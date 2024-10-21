Утром вас ждёт обзорная экскурсия по городу в сопровождении профессионального гида. Вы увидите знаменитый театр марионеток им. Габриадзе, церковь Анчисхати, резиденцию католикоса Грузии, собор Сиони, мост Мира и парк Рике. Затем поднимемся по канатной дороге к крепости Нарикала 4 века и спустимся потайными лестницами к водопаду в Инжировом ущелье, выйдем к знаменитым серным баням и храму Метехи.

В этот же день у вас будет возможность (за доплату 70 лари с человека) поучаствовать в мастер-классе по приготовлению трёх блюд: супа чихиртма из курицы, ассорти пхали (овощи и травы с орехами), и домашнего хачапури на сковороде. Всё это — под фольклорный аккомпанемент и вино и чачу без ограничения.

Мастер-класс проходит дома у коренных жителей, что позволит вам полностью погрузиться в атмосферу грузинского застолья.