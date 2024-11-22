Здесь умопомрачительные горы и великолепная природа! Мы заглянем в древние монастыри и полюбуемся водопадами.
Описание тура
Организационные детали
Возможно участие с детьми.
Проживание. В коттедже на озере. Не включено в стоимость.
Питание. Не включено в стоимость.
Транспорт. Тур проведём нa полноприводном минивэне Mitsubishi Delica 4×4 — на нём легко проехать по сложным дорогам и добраться до труднодоступных мест.
Дети. Возможно участие с детьми любого возраста.
Программа тура по дням
Окрестности Кутаиси, Лчхуми, Зелёное озеро
Встречаемся и направляемся в западную часть Грузии. Проедем через перевал Рикоти, любуясь завораживающими видами, и спустимся в Кутаиси.
По приезде исследуем окрестности. Побываем у Гелатского монастыря, бывшего в прошлом культурным и просветительским центром страны, — при нём находилась собственная академия, среди выпускников которой немало известных философов, учёных и богословов. Посетим соседний православный монастырь Святых Давида и Константина, более известный как Моцамета, расположенный на утёсе на изгибе реки. Осмотрим памятник природы — карстовую пещеру Прометея. По легенде, именно здесь титан был закован Зевсом в цепи за передачу огня человечеству.
Затем доедем до малоизвестного горного уголка Грузии — Лечхуми. Там доберёмся до ущелья реки Джоноули и остановимся на ночь в коттедже на Зелёном озере. Водоём находится на высоте 955 метров над уровнем моря в окружении покрытых лесом гор.
Водопад Рачха, посещение винодельни, подъём на гору Хвамли
Позавтракав, познакомимся с окрестностями Лечхуми. Полюбуемся живописным водопадом Рачха. Поднимемся в деревушку Окуреши, где у подножия мистической горы Хвамли растёт редкий виноград усахелоури. Заглянем на винодельню братьев Гиорбелидзе, и вы продегустируете уникальные вина усахелоури, оджалеши, цоликаури и чачу (за доплату).
Затем совершим подъём на гору Хвамли. Я расскажу вам её интересную историю и связанные с ней мифы, а после устроим пикник на вершине, наслаждаясь великолепными пейзажами. Под вечер спустимся обратно к Зелёному озеру, и желающие смогут полакомиться свежей форелью.
Бассейн в скале в селе Лайлаши, ущелье Орпири, достопримечательности Рачи
Утром посетим небольшое селение Лайлаши, где живёт всего 250 человек. Побываем у бассейна, расположенного прямо в скале, дорогу к которому знают только местные. Со смотровой площадки полюбуемся водопадом Ладжанури и ущельем одноимённой реки. Если будут силы и желание, прогуляемся 1-2 километра по завораживающему ущелью Орпири в окружении нависающих гор. Увидим уникальное природное явление — скальный массив Столбы Саирме и водопад Гвириши.
Затем направимся в сторону соседнего горного уголка Рача. Поднимемся к озеру Шаори, а оттуда ещё выше — к святыне имени Святого Георгия, горе Цхраджвари, название которой в переводе означает «Девять крестов». После вернёмся в Тбилиси.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Встреча в аэропорту и трансфер в аэропорт
- Все трансферы по программе
- Сопровождение водителем-гидом
Что не входит в цену
- Проезд из вашего города до Тбилиси и обратно
- Проживание с домашними завтраками - около $45 за человека/ночь
- Обеды и ужины
- Вход в музеи и к достопримечательностям - около $20 за человека
- Дегустация редких вин и чачи - около $75 за группу (4 бутылки)
- Проведение тура возможно в любые удобные вам даты
- При бронировании тура на ближайшие доступные даты вас ждёт очень вкусный сюрприз на озере