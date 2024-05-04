Возможно участие с детьми от 7 лет.

Проживание. В отеле Alliance Hotel 3*, размещение 2-местное. За доплату возможно проживание в отелях более высокой категории, а также одноместное размещение.

Питание. В стоимость включены завтраки в отелях. Обеды и ужины — за доплату.

Дети. Возможно участие с детьми от 7 лет.