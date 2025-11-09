Мои заказы

Индивидуальное путешествие по Восточной Грузии: из Тбилиси в регионы Мцхета-Мтианети и Кахетия

Подняться над слиянием Арагви и Куры, попробовать вина Алазанской долины и добраться к Казбеку
Я познакомлю вас со столицей и ближайшими к ней регионами — здесь сосредоточены все знаковые локации для первой встречи с Грузией.

Край Мцхета-Мтианети — это душа страны, включающая несколько исторических областей
с древней архитектурой и впечатляющими горными пейзажами.

Мы увидим важные духовные центры Мцхеты, сделаем остановки в самых живописных точках вдоль Военно-Грузинской дороги и доберёмся к склонам величественного Казбека.

А также съездим в Кахетию: полюбуемся домом Святой Нины — Бодбийским монастырём, прочувствуем романтичную атмосферу города любви — Сигнахи. И, конечно, не покинем гостеприимную Алазанскую долину, не попробовав вина, сыры и хлеб.

Ближайшие даты:
17
ноя24
ноя1
дек8
дек15
дек22
дек29
дек
Время начала: 10:00

Описание тура

Организационные детали

-

Питание. Входят завтраки, дегустации, 0,5 воды ежедневно. Остальное питание оплачивается отдельно.

Транспорт. Седан, минивэн, микроавтобус.

Дети. Возможно участие с детьми любого возраста.

Виза. Гражданам России не требуется.

Уровень сложности. Лёгкий. Спокойный темп, пешие прогулки до 15 км. Физподготовка не нужна.

Тур индивидуальный, проведение возможно в любые удобные вам даты.

Программа тура по дням

1 день

Тбилиси

Встретимся в Тбилиси и отправимся гулять по улочкам Старого города. Увидим все главные достопримечательности столицы: серные бани, крепость Нарикала, монумент «Мать Картли», собор Цминда Самеба, синагогу, Джума-мечеть, театр марионеток. Пройдём по площади Свободы, парку Рике, улице Шардени, мостам Мира и Сухому.

2 день

Мцхета

Переместимся из нынешней столицы в древнюю — Мцхету. Поднимемся к древнему монастырю Джвари и окажемся над слиянием рек Арагви и Кура. Посетим собор Светицховели, пройдём по атмосферным улочкам. Попробуем чурчхелу и сможем приобрести сувениры.

3 день

Кахетия

Этот день посвятим региону виноделия в живописной Алазанской долине. Мы поедем в Кахетию, где первым делом посетим винзавод и продегустируем напитки. В селе Бадиаури нас угостят сыром и хлебом. Также мы полюбуемся Бодбийским монастырём и погуляем по городу любви — Сигнахи.

4 день

К склонам Казбека

Поедем в сторону величественного Казбека. Сделаем остановки в самых живописных локациях Военно-Грузинской дороги: у крепости Ананури, Жинвальского водохранилища, арки Дружбы, Крестового перевала, Оранжевой горы. Заедем в Степанцминду и к вечеру вернёмся в Тбилиси.

5 день

Возвращение домой

Доставим вас к аэропорту по времени рейса и попрощаемся.

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
2 участника$650
3 участника$550
4 участника$499
6 участников$430
9-16 участников$400
17-45 участников$350
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • 4 завтрака, дегустации, питьевая вода
  • Все трансферы по маршруту
  • Сопровождение гидом и экскурсии по программе
  • Входные билеты на все локации
Что не входит в цену
  • Билеты в Тбилиси и обратно в ваш город
  • Обеды и ужины
Где начинаем и завершаем?
Начало: Тбилиси, точное место и время - по договорённости
Завершение: Тбилиси, по времени рейса
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ден
Ден — ваша команда гидов в Тбилиси
Я профессиональный актер и режисёр, творческая личность. И ещё — энергичный, общительный и гостеприимный гид, влюблённый в Грузию, её традиции и историю. Буду рад открыть для вас любимую страну и провести увлекательные экскурсии как в Тбилиси, так и в разных регионах.
Задать вопрос

Тур входит в следующие категории Тбилиси

