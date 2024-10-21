В Грузию с выездом из России: Кахетия, Тбилиси и Мцхета

Погулять по столице Грузии и насладиться романтичной атмосферой в Сигнахи
Короткое, но очень насыщенное путешествие по главным достопримечательностям Грузии.

Вы увидите первую столицу Мцхету, заглянете в древний монастырь Бодбе, прогуляетесь с гидом по старинным улочкам Тбилиси и поднимитесь по канатной дороге к крепости Нарикала. У вас будет возможность насладиться вкуснейшей грузинской кухней и отведать местное вино.
5
4 отзыва
В Грузию с выездом из России: Кахетия, Тбилиси и Мцхета
В Грузию с выездом из России: Кахетия, Тбилиси и Мцхета
В Грузию с выездом из России: Кахетия, Тбилиси и Мцхета
Ближайшие даты:
20
фев6
мар20
мар3
апр10
апр17
апр24
апр
Время начала: 22:00

Описание тура

Организационные детали

Документы: загранпаспорт (сроком не менее 3-х месяцев с даты окончания поездки) в т. ч. и на детей, паспорт РФ, свидетельство о рождении детей.

Проживание. В гостинице в Тбилиси, стандартные номера, двухместное размещение.

Питание. В программу входят два завтрака в гостинице. Обеды и ужины за дополнительную плату.

Дети. От 7 до 14 лет — скидка 1000 руб.

Программа тура по дням

1 день

Дорога в Грузию

Выезжаем в Тбилиси поздно вечером из Кавказских Минеральных Вод через Владикавказ. Едем в Грузию в ночь. Дорога составит примерно 400-450 км, время прохождения границы может быть непредсказуемо. В Тбилиси размещаемся в гостинице и отдыхаем после дороги.

2 день

Экскурсия по Тбилиси, дополнительный мастер-класс

Утром вас ждёт обзорная экскурсия по городу в сопровождении профессионального гида. Вы увидите знаменитый театр марионеток им. Габриадзе, церковь Анчисхати, резиденцию католикоса Грузии, собор Сиони, мост Мира и парк Рике. Затем поднимемся по канатной дороге к крепости Нарикала 4 века и спустимся потайными лестницами к водопаду в Инжировом ущелье, выйдем к знаменитым серным баням и храму Метехи.

В этот же день у вас будет возможность (за доплату 70 лари с человека) поучаствовать в мастер-классе по приготовлению трёх блюд: супа чихиртма из курицы, ассорти пхали (овощи и травы с орехами), и домашнего хачапури на сковороде. Всё это — под фольклорный аккомпанемент и вино и чачу без ограничения.
Мастер-класс проходит дома у коренных жителей, что позволит вам полностью погрузиться в атмосферу грузинского застолья.

Экскурсия по Тбилиси, дополнительный мастер-классЭкскурсия по Тбилиси, дополнительный мастер-классЭкскурсия по Тбилиси, дополнительный мастер-классЭкскурсия по Тбилиси, дополнительный мастер-класс
3 день

Кахетия

Завтракаем в гостинице и выезжаем в Кахетию. В Бодбе заглянем в женский монастырь, где покоится святая Нино, просветительница Грузии. Потом в Сигнахи, который называют городом любви, осмотрим крепость 16-18 веков. Отсюда открывается великолепный вид на Алазанскую долину. Пообедаем (за дополнительную плату) и поедем на винодельню Киндзмараули. Там будет дегустация вина, а после вернёмся обратно в Тбилиси.

КахетияКахетияКахетияКахетия
4 день

Мцхета и Джавари

После завтрака у вас будет свободное время в Тбилиси. Можно посетить грузинский рынок, рынок антиквариата «Сухой мост» и ботанический сад. Затем с вещами поедем в Мцхету и Джавари, а оттуда выезжаем обратно в Россию. Границу будем пересекать в ночь, приедем ориентировочно утром, так что выбирайте билеты из Владикавказа или Минеральных Вод на следующий день.

Мцхета и ДжавариМцхета и ДжавариМцхета и ДжавариМцхета и Джавари

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет24 589 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер
  • Экскурсии
  • Проживание в гостинице
  • Завтраки во второй и третий дни
Что не входит в цену
  • Проезд до Минеральных Вод/Кисловодска/Лермонтова/Ессентуков/Железноводска/Пятигорска/Нальчика/Владикавказа и обратно
  • Фуникулер
  • Завтрак в первый день, обеды и ужины - от 50 лари
  • Входные билеты в театр, музеи, ботанический сад, термальные серные бани и т. д
  • Дегустация в Киндзмараули - 8 лари
  • Доплата за одноместное размещение - 5500 руб. /чел
Где начинаем и завершаем?
Начало: Забираем из городов: Лермонтов, Кисловодск, Ессентуки, Минеральные Воды, Железноводск, Пятигорск, Нальчик, Владикавказ. Выезд поздно вечером
Завершение: Лермонтов, Кисловодск, Ессентуки, Минеральные Воды, Железноводск, Пятигорск, Нальчик, Владикавказ
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 72 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
4
3
2
1
Л
21 окт 2024
Огромное спасибо организаторам тура, замечательному водителю Алексею и совершенно волшебным экскурсоводам в Тбилиси - Ирине и Елене! Все было прекрасно организовано, четко, понятно и интересно. К сожалению, мало! Обязательно возьмем
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тур на неделю:) Прекрасное местопроживание - уютный отель в самом сердце Тбилиси. сложность представляла только длительная дорога - условия в автобусе для стройных и спортивных, но не очень высоких:) Удачи вашим следующим клиентам!

З
14 окт 2024
Вернувшись из короткого, но вместе с тем очень насыщенного и интересного тура по Грузии хотим поблагодарить всю дружную команду организаторов!
Вы настоящие проффесионалы и просто хорошие и светлые люди! Отдельное спасибо
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водителю Алексею за быстрое и безопасное перемещение во времени и пространстве! Экскурсоводам Елене и Ирине за фантастические и увлекательные экскурсии!
Всё что мы увидели и услышали, к чему прикоснулись, всё это не оставило нас равнодушными и пробудило любовь к Грузии, к этой красивой, тёплой, гостепреимной стране, с её древней, красивой историей, культурой, традициями, с приветливыми и позитивными жителями. Программа и погода были на высоте, выше только любовь! Теперь Грузия в нашем сердце навсегда! Так же спасибо всем туристам, кто был с нами в этом туре)
При огромном количестве плюсов данного тура, для нас был один существенный минус - он прошёл очень быстро.
Вай! Вай! Вай!
Татьяна + Вадим 🫶

Г
9 сен 2024
Всё понравилось. Отель подобран отличный, в центре города, в пешей доступности от основных достопримечательностей. Выездные экскурсии с гидом так же понравились, интересно, красиво и удобно.
Владимир
2 авг 2024
Очень интересная экскурсия, грамотно составленный маршрут. Три дня пролетели как один.
Команда "Времена года" - коллектив ответственных и хорошо подготовленных профессионалов.
Спасибо водителю-гиду Алексею за стремительное, безопасное и комфортное вождение. А также
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за виртуозное прохождение границ.
Спасибо гиду Анечке за колоритные интерактивные рассказы, уроки грузинского, зажигательные танцы и прекрасные напитки.
Спасибо гиду Елене за увлекательную прогулку по старому Тбилиси и советы в выборе оригинальных подарков.
Спасибо Гиду Ире Антикефир за создание тёплой атмосферы и профессиональные фотографии.
Спасибо нашей группе из 12 туристов за уважительное, корректное поведение, организованность и дружелюбность.
Очень хочется пережить это приключение снова.

Очень интересная экскурсия, грамотно составленный маршрут. Три дня пролетели как один.Очень интересная экскурсия, грамотно составленный маршрут. Три дня пролетели как один.

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