читать дальше с древней архитектурой и впечатляющими горными пейзажами.



Мы увидим важные духовные центры Мцхеты, сделаем остановки в самых живописных точках вдоль Военно-Грузинской дороги и доберёмся к склонам величественного Казбека.



А также съездим в Кахетию: полюбуемся домом Святой Нины — Бодбийским монастырём, прочувствуем романтичную атмосферу города любви — Сигнахи. И, конечно, не покинем гостеприимную Алазанскую долину, не попробовав вина, сыры и хлеб.

Я познакомлю вас со столицей и ближайшими к ней регионами — здесь сосредоточены все знаковые локации для первой встречи с Грузией.Край Мцхета-Мтианети — это душа страны, включающая несколько исторических областей