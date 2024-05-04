Побывать в древней столице и на родине виноделия и проехать по живописной исторической дороге
Прокатитесь по Военно-Грузинской дороге, с давних времён соединявшей Грузию и Северный Кавказ, и полюбуетесь головокружительными пейзажами.
Осмотрите крепости и соборы Мцхеты, основанной ещё до нашей эры, и погуляете по современным и старым районам Тбилиси, чьи улочки завораживают эклектикой архитектуры.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|32 000 ₽
Описание
Организационные детали
Возможно участие с детьми от 7 лет.
Проживание. В отеле Alliance Hotel 3*, размещение 2-местное. За доплату возможно проживание в отелях более высокой категории, а также одноместное размещение.
Питание. В стоимость включены завтраки в отелях. Обеды и ужины — за доплату.
Дети. Возможно участие с детьми от 7 лет.
Программа тура по дням
Размещение в отеле, свободное время
Встречаемся и едем в отель. Встреча возможна в Тбилиси, Кутаиси или во Владикавказе. На сегодня не запланировано экскурсий, чтобы вы могли спокойно добраться и отдохнуть после дороги.
Монастырь Джвари, Мцхета и собор Светицховели, экскурсия по Тбилиси
В 09:00 отправляемся к монастырю Джвари, о котором писал Лермонтов в поэме «Мцыри», и где, по преданию, святая Нино, принесшая в Грузию православие, впервые установила православный крест. Осмотрим святыню и полюбуемся слиянием рек Куры и Арагви и панорамой древней столицы Грузии — Мцхеты. Затем едем в саму Мцхету, основанную ещё до нашей эры. Увидим остатки укреплений Армазской крепости, крепость Бебрисцихе и монастырский комплекс Самтавро. Побываем и у главной достопримечательности города — кафедрального собора Светицховели.
Пообедав, вернёмся в Тбилиси, где вас ждёт знакомство с городом. Проедем по проспекту Руставели, увидим здание Парламента, дом-усадьбу семьи Воронцовых, площадь Свободы. Вы услышите рассказ об истории страны и её столицы. Посетим плато Метехи и одноимённый храм. Пройдёмся по современному мосту Мира и парку «Рике», прокатимся по канатной дороге до крепости Нарикала.
После пешком спустимся в оживлённый квартал Абанотубани с серными банями и перенесёмся в прошлое, разглядывая старинные здания. Здесь влюблённые встречаются у Башни с часами, художники выставляют свои картины, а ремесленники предлагают сувениры ручной работы. Мощёные улочки завораживают эклектикой архитектуры и резными балконами деревянных домов. Вечером у вас будет свободное время. Можно посетить национальный ресторан и попробовать традиционные блюда грузинской кухни под сопровождение фольклорного шоу (за доплату).
Кахетия: монастырь Бодбе и Сигнахи, Цинандали и Телави
Сегодня едем в Кахетию — один из самых живописных регионов Грузии, родину грузинского вина. Вы познакомитесь с историей местного виноделия и узнаете о тонкостях выращивания винограда.
Затем посетим монастырь Святого Георгия — Бодбе, где покоятся мощи святой Нино — и базилику. Со смотровой площадки насладимся чарующими видами на Алазанскую долину и заснеженные вершины Главного Кавказского хребта. Прогуляемся по романтичному Сигнахи, чьи извилистые улочки и черепичные крыши создают европейскую атмосферу. Увидим древнюю крепостную стену и круглосуточный ЗАГС — знаменитую достопримечательность городка — из-за которой, в том числе город прозвали «Городом любви».
После обеда и дегустации вина (за доплату) отправляемся в Цинандали. Побываем в доме-музее князя Александра Чавчавадзе, крестника Екатерины Великой, который впервые в Грузии начал производить вино по европейским технологиям. Заключительная точка маршрута — город Телави, знакомый многим по фильму «Мимино». Обратный путь в Тбилиси пройдёт через Гомборский перевал (1600 м над уровнем моря), откуда открываются невероятные пейзажи. Прибытие в Тбилиси около 19:00, свободное время.
Военно-Грузинская дорога, крепость Ананури, Гудаури, Степанцминда и Троицкая церковь
Утром выезжаем в путешествие по Военно-Грузинской дороге. Проследуем по историческому пути, с давних времён соединявшему Грузию и Северный Кавказ, и полюбуемся головокружительными пейзажами. Побываем у крепости Ананури 16-го века, построенной на возвышении почти посредине Арагвского ущелья, и насладимся цветом воды Жинвальского водохранилища.
Затем посетим горнолыжный курорт Гудаури и остановимся у арки Дружбы народов, посвященной 200-летию подписания Георгиевского трактата. Поднимемся на Крестовый перевал, недалеко от деревни Сно посмотрим на лица, высеченные из камней, и окажемся у посёлка Степанцминда. Здесь вам откроются захватывающие виды покрытых снегом горных хребтов.
Увидим Троицкую церковь на холме у подножия горы Казбек, хранящую тайны христианского наследия Грузии, и живописное Дарьяльское ущелье. К 19:00 вернёмся в Тбилиси.
Отъезд
Информация для вылеющих из Владикавказа: трансфер во Владикавказ мы осуществляем из Степанцминды/Казбеги по завершении экскурсии за день до окончания тура с заключительной ночью во Владикавказе.
Для вылетающих из Грузии: мы завершаем экскурсию в Тбилиси и в заключительный день организуем трансферы в аэропорты Тбилиси или Кутаиси.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Групповые трансферы из аэропорта Тбилиси, Кутаиси или Владикавказа в гостиницы в 1-й день тура
- Групповые трансферы из гостиниц в аэропорт Тбилиси, Кутаиси или во Владикавказ по отъезду в заключительный день тура, встреча в холле отелей
- Проживание
- Экскурсии по программе с профессиональными гидами и квалифицированными водителями
- Завтраки в отеле
- Входные билеты на объекты посещений по программе экскурсий, экологические сборы заповедников
Что не входит в цену
- Проезд из вашего города до места начала тура и обратно
- Обеды и ужины
- Медицинская страховка
- Индивидуальные трансферы и любое индивидуальное транспортное обслуживание
- Проживание в отелях более высокого уровня
- При одноместном проживании стоимость тура составит 41 500 руб