Встретимся на площади Свободы в Тбилиси и отправимся в наш роскошный отель на берегу озера Кварели в Кахетии. Сегодня не запланировано никаких активностей, вы сможете прогуляться у воды, полюбоваться видами Алазанской долины, засаженной виноградниками.

Вечером вас ждёт супра — традиционное грузинское застолье, во время которого вы не только отведаете местные блюда, но и услышите знаменитые грузинские тосты.

После ужина обсудим организационные вопросы и устроим наш первый нетворк.