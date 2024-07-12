Только представьте: вы будете жить в роскошном отеле на берегу озера и видами на Алазанскую долину, каждое
Описание тура
Организационные детали
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Проживание. Будем жить в SPA-отеле 4* на берегу озера Кварели в Кахетии, 2-местное размещение.
Питание. В программу входят завтраки (шведский стол) и ужины (традиционные застолья — супры). Обеды — за доплату.
Программа тура по дням
Встреча, заселение и грузинское застолье
Встретимся на площади Свободы в Тбилиси и отправимся в наш роскошный отель на берегу озера Кварели в Кахетии. Сегодня не запланировано никаких активностей, вы сможете прогуляться у воды, полюбоваться видами Алазанской долины, засаженной виноградниками.
Вечером вас ждёт супра — традиционное грузинское застолье, во время которого вы не только отведаете местные блюда, но и услышите знаменитые грузинские тосты.
После ужина обсудим организационные вопросы и устроим наш первый нетворк.
Цветочный мастер-класс
Утро начнём с медитации, чтобы настроиться на отличный день. После завтрака — свободное время. Вы сможете подготовиться к предстоящему мастер-классу, который будут снимать опытный видеограф и фотограф.
Будем собирать цветочную композицию на кензане. Наш мастер-класс не про жёсткие правила и следование инструкциям — он про поиск гармонии и баланса, эстетику и наслаждение. Вы сможете создать свой неповторимый букет, а фотограф запечатлит весь процесс. А для дополнительного вдохновения мы подготовим шампанское и закуски.
Перед ужином у вас будет свободное время, а после трапезы будем учиться искать баланс.
Прогулка-медитация, Сигнахи и замок Греми
Под первыми лучами только-только разгорающегося солнца мы пойдём на прогулку-медитацию по окрестностям. После завтрака поедем в город любви Сигнахи. Будем бродить по узким улочкам, фотографироваться, слушать удивительные истории про этот городок, а желающие смогут отведать местного вина. А ещё побываем в настоящем замке Греми 16 века, напоминающем сказочную крепость.
По возвращении у вас будет свободное время, а затем — ужин.
Трансформационная игра «Сад души»
День снова начнём с прогулки-медитации и вкусного завтрака, после чего вы сможете расслабиться в бассейне или пойти в SPA.
Вечером соберёмся все вместе и поиграем в трансформационную игру «Сад души»: будем выяснять и устранять причины, мешающие достичь финансового благополучия.
После ужина — свободное время.
Экскурсия на винодельню, мастер-класс по приготовлению хинкали
Медитация, вкусный завтрак и незабываемые виды вокруг — вот рецепт отличного утра. Затем отправимся на винодельню. Здесь вы узнаете, как производят напиток, и посмотрите, как вино настаивается и хранится. А ещё вас научат готовить хинкали, которые мы обязательно попробуем.
Сегодня вас ждёт весёлый вечер с традиционными блюдами и тамадой. Каждый тост здесь становится по-настоящему терапевтическим! За ужином обсудим впечатления и вспомним самые яркие моменты.
Возвращение в Тбилиси
После завтрака выселимся и поедем в Тбилиси. Для тех, кто продлит своё путешествие на ещё один день, мы подарим экскурсию по старому Тбилиси и гайд со всеми местными дизайнерами, мастерскими и аутентичными локациями.
По желанию можем организовать шопинг со стилистом: по торговому центру или по магазинчикам местных дизайнеров.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$1 600
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Что включено
- Проживание
- Завтраки и ужины
- Экскурсии по программе
- Мастер-классы (цветочный, кулинарный, игра «Сад души», расстановки)
- Услуги русскоговорящего гида
- Фото - и видеосъёмка цветочного мастер-класса
- Трансфер из Тбилиси и обратно
Что не входит в цену
- Билеты до Тбилиси и обратно
- Обеды
- Массаж и уходовые процедуры в SPA-комплексе