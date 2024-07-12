Время только для себя: женский тур с медитациями, цветочным мастер-классом и практиками

Побывать на традиционном застолье, создать букет своими руками и научиться готовить хинкали
Мы продумали идеальное путешествие для девушек с психологом, SPA, вином, профессиональным фотографом и мастер-классами.

Только представьте: вы будете жить в роскошном отеле на берегу озера и видами на Алазанскую долину, каждое
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утро начинать с медитации или приятной прогулки, а каждый день завершать, наслаждаясь грузинскими блюдами на традиционном застолье.

А ещё вы поучаствуете в цветочном мастер-классе и выясните, как достичь финансового благополучия, побываете в настоящем замке и погуляете по городу любви Сигнахи, заглянете на винодельню и узнаете секрет самых вкусных хинкали.

Время только для себя: женский тур с медитациями, цветочным мастер-классом и практиками
Время только для себя: женский тур с медитациями, цветочным мастер-классом и практиками
Время только для себя: женский тур с медитациями, цветочным мастер-классом и практиками
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 10:00

Описание тура

Организационные детали

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Проживание. Будем жить в SPA-отеле 4* на берегу озера Кварели в Кахетии, 2-местное размещение.

Питание. В программу входят завтраки (шведский стол) и ужины (традиционные застолья — супры). Обеды — за доплату.

Программа тура по дням

1 день

Встреча, заселение и грузинское застолье

Встретимся на площади Свободы в Тбилиси и отправимся в наш роскошный отель на берегу озера Кварели в Кахетии. Сегодня не запланировано никаких активностей, вы сможете прогуляться у воды, полюбоваться видами Алазанской долины, засаженной виноградниками.

Вечером вас ждёт супра — традиционное грузинское застолье, во время которого вы не только отведаете местные блюда, но и услышите знаменитые грузинские тосты.

После ужина обсудим организационные вопросы и устроим наш первый нетворк.

Встреча, заселение и грузинское застольеВстреча, заселение и грузинское застольеВстреча, заселение и грузинское застольеВстреча, заселение и грузинское застольеВстреча, заселение и грузинское застольеВстреча, заселение и грузинское застольеВстреча, заселение и грузинское застольеВстреча, заселение и грузинское застолье
2 день

Цветочный мастер-класс

Утро начнём с медитации, чтобы настроиться на отличный день. После завтрака — свободное время. Вы сможете подготовиться к предстоящему мастер-классу, который будут снимать опытный видеограф и фотограф.

Будем собирать цветочную композицию на кензане. Наш мастер-класс не про жёсткие правила и следование инструкциям — он про поиск гармонии и баланса, эстетику и наслаждение. Вы сможете создать свой неповторимый букет, а фотограф запечатлит весь процесс. А для дополнительного вдохновения мы подготовим шампанское и закуски.

Перед ужином у вас будет свободное время, а после трапезы будем учиться искать баланс.

Цветочный мастер-классЦветочный мастер-классЦветочный мастер-классЦветочный мастер-класс
3 день

Прогулка-медитация, Сигнахи и замок Греми

Под первыми лучами только-только разгорающегося солнца мы пойдём на прогулку-медитацию по окрестностям. После завтрака поедем в город любви Сигнахи. Будем бродить по узким улочкам, фотографироваться, слушать удивительные истории про этот городок, а желающие смогут отведать местного вина. А ещё побываем в настоящем замке Греми 16 века, напоминающем сказочную крепость.

По возвращении у вас будет свободное время, а затем — ужин.

Прогулка-медитация, Сигнахи и замок ГремиПрогулка-медитация, Сигнахи и замок ГремиПрогулка-медитация, Сигнахи и замок ГремиПрогулка-медитация, Сигнахи и замок Греми
4 день

Трансформационная игра «Сад души»

День снова начнём с прогулки-медитации и вкусного завтрака, после чего вы сможете расслабиться в бассейне или пойти в SPA.

Вечером соберёмся все вместе и поиграем в трансформационную игру «Сад души»: будем выяснять и устранять причины, мешающие достичь финансового благополучия.

После ужина — свободное время.

Трансформационная игра «Сад души»Трансформационная игра «Сад души»Трансформационная игра «Сад души»Трансформационная игра «Сад души»
5 день

Экскурсия на винодельню, мастер-класс по приготовлению хинкали

Медитация, вкусный завтрак и незабываемые виды вокруг — вот рецепт отличного утра. Затем отправимся на винодельню. Здесь вы узнаете, как производят напиток, и посмотрите, как вино настаивается и хранится. А ещё вас научат готовить хинкали, которые мы обязательно попробуем.

Сегодня вас ждёт весёлый вечер с традиционными блюдами и тамадой. Каждый тост здесь становится по-настоящему терапевтическим! За ужином обсудим впечатления и вспомним самые яркие моменты.

Экскурсия на винодельню, мастер-класс по приготовлению хинкалиЭкскурсия на винодельню, мастер-класс по приготовлению хинкалиЭкскурсия на винодельню, мастер-класс по приготовлению хинкалиЭкскурсия на винодельню, мастер-класс по приготовлению хинкали
6 день

Возвращение в Тбилиси

После завтрака выселимся и поедем в Тбилиси. Для тех, кто продлит своё путешествие на ещё один день, мы подарим экскурсию по старому Тбилиси и гайд со всеми местными дизайнерами, мастерскими и аутентичными локациями.

По желанию можем организовать шопинг со стилистом: по торговому центру или по магазинчикам местных дизайнеров.

Выберите удобную дату из расписания

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$1 600
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки и ужины
  • Экскурсии по программе
  • Мастер-классы (цветочный, кулинарный, игра «Сад души», расстановки)
  • Услуги русскоговорящего гида
  • Фото - и видеосъёмка цветочного мастер-класса
  • Трансфер из Тбилиси и обратно
Что не входит в цену
  • Билеты до Тбилиси и обратно
  • Обеды
  • Массаж и уходовые процедуры в SPA-комплексе
Где начинаем и завершаем?
Начало: Тбилиси, площадь Свободы, утро
Завершение: Тбилиси, площадь Свободы, после обеда
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 72 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Тбилиси

ИндивидуальныеГрупповыеНа машинеЛетниеАктивный отдыхСигнахиПопулярные местаВсе туры6-дневные турыПерезагрузкаМастер-классы

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