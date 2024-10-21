Вы увидите первую столицу Мцхету, заглянете в древний монастырь Бодбе, прогуляетесь с гидом по старинным улочкам Тбилиси и поднимитесь по канатной дороге к крепости Нарикала. У вас будет возможность насладиться вкуснейшей грузинской кухней и отведать местное вино.
Описание тура
Организационные детали
Документы: загранпаспорт (сроком не менее 3-х месяцев с даты окончания поездки) в т. ч. и на детей, паспорт РФ, свидетельство о рождении детей.
Проживание. В гостинице в Тбилиси, стандартные номера, двухместное размещение.
Питание. В программу входят два завтрака в гостинице. Обеды и ужины за дополнительную плату.
Дети. От 7 до 14 лет — скидка 1000 руб.
Программа тура по дням
Дорога в Грузию
Выезжаем в Тбилиси поздно вечером из Кавказских Минеральных Вод через Владикавказ. Едем в Грузию в ночь. Дорога составит примерно 400-450 км, время прохождения границы может быть непредсказуемо. В Тбилиси размещаемся в гостинице и отдыхаем после дороги.
Экскурсия по Тбилиси, дополнительный мастер-класс
Утром вас ждёт обзорная экскурсия по городу в сопровождении профессионального гида. Вы увидите знаменитый театр марионеток им. Габриадзе, церковь Анчисхати, резиденцию католикоса Грузии, собор Сиони, мост Мира и парк Рике. Затем поднимемся по канатной дороге к крепости Нарикала 4 века и спустимся потайными лестницами к водопаду в Инжировом ущелье, выйдем к знаменитым серным баням и храму Метехи.
В этот же день у вас будет возможность (за доплату 70 лари с человека) поучаствовать в мастер-классе по приготовлению трёх блюд: супа чихиртма из курицы, ассорти пхали (овощи и травы с орехами), и домашнего хачапури на сковороде. Всё это — под фольклорный аккомпанемент и вино и чачу без ограничения.
Мастер-класс проходит дома у коренных жителей, что позволит вам полностью погрузиться в атмосферу грузинского застолья.
Кахетия
Завтракаем в гостинице и выезжаем в Кахетию. В Бодбе заглянем в женский монастырь, где покоится святая Нино, просветительница Грузии. Потом в Сигнахи, который называют городом любви, осмотрим крепость 16-18 веков. Отсюда открывается великолепный вид на Алазанскую долину. Пообедаем (за дополнительную плату) и поедем на винодельню Киндзмараули. Там будет дегустация вина, а после вернёмся обратно в Тбилиси.
Мцхета и Джавари
После завтрака у вас будет свободное время в Тбилиси. Можно посетить грузинский рынок, рынок антиквариата «Сухой мост» и ботанический сад. Затем с вещами поедем в Мцхету и Джавари, а оттуда выезжаем обратно в Россию. Границу будем пересекать в ночь, приедем ориентировочно утром, так что выбирайте билеты из Владикавказа или Минеральных Вод на следующий день.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|24 589 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер
- Экскурсии
- Проживание в гостинице
- Завтраки во второй и третий дни
Что не входит в цену
- Проезд до Минеральных Вод/Кисловодска/Лермонтова/Ессентуков/Железноводска/Пятигорска/Нальчика/Владикавказа и обратно
- Фуникулер
- Завтрак в первый день, обеды и ужины - от 50 лари
- Входные билеты в театр, музеи, ботанический сад, термальные серные бани и т. д
- Дегустация в Киндзмараули - 8 лари
- Доплата за одноместное размещение - 5500 руб. /чел
Где начинаем и завершаем?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Вы настоящие проффесионалы и просто хорошие и светлые люди! Отдельное спасибо
Команда "Времена года" - коллектив ответственных и хорошо подготовленных профессионалов.
Спасибо водителю-гиду Алексею за стремительное, безопасное и комфортное вождение. А также