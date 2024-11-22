Встречаемся и направляемся в западную часть Грузии. Проедем через перевал Рикоти, любуясь завораживающими видами, и спустимся в Кутаиси.

По приезде исследуем окрестности. Побываем у Гелатского монастыря, бывшего в прошлом культурным и просветительским центром страны, — при нём находилась собственная академия, среди выпускников которой немало известных философов, учёных и богословов. Посетим соседний православный монастырь Святых Давида и Константина, более известный как Моцамета, расположенный на утёсе на изгибе реки. Осмотрим памятник природы — карстовую пещеру Прометея. По легенде, именно здесь титан был закован Зевсом в цепи за передачу огня человечеству.

Затем доедем до малоизвестного горного уголка Грузии — Лечхуми. Там доберёмся до ущелья реки Джоноули и остановимся на ночь в коттедже на Зелёном озере. Водоём находится на высоте 955 метров над уровнем моря в окружении покрытых лесом гор.