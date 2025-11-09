Индивидуальное путешествие по Восточной Грузии: из Тбилиси в регионы Мцхета-Мтианети и Кахетия
Подняться над слиянием Арагви и Куры, попробовать вина Алазанской долины и добраться к Казбеку
Я познакомлю вас со столицей и ближайшими к ней регионами — здесь сосредоточены все знаковые локации для первой встречи с Грузией.
Край Мцхета-Мтианети — это душа страны, включающая несколько исторических областей читать дальше
с древней архитектурой и впечатляющими горными пейзажами.
Мы увидим важные духовные центры Мцхеты, сделаем остановки в самых живописных точках вдоль Военно-Грузинской дороги и доберёмся к склонам величественного Казбека.
А также съездим в Кахетию: полюбуемся домом Святой Нины — Бодбийским монастырём, прочувствуем романтичную атмосферу города любви — Сигнахи. И, конечно, не покинем гостеприимную Алазанскую долину, не попробовав вина, сыры и хлеб.
Питание. Входят завтраки, дегустации, 0,5 воды ежедневно. Остальное питание оплачивается отдельно.
Транспорт. Седан, минивэн, микроавтобус.
Дети. Возможно участие с детьми любого возраста.
Виза. Гражданам России не требуется.
Уровень сложности. Лёгкий. Спокойный темп, пешие прогулки до 15 км. Физподготовка не нужна.
Тур индивидуальный, проведение возможно в любые удобные вам даты.
Программа тура по дням
1 день
Тбилиси
Встретимся в Тбилиси и отправимся гулять по улочкам Старого города. Увидим все главные достопримечательности столицы: серные бани, крепость Нарикала, монумент «Мать Картли», собор Цминда Самеба, синагогу, Джума-мечеть, театр марионеток. Пройдём по площади Свободы, парку Рике, улице Шардени, мостам Мира и Сухому.
2 день
Мцхета
Переместимся из нынешней столицы в древнюю — Мцхету. Поднимемся к древнему монастырю Джвари и окажемся над слиянием рек Арагви и Кура. Посетим собор Светицховели, пройдём по атмосферным улочкам. Попробуем чурчхелу и сможем приобрести сувениры.
3 день
Кахетия
Этот день посвятим региону виноделия в живописной Алазанской долине. Мы поедем в Кахетию, где первым делом посетим винзавод и продегустируем напитки. В селе Бадиаури нас угостят сыром и хлебом. Также мы полюбуемся Бодбийским монастырём и погуляем по городу любви — Сигнахи.
4 день
К склонам Казбека
Поедем в сторону величественного Казбека. Сделаем остановки в самых живописных локациях Военно-Грузинской дороги: у крепости Ананури, Жинвальского водохранилища, арки Дружбы, Крестового перевала, Оранжевой горы. Заедем в Степанцминду и к вечеру вернёмся в Тбилиси.
5 день
Возвращение домой
Доставим вас к аэропорту по времени рейса и попрощаемся.
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Что включено
Проживание
4 завтрака, дегустации, питьевая вода
Все трансферы по маршруту
Сопровождение гидом и экскурсии по программе
Входные билеты на все локации
Что не входит в цену
Билеты в Тбилиси и обратно в ваш город
Обеды и ужины
Стоимость тура указана за человека при группе из 2-х участников
Стоимость тура для другого количества человек:
3 участника - $550 за человека
4 участника - $499 за человека
6 участников - $430 за человека
9-16 участников - $400 за человека
17-45 участников - $350 за человека
Тур индивидуальный, проведение возможно в любые удобные вам даты
Где начинаем и завершаем?
Начало: Тбилиси, точное место и время - по договорённости
Завершение: Тбилиси, по времени рейса
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ден — ваша команда гидов в Тбилиси
Я профессиональный актер и режисёр, творческая личность. И ещё — энергичный, общительный и гостеприимный гид, влюблённый в Грузию, её традиции и историю. Буду рад открыть для вас любимую страну и провести увлекательные экскурсии как в Тбилиси, так и в разных регионах.