы увидите, как растёт виноград редкого сорта, и сможете попробовать самое дорогое вино страны. Вам точно не захочется уезжать!

Индивидуальный тур по региону Лечхуми
Индивидуальный тур по региону Лечхуми
Индивидуальный тур по региону Лечхуми
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Описание тура

Организационные детали

Возможно участие с детьми.

Проживание. В коттедже на озере. Не включено в стоимость.

Питание. Не включено в стоимость.

Транспорт. Тур проведём нa полноприводном минивэне Mitsubishi Delica 4×4 — на нём легко проехать по сложным дорогам и добраться до труднодоступных мест.

Дети. Возможно участие с детьми любого возраста.

Программа тура по дням

1 день

Окрестности Кутаиси, Лчхуми, Зелёное озеро

Встречаемся и направляемся в западную часть Грузии. Проедем через перевал Рикоти, любуясь завораживающими видами, и спустимся в Кутаиси.

По приезде исследуем окрестности. Побываем у Гелатского монастыря, бывшего в прошлом культурным и просветительским центром страны, — при нём находилась собственная академия, среди выпускников которой немало известных философов, учёных и богословов. Посетим соседний православный монастырь Святых Давида и Константина, более известный как Моцамета, расположенный на утёсе на изгибе реки. Осмотрим памятник природы — карстовую пещеру Прометея. По легенде, именно здесь титан был закован Зевсом в цепи за передачу огня человечеству.

Затем доедем до малоизвестного горного уголка Грузии — Лечхуми. Там доберёмся до ущелья реки Джоноули и остановимся на ночь в коттедже на Зелёном озере. Водоём находится на высоте 955 метров над уровнем моря в окружении покрытых лесом гор.

Окрестности Кутаиси, Лчхуми, Зелёное озероОкрестности Кутаиси, Лчхуми, Зелёное озероОкрестности Кутаиси, Лчхуми, Зелёное озероОкрестности Кутаиси, Лчхуми, Зелёное озеро
2 день

Водопад Рачха, посещение винодельни, подъём на гору Хвамли

Позавтракав, познакомимся с окрестностями Лечхуми. Полюбуемся живописным водопадом Рачха. Поднимемся в деревушку Окуреши, где у подножия мистической горы Хвамли растёт редкий виноград усахелоури. Заглянем на винодельню братьев Гиорбелидзе, и вы продегустируете уникальные вина усахелоури, оджалеши, цоликаури и чачу (за доплату).

Затем совершим подъём на гору Хвамли. Я расскажу вам её интересную историю и связанные с ней мифы, а после устроим пикник на вершине, наслаждаясь великолепными пейзажами. Под вечер спустимся обратно к Зелёному озеру, и желающие смогут полакомиться свежей форелью.

Водопад Рачха, посещение винодельни, подъём на гору ХвамлиВодопад Рачха, посещение винодельни, подъём на гору ХвамлиВодопад Рачха, посещение винодельни, подъём на гору ХвамлиВодопад Рачха, посещение винодельни, подъём на гору ХвамлиВодопад Рачха, посещение винодельни, подъём на гору ХвамлиВодопад Рачха, посещение винодельни, подъём на гору Хвамли
3 день

Бассейн в скале в селе Лайлаши, ущелье Орпири, достопримечательности Рачи

Утром посетим небольшое селение Лайлаши, где живёт всего 250 человек. Побываем у бассейна, расположенного прямо в скале, дорогу к которому знают только местные. Со смотровой площадки полюбуемся водопадом Ладжанури и ущельем одноимённой реки. Если будут силы и желание, прогуляемся 1-2 километра по завораживающему ущелью Орпири в окружении нависающих гор. Увидим уникальное природное явление — скальный массив Столбы Саирме и водопад Гвириши.

Затем направимся в сторону соседнего горного уголка Рача. Поднимемся к озеру Шаори, а оттуда ещё выше — к святыне имени Святого Георгия, горе Цхраджвари, название которой в переводе означает «Девять крестов». После вернёмся в Тбилиси.

Бассейн в скале в селе Лайлаши, ущелье Орпири, достопримечательности РачиБассейн в скале в селе Лайлаши, ущелье Орпири, достопримечательности РачиБассейн в скале в селе Лайлаши, ущелье Орпири, достопримечательности РачиБассейн в скале в селе Лайлаши, ущелье Орпири, достопримечательности РачиБассейн в скале в селе Лайлаши, ущелье Орпири, достопримечательности РачиБассейн в скале в селе Лайлаши, ущелье Орпири, достопримечательности РачиБассейн в скале в селе Лайлаши, ущелье Орпири, достопримечательности РачиБассейн в скале в селе Лайлаши, ущелье Орпири, достопримечательности Рачи

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Встреча в аэропорту и трансфер в аэропорт
  • Все трансферы по программе
  • Сопровождение водителем-гидом
Что не входит в цену
  • Проезд из вашего города до Тбилиси и обратно
  • Проживание с домашними завтраками - около $45 за человека/ночь
  • Обеды и ужины
  • Вход в музеи и к достопримечательностям - около $20 за человека
  • Дегустация редких вин и чачи - около $75 за группу (4 бутылки)
  • Проведение тура возможно в любые удобные вам даты
  • При бронировании тура на ближайшие доступные даты вас ждёт очень вкусный сюрприз на озере
Где начинаем и завершаем?
Начало: Тбилиси, утро. Встречу вас в аэропорту или у вашего отеля
Завершение: Тбилиси, вторая половина дня
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Тбилиси

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